Україна та адміністрація Трампа узгоджують графік зустрічей, - ЗМІ

Україна зараз узгоджує графік зустрічей з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це повідомили "Суспільному" проінформовані джерела в ОП, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Трамп заявив, що переговори з Україною та Росією щодо завершення війни проходять "досить добре".

"Ми маємо справу з Україною і Росією… У нас заплановані зустрічі й переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною і Росією. І я думаю, що ці дискусії проходять досить добре", - сказав він, не уточнюючи деталей.

Після цього джерела "Суспільного" в ОПУ повідомили, що українська сторона зараз узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Трампа.

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