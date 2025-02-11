Гегсет на "Рамштайні" не оголошуватиме про нові поставки зброї для України, - WP

Новий глава Пентагону Піт Гегсет у середу, 12 лютого, візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України ("Рамштайн"). Ймовірно, він не оголошуватиме про нові поставки зброї для України.

Зазначається, що глава Пентагону Піт Гегсет стане першим представником нової адміністрації Трампа, який відвідає 12 лютого штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

Як пише видання, очікується, що Гегсет не робитиме жодних заяв щодо нової військової допомоги Україні. За словами неназваного американського чиновника, шеф Пентагону не зустрічатиметься віч-на-віч зі своїми українськими колегами, а радше буде "слухачем" на "Рамштайні", а також на зустрічі міністрів оборони НАТО в четвер, 13 лютого.

"Міністр підтвердить прихильність президента Трампа дипломатичному припиненню війни в Україні якомога швидше. Він також підкреслить необхідність посилення європейського лідерства в наданні допомоги Україні у сфері безпеки", - цитує WP заяву Пентагону.

Високопоставлений дипломат НАТО у коментарі WP сказав, що конструктивний діалог із новою американською адміністрацією, а також зобов'язання США зробити все можливе, щоб Україна продовжувала боротьбу, "будуть найважливішими результатами зустрічі".

Нагадаємо, вранці 6 лютого Велика Британія заявила, що скликає засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Воно відбудеться 12 лютого у Брюсселі напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

