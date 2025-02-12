РФ ніколи не обговорюватиме тему обміну своїх територій, - Пєсков
Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ не піде на обмін територіями, про який раніше казав Володимир Зеленський.
Про це він заявив у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Росія ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своїх територій, це неможливо", - сказав Пєсков.
За його словами, українські сили "буде вигнано з території РФ або знищено".
Також він заявив, що диктатор Путін та Росія "відкриті для мирних переговорів".
Обмін територіями
Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський не виключає, що під час ймовірних переговорів з РФ може запропонувати "обмін територіями".
