На можливих переговорах з РФ Україна може запропонувати "обмін територіями", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не виключає, що під час ймовірних переговорів з РФ може запропонувати "обмін територіями".

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський сказав, що якщо переговори із РФ все ж почнуться, то він планує запропонувати обмін територіями. Так, Україна відмовиться від захоплених територій на Курщині.

"Ми поміняємо одну територію на іншу", - заявив президент, додавши, що ще не знає, яку частину окупованої Росією території Україна проситиме натомість.

"Не знаю, побачимо. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету", - сказав він.

