5 476 44
На можливих переговорах з РФ Україна може запропонувати "обмін територіями", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський не виключає, що під час ймовірних переговорів з РФ може запропонувати "обмін територіями".
Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський сказав, що якщо переговори із РФ все ж почнуться, то він планує запропонувати обмін територіями. Так, Україна відмовиться від захоплених територій на Курщині.
"Ми поміняємо одну територію на іншу", - заявив президент, додавши, що ще не знає, яку частину окупованої Росією території Україна проситиме натомість.
"Не знаю, побачимо. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету", - сказав він.
Топ коментарі
+22 Микола Січень #486030
показати весь коментар11.02.2025 16:52 Відповісти Посилання
+22 superdexter sidorov
показати весь коментар11.02.2025 16:52 Відповісти Посилання
+15 Прощай немытая раССея
показати весь коментар11.02.2025 16:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
.
Відкрию маленький секрет - навіть якщо ЗСУ захоплять КАЕС, вона все одно буде працювати і буде забезпечувати болота електроенергією. А пі#дари будуть продовжувати наступ на сході.
А от ваші здогадки стосовно КАЕС дійсно примарні.
Час покаже, хто був правий.