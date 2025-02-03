Україна і РФ будуть змушені піти на поступки заради завершення війни, - Келлог

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що обидві сторони повинні будуть піти на територіальні поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.

Про це він сказав у інтерв'ю Fox News, цитує європейське бюро "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо територій. І Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції. Ми збираємося вести дискусії з усіма з часом, і, ймовірно, найближчим часом. І це добре для обох сторін", - заявив Келлог.

Раніше спецпосланець зазначав, що Вашингтон хоче, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця цього року, особливо якщо буде досягнуто перемир’я.

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Радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин 2 лютого заявив, що українська сторона ще "не бачила повного інтерв'ю Келлога, лише кілька цитат про вибори, тому важко повністю оцінити його позицію".

"Але якщо його план полягає лише в припиненні вогню і виборах, то це провальний план - Путіна не залякати лише цими двома речами", - сказав він агентству Reuters.

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