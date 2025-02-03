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Україна та адміністрація Трампа узгоджують графік зустрічей, - ЗМІ

Україна та адміністрація Дональда Трампа узгоджують графік зустрічей

Україна зараз узгоджує графік зустрічей з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це повідомили "Суспільному" проінформовані джерела в ОП, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Трамп заявив, що переговори з Україною та Росією щодо завершення війни проходять "досить добре".

"Ми маємо справу з Україною і Росією… У нас заплановані зустрічі й переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною і Росією. І я думаю, що ці дискусії проходять досить добре", - сказав він, не уточнюючи деталей.

Після цього джерела "Суспільного" в ОПУ повідомили, що українська сторона зараз узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Трампа.

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Автор: 

перемовини (3010) Трамп Дональд (6129) Офіс Президента (2033) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+6
Вовачке не треба нічого узгоджувати, а покірно все виконувати та поставити галочку у місці де скажуть, а потім зачитати з суфлера написаний кимось текст. Те ж так звично
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03.02.2025 18:53 Відповісти
+5
проінформовані джерела в ОП

не сплять, не їдять, не какають.
кожного дня, кожної години узгоджують графік зустрічей.
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03.02.2025 18:53 Відповісти
+4
І хто буде представляти інтереси України, чи какаяРазніца?
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03.02.2025 19:39 Відповісти
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Президентка Мексики каже, що "гарно поговорила" з Трампом і він відклав мита
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03.02.2025 18:51 Відповісти
... на місяць
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03.02.2025 18:56 Відповісти
Вовачке не треба нічого узгоджувати, а покірно все виконувати та поставити галочку у місці де скажуть, а потім зачитати з суфлера написаний кимось текст. Те ж так звично
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03.02.2025 18:53 Відповісти
проінформовані джерела в ОП

не сплять, не їдять, не какають.
кожного дня, кожної години узгоджують графік зустрічей.
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03.02.2025 18:53 Відповісти
>>> І я думаю, що ці дискусії проходять досить добре", - сказав він, не уточнюючи деталей.

Якщо посилання Трампа на 3 веселих букви - це добре, тодi конешно!
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03.02.2025 18:55 Відповісти
ПРАВИЛЬНО, доня, там негрЫ белых линчуют!!!

Президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити всю фінансову допомогу Південній Африці. У своїй соціальній мережі TruthSocial він написав, що ця країна нібито конфіскує землю і вкрай погано поводиться з "певними класами людей". Трамп не уточнив, про які випадки і людей йдеться, але заявив, що в Південній Африці має місце масштабне порушення прав людини, чого США не потерплять.
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03.02.2025 18:58 Відповісти
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03.02.2025 19:02 Відповісти
Чмоня хоче зустрічей. ЩОБ й для чого ? Щоб довести вчергове американському президенту що він керувати країною як не вмів раніше, так й не навчився за 6 років ! То для чого СУЄТІТЬСЯ як на панелі дєвочєк. Давай вже свій План Стійкості на загальний дискус ! Скільки можна ховатися й удавати, що нічого не казав про цей СУПЕР-ПУПЕР план Стояка. А можливо .... його, плану, й не було !!! Була заява, була АБІЦЯНКА показати й не більш !!!
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03.02.2025 19:05 Відповісти
А администрация-то Трампа в курсе того, что она график встреч согласовывает ?..
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03.02.2025 19:08 Відповісти
ПАтужно.
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03.02.2025 19:13 Відповісти
То навіть не так, потужний їм сам графік складає
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03.02.2025 19:31 Відповісти
Для ОПи головне - гучно перднути, а поки смог розвіється - можна придумати відмазку...
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03.02.2025 19:18 Відповісти
Україна узгоджує? У трампона адміністрація узгоджує і це читаємо, а Україна - це типу єрмак?
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03.02.2025 19:30 Відповісти
І хто буде представляти інтереси України, чи какаяРазніца?
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03.02.2025 19:39 Відповісти
Там Трамп на дапрос просiцца?! Введiте! 🤣
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03.02.2025 19:43 Відповісти
 
 