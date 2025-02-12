УКР
9 781 79

РФ ніколи не обговорюватиме тему обміну своїх територій, - Пєсков

У Кремлі відреагували на ідею обміну територіями

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ не піде на обмін територіями, про який раніше казав Володимир Зеленський.

Про це він заявив у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Росія ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своїх територій, це неможливо", - сказав Пєсков.

За його словами, українські сили "буде вигнано з території РФ або знищено".

Також він заявив, що диктатор Путін та Росія "відкриті для мирних переговорів".

Обмін територіями

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський не виключає, що під час ймовірних переговорів з РФ може запропонувати "обмін територіями".

Також читайте: Санкції працюють: На Сахаліні немає місця для зберігання нерозпроданої російської нафти

Автор: 

війна (1487) Пєсков Дмитро (1756) росія (67900)
Топ коментарі
+23
Значить буде
12.02.2025 12:51 Відповісти
12.02.2025 12:51 Відповісти
+14
Хто це?
12.02.2025 12:51 Відповісти
12.02.2025 12:51 Відповісти
+13
З кремльовської точки зору компроміси - проява слабкості.
Наросія буде бикувати, поки не получить по хлєбалу.
Дайте зброї, особливо Томагавків .
12.02.2025 12:55 Відповісти
12.02.2025 12:55 Відповісти
Хто це?
12.02.2025 12:51 Відповісти
12.02.2025 12:51 Відповісти
КуНР буде напевно кращим сусідом чим паршиві дикуни мокші.
12.02.2025 12:53 Відповісти
12.02.2025 12:53 Відповісти
То якийсь пісюн болотяний...
12.02.2025 13:14 Відповісти
12.02.2025 13:14 Відповісти
Дурілка іди побрийся і яду зʼїж
12.02.2025 12:51 Відповісти
12.02.2025 12:51 Відповісти
Значить буде
12.02.2025 12:51 Відповісти
12.02.2025 12:51 Відповісти
У пєскова пика воділи, який дослужився до начальника автоколони.
12.02.2025 12:52 Відповісти
12.02.2025 12:52 Відповісти
да йому чхать шо ми про нього думаєм, в нього годинник коштує стількі скількі ми за рік незаробляєм.
причьому наші гниди ничім некраще за цих вошей.
всілося 2 підара, в одного СВО без кінця і краю, а в іношого ВС без кінція і краю, зате піськові і дєрьмакі крадуть і брешуть як в останній день.
і ось це за цих підріл іди воюй, бо ти бідний і неможеш відкупиться від гнилої влади.
12.02.2025 13:20 Відповісти
12.02.2025 13:20 Відповісти
Це давно всім зрозуміло i логічно.
12.02.2025 12:52 Відповісти
12.02.2025 12:52 Відповісти
що логічно, що узька хробачня отримає земельки 2Х1Х0,5, щоб глибоко не копать?
12.02.2025 12:54 Відповісти
12.02.2025 12:54 Відповісти
та я дивлюся тобі ********* політінформацію провела
12.02.2025 13:01 Відповісти
12.02.2025 13:01 Відповісти
а що це, кацапа, просвіти
12.02.2025 13:09 Відповісти
12.02.2025 13:09 Відповісти
Саєчка за іспуг
12.02.2025 12:53 Відповісти
12.02.2025 12:53 Відповісти
Піськов йди накуй
12.02.2025 12:53 Відповісти
12.02.2025 12:53 Відповісти
Ну що поговорили з ******? Про які ще перемовини можна говорити і для кого ці перемовини. Явно не для України
12.02.2025 12:53 Відповісти
12.02.2025 12:53 Відповісти
З кремльовської точки зору компроміси - проява слабкості.
Наросія буде бикувати, поки не получить по хлєбалу.
Дайте зброї, особливо Томагавків .
12.02.2025 12:55 Відповісти
12.02.2025 12:55 Відповісти
В нас є свої Томагавки - ОТРК КОРШУН (Х555) з дальністю стрільби 2600 км. Нажаль зеленський проект перестав фінансувати в серпні 2019. Могли постраждати россіани. Цього московський клоун не міг допустити.
12.02.2025 14:14 Відповісти
12.02.2025 14:14 Відповісти
А морда дурніша, ніж у нашого!
12.02.2025 12:55 Відповісти
12.02.2025 12:55 Відповісти
чітка відповідь...
якщо не по **********, то результату не буде!
а це, кордон по лінії розмежування, вихід з курської обл, крим капут.
і зе на це піде задля своєї недоторканості в майбутньому.
12.02.2025 12:55 Відповісти
12.02.2025 12:55 Відповісти
Чкурне до сросії. З яником сусідами будуть.
12.02.2025 13:12 Відповісти
12.02.2025 13:12 Відповісти
це така словесна інтервенція для посилення своїх перемовних позицій. московити ******* все отримувати надурняк по бандитськи просто залякавши лоха
12.02.2025 12:56 Відповісти
12.02.2025 12:56 Відповісти
Інколи банан це просто банан.
І говорять вони так тому що дійсно в це вірять. На менше вони не погодяться...
12.02.2025 12:59 Відповісти
12.02.2025 12:59 Відповісти
