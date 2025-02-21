УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6902 відвідувача онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
8 430 16

Найкращій варіант завершення війни, російський подарунок для Америки, настрій на болотах. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Настрій на болотах

фотожаба

Схоже на правду...

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%

фотожаба

Щось знайоме...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада України дозволила тривати війні, якої ніколи не мало бути, - Трамп

фотожаба

Найкращій варіант завершення війни

фотожаба

Зробимо росію знову великою...

фотожаба

Навіщо?

фотожаба

Треба вірити, що скоро...

фотожаба

Гарна пропозиція...

фотожаба

Вечір у Білому домі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп перейняв російський дезінформаційний наратив про Україну, - головна радниця президента Литви Скайсгіріте

фотожаба

Сучасне мистецтво

фотожаба

Російський подарунок для Америки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп стане президентом миру. Він хоче покласти край війні в Європі, - Венс

фотожаба

Стан справ

фотожаба

Коли проміняв Америку на якусь шльондру...

фотожаба

Наголосували...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коментарі Трампа, у яких він звинуватив Україну у війні, є огидними, - лідер демократів у Сенаті США Шумер

фотожаба

Результат однаковий

фотожаба

Єднаймося, бо ми того варті

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Не подобається - змінюйте громадянство, - Зеленський заявив, що українці проти виборів під час війни

фотожаба

Доречі...

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лавров Сергій (1616) політика (4562) путін володимир (24230) фотожаба (14020) Трамп Дональд (6321)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
21.02.2025 16:37 Відповісти
+5
фотожаби вогонь
показати весь коментар
21.02.2025 17:13 Відповісти
+4
Жаби люті! Дуже класні. Горбата гора така мила у виконанні ціх двох шалунішек.
показати весь коментар
21.02.2025 17:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.02.2025 16:37 Відповісти
Арєстовічь йде шляхом Зєлі-2019
показати весь коментар
21.02.2025 16:49 Відповісти
********** казав, що ЗЕлох його замовив, тому він втік. Бреше?
показати весь коментар
21.02.2025 17:14 Відповісти
Если бы его заказал Зеленский его уже какой-то наркоман афроамериканец в Америке молотком загасил . наши спецслужбы работают хорошо . Слава Украине
показати весь коментар
22.02.2025 19:32 Відповісти
фотожаби вогонь
показати весь коментар
21.02.2025 17:13 Відповісти
3 і 4 фотожаби найкращі.
показати весь коментар
21.02.2025 17:13 Відповісти
Жаби люті! Дуже класні. Горбата гора така мила у виконанні ціх двох шалунішек.
показати весь коментар
21.02.2025 17:16 Відповісти
Продовжуйте срати на трампа, кончені імбецили. балістику потім будете своїм дебілізмом збивати.
показати весь коментар
21.02.2025 17:34 Відповісти
срать на Трампона делает его краше
показати весь коментар
21.02.2025 18:13 Відповісти
Трамп на цензорі не зареєстрований.
показати весь коментар
21.02.2025 18:34 Відповісти
Трамп сам цього 💩 заслужив своєю брехнею
показати весь коментар
21.02.2025 18:54 Відповісти
Троянський Трамп - найкраща!
показати весь коментар
21.02.2025 18:14 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2025 18:35 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2025 19:31 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2025 04:39 Відповісти
 
 