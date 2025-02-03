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Україна може надати нам свої цінні рідкісноземельні ресурси в обмін на допомогу США, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.

Про це повідомляє кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова з Білого дому та пише AFP, передає Цензор.НЕТ.

Американський президент висловив зацікавленість у придбанні українських рідкоземельних ресурсів в обмін на допомогу США.

Ми говоримо Україні, що вони мають дуже цінні рідкоземельні корисні копалини. Я хочу, щоб Україна дала нам рідкісноземельні ресурси. Ми хочемо гарантій. Ми передаємо їм гроші у величезних масштабах, ми передаємо озброєння, європейці за нами не встигають… Для них [європейців] це важливіше, ніж для нас, але вони сильно відстають від нас. Ми хочемо укласти з Україною угоду, за якою вони забезпечать нашу допомогу своїми корисними копалинами та іншим", - заявив Трамп.

"Ми досягли великого прогресу щодо врегулювання війни Росії та України", - додав він, не вдаючись у подробиці.

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Автор: 

допомога (8449) США (23410) копалини (265) Трамп Дональд (6129) рідкісноземельні метали (171)


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Топ коментарі
+51
10к морсих котиков,1000 томагавков ну и забирайте у ккацапов месторождение лития)
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03.02.2025 20:59 Відповісти
+39
Так відженіть кацапів до кордонів , тоді балакайте
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03.02.2025 21:00 Відповісти
+39
Так ніхто не проти співпраці та взаємовигідного співробітництва.
Тільки не треба підштовхувати нас до капітуляції та поступок в територіях та суверенітету.
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03.02.2025 21:01 Відповісти
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и беню , пинчука, ахмета, ваЗЕлина с его Сбродом в придачу.....
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04.02.2025 12:17 Відповісти
Власне що й очікувалось від класичного комерсанта. А Голобородько думав що він до пенсії буде розводити буржуїв на гроші шантажуючі Третьою світовою. А далі за військову допомогу в розрахунок підуть газ, нафта, вуголь, залізна руда, чорнозем та власне і сама територія країни. Але ця новина може засмутити лише кілька сімей отих олігархів, які прихватили всі ресурси, бо народ не має доступу до їх розпорядження всі 34 роки так званої незалежності. А потім референдум і після Гренландії Україна становиться 52-м штатом Америки.
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04.02.2025 13:22 Відповісти
никто не даст свободу просто так,придется чем-то пожертвовать
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04.02.2025 13:41 Відповісти
Надра! За все треба платити! А хто краще, ті "українці", які розробляли надра і виводили бабло в офшор , чи будуть іноземці (американці наприклад), які будуть працювати офіційно, законно, з спільною розбудовою тут заводів, інфраструктури, робочих місць тощо, з гарантією допомоги у війні?Домовлятись треба!
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04.02.2025 19:44 Відповісти
Так ядерку теж треба оцінити та врахувати!
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04.02.2025 14:00 Відповісти
Трампу треба пояснити ціну ресурсів України - Донбасу, Криму.
Путін його хотів за безцінь розвести!
Треба пообіцяти башти Трампа у Донецьку, Криму, Суджі, Курську та Білгороді!
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04.02.2025 14:02 Відповісти
Барига
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04.02.2025 14:04 Відповісти
Надра! За все треба платити! А хто краще, ті "українці", які розробляли надра і виводили бабло в офшор , чи іноземці (американці наприклад) які будуть працювати офіційно, законно, з спільною розбудовою тут заводів, інфраструктури, робочих місць тощо, з гарантією допомоги у війні?
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04.02.2025 14:54 Відповісти
Ну да , а еще, амеры могут ввести свои войска, на всякий случай, чтобы защитить от кацапов наш совместный бизнес.
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04.02.2025 14:58 Відповісти
А ще в нас бурштин є... )))
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04.02.2025 14:09 Відповісти
Хотя у меня клоун-2 и вызывает аллергию, но такая заинтересованность - гарантия , что военная помощь не прекратится. Без нее нам не выжить... Пусть аукнется козлам предыдущих каденций, похеривших нашу военку.
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04.02.2025 14:56 Відповісти
Може надати, а може і не надати....
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04.02.2025 14:56 Відповісти
а може 52 штатом?
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04.02.2025 15:24 Відповісти
Тобто, Вы - за?
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04.02.2025 18:30 Відповісти
гірко жартую
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05.02.2025 11:12 Відповісти
Читаю новини і розумію що трампушка рідкісний дебіл. Він навіть нашого прєзіка перевершив у своїй дебільний величі.
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04.02.2025 18:20 Відповісти
Рідкісні корисні копалини України і "допомога" Трампа це не сумісні поняття для мене - Українця.
У путіна теж саме бажання. Заволодіти корисними багатствами Українців.
То чим бажання Трампа відрізняється від путінської агресії????
Уже в так званому "ММММ" була обіцянка від США і кацапні на захист.
Байден мурижив 3 роки різними допомогами аби дотягнути свій президенський термін. Тепер цей "обіцяльник" не може зрозуміти чим допомога відрізняється від корисних копалин Українців.
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04.02.2025 21:32 Відповісти
Дорогой Вася, гольмий - не уголёк - выкопал шахту и рубай кайлом. Он растворён в руде 1: 10000, и достать его нужен специальный завод, которого у нас нет....
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06.02.2025 10:54 Відповісти
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