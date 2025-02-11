УКР
На можливих переговорах з РФ Україна може запропонувати "обмін територіями", - Зеленський

Зеленський планує обміняти територію Курщини

Президент Володимир Зеленський не виключає, що під час ймовірних переговорів з РФ може запропонувати "обмін територіями".

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський сказав, що якщо переговори із РФ все ж почнуться, то він планує запропонувати обмін територіями. Так, Україна відмовиться від захоплених територій на Курщині.

"Ми поміняємо одну територію на іншу", - заявив президент, додавши, що ще не знає, яку частину окупованої Росією території Україна проситиме натомість.

"Не знаю, побачимо. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету", - сказав він.

Зеленський Володимир (25545) окупація (6863) росія (67900) Курськ (1199)
+22
По якому курсу міняти хочеш,нарколига хрипата?
11.02.2025 16:52 Відповісти
+22
Вова, міняй Курщину на свою квартиру в Криму
.
.
11.02.2025 16:52 Відповісти
+15
Вже не чути і про "справедливий мир"...
11.02.2025 16:56 Відповісти
Ша, Верховний Пропонуй, вгомонися!
11.02.2025 16:47 Відповісти
Верховне Міняло.
11.02.2025 16:54 Відповісти
О це дiло.
11.02.2025 16:47 Відповісти
Кубань на Донбас ?
11.02.2025 16:47 Відповісти
помешкання у Лондоні на Маріуполь
11.02.2025 16:58 Відповісти
Тихо будь! - ша! - ще нічого не почалося
11.02.2025 16:48 Відповісти
Йо'хнувся? Це як міняти один вкрадений у тебе гаманець на інший теж в тебе вкрадений...
11.02.2025 16:48 Відповісти
головне його потім втримати.
11.02.2025 19:26 Відповісти
11.02.2025 16:52 Відповісти
"Часи на труси",або "майку на фуфайку".
11.02.2025 19:37 Відповісти
11.02.2025 16:52 Відповісти
А дача в Италии, недвижимость в Великобритании и Франции.
11.02.2025 17:51 Відповісти
А може ''сайдьомса па срєдінє''?
11.02.2025 16:55 Відповісти
Та він вже сходиться ! Усе як в Омані !
11.02.2025 17:11 Відповісти
Поміняє 20% окупованих територій на шматок захопленої Курської області. Ага, щаззз.
11.02.2025 16:55 Відповісти
11.02.2025 16:56 Відповісти
І чим в куській області можна торганути?: Суджою? А був варіант захопити курську АЕС. Але ж не з дєрьмаком ОП.
11.02.2025 16:57 Відповісти
КАЕС і "нігтя" ЗАЕС не варта.
11.02.2025 17:12 Відповісти
No comment 🤦🏽‍♂️
11.02.2025 19:57 Відповісти
Якщо вважаєте, що кацапи швидше погодяться на розмін, то ви просто наївні.
Відкрию маленький секрет - навіть якщо ЗСУ захоплять КАЕС, вона все одно буде працювати і буде забезпечувати болота електроенергією. А пі#дари будуть продовжувати наступ на сході.
12.02.2025 08:13 Відповісти
Це не секрет, а ваші персональні здогадки.
12.02.2025 14:30 Відповісти
"рф не обговорюватиме з Україною обмін територіями: ми всіх військових ЗСУ виженемо з наших земель" - пєсков (сьогодні).
А от ваші здогадки стосовно КАЕС дійсно примарні.
12.02.2025 16:37 Відповісти
Не маніпулюйте. Я писав про можливість захоплення КАЕС півроку тому з подальшими перспективами...Ну а цитувати мені маячню піськи-це ви просто зашкварилися та й все.
12.02.2025 16:45 Відповісти
Це ви нісенітниці пишете. Захоплення КАЕС не дає нам ні-чо-го. Тут піськов правий, ким би ви його не вважали. Ніякого обміну АЕС не буде, тому повторю - ваш перший коментар повна маячня.
12.02.2025 16:59 Відповісти
ХТО ВИ, що це стверджуєте?
12.02.2025 17:02 Відповісти
А ви хто?

Час покаже, хто був правий.
12.02.2025 17:15 Відповісти
Це влада почала інформаційну кампанію по підготовці людей до поганих новин. Мовляв ви там не дуже гнівайтесь на Зе-Єрмаків, коли вони підпишуть ганебну капітуляцію і здачу половини України.Треба прйняти цю "незручну реальність", ми робили все, щоб цього не трапилось.)
11.02.2025 16:58 Відповісти
Знову за старе ,путін злочинець, фашист імперець ,по перше що про жодні переговори і не думає допоки його виродки просуваются на Донбасі ,що таке Суджа порівняно що рашисти окупували 10 міст і понад 50 сіл на Доннечині за останій рік ,жодних ілюзій. Рашиський злочинець може вести переговори з Трампом лише про зняття з росії санкцій і сфери впливу в світі .
11.02.2025 16:58 Відповісти
Ухилянт, поміняй краще ОПЗЖ і кацапских попів на Азовців !!!
11.02.2025 17:02 Відповісти
А нащо ***** та курщина з її проблемами та біженцями? Ресурсів там немає, станція залишилась у кацапів, стадо голодранців? Вова - ти ЛОХ!!!
11.02.2025 17:08 Відповісти
Незабаром кацапи полізуть на Дніпро. Мабудь про це воно меле.
11.02.2025 17:09 Відповісти
500 кв.км. Курської області на 500 кв.км. Херсонської? Оце ти до цього докомандувалося разом з Йермаком і Творожним за 3 роки війни?
11.02.2025 17:17 Відповісти
Ви звернули увагу,Воно вже давно,навіть,не говорить про відвоювання територій,вигнання окупантів? Картавий баритончик каркає тільки про обмін територіями,передачу якомусь придуркуватому рудому амеро-дідугану природних ресурсів,скоро почне говорити,що палестинці з Гази відбудують нам країну тощо....Остаточно,деградувало,хоча чому там вже деградувати....
11.02.2025 17:23 Відповісти
А полонених всіх повернуть ? Чому воно про них мовчить ?
11.02.2025 17:24 Відповісти
З Курском визначився. Увечері ще щось підкине у видосик.. Ну от якого плескать язиком, якщо ще немає визначеності, а якщо вже все вирішив, то й говори прямо...
11.02.2025 17:26 Відповісти
Оманська Гнида - генетичне сміття
11.02.2025 17:41 Відповісти
Нарешті, Вола Боневтік Брехливий знійснить свою обіцянку -"сойтись посередінє" і запише її, як виконана обіцянка номер один. Але Боневтік Брехливий тут майже ні до чого, то нарід 73% проміняв "Армію, мову, віру" на "какую разніцу" і "соітісь посередінє".
11.02.2025 18:15 Відповісти
Если менять, то пропорционально: какой процент захваченной территории они возвращают, такой же процент от контролируемой Украиной русской территории возвращает Украина. Всю контролируемую территорию Украина возвращает только в обмен на все оккупированные территории.
11.02.2025 18:18 Відповісти
Україна контролює 422 кв км , (для порівняння площа Києва -840 кв км ), обміняють хіба що на таку ж саму площу в Харківській області ,не стільки тієї території ,скільки розмов про неї
11.02.2025 19:45 Відповісти
ВІН ІДІОТ. Ну міняєм курщину на Харківщину - там десь порівно. А все інше РФ так?
11.02.2025 19:04 Відповісти
"Ми вам Одеську, а ви нам Львівську!" - Так?
11.02.2025 19:17 Відповісти
 
 