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Україна і РФ будуть змушені піти на поступки заради завершення війни, - Келлог

Кіт Келлог озвучив умову закінчення війни Росії проти України

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що обидві сторони повинні будуть піти на територіальні поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.

Про це він сказав у інтерв'ю Fox News, цитує європейське бюро "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо територій. І Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції. Ми збираємося вести дискусії з усіма з часом, і, ймовірно, найближчим часом. І це добре для обох сторін", - заявив Келлог. 

Раніше спецпосланець зазначав, що Вашингтон хоче, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця цього року, особливо якщо буде досягнуто перемир’я.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Келлог і його команда найближчим часом приїдуть в Україну, - Зеленський

Радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин 2 лютого заявив, що українська сторона ще "не бачила повного інтерв'ю Келлога, лише кілька цитат про вибори, тому важко повністю оцінити його позицію".

"Але якщо його план полягає лише в припиненні вогню і виборах, то це провальний план - Путіна не залякати лише цими двома речами", - сказав він агентству Reuters.

Читайте також: Заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) путін володимир (24124) Трамп Дональд (6129) переговори з Росією (1300) Келлог Кіт (159)


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Топ коментарі
+53
Україна, на яку напали, ще має йти на поступки?! З розуму зійшли?
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03.02.2025 15:06 Відповісти
+43
тобто Україна має йти на поступки світовим терористам?!
це нова світова стратегя США - йти на поступки терористам?
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03.02.2025 15:08 Відповісти
+42
Виходить, що за дороги треба дуже дорого платити країні...
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03.02.2025 15:09 Відповісти
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Сторінка 3 з 3
Рашистському посіпаці Трампу терміново потрібне перемир'я влаштувати в Україні, оскільки московський агресор уже видохся і не може далі вести бойові дії у такому темпі, його економіка на межі краху завдяки санкціям та героїчній протидії ЗСУ, поповнень свіжого м'яса, зброї, *********** критично не вистачає, пн.корейці відвели свій авангард з фронту назад.
Якщо тиран путлєр через вищеперераховані обставини вимушений буде знизити інтенсивність наступальних бойових дій на фронті, то ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ за стабільної підтримки західних партнерів і успішно повернути у знесиленого агресора здані зрадниками у військово-політичному керівництві свої території.
Саме тому для рашистського прислужника Трампа критично необхідно припинити бойові дії на фронті для відновлення сил агресора щоб Україна не змогла перемогти і повернути своє.
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03.02.2025 16:38 Відповісти
Именно так. Россия просто истощает свои ресурсы, оттого цель для неё закрепить награбленное. А там и санкции снять. Только выигрыш. Зачем только это Украине.
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03.02.2025 16:43 Відповісти
У Украины еще куча военных пенсионеров и полиции. Их оставили на сладкое. Мое мнение все кто агитирует сейчас за перемирие это те кто прибарахлились на войне и просто не хотят чтобы до них дошла очередь.
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03.02.2025 17:22 Відповісти
стільки коментарів тут. і жодного коментаря від упоротих трампістів, особливо від упоротого трампіста Mod Dom. Ну де ти там, прокоментуй заяву Келога. ) чи зараз знову скажеш, шо то лівацькі змі все перекрутили, бо позиція Трампа не давати зброю Україні чайною ложечкою, як це робив Байден, а завалити Україну горами зброї та ще й томагавками по мацкві бити.
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03.02.2025 16:39 Відповісти
А яка різниця Трампу, хто в кого в підсумку відбере частину території: Конго в Руанди чи навпаки? Йому головне ввійти в історію як миротворець, який зупинив кровопролиття між двома туземними племенами.
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03.02.2025 16:47 Відповісти
мова тут не про Трампа, а про упоротого тутешнього трампіста Mod Dom, який усі ці роки лив гімно на Байдена за те, що той давав зброю Україні чайною ложечкою, а от коли до влади прийде Трамп, то завалить Україну зброєю, щоб вона вигнала агресора зі своїх окупованих земель..
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03.02.2025 17:09 Відповісти
а це хто взагалі?
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03.02.2025 21:55 Відповісти
Взагалі то ніхто. Думалось ви Цензор в Ютюбі теж дивитесь.
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03.02.2025 21:57 Відповісти
аа, ви про Богдана Буткевича. він там ще з якоюсь кралею стріми свої веде. ні, я не дивлюся його. і раніше не дивився. просто час не хочеться витрачати на тих всіх блогерів. якщо і слухаю когось, то тільки фахових політиків, дипломатів (Чалий Валерій, Клімкін Павло, Огризко Володимир, Роман Безсмертний, військових аналітиків, в тому числі Юрія Бутусова). ось там дійсно можна почерпнути якісну інформацію. а тих всіх блохерів, ютуберів, Гордонів, Потрнікових і прочих, то на них не хочеться тратити час. хіба що Швеця перед сном, щоб швидше заснути. )))
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03.02.2025 22:06 Відповісти
Завершення війни може бути лише у разі знищення рф.
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03.02.2025 16:49 Відповісти
Хто її знищить, як і коли?
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03.02.2025 16:53 Відповісти
Такі питання задають ті, хто проти знищення рф, навіть коли будуть казати, що за.
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03.02.2025 17:08 Відповісти
Тутешні аналітики не цікавляться такими дрібницями, як питання хто знищить військову та економічну потугу кацапів. Вони висувають умови американцям. Так би мовити, мислять глобально.
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03.02.2025 20:25 Відповісти
А ти в окопі знищуєш рф, чи балабол і диванний знищував?
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03.02.2025 21:36 Відповісти
Та зрозуміло...путін паймьот і прастіт...
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03.02.2025 21:59 Відповісти
"Нам,нам,нам..."Кому це "нам",піндос сруськоговор'ящій?
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03.02.2025 17:34 Відповісти
Засунь свою точку мнєнія в свою точку сідєнія.
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03.02.2025 22:45 Відповісти
"Хватіт крові" ви маєте писати не в Україні, а у московії. Пишете? Чи вашею головною метою є капітуляція України?
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04.02.2025 00:38 Відповісти
Если американцы хотят поставить одни и те же условия палачу и его жертве, то пошли они козе в трещину!

