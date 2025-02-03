Україна може надати нам свої цінні рідкісноземельні ресурси в обмін на допомогу США, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.

Про це повідомляє кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова з Білого дому та пише AFP, передає Цензор.НЕТ.

Американський президент висловив зацікавленість у придбанні українських рідкоземельних ресурсів в обмін на допомогу США.

Ми говоримо Україні, що вони мають дуже цінні рідкоземельні корисні копалини. Я хочу, щоб Україна дала нам рідкісноземельні ресурси. Ми хочемо гарантій. Ми передаємо їм гроші у величезних масштабах, ми передаємо озброєння, європейці за нами не встигають… Для них [європейців] це важливіше, ніж для нас, але вони сильно відстають від нас. Ми хочемо укласти з Україною угоду, за якою вони забезпечать нашу допомогу своїми корисними копалинами та іншим", - заявив Трамп.

"Ми досягли великого прогресу щодо врегулювання війни Росії та України", - додав він, не вдаючись у подробиці.

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