Трамп про звільнення Росією американського заручника: Це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край війні
Напередодні РФ звільнила з в'язниці вчителя-американця Марка Фогеля, який вже прямує до США. Американський президент Дональд Трамп сподівається, що цей факт ознаменує "початок відносин", які покладуть кінець війні в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.
"Росія поводилася з нами дуже добре. Я сподіваюся, що це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край цій війні", - сказав Трамп журналістам у Білому домі через кілька годин після оголошення про звільнення Фогеля.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що посланник Трампа Віткофф відвідав Москву, щоб забрати американського заручника.
Топ коментарі
+43 ОЛЕГ СТАВИНОГА
показати весь коментар12.02.2025 06:59 Відповісти Посилання
+32 Микола Січень #486030
показати весь коментар12.02.2025 06:59 Відповісти Посилання
+27 Володимир Омельянов
показати весь коментар12.02.2025 06:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. боневтік - якби я був президент ми б померли, а Крим не віддали. тампон - якби я був президент в Україні б війна не почалась.
2. боневтік - ***** хороший я у його глазах бачу що він не хоче війни це все Порошенко. тампон - я бачу що ***** хоче завершення війни у всьому винен Байден та НАТО
3. боневтік - яка різниця головне гарні дороги,тампон - ніякої пролітики та демократіі головне щоб краще було американцям
5. боневтік - як прийшов до влади ***** звільнив заручників кремля але не за так а взамін на своїх бандитів. тампон - зараз ***** теж звільнив заручника але теж мабуть не затак
6.боневтік - головне перестати стріляти і відвести війск і розмінувати граници, тампон - постійно ставив палки в колеса допомоги Україні на його руках кров тисяч загиблих і зараз перший пункт мирного плану престати стріляти.
ВОНИ АГЕНТИ *****, ДВА САПОГА ПАРА.
Американец только побогаче украинца и особо не скрывает своего хорошего отношения к путину и России.
Where the skies are so blue
Sweet home Alabama
Lord, I'm comin' home to you
бо то єдиний шлях до скинення ***** самими кацапами
Чи любителі кайфанути більш важливіші, для зовнішньої політики США.....
Після кидань у протилежне українцями і обиранням кравЧучки, куЧма, яникОвоща та віслюка Ссанича- нам бажано мовчати.
Хіба що: чого місцеві трампісти-магашисти штибу сеонд ферст позатикали язики в дупи? Хоча - запитання риторичне.
Адже кацапія -- то справжнє світове пекло. Натомість ти випрошуєш!!! заручника!!!.
Звісно, це ж не хамаз_у_кедах. Ти тільки проти них сміливий...
Украина будут ждать от него каких-то действий, теряя драгоценное время для принятия
собственных решений?
До того ж,він-амер.президент і ще думає,щоби не розпочалась світова ядерна війна.
І на даний час,нема нікого,крім Америки,щоб зупинити російсько-українську війну,а для Трампа ще і ввійти в історію,як Нобелівський лауреат миру.
https://www.youtube.com/shorts/V1Q1Fyujxag