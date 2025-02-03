Україна та адміністрація Трампа узгоджують графік зустрічей, - ЗМІ
Україна зараз узгоджує графік зустрічей з адміністрацією президента США Дональда Трампа.
Про це повідомили "Суспільному" проінформовані джерела в ОП, передає Цензор.НЕТ.
Раніше Трамп заявив, що переговори з Україною та Росією щодо завершення війни проходять "досить добре".
"Ми маємо справу з Україною і Росією… У нас заплановані зустрічі й переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною і Росією. І я думаю, що ці дискусії проходять досить добре", - сказав він, не уточнюючи деталей.
Після цього джерела "Суспільного" в ОПУ повідомили, що українська сторона зараз узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Трампа.
Топ коментарі
+6 Kan Kan #518965
показати весь коментар03.02.2025 18:53 Відповісти Посилання
+5 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар03.02.2025 18:53 Відповісти Посилання
+4 Чайка Київ
показати весь коментар03.02.2025 19:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не сплять, не їдять, не какають.
кожного дня, кожної години узгоджують графік зустрічей.
Якщо посилання Трампа на 3 веселих букви - це добре, тодi конешно!
Президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити всю фінансову допомогу Південній Африці. У своїй соціальній мережі TruthSocial він написав, що ця країна нібито конфіскує землю і вкрай погано поводиться з "певними класами людей". Трамп не уточнив, про які випадки і людей йдеться, але заявив, що в Південній Африці має місце масштабне порушення прав людини, чого США не потерплять.