Трамп офіційно призначив Келлога спецпредставником з питань України та Росії
У понеділок, 3 лютого, президент США Дональд Трамп підписав офіційний указ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.
Про це в соцмережі Х повідомила кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова з Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
За словами журналістки, глава Білого дому підписав офіційний указ про призначення Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.
Топ коментарі
+2 Nazar #589698
показати весь коментар03.02.2025 21:32 Відповісти Посилання
+1 Olena Teslenko
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+1 Pavel Bortsevych
показати весь коментар03.02.2025 22:24 Відповісти Посилання
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Частное акционерное общество, принадлежит компании «Русский титан»Предприятие расположено на территории Крыма, в северной части полуострова на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA Перекопском перешейке на побережье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88 Сиваша, рядом с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2) полуостровом Ад и занимает площадь 4785 га. Оно соединяется подъездным железнодорожным путём со станцией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) Вадим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0 Одесской железной дороги, частично забетонированным участниками блокады Крыма.