Никаких уступок украинской территории не может быть никогда, от слова, никогда!

А каких тогда уступок они ждут от рашистов, типа, чтобы они отдали нам один хутор или село, которые они оккупировали?

Если Европа и Америка не хотят понимать всей опасности своего согласия на захват рашистами украинской территории, то украинцы должны понимать, сегодня согласишься отдать часть, завтра у тебя заберут всё, это аксиома!
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03.02.2025 17:18 Відповісти
Как каких уступок? Мразияны перестают стрелать (на время), забирают награбленное, и готовятся к СВО-2.
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03.02.2025 17:40 Відповісти
А хто нам заважає готуватися?
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03.02.2025 18:07 Відповісти
Стамбул.
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04.02.2025 10:23 Відповісти
Звісно, сидячи в Німеччині можна і "нікакіх уступок нікогда". Там не бусифікують, в окопах не гинуть, ракети, шахеди і каби не прилітають, тривог нема, світло є...
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03.02.2025 18:10 Відповісти
Судя по всему, вы тоже не в Украине, поэтому и советуете отдать территории, не свои же, не так ли?
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03.02.2025 18:15 Відповісти
Я якраз в Україні. І йти самому або відправляти своїх дітей гинути за Донбас, який категорично не хоче жити в одній країні зі мною і люто мене ненавидить, в мене бажання абсолютно нема.
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03.02.2025 18:22 Відповісти
Вы путаете нос с пальцем, похоже, но не то.

Донбасс -это украинская территория, мне глубоко плевать, кто там сегодня остался, не нравится Украина, пусть мотают к рашистам, но это наша земля!

А завтра найдутся другие такие уроды, которые скажут Киев не украинский, Львов не украинский, вы тоже скажете, пусть забирают?
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03.02.2025 18:34 Відповісти
Ти справді в Україні і думаєш, що війна йде за Донбас? Або дебіл, або кацапський пропагандон. Буча і Ізюм - це був Донбас, так?
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03.02.2025 18:57 Відповісти
Основна мета війни, власне, з-за чого вона почалась: сухопутний коридор, вода та електрика на Крим. Саме тому куйло записав в свою конституцію саме ті області, які це забезпечують. А НАТО, защіта рускоязичних - то все другорядне.
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03.02.2025 19:03 Відповісти
А хіба не за це голосувала більшість населення України? Чому дивуватись? Квартальний торчок казав же, що готовий "дагавариться пасєрєдінє". А чому виборці вирішили, що блазню дозволять визначати, де та "середина"? Ні, політика для дорослих, для професіоналів, а імітатори гри на піаніно - вони для другого. Так прийнято. Та й чому той, хто вихований у зневазі і ненависті до країни, де народився, який багато років стрибав по сценах на московії, принижуючи і обсираючи Україну, раптом зробиться полум'яним патріотом, і йому стане не байдуже, де та "середина"?
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03.02.2025 17:32 Відповісти
Як дуже влучно пише Аркадій Бабченко:

--------------------------

Друзья мои. Пожалуйста. Я вас прошу. Перестаньте. Хватит писать ерунду.

«Если Трамп хочет прочного мира в Украине» - читать эти благоглупости ну совершенно уже невозможно!

Трамп не хочет прочного мира в Украине. Трамп не хочет ни прочного мира в Украине, ни непрочного мира в Украине, ни войны в Украине, но вообще самой Украины.

Ему глубоко, искренне, от всего сердца полностью насрать на Украину. Вообще.

Его интересует только одно - чтобы «Украинский вопрос» исчез с радаров.

Все.

И то толко потому, чтобы почесать свое собственное эго. Представить себя миротворцем.

А каким образом это произойдет - ему совершенно фиолетово.

Если завтра Путин полностью разнесет Украину и выйдет на польскую границу - Трамп перекрестится, поблагодарит бога, запишет гундявый видосик зачеркнуто твитт - я же вам говорил, что при мне война закончится? Ну, вот она и закончилась - закроет папочку и забудет о том, что такая страна вообще хоть когда-то существовала в ту же самую секунду.

Ему и в целом на Европу-то насрать, а уж на какие-то там дикие восточноевропейские территории третьего мира, населенные какими то там гуннами на лошадях, или галлами, или атиллами, хрен их разберет, где какой-то там кхал выходит на арену в шкурах медведей и с перьями на голове, и потрясает какой-то там позолоченной палицей…

И я вас уверяю: знание про Усика в шкурах - это примерно так девяносто процентов информации об Украине, которые вообще имеются в рыжей башке.

Кстати, этот образ вложили ему вы. На блюдечке принесли.

В обе рученьки.

Чувак на полном серьезе собирается принудить Канаду к миру и провести операцию по возвращению Гренландии в родную гавань - какой, в жопу, «прочный мир в Украине». За восемь океанов в каких-то степях на окраине Европы.

О чем вы вообще.

А это гладенькое меланхоличное *******, советник президента Димочка Литвин, которому Байден все четыре года срал в штаны аж по самую шею, уже закукарекал: ко-ко-ко, представленный Белым домом план неприемлем.

Да ты, *****, чо!!

Да кто бы мог подумать. Вот это неожиданность.

Вот это поворот.

И главное, не предупреждал же никто, а!

Я лично тебя, полупозвоночное, слизняк лубрикантный, предупреждал, когда ты еще в Фейсбуке на меня тонны говна выливал, а я, по наивности своей, думал, что ты просто малолетний дурачок.

Лично всю вашу ************ тусовку, охающую и ахающую от хороших русских и готовых не то, что бесплатно, а еще и приплачивая в любую секунду отсосать любому уборщику из прекрасной «Медузы» - Сергацкова, эта, как её там, Скибницькая? - ну, эта и вправду дура малолетняя, по три раза ей на каждый вопрос отвечал, так и не дошло - кто там у вас еще.

И тут как снег на голову.

Ты смотри.

Оказывается, у Трампа плохой план.

Доброе утро.

Открою вам то, что и так уже всем очевидно. Никакого возврата территорий не будет. Никаких границ девяносто первого. Или даже четырнадцатого. Никаких больше Минских. Никакого НАТО.

То, что Россия уже откусила - останется у России.

Взамен она пообещает не откусывать большего.

Все.

Обмен Суджи на Донецк?

Вы серьезно?

У Путина сейчас открываются просто невероятные перспективы. Через пару лет, когда турбулентность достигнет апогея, и всем будет уже вообще на все насрать, кроме себя и сохранения своей страны, можно под шумок откусить Балтию, вернуть Калининград, покошмарить Польшу.

Какая, в жопу, Суджа.

Кому она вообще нахрен сейчас нужна. Её через пару лет можно будет вернуть совершенно спокойно - и никто уже совсем никакого внимания не обратит.

И это только начало.

Что будет потом? А потом сбудется украинская мечта - ********** от нас.

Как только будет подписан мирный договор - вся Европа единодушно просто с невероятным выдохом облегчения ********* от Украины, повернется к ней спиной, задвинет её на самые последние заметочки газет, где-нить рядом с гороскопами и букмекерскими прогнозами, и начнет заниматься своими делами.

Ну, только Польша будет время от времени прыгать из-за спин - эй, ребят, але, проснитесь, тут как бы Путин, фашизм и танки - но её будут старательно не замечать.

И это тоже успехи зеленой небритой быдло-дипломатии в тактичных футболках.

Которой три четверти украинцев в ладошки хлопали.

И об этом тоже предупреждали не раз.

Украинцы, благодаря профессорам уриноофтальмологи, втиравшим им сказки про два-три тижня и кофе в Ялте, поверившие в то, что они являются центром мира, внезапно, в одночасье, останутся один на один со всеми своими проблемами.

Со ВСЕМИ.

А их будет просто ****** сколько. Транши от Запада время от времени будут, конечно - правда, теперь за них будут драть во все щели и каждый цент проверять на коррупцию, что замедлит их выдачу в год по чайной ложке - но ни о какой полномасштабной помощи говорить уже не приходится.

Двадцать, пятьдесят, сто тысяч контингента мировторцев НАТО/ЕС/ООН в Украине как обеспечение прочности мира - *****, ****, кто эту херню придумал вообще?

Кто вам эти розовые сопли в уши вливает сейчас?

Снова?

А украинцы снова в эту ссанину верят. Сейчас, границы откроют, только по опросам - только по опросам! - тридцать процентов от оставшихся двух третьей второй ворлной уедет из страны, от которой теперь останется как раз ровно половина населения - но зато взамен двадцать тысяч Пьеров из ******** встанут и поедут защищать нам хутор Новоселовка Луганской губернии.

Произошло ровно то, о чем и предупреждали. Субъектности потеряна. Что там хочет Зеленский - никого уже не интересует. Что там заявляет его спикер - всем уже плевать.

Будущее Украины будут сейчас решать два человека.

Путин и Трамп.

И чем раньше вы снимите розовые очки - тем менее болезненным будет удар об стену.

Поехавший башкой фюрер и ************ Волосатая Халва.

Господи, где, на каком перекрестке мы ТАК нагрешили…

Впрочем, ответ очевиден.

Риторический вопрос.

И это их решение вам точно не понравится.

Так что мой вам совет.

Готовьтесь заранее.

Хотя бы морально.

Ваш Дед.
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03.02.2025 18:13 Відповісти
Исчезнет «Украинский вопрос», появится «Польский вопрос» или «Балтийский вопрос». Что это меняет? Будет даже хуже. Страны НАТО, жопой вертеть уже не получится в разные стороны. И про уступки не спросишь.
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03.02.2025 18:27 Відповісти
ще років з 10-15 таке питання не винекне, і суть в тому чи вийде Україні за цей час здамати хребет олігархічній структурі і укріпитись, чи ні.... Все інше фарс, договорняк вже готовий, і чим більше ми будемо брикатись тим більшу ціну платитимемо
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03.02.2025 18:33 Відповісти
Так Будапешт-2 нам не допоможе. Ось зараз i брикаемось. На горизонтi буде тiльки повна капiтуляцiя!
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03.02.2025 18:45 Відповісти
Бабченко, твою мать. Так, Трампу поср..ть на Україну. Просто зараз у нього є цей пунктик - зупинити війну в Україні. Поки що є. А завтра може не буде. І якщо ми не скористаємося оцим, єдиним для нас шансом вискочити з прірви, то отой кошмар кошмар, який нас чекає у разі укладання угоди за Трампа, перетвориться не на кошмар, а на абсолютне жахіття безкінечної війни. Виграти яку у нас шанс один на мільйон
Тож не нагнітайте, блд. Дайте Трампу зробити те, що він має зробити. І не пізді..ть. ради Бога.
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03.02.2025 20:36 Відповісти
Остання ваша порада стосується перш за все вас самих. Якщо ви сподіваєтесь пропетляти, - вам краще збирати чемодани, як зробили розумніші за вас. У нас нема шансу виграти війну у військовому сенсі, якщо ми не відновимо нормальної мобілізації, проте її зупинка через заморозку зараз має бути для вас останнім зеленим свистком.
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04.02.2025 00:51 Відповісти
Для тих, хто вміє проводити аналіз це було ясно ще з перших місяців війни. Європа і не розраховувала на перемогу України, вони просто аналізували та виправляли свої прорахунки у озброєнні, командуванні, армії. Вся та допомога, що надавалась була для того, щоб виграти час для підготовки своїх країн, своїх збройних сил та трішки ослабити росію. Саме тому надавалось лиш те, що у ******** війні виявилось неефективним, застарілим, задля оновлення на новітнє озброєння. У Європі розуміли неминучість подібного розвитку подій, тому і досі існує НАТО, пару тижнів тому міністр оборони відкрито сказав: "нам потрібно підтримувати Україну, щоб вона ще хоч років 5 протрималася, поки ми наростимо військові сили". Лише місцеві обивателі, які обирали "чарівника", вірили у 2-3 тижні перемоги над військовою машиною, яка на порядок переважає у силі та беззупинно працює на протязі багатьох років.
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03.02.2025 23:53 Відповісти
Думаю (и надеюсь) что Пуйло не пойдёт не на какие уступки, а соответственно Трамп будет давить на Соссию.
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03.02.2025 18:35 Відповісти
Собственно , для нас достаточно чтоб продолжала идти помощь из США. И этого хватит для победы.
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03.02.2025 18:37 Відповісти
А чому до цих пір не вистачило? І що зміниться?
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03.02.2025 18:44 Відповісти
Потому что союз наклепал очень много железа за десятки лет (с конца 2-ой мировой и по ныне) . Но любые запасы заканчиваются и российское мясо всё чаще едет на самокатах вместо танков.
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03.02.2025 18:50 Відповісти
У російського м"яса ВПК працює в 3 зміни і в союзниках ще кілька потужних ВПК, які поставляють їм все, що треба і скільки треба, без всіляких обмежень. На відміну від наших "союзників".
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03.02.2025 18:55 Відповісти
И тем не менее благодаря профессионализму ВСУ потери Соссии во много раз превосходят то , что они получают.
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03.02.2025 18:58 Відповісти
Вимкни тєлємарахвон і пройди по кладовищах...
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03.02.2025 19:29 Відповісти
І тому вони атакують на жигулях, а наша арта нарешті вийшла на паритет з кацапською?
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03.02.2025 19:02 Відповісти
Дивлячись на положення на фронті, не дуже віриться в паритет арти. І в якому стані тоді знаходяться наші збройні сили, якщо кацапи на жигулях та мотоциклах, без бронетехніки, кожен день захоплюють нові населені пункти?
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03.02.2025 19:28 Відповісти
Єдина поступка на яку Україна може піти це виведення своїх війск з Курскої народної республіки після виведення зі всієї території України кацапських свинособак
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03.02.2025 18:38 Відповісти
Лично я бы согласился на отказ от каких-либо репараций и подобного. Просто полный вывод рос.войск с Украины .Вот как было во время войны в Афганистане.
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03.02.2025 18:54 Відповісти
Україна повинна піти на поступки і відмовитися від своїх тереторій за ради миру, а кто відповість за загибель і поранення сотен тисяч людей і зруйновані села і міста- ніхто?, тоді на які поступки повинна піти рф?, а, як там поживають гаранти по будапештському меморандуму, згідно якого Україна знищила третій ядерний потенціал у Світі націлений на США і ЕС,- добре - Ми раді за них що у них все добре.
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03.02.2025 18:51 Відповісти
Ніхто нічого не порушував. Читайте меморандум - пункти з 4...

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.

5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.
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03.02.2025 20:43 Відповісти
Та я теж так кажу, що ніхто ні чого не порушував і не хто ні кому не винний, тількі Україна в руюнах сотні тисяч людей вбиті і поранені,мільони біженців, а дехто (США і ЕС) непогано заробили на наданих Україною ім послугах по беспеці , а в замін отримали папірець так той що ти мені показав, чи ЯЗ не коштує і виєденного яйця, так спросіть про це в тіх же рф,сша, китаю чи навіть ірану, ЯЗ коштує трильйони а не туалетну бумагу.
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03.02.2025 21:52 Відповісти
Тампони злили Афганістан , а зараз зливають Україну, значіть українці які втратили майно, та здоров'я тепер окрім рашки і на америку будуть подавати позиви, за невиконання ...
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03.02.2025 19:06 Відповісти
Прикро. Але завдяки оманським ЗЄгнидам ми.зробили все, шоб кацапія напала. Ну і звіснож, завдяки нашому вибору у 19 році. Тепер мусимо платити
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03.02.2025 19:15 Відповісти
Перший раз кацапи напали і спробували відібрати Крим ще в 2003-му. Тоді теж були зє-гниди і вибір 19-го? Що ви вже тільки не вигадуєте, щоб виправдати своїх братушок- кацапів.
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03.02.2025 19:39 Відповісти
Комік тримає мазу за коміка який довів країну до війни. Це цехова єдність коміків чи просто такий собі заробіток?
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03.02.2025 20:06 Відповісти
Це констатація факту. У вас, лютих ворогів українського народу, винен хто завгодно: коміки, українці, які проголосували не за того, ухилянти, але тільки не ваші братушкі-кацапи.
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03.02.2025 20:11 Відповісти
Проспись і приїзжай в Україну. Тут тобі покажуть всю любов до ,,ваших братушків-кацапів", комік
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04.02.2025 18:16 Відповісти
Ми за поступки !!! Нехай америкоси Аляску москалям віддадуть !!!
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03.02.2025 19:51 Відповісти
В америкосів вистачає сили оборонити Аляску в разі зазіхань. А в нас вистачає? Судячи по обстановці на фронті, якось не дуже...
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03.02.2025 19:58 Відповісти
Та я кажу просто нехай подарують. Може їм не шкода.
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03.02.2025 20:26 Відповісти
На фронті проблема не в силах чи їх наявності у ЗСУ, там проблема у правильній організації і застосуванні наявних сил.
Іншими словами, якби українським військом і державою загалом не керували ворожі агенти й диверсанти, Україна давно б уже повернула всі окуповані території за допомогою західних партнерів.
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03.02.2025 21:54 Відповісти
Гомик!! ты для начала вернись в Украину, повоюй за Страну или за своего Оманского Нарика а потом будешь кукарекать....
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04.02.2025 06:47 Відповісти
в отличии от тебя ЗЕ шавка я 24 уже был с калашматом...
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04.02.2025 07:16 Відповісти
Да ты не Кіт,ты собака драная...
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03.02.2025 21:15 Відповісти
Один невежественный старый хрыч в возрасте 79 лет назначил другого старого хрыча 82-ух лет решать острейшие вопросы воны и мира: им же на двоих уже больше 160-ти лет !

Какие из них на хрен миротворцы, когда у обоих уже недержание мочи и старческое слабоумие...

Одна надежда на энергичного и молодого Государственного секретаря Марко Рубио...
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03.02.2025 21:52 Відповісти
Справа в тому, що йти на поступки категорично не хочуть іти саме ті, хто сподівається на фронт ніколи не потрапити: бойові пенси, жінки, тцкуни, поліцаї, чинуші та інша броньована мразота. А також ті, хто здриснув за кордон. Це взагалі найвойовничіша і найбезкомпромісніша категорія. Готова рвати кацапів голими руками аж до самих стін кремля. Щоправда, чужими...
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03.02.2025 22:32 Відповісти
А ви, прикольний, своїми руками особисто де готові погодити новий кордон? Херсон, Запоріжжя згодні втратити? А Дніпро? Чи лівобережжя?
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04.02.2025 00:41 Відповісти
Там, де ти особисто відвоюєш. Хоч 91-го, хоч 18-го.
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04.02.2025 07:28 Відповісти
Америка стане великою за рахунок приниження країни, яка відстоює свободу і незалежність?
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03.02.2025 22:54 Відповісти
а це Україна відстоює свободу та незалежність?) хм)
П.С - ви мабуть погано знаєте історію США
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03.02.2025 23:42 Відповісти
Пропоную схему усім войовничим патріотам і пенсіонерам нафронтникам), йдіть здавайте "ухилянтів" мусарам або тцкунам, вони з нього зрубуватимуть бабки, а ви получите процент.... Це ж так по українському, патріотичненько
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03.02.2025 23:44 Відповісти
Сам дивуюсь, чому влада до цих пір не запровадила акцію "Здай друзів в тцк і отримай відсрочку 3 місяці за кожного". Ніякої бусифікації посеред вулиць не знадобилося б.
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04.02.2025 07:47 Відповісти
Адміністрація Трампа не хоче нічого робити, а лише шукає дешевих і миттєвих рішень.
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03.02.2025 23:45 Відповісти
Україна і РФ будуть змушені піти на поступки заради завершення війни Джерело: https://censor.net/ua/n3533722

За Укрїну ясно. А от на які поступки повинна піти кацапія, велике питання?
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04.02.2025 00:55 Відповісти
давайте каждый себе ответит честно на вопросы:
что лично вы потеряете если Украина подпишет разумной капитуляции с миротворцами? земли и ресурсы, которые принадлежат олигархам и судя по всему за долги будут принадлежать олигархам штатов? Дилинбамбас? Большинство из вас там не было и там уже нет украинцев. Крым который никогда не отвоевать?
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04.02.2025 04:04 Відповісти
зато вы сможете спокойно уехать из Украины навсегда, продав имущество.
хотя можете остаться и работать за 400 баксов в ожидании следующей войны
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04.02.2025 04:05 Відповісти
Украина будет вынуждена идти на уступки до тех пор, пока бенин, Оманский Нарик будет играть роль гидранта под руководством фсбэшника Елдака....и начиная с вагнергейта и разминирования Чонгара и заканчивая судом над Червинским и бракованными минами и гранатами будет выполнять хотелки кремля.....отрабатывая свои киностудии и офшоры в маЦкве под руководством шефиров...Оман и проект буратино ни кто не отменял...
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04.02.2025 06:43 Відповісти
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