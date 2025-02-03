Трамп офіційно призначив Келлога спецпредставником з питань України та Росії

У понеділок, 3 лютого, президент США Дональд Трамп підписав офіційний указ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.

Про це в соцмережі Х повідомила кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова з Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

За словами журналістки, глава Білого дому підписав офіційний указ про призначення Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.

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