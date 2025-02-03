Україна і РФ будуть змушені піти на поступки заради завершення війни, - Келлог
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що обидві сторони повинні будуть піти на територіальні поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.
Про це він сказав у інтерв'ю Fox News, цитує європейське бюро "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Президент України Володимир Зеленський вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо територій. І Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції. Ми збираємося вести дискусії з усіма з часом, і, ймовірно, найближчим часом. І це добре для обох сторін", - заявив Келлог.
Раніше спецпосланець зазначав, що Вашингтон хоче, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця цього року, особливо якщо буде досягнуто перемир’я.
Радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин 2 лютого заявив, що українська сторона ще "не бачила повного інтерв'ю Келлога, лише кілька цитат про вибори, тому важко повністю оцінити його позицію".
"Але якщо його план полягає лише в припиненні вогню і виборах, то це провальний план - Путіна не залякати лише цими двома речами", - сказав він агентству Reuters.
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Якщо тиран путлєр через вищеперераховані обставини вимушений буде знизити інтенсивність наступальних бойових дій на фронті, то ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ за стабільної підтримки західних партнерів і успішно повернути у знесиленого агресора здані зрадниками у військово-політичному керівництві свої території.
Саме тому для рашистського прислужника Трампа критично необхідно припинити бойові дії на фронті для відновлення сил агресора щоб Україна не змогла перемогти і повернути своє.
Никаких уступок украинской территории не может быть никогда, от слова, никогда!
А каких тогда уступок они ждут от рашистов, типа, чтобы они отдали нам один хутор или село, которые они оккупировали?
Если Европа и Америка не хотят понимать всей опасности своего согласия на захват рашистами украинской территории, то украинцы должны понимать, сегодня согласишься отдать часть, завтра у тебя заберут всё, это аксиома!
Донбасс -это украинская территория, мне глубоко плевать, кто там сегодня остался, не нравится Украина, пусть мотают к рашистам, но это наша земля!
А завтра найдутся другие такие уроды, которые скажут Киев не украинский, Львов не украинский, вы тоже скажете, пусть забирают?
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Друзья мои. Пожалуйста. Я вас прошу. Перестаньте. Хватит писать ерунду.
«Если Трамп хочет прочного мира в Украине» - читать эти благоглупости ну совершенно уже невозможно!
Трамп не хочет прочного мира в Украине. Трамп не хочет ни прочного мира в Украине, ни непрочного мира в Украине, ни войны в Украине, но вообще самой Украины.
Ему глубоко, искренне, от всего сердца полностью насрать на Украину. Вообще.
Его интересует только одно - чтобы «Украинский вопрос» исчез с радаров.
Все.
И то толко потому, чтобы почесать свое собственное эго. Представить себя миротворцем.
А каким образом это произойдет - ему совершенно фиолетово.
Если завтра Путин полностью разнесет Украину и выйдет на польскую границу - Трамп перекрестится, поблагодарит бога, запишет гундявый видосик зачеркнуто твитт - я же вам говорил, что при мне война закончится? Ну, вот она и закончилась - закроет папочку и забудет о том, что такая страна вообще хоть когда-то существовала в ту же самую секунду.
Ему и в целом на Европу-то насрать, а уж на какие-то там дикие восточноевропейские территории третьего мира, населенные какими то там гуннами на лошадях, или галлами, или атиллами, хрен их разберет, где какой-то там кхал выходит на арену в шкурах медведей и с перьями на голове, и потрясает какой-то там позолоченной палицей…
И я вас уверяю: знание про Усика в шкурах - это примерно так девяносто процентов информации об Украине, которые вообще имеются в рыжей башке.
Кстати, этот образ вложили ему вы. На блюдечке принесли.
В обе рученьки.
Чувак на полном серьезе собирается принудить Канаду к миру и провести операцию по возвращению Гренландии в родную гавань - какой, в жопу, «прочный мир в Украине». За восемь океанов в каких-то степях на окраине Европы.
О чем вы вообще.
А это гладенькое меланхоличное *******, советник президента Димочка Литвин, которому Байден все четыре года срал в штаны аж по самую шею, уже закукарекал: ко-ко-ко, представленный Белым домом план неприемлем.
Да ты, *****, чо!!
Да кто бы мог подумать. Вот это неожиданность.
Вот это поворот.
И главное, не предупреждал же никто, а!
Я лично тебя, полупозвоночное, слизняк лубрикантный, предупреждал, когда ты еще в Фейсбуке на меня тонны говна выливал, а я, по наивности своей, думал, что ты просто малолетний дурачок.
Лично всю вашу ************ тусовку, охающую и ахающую от хороших русских и готовых не то, что бесплатно, а еще и приплачивая в любую секунду отсосать любому уборщику из прекрасной «Медузы» - Сергацкова, эта, как её там, Скибницькая? - ну, эта и вправду дура малолетняя, по три раза ей на каждый вопрос отвечал, так и не дошло - кто там у вас еще.
И тут как снег на голову.
Ты смотри.
Оказывается, у Трампа плохой план.
Доброе утро.
Открою вам то, что и так уже всем очевидно. Никакого возврата территорий не будет. Никаких границ девяносто первого. Или даже четырнадцатого. Никаких больше Минских. Никакого НАТО.
То, что Россия уже откусила - останется у России.
Взамен она пообещает не откусывать большего.
Все.
Обмен Суджи на Донецк?
Вы серьезно?
У Путина сейчас открываются просто невероятные перспективы. Через пару лет, когда турбулентность достигнет апогея, и всем будет уже вообще на все насрать, кроме себя и сохранения своей страны, можно под шумок откусить Балтию, вернуть Калининград, покошмарить Польшу.
Какая, в жопу, Суджа.
Кому она вообще нахрен сейчас нужна. Её через пару лет можно будет вернуть совершенно спокойно - и никто уже совсем никакого внимания не обратит.
И это только начало.
Что будет потом? А потом сбудется украинская мечта - ********** от нас.
Как только будет подписан мирный договор - вся Европа единодушно просто с невероятным выдохом облегчения ********* от Украины, повернется к ней спиной, задвинет её на самые последние заметочки газет, где-нить рядом с гороскопами и букмекерскими прогнозами, и начнет заниматься своими делами.
Ну, только Польша будет время от времени прыгать из-за спин - эй, ребят, але, проснитесь, тут как бы Путин, фашизм и танки - но её будут старательно не замечать.
И это тоже успехи зеленой небритой быдло-дипломатии в тактичных футболках.
Которой три четверти украинцев в ладошки хлопали.
И об этом тоже предупреждали не раз.
Украинцы, благодаря профессорам уриноофтальмологи, втиравшим им сказки про два-три тижня и кофе в Ялте, поверившие в то, что они являются центром мира, внезапно, в одночасье, останутся один на один со всеми своими проблемами.
Со ВСЕМИ.
А их будет просто ****** сколько. Транши от Запада время от времени будут, конечно - правда, теперь за них будут драть во все щели и каждый цент проверять на коррупцию, что замедлит их выдачу в год по чайной ложке - но ни о какой полномасштабной помощи говорить уже не приходится.
Двадцать, пятьдесят, сто тысяч контингента мировторцев НАТО/ЕС/ООН в Украине как обеспечение прочности мира - *****, ****, кто эту херню придумал вообще?
Кто вам эти розовые сопли в уши вливает сейчас?
Снова?
А украинцы снова в эту ссанину верят. Сейчас, границы откроют, только по опросам - только по опросам! - тридцать процентов от оставшихся двух третьей второй ворлной уедет из страны, от которой теперь останется как раз ровно половина населения - но зато взамен двадцать тысяч Пьеров из ******** встанут и поедут защищать нам хутор Новоселовка Луганской губернии.
Произошло ровно то, о чем и предупреждали. Субъектности потеряна. Что там хочет Зеленский - никого уже не интересует. Что там заявляет его спикер - всем уже плевать.
Будущее Украины будут сейчас решать два человека.
Путин и Трамп.
И чем раньше вы снимите розовые очки - тем менее болезненным будет удар об стену.
Поехавший башкой фюрер и ************ Волосатая Халва.
Господи, где, на каком перекрестке мы ТАК нагрешили…
Впрочем, ответ очевиден.
Риторический вопрос.
И это их решение вам точно не понравится.
Так что мой вам совет.
Готовьтесь заранее.
Хотя бы морально.
Ваш Дед.
Тож не нагнітайте, блд. Дайте Трампу зробити те, що він має зробити. І не пізді..ть. ради Бога.
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.
Іншими словами, якби українським військом і державою загалом не керували ворожі агенти й диверсанти, Україна давно б уже повернула всі окуповані території за допомогою західних партнерів.
Какие из них на хрен миротворцы, когда у обоих уже недержание мочи и старческое слабоумие...
Одна надежда на энергичного и молодого Государственного секретаря Марко Рубио...
П.С - ви мабуть погано знаєте історію США
За Укрїну ясно. А от на які поступки повинна піти кацапія, велике питання?
что лично вы потеряете если Украина подпишет разумной капитуляции с миротворцами? земли и ресурсы, которые принадлежат олигархам и судя по всему за долги будут принадлежать олигархам штатов? Дилинбамбас? Большинство из вас там не было и там уже нет украинцев. Крым который никогда не отвоевать?
хотя можете остаться и работать за 400 баксов в ожидании следующей войны