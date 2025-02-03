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Трамп офіційно призначив Келлога спецпредставником з питань України та Росії

Келлог офіційно став спецпредставником Трампа з питань України та РФ

У понеділок, 3 лютого, президент США  Дональд Трамп підписав офіційний указ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.

Про це в соцмережі Х повідомила кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова з Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

За словами журналістки, глава Білого дому підписав офіційний указ про призначення Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.

Читайте також: Україна і РФ будуть змушені піти на поступки заради завершення війни, - Келлог

Автор: 

призначення (2301) США (23410) Трамп Дональд (6129) Келлог Кіт (159)


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Топ коментарі
+2
Пришлють капітуляцію України вимагать. Ще і рідкоземи їм подавай. Повертайте ядерну зброю,союзнички *****.
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03.02.2025 21:32 Відповісти
+1
Старий і ще старіший! Геронтологія керує США в купі зі радником- шизофреніком!
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03.02.2025 21:33 Відповісти
+1
Дайте йому Статут ООН почитати стосовно територіальних поступок на користь агресора
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03.02.2025 22:24 Відповісти
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03.02.2025 21:29 Відповісти
Пришлють капітуляцію України вимагать. Ще і рідкоземи їм подавай. Повертайте ядерну зброю,союзнички *****.
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03.02.2025 21:32 Відповісти
Такі вони, пластівці 1950-х.
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03.02.2025 21:44 Відповісти
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03.02.2025 21:55 Відповісти
може, тобі ще таблеточку безсмертя захочеться?
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04.02.2025 01:28 Відповісти
24 години щось занадто вже затягнулися…
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03.02.2025 21:32 Відповісти
Старий і ще старіший! Геронтологія керує США в купі зі радником- шизофреніком!
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03.02.2025 21:33 Відповісти
Не те що в нас - молодий і розумний, так?
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03.02.2025 21:55 Відповісти
Хіба молоді наркомани краще за старих та досвічених панів ?
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04.02.2025 00:35 Відповісти
Порулив ринками світу, територіями країн партнерів, пообіцяв Україні забрати собі титан Криму в замін допомоги Україні у війні ... ЧИ Я НЕ ТАК ЩОСЬ ЗРОЗУМІЛА АЛФРЕДОВИЧА?
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03.02.2025 21:34 Відповісти
«Крымский Титан» - предприятие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Крыму, крупнейший производитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0(IV) диоксида титана на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Восточной Европы. Кроме диоксида титана пигментного, предприятие производит красный железоокисный пигмент, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F минеральные удобрения, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 серную кислоту, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82 алюминия сульфат, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE жидкое натриевое стекло, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0(II) железный купорос. Завод располагает двумя цехами («Титан-1» и «Титан-2») по производству диоксида титана проектной мощностью по 40 тысяч тонн в год каждый. Является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5 градообразующим для г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA Армянск.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Частное акционерное общество, принадлежит компании «Русский титан»Предприятие расположено на территории Крыма, в северной части полуострова на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA Перекопском перешейке на побережье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88 Сиваша, рядом с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2) полуостровом Ад и занимает площадь 4785 га. Оно соединяется подъездным железнодорожным путём со станцией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) Вадим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0 Одесской железной дороги, частично забетонированным участниками блокады Крыма.
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03.02.2025 21:38 Відповісти
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03.02.2025 21:40 Відповісти
в які бурелемні часи нам доводиться жити.це пісец
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03.02.2025 21:54 Відповісти
Дайте йому Статут ООН почитати стосовно територіальних поступок на користь агресора
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03.02.2025 22:24 Відповісти
і Гельсинську угоду від 1.08.1975 р., всі 10 пунктів хай закарбує.
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03.02.2025 23:02 Відповісти
 
 