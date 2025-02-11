УКР
Гегсет на "Рамштайні" не оголошуватиме про нові поставки зброї для України, - WP

Гегсет на Рамштайні не оголошуватиме про допомогу Україні

Новий глава Пентагону Піт Гегсет у середу, 12 лютого, візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України ("Рамштайн"). Ймовірно, він не оголошуватиме про нові поставки зброї для України.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що глава Пентагону Піт Гегсет стане першим представником нової адміністрації Трампа, який відвідає 12 лютого штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

Як пише видання, очікується, що Гегсет не робитиме жодних заяв щодо нової військової допомоги Україні. За словами неназваного американського чиновника, шеф Пентагону  не зустрічатиметься віч-на-віч зі своїми українськими колегами, а радше буде  "слухачем" на "Рамштайні", а також на зустрічі міністрів оборони НАТО в четвер, 13 лютого.

Читайте також: Велика Британія офіційно підтвердила, що скликає 26-ту зустріч "Рамштайну"

"Міністр підтвердить прихильність президента Трампа дипломатичному припиненню війни в Україні якомога швидше. Він також підкреслить необхідність посилення європейського лідерства в наданні допомоги Україні у сфері безпеки", - цитує WP заяву Пентагону.

Високопоставлений дипломат НАТО у коментарі WP сказав, що конструктивний діалог із новою американською адміністрацією, а також зобов'язання США зробити все можливе, щоб Україна продовжувала боротьбу, "будуть найважливішими результатами зустрічі".

Нагадаємо, вранці 6 лютого Велика Британія заявила, що скликає засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Воно відбудеться 12 лютого у Брюсселі напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

Читайте також: Міністр оборони США Гегсет візьме участь у Рамштайні, - Politico

Топ коментарі
+5
не переймайтесь, у нас є один гундозик, що не в змозі стримувати пику та все й так розпатякає, якщо дЄрьмак не заборонить.
показати весь коментар
11.02.2025 16:33
+5
Піт надіється шо Трамп з віиною за день - два порішає - то вже и зброі не потрібно
показати весь коментар
11.02.2025 16:45
+5
Та й нахрін він там потрібний. Свадєбний генєрал?
показати весь коментар
11.02.2025 16:53
Гегсет - гитродупий глоп!
показати весь коментар
11.02.2025 16:32
Та й нахрін він там потрібний. Свадєбний генєрал?
показати весь коментар
11.02.2025 16:53
Літак з ним ляпнеться в океан.
показати весь коментар
11.02.2025 17:20
не переймайтесь, у нас є один гундозик, що не в змозі стримувати пику та все й так розпатякає, якщо дЄрьмак не заборонить.
показати весь коментар
11.02.2025 16:33
У мене сусідка в 2019 році казала - я теж хочу отримувати 4000 долярів зп.
Після обрання Трампа президентов - армагедон вона сказала - у мене вся надія на Трампа.
Цікаво шо зараз скаже ця комаха? На кого у комахи зараз вся надія?
показати весь коментар
11.02.2025 16:38
А дійсно цікаво, хто у нас наступним президентом буде, якщо раптом вибори?
показати весь коментар
11.02.2025 16:44
Хтось із тих, що із збоєю в руках боронять Неньку.
показати весь коментар
11.02.2025 16:54
Якби ж. Але мудрий надір за три роки ще помудрішав, судячи з усього.
показати весь коментар
11.02.2025 17:01
Коли побачу перелік кандідатів відразу надам вам відповід.
показати весь коментар
11.02.2025 17:00
Можу сказати, хто точно не буде.
показати весь коментар
11.02.2025 17:21
Моя сказала: ми так надіялись на трампа а він щось не дуже таво етава
показати весь коментар
11.02.2025 16:51
Якось і сподівань не було.
показати весь коментар
11.02.2025 16:40
Піт надіється шо Трамп з віиною за день - два порішає - то вже и зброі не потрібно
показати весь коментар
11.02.2025 16:45
Наступного Рамштайну не буде, Маскаль його теж прикриє.
показати весь коментар
11.02.2025 16:58
Ми з Зеленським, Єрмаком та Татаровим і так впораємося !
показати весь коментар
11.02.2025 17:16
Цей Гегсет - такий собі піндоський Жданов-експерт, що став міністром оборони!
показати весь коментар
11.02.2025 17:40
Дякуємо... щиро дякуємо...
показати весь коментар
11.02.2025 23:56
 
 