А й справді, як це росія може обмінювати одні свої території на інші "свої" території?)))
12.02.2025 12:56 Відповісти
12.02.2025 12:56 Відповісти
Значить потрібно Курщину, Білгородщину і Кубанщину внести до території України. В цю ж гру можна грати вдвох.
12.02.2025 12:59 Відповісти
12.02.2025 12:59 Відповісти
якщо точно бахнути - здохне пєсков і пуйло.
12.02.2025 12:56 Відповісти
12.02.2025 12:56 Відповісти
Будеш носити паранджу та цілувать дупу кадирова
12.02.2025 21:10 Відповісти
12.02.2025 21:10 Відповісти
О страшко.....!!!
12.02.2025 12:57 Відповісти
12.02.2025 12:57 Відповісти
Ось,воно що.
Вибив козир в буратінки,який поширює людям тезу,що обміняє ту частину кур.обл.на окуп.територію.
12.02.2025 12:59 Відповісти
12.02.2025 12:59 Відповісти
Ну то значить, Суджа - наш.
12.02.2025 13:09 Відповісти
12.02.2025 13:09 Відповісти
Не..Зеля сказав,що нам чужа земля не потрібна: хоч не обміняють,то все одно вийдуть,бо "нам чужа земля непотрібна".
12.02.2025 13:19 Відповісти
12.02.2025 13:19 Відповісти
За бажання можна обосновать, що курвщина - то історичні землі України.
Русня каже, що Київ - то її власність, бо "мать городов русскіх". А нам про Суджу те саме казати не можна?
12.02.2025 13:22 Відповісти
12.02.2025 13:22 Відповісти
За бажанням,на кухні,можна.
Дальше,текст не пройшов: "сталася помилка...".
12.02.2025 13:58 Відповісти
12.02.2025 13:58 Відповісти
Тобто нам все залишиться? Ну ОК.
12.02.2025 13:00 Відповісти
12.02.2025 13:00 Відповісти
така тема, а чому FPV не можна примінити в москві, проти пєскова, або путіна? або їх сімей? вони ж вбивають українських дітей та жінок...
12.02.2025 13:04 Відповісти
12.02.2025 13:04 Відповісти
Ви колись бачили противобункерний FPV?
12.02.2025 13:15 Відповісти
12.02.2025 13:15 Відповісти
А чому БАНКОВУ ніколи? Або Конча-Заспу,або делегацію зе десь на виїзді?
В Херсоні над делегацією зе по вулицях міста кружляв рос.бпла,знімав все на відео,потім виклали в неті,але не обстріляли.Сам він був на вулиці на відстані снайперського пострілу.
12.02.2025 13:26 Відповісти
12.02.2025 13:26 Відповісти
не можна зеленьского стріляти, раптом на його місце хто розумний встане?
12.02.2025 17:05 Відповісти
12.02.2025 17:05 Відповісти
Це русня, кицюню, викарбуй це собі на лобі, щоб не плутати більше.
12.02.2025 13:16 Відповісти
12.02.2025 13:16 Відповісти
Не витрачайте час на оце насране в куточку. Адміни прийдуть - приберуть.
12.02.2025 13:20 Відповісти
12.02.2025 13:20 Відповісти
ну и иди ***** *************** письков.
12.02.2025 13:09 Відповісти
12.02.2025 13:09 Відповісти
Ну тепер це святе діло макнути кремлядей пиками в лайно. Значні сили мають бути кинуті саме на захоплення і утримання рашо територій. Це буде як стрічка липучка для мух --- на на ній раша спалить всі свої сили бо за базар **** має вфдповідати. І ***** на ******* яка тут звиздить цілими днями : навіщо нам цей крськ..!!!! самі бачите що це "чорна смертельні діра " для русні.
12.02.2025 13:16 Відповісти
12.02.2025 13:16 Відповісти
Треба ж, колись і починати...
12.02.2025 13:20 Відповісти
12.02.2025 13:20 Відповісти
Китайці і не обговорювали ці питання, вони просто забирають свої території у московитів!
Про що меле, отой піськов, то нехай тлумачить, його прутіна-мізуліна!
12.02.2025 13:22 Відповісти
12.02.2025 13:22 Відповісти
Ніколи не кажи - НІКОЛИ!
12.02.2025 13:22 Відповісти
12.02.2025 13:22 Відповісти
значит будет, все что говорит песков происходит наоборот, неоднократно подтверждено
12.02.2025 13:23 Відповісти
12.02.2025 13:23 Відповісти
ну це зрозуміло. Ніхто обговорювати і не збирається. Просто вам скажуть, як буде і все.
12.02.2025 13:23 Відповісти
12.02.2025 13:23 Відповісти
Туалетний йоршик щось розбазікався ,
мабуть у ху@ла мову відняло від того , як наші воїни вбивають
кацапів і косооких виродків на Курщині 👹
12.02.2025 13:24 Відповісти
12.02.2025 13:24 Відповісти
Дебіл вусатий!!! Ніколи не кажи ніколи!!!
12.02.2025 13:25 Відповісти
12.02.2025 13:25 Відповісти
тобто, курщину піськов вже не хоче?))
12.02.2025 13:26 Відповісти
12.02.2025 13:26 Відповісти
потєшний пєтрушка зарікається
12.02.2025 13:28 Відповісти
12.02.2025 13:28 Відповісти
Нехай попросить валізу ху...ла розширити, а то пика занадто мнеться, коли вусами його чистить. Хоча, може він медведева відвідував
12.02.2025 13:30 Відповісти
12.02.2025 13:30 Відповісти
12.02.2025 13:39 Відповісти
12.02.2025 13:39 Відповісти
Стыдно, что наш президент публично говорит такие глупости.

Превратили войну в шоу, болтают у том, сколько и от кого получат оружия, где и когда будем

наступать, как будем вести переговоры и т. д. , это же бред и абсурд!
12.02.2025 13:53 Відповісти
12.02.2025 13:53 Відповісти
А ти спробуй з кварталу в президенти, без освіти(диплом є, однак практики роботи не має), без досвіду роботи, та і щонайменшого поняття в міжнародних питаннях. Він даже на костюм не заробив.
12.02.2025 14:03 Відповісти
12.02.2025 14:03 Відповісти
Забирайте своє та пі...йте звідси.

12.02.2025 14:07 Відповісти
12.02.2025 14:07 Відповісти
********* будеш без кур.народной республики
12.02.2025 14:12 Відповісти
12.02.2025 14:12 Відповісти
кацапи, Україні нафіг всралися "ваші" кацапські території дО 1991го.. але пензлюйте набУй з Українських земель, які ви вже засрали з 2013го і продовжуєте цей процес й досі..
і хіба нашому ГУР нема чим більше займатися?.. що ото піськови-скарабєєви-солов'йови й досі співають?
12.02.2025 14:13 Відповісти
12.02.2025 14:13 Відповісти
Нравіцца нє нравіцца тєріторіі мєняюцца!
12.02.2025 14:18 Відповісти
12.02.2025 14:18 Відповісти
Росіяни не такі вже дурні. Вони вийшли на Маска та Трампа молодшого і засрали їм мізки.
12.02.2025 14:26 Відповісти
12.02.2025 14:26 Відповісти
Маск - ватнік від народження. Таке відчуття що він ходив до радянської школи.
12.02.2025 18:48 Відповісти
12.02.2025 18:48 Відповісти
Так только Зеленский готов торговать территориями.
12.02.2025 14:27 Відповісти
12.02.2025 14:27 Відповісти
Так Украине не нужны никакие территории расиси !!!
Верните наши оккупированные в обмен на ваши нами освобожденные!!
12.02.2025 14:32 Відповісти
12.02.2025 14:32 Відповісти
Їм насрати на ту Суджу і пару хуторів.
12.02.2025 14:57 Відповісти
12.02.2025 14:57 Відповісти
піськоффф торочить про те.про що вже перетерли з американцями....з адміністрацією "трампліна" .
12.02.2025 15:05 Відповісти
12.02.2025 15:05 Відповісти
Немає і не буде ніяких обмінів це злочиний режим який хоче знищити Україну і розуміє тільки силу .Тому вигадувати що з варварами можна про щось домовитись не можна.
12.02.2025 15:47 Відповісти
12.02.2025 15:47 Відповісти
Ну але ж вони і захоплені українські території вважають "своїми"... В тому числі і ті, які ще не окуповані (північне Запоріжжя, правобережна Херсонщина, частина Донецької обл.) То у випадку заморозки по ЛБЗ, як будете звідти ЗСУ "витісняти"?
12.02.2025 16:30 Відповісти
12.02.2025 16:30 Відповісти
12.02.2025 16:42 Відповісти
12.02.2025 16:42 Відповісти
Never say never
12.02.2025 16:54 Відповісти
12.02.2025 16:54 Відповісти
Дрыщ..
12.02.2025 17:19 Відповісти
12.02.2025 17:19 Відповісти
Никогда,не говори -никогда.
12.02.2025 18:45 Відповісти
12.02.2025 18:45 Відповісти
брехня
в історії росії це вже було і неодноразово
12.02.2025 22:04 Відповісти
12.02.2025 22:04 Відповісти
 
 