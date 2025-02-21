Найкращій варіант завершення війни, російський подарунок для Америки, настрій на болотах. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Настрій на болотах
Схоже на правду...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%
Щось знайоме...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада України дозволила тривати війні, якої ніколи не мало бути, - Трамп
Найкращій варіант завершення війни
Зробимо росію знову великою...
Навіщо?
Треба вірити, що скоро...
Гарна пропозиція...
Вечір у Білому домі
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп перейняв російський дезінформаційний наратив про Україну, - головна радниця президента Литви Скайсгіріте
Сучасне мистецтво
Російський подарунок для Америки
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп стане президентом миру. Він хоче покласти край війні в Європі, - Венс
Стан справ
Коли проміняв Америку на якусь шльондру...
Наголосували...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Коментарі Трампа, у яких він звинуватив Україну у війні, є огидними, - лідер демократів у Сенаті США Шумер
Результат однаковий
Єднаймося, бо ми того варті
Читайте на "Цензор.НЕТ": Не подобається - змінюйте громадянство, - Зеленський заявив, що українці проти виборів під час війни
Доречі...
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