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Трамп перейняв російський дезінформаційний наратив про Україну, - головна радниця президента Литви Скайсгіріте

Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним

Головна радниця президента Литви Аста Скайсгіріте заявила, що останні висловлювання Дональда Трампа щодо України викликають занепокоєння, оскільки вони повторюють російські дезінформаційні наративи.

Про це вона сказала в коментарі LRT, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Скайсгіріте, той факт, що президент США так швидко перейняв риторику Кремля, став несподіванкою не лише для Литви, а й для всіх союзників Вашингтона.

"Остання заява президента США стала великим сюрпризом не тільки для нас, а й для всіх союзників Вашингтона. Сам факт переговорів і прагнення до миру ще можна було зрозуміти, але настільки стрімке засвоєння російського наративу, який явно дезінформує і не відповідає реальності, пролунало як грім серед ясного неба", - заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви Трампа щодо України не можна назвати російським наративом, - глава МЗС Литви Будріс

Окремо радниця розкритикувала слова Трампа про нібито низький рейтинг Володимира Зеленського та його необхідну відставку.

"Заяви про те, що Зеленський має негайно піти у відставку, провести вибори і що тільки з новим президентом можна буде укласти мирну угоду, - це пряме втручання у внутрішні справи суверенної держави", - наголосила вона.

Скайсгіріте підсумувала, що поширення дезінформації Кремля на такому рівні є тривожним сигналом для всього демократичного світу.

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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Автор: 

Литва (2469) росія (66478) Трамп Дональд (6321) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+6
Ця ситуація, це наслідок призначення військових, прокурорів і інших некваліфікованих кадрів на посади послів, які повністю провалюють дипломатичну роботу. Якщо Трамп піддався російській дезі, це питання передусім до зеленого - де бляха наш посол в штатах, чим вій займається, якого хріна міністра закордонних справ в носі колупається, коли треба вибудовувати дипломатичні відносини із головним партнером.
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20.02.2025 11:13 Відповісти
+6
На повну котушку працюють російські КДБшні важковаговики, але винний в усьому зєля.
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20.02.2025 11:15 Відповісти
+5
чого далеко ходити, коли посол в США Маркарова займається виключно ресторанним бізнесом, а не інтересами України
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20.02.2025 11:15 Відповісти
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А ваш МЗС сказав що ні😸
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20.02.2025 11:12 Відповісти
Заяви Трампа щодо України не можна назвати російським наративом, - глава МЗС Литви Будріс
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20.02.2025 11:13 Відповісти
а пагаваріть?
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20.02.2025 11:14 Відповісти
Бо МЗС - це дипломати, яким ще працювати зі штатами. Тому він просто сказав, що "..Вашингтон робив некоректні заяви, які слід виправити. Джерело: https://censor.net/ua/n3536877"
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20.02.2025 13:17 Відповісти
Ця ситуація, це наслідок призначення військових, прокурорів і інших некваліфікованих кадрів на посади послів, які повністю провалюють дипломатичну роботу. Якщо Трамп піддався російській дезі, це питання передусім до зеленого - де бляха наш посол в штатах, чим вій займається, якого хріна міністра закордонних справ в носі колупається, коли треба вибудовувати дипломатичні відносини із головним партнером.
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20.02.2025 11:13 Відповісти
На повну котушку працюють російські КДБшні важковаговики, але винний в усьому зєля.
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20.02.2025 11:15 Відповісти
Валерій Залужний - призначений послом України у Великій Британії. До цього обіймав посаду Головнокомандувача Збройних Сил України.

Олексій Данілов - призначений послом України в Молдові. Раніше був Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Юрій Гусєв - призначений послом України в Азербайджані. До цього був генеральним директором ДК "Укроборонпром" та головою Херсонської обласної державної адміністрації.

Вадим Омельченко - посол України у Франції та за сумісництвом у Монако. За освітою юрист, працював радником віцепрем'єр-міністра та спікерів Верховної Ради.

Святослав Юраш - посол України у Ватикані. Має освіту журналіста, працював у Міністерстві культури.

Юрій Полюхович - посол України в Перу, за сумісництвом у Колумбії та Еквадорі. Історик за освітою, працював у Міністерстві освіти і науки України.

Василь Мірошниченко - посол України в Австралії. Хоча закінчив Інститут міжнародних відносин, до призначення не працював у дипломатичній сфері.

Анатолій Куцевол - посол України в Латвії. Філолог та економіст за освітою, не мав досвіду дипломатичної служби до призначення.

Юлія Ковалів - посол України в Канаді. Економіст за освітою, працювала в "Нафтогазі", Міністерстві економіки та Офісі Президента України.

Оксана Маркарова - посол України в США. Без дипломатичного досвіду, раніше обіймала посаду міністра фінансів України.

Не підкажете, чий підпис стоїть під цими призначеннями? Може якогось кагебіста? Чи все таки зеленського?
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20.02.2025 11:18 Відповісти
Докопався)) От коли нічого сказати по фактах, одразу до слів чіпляються))
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20.02.2025 11:24 Відповісти
дав посил - відповідай, підтверджуй
а так, без факту - звіздьож
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20.02.2025 11:41 Відповісти
а так згадав би за ірку швейцарську, то тоді гуд, згоден
хоча з неї прокурор яко з гімна куля
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20.02.2025 12:31 Відповісти
Неважливо, яка посада - генпрокурор, військовий - це все мішура. Основне - відсутність фахової освіти і досвіду. Ось це проблема.
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20.02.2025 12:36 Відповісти
просто посилив твій пост, дав час на поміркувати, допоміг
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20.02.2025 12:39 Відповісти
Ще раз питання: чий підпис стоїть на призначеннях усіх цих людей?
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20.02.2025 11:25 Відповісти
Що ж ви послицю в Болгарію не згадали? Там "кваліфікація" найвищого рівня!
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20.02.2025 12:50 Відповісти
чого далеко ходити, коли посол в США Маркарова займається виключно ресторанним бізнесом, а не інтересами України
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20.02.2025 11:15 Відповісти
Так свиноматка маркарова для чого сидит у вашингтоні???
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20.02.2025 11:16 Відповісти
перша вимога до україни, було змінити послицю, бо, вона товста некрасива жаба і бