Трамп про звільнення Росією американського заручника: Це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край війні

Напередодні РФ звільнила з в'язниці вчителя-американця Марка Фогеля, який вже прямує до США. Американський президент Дональд Трамп сподівається, що цей факт ознаменує "початок відносин", які покладуть кінець війні в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.

"Росія поводилася з нами дуже добре. Я сподіваюся, що це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край цій війні", - сказав Трамп журналістам у Білому домі через кілька годин після оголошення про звільнення Фогеля.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що посланник Трампа Віткофф відвідав Москву, щоб забрати американського заручника.

