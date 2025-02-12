УКР
Трамп про звільнення Росією американського заручника: Це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край війні

Президент США Дональд Трамп в перший день свого президентства про Путіна та Росію

Напередодні РФ звільнила з в'язниці вчителя-американця Марка Фогеля, який вже прямує до США. Американський президент Дональд Трамп сподівається, що цей факт ознаменує "початок відносин", які покладуть кінець війні в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.

"Росія поводилася з нами дуже добре. Я сподіваюся, що це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край цій війні", - сказав Трамп журналістам у Білому домі через кілька годин після оголошення про звільнення Фогеля.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що посланник Трампа Віткофф відвідав Москву, щоб забрати американського заручника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сподівається на швидке мирне врегулювання війни в Україні, - Гегсет

росія (67900) Трамп Дональд (7192) війна в Україні (6273)
+43
Американський малограмотний мотлох вибрав цю істоту президентом. Буде нам усім погано. Тупе , дурне , малограмотне створіння пробує керувати світовими процесами...Ніщо доброго з цього не буде. До путіна додався ще один його американський аналог.
12.02.2025 06:59 Відповісти
+32
Воно іпануте ..
12.02.2025 06:59 Відповісти
+27
Якщо для тебе головне не зупинити агресора ,а посваритись з союзниками то так і скажи я нездатний зупинити війну.
12.02.2025 06:56 Відповісти
Якщо для тебе головне не зупинити агресора ,а посваритись з союзниками то так і скажи я нездатний зупинити війну.
12.02.2025 06:56 Відповісти
трамп та зеленський однакова калька ФСБ він 100% повторюе його дії прописані у ФСБ.
1. боневтік - якби я був президент ми б померли, а Крим не віддали. тампон - якби я був президент в Україні б війна не почалась.
2. боневтік - ***** хороший я у його глазах бачу що він не хоче війни це все Порошенко. тампон - я бачу що ***** хоче завершення війни у всьому винен Байден та НАТО
3. боневтік - яка різниця головне гарні дороги,тампон - ніякої пролітики та демократіі головне щоб краще було американцям
5. боневтік - як прийшов до влади ***** звільнив заручників кремля але не за так а взамін на своїх бандитів. тампон - зараз ***** теж звільнив заручника але теж мабуть не затак
6.боневтік - головне перестати стріляти і відвести війск і розмінувати граници, тампон - постійно ставив палки в колеса допомоги Україні на його руках кров тисяч загиблих і зараз перший пункт мирного плану престати стріляти.
ВОНИ АГЕНТИ *****, ДВА САПОГА ПАРА.
12.02.2025 11:20 Відповісти
Воно іпануте ..
12.02.2025 06:59 Відповісти
Американський малограмотний мотлох вибрав цю істоту президентом. Буде нам усім погано. Тупе , дурне , малограмотне створіння пробує керувати світовими процесами...Ніщо доброго з цього не буде. До путіна додався ще один його американський аналог.
12.02.2025 06:59 Відповісти
Малограмотний мотлох? Ти як ху...ло, ще скажи що живуть в нищите і відсталі. Невдячними бути, це не в традиціях українців, а швидше москалів
12.02.2025 07:16 Відповісти
Так то москалі у нас обрали в 2019 році президентом тупе, малограмотне, брехливе жадібне і воровите створіння?
12.02.2025 07:31 Відповісти
Тобі ж і відповідають: маючи на прикладі перемогу шапіто 95 і її наслідки для України з 24.02, обирати (знову) клоуна, ціль якого розвалити все, до чого дотягнеться зі своїми фашистами маскальовим, але щоб лише утерти носа всім, хто його чмирив і хотів запроторити за грати (Байден праклятий), може лише неосвічений, малограмотний мотлох
12.02.2025 07:46 Відповісти
Я не голосував, так як обрати клоуна совість не дозволяла, а слугу всіх господ розум.
12.02.2025 08:47 Відповісти
За совість ясно, а шо казав розум?
12.02.2025 09:02 Відповісти
Не нам про це казати маючи у себе президентом тупе , дурне , малограмотне створіння яке керує державою та яке обрал президентом безграмотний тупой мотлох.
12.02.2025 07:27 Відповісти
А чим ми кращі американців?
12.02.2025 08:04 Відповісти
Ми це хто?
12.02.2025 08:41 Відповісти
Ті самі "не нам про це казати". Там клоун, тут клоун.
12.02.2025 16:22 Відповісти
Наш мотлох ще в 19 році лайно обрав
12.02.2025 08:17 Відповісти
Олег, точно такое створіння, как и в Украине. И наше тоже выбрал как ты сказал малограмотный мотлох!
Американец только побогаче украинца и особо не скрывает своего хорошего отношения к путину и России.
12.02.2025 08:41 Відповісти
старому ,рижому імпотенту дали посмоктати цукерку,а воно і радіє
12.02.2025 11:09 Відповісти
Як може Велика Америки вибирати таких прєзіків долбобобів?!
12.02.2025 07:02 Відповісти
был никсон и ничего пережили)
12.02.2025 07:03 Відповісти
Ніксона демонізували пропагандони з старої площі. І в основному через те, що ще в якості віце-президента США був апологетом холодної війни. А з уортергейтським скандалом - його попросту підставили.
12.02.2025 07:31 Відповісти
Ніксон в порівнянні з корєшком пуйла - добрий самаритянин (не плутати з трампаноїдом майном джонсоном)
12.02.2025 07:48 Відповісти
Ось до чого може довести надмірне користування смартфоном...
12.02.2025 07:05 Відповісти
Саме так як у нас обрали в 2019 році.
12.02.2025 07:33 Відповісти
Саме як у нас - це мало б бути пересторогою для малограмотного, неосвіченого мотлоху з Середнього Заходу і Алабами
12.02.2025 08:01 Відповісти
Неосвідчений та малограмотний мотлох Середнього Заходу і Алабами навіт не знає шо це таке Україна, а хто чув то не скаже де вона, як і наш неосвідчений малограмотний тупий мотлох не знає за Алабаму.
12.02.2025 08:44 Відповісти
Sweet home Alabama
Where the skies are so blue
Sweet home Alabama
Lord, I'm comin' home to you
12.02.2025 10:58 Відповісти
Let it rustle on the way and the road.
12.02.2025 12:10 Відповісти
То що і требувалось доказати. Як воно могло зв'язати звільнення американського наркомана якого ***** зловило в моцкві з війною в Україні?
12.02.2025 07:07 Відповісти
Це ж фактично Тампон зробив заяву що війна в Україні почалась із-за цього американця. Тобто США нам зобов'яні за все заплатити
12.02.2025 07:22 Відповісти
Та отож ...теж подібне хотів написати. Якісь непідвладні логіці висновки. Таке враження що його жбурляє зі сторони в сторону в надії знайти щось безнадійне ...
12.02.2025 09:14 Відповісти
то коли мокву будем бомбити? хто це почне робити - виграє вибори
бо то єдиний шлях до скинення ***** самими кацапами
12.02.2025 07:08 Відповісти
Якщо він наркодилер, то це для Ху...ла своя людина і дякувати нема за що, а якщо москалі його посадили по безпределу, то тим більше
12.02.2025 07:09 Відповісти
Росія поводилася з нами дуже добре... Напомніть, скільки ***** тримало цього американця в заручниках? І скільки ***** ще завтра зловить таких щоб видавати Тампону в якості жеста доброї волі ради піару
12.02.2025 07:11 Відповісти
Слідуючий виступ Тампона буде зі словами: "Хамас звільнив кількох наших заручників і це початок добрих стосунків США і Хамасу"
12.02.2025 07:17 Відповісти
А того старого американця, якого москалі взяли на території України, і хочуть зробити з нього військового злочинця, залишили на наступний раз....
Чи любителі кайфанути більш важливіші, для зовнішньої політики США.....
12.02.2025 07:55 Відповісти
Амерам пора вже віковий ценз застосовувати при виборах...ітак іпанько по життю був, а тепер вже й маразм настав..
12.02.2025 07:13 Відповісти
і не кажіть, бо вони бідують, воюють та день у день стають іспаномовними як заповідав великий Кастро?
Після кидань у протилежне українцями і обиранням кравЧучки, куЧма, яникОвоща та віслюка Ссанича- нам бажано мовчати.
12.02.2025 11:05 Відповісти
А це стаття про українських дебілокерівників?
12.02.2025 11:22 Відповісти
ні, ця стаття про близнюків по відсутності розуму, але з правом вибору на виборах.
12.02.2025 11:30 Відповісти
Алілуя!Ось виявляється де ключ ,до закінчення війни?Все впиралося в звільнені з неволі ,одного американця,і тепер все закінчиться!?
12.02.2025 07:13 Відповісти
Тобто він повернеться на Батьківщину в США та все "порішає"?
12.02.2025 07:14 Відповісти
Це просто звільнення заручника щоб тупий патлатий виродок прокукурікав про "хорошіх рускіх і друга владіміра".
12.02.2025 07:23 Відповісти
Мудрий нарід загубить цю планету
12.02.2025 07:24 Відповісти
Короче нова тема. Якщо хочеш чогось від США то береш в заручники американців, натягуєш їх на швабру і потім видаєш їх по одному Трампу і стаєш для нього хорошим хлопцем з хорошими стосунками з великою Гамерикою
12.02.2025 07:27 Відповісти
Раніше я на 100% був впевнений що по такій же схемі ***** з Трампом організували напад Хамасу на Ізраіль. Тепер я впевнений в цьому на 1001%. Ізраіль став розмінною картою. За допомогою якої Тампон виграв вибори а тепер буде піаритись на тому якоби він закінчив війну і звільнив заручників.
12.02.2025 07:31 Відповісти
Та ще й зарегані дві години тому.
12.02.2025 07:36 Відповісти
12.02.2025 09:26 Відповісти
заригані, вилуплені кугути та квочки із самої ОПи.
12.02.2025 11:07 Відповісти
О!, новий трампіст щойно вилупився! Чи старий, з числа деактивованих за попередню брехню?
12.02.2025 07:37 Відповісти
Лайкнув всім, хто на цього клоуна зауважив штибу "Американський малограмотний мотлох вибрав цю істоту президентом. Буде нам усім погано. Тупе, дурне, малограмотне створіння пробує керувати світовими процесами". Мені білльше додати нічого, повторюватись зайве.

Хіба що: чого місцеві трампісти-магашисти штибу сеонд ферст позатикали язики в дупи? Хоча - запитання риторичне.
12.02.2025 07:35 Відповісти
Особенно "свежим американцам" из сызрани
12.02.2025 07:52 Відповісти
і мод дом зник. Вони зробили свою справу і пішли
13.02.2025 01:46 Відповісти
Бачачи ці заяви Трампа практично впевнений, що ***** його розведе на переговорах і для нас все закінчиться дуже погано. Бо ***** як не називай, але воно, на жаль, розумне і має чітку стратегію по знищенню нас.
12.02.2025 07:45 Відповісти
якби ви могли трохи думати, то ви мабуть додумались би до того, що Трамп мультимільярдер, якому його бізнес не впав в руки подарунком, а він сам його розвивав, ще Трамп вже відпрацював термін президентом, тобто досвід у нього колосальний. а ***** - царь болота на окраїні світу
12.02.2025 07:55 Відповісти
Ти дурень? Цей "міліардер" космічного масштабу успадкував багатство від батька та діда, а сам був перманентним банкротом. Вам на луб'янці цього не казали?
12.02.2025 07:57 Відповісти
та ти шо. серйозно? прямо весь бізнес успадкував? і всі десятки років свого життя тупо експлуатував те, що дід йому залишив?
12.02.2025 08:34 Відповісти
У хомо советікус відсутні причинно наслідкові зв'язки, якщо їхні "думки"не збігаються з вашими,ви автоматично ворог та агент *****,на паРаші такі самі істоти.Впевнений,що 99,9% коментаторів навіть біографію Трампа не читали.
12.02.2025 08:13 Відповісти
До цього випадку підходить - на городі бузина а в Києві дядько
12.02.2025 07:57 Відповісти
Ото станом на зараз, усі в шоці, зброя до фатерлянду іде, і збройні сили тримают' фронт,кацапи віддали заручника якоґос' їбан'ка. Шо за нерви, Трампо знае шо робе, на понтах як на шарнірах, чуваки все буде чотко.
12.02.2025 08:02 Відповісти
нагадую мені наївність раннього зеленського котрий розмінував чонгар ради того щоб подивитись в очі путіну
12.02.2025 08:05 Відповісти
впевнені? Чи розмінував, бо ненавидить українців та винен у тому, що зараз є?
12.02.2025 11:14 Відповісти
ні-думаю що це наївність про те що можна домовитись-зараз він такого не зробить
12.02.2025 11:20 Відповісти
якщо, взяти до уваги логіку то єдине, що пояснює так званий "про.бали" і все до того і після того- віслюк вбивця українців.
12.02.2025 11:27 Відповісти
точніше тупа наївність
13.02.2025 01:47 Відповісти
Це ж було вже (с), коли сша за рахунок обміну, замість українських полонених виміняли цивільних америкосів і кара-мурзу, в 2024. І що, допомогло відновити стосунки? Не країна, а пародія якась
12.02.2025 08:16 Відповісти
Трампе, а не можеш сказати кацапам: ...бо вибухне пекло!..

Адже кацапія -- то справжнє світове пекло. Натомість ти випрошуєш!!! заручника!!!.

Звісно, це ж не хамаз_у_кедах. Ти тільки проти них сміливий...
12.02.2025 08:17 Відповісти
Довбойоб. - На черзі велика червона дерев'яна кнопка "RESET"?
12.02.2025 08:21 Відповісти
В том, что Трамп болтун и позёр, уже нет никаких сомнений, вопрос в другом, как долго Европа и

Украина будут ждать от него каких-то действий, теряя драгоценное время для принятия

собственных решений?
12.02.2025 08:21 Відповісти
А розпочати нову ..слабак Госдєд
12.02.2025 08:36 Відповісти
Люди почали вибирати клінічних ідіотів....то рудих вибирають...то хрипатих...
12.02.2025 09:03 Відповісти
Йде дипломатично словесний діалог між найбільшими ядерними державами задля припинення російсько-української війни і Трамп веде себе розумно.
До того ж,він-амер.президент і ще думає,щоби не розпочалась світова ядерна війна.
І на даний час,нема нікого,крім Америки,щоб зупинити російсько-українську війну,а для Трампа ще і ввійти в історію,як Нобелівський лауреат миру.
12.02.2025 09:45 Відповісти
Наївна чи брехлива підстаркувата "дитина".
12.02.2025 09:58 Відповісти
в Україні є президент " вирок " а в США президент , "всесвітьн'є горе "
12.02.2025 10:03 Відповісти
Дурень думкою багатіє
12.02.2025 10:23 Відповісти
мда.хуйлотрамп по ходу такой же как и ***********-довбойоб.печалька...........................................
12.02.2025 10:30 Відповісти
він говорить про "війну" між США і росією, а зовсім не про Україну, хіба не зрозуміло, скоро вони будуть "дружити сім'ями", ось так
12.02.2025 10:51 Відповісти
москалі розуміють та поважають лише мову сили
12.02.2025 11:00 Відповісти
Трамп діє точно так, як Боневитік Потужний - піар для виборців. Боневтік Лідор всього світу звільнив медведчука-кума пуйла, звільнив і передав пуйлу цемаха, а не Нідерландам, передав йому всіх злочинців, що розстріляли майдан..., а він так і не закінчив війну.
12.02.2025 11:07 Відповісти
почитайте коментарі до цього відео, скільки ще ідіотів є в Україні- це страшно.
https://www.youtube.com/shorts/V1Q1Fyujxag
12.02.2025 11:19 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Трумп-умп-умп ненавчалювальний - його путя "кинув", а він - знову лізе зі своїми феями та єдинорогами. Аби на біду нам усім не напереговорювався б. Штати, оно - вже колотить...
12.02.2025 13:05 Відповісти
 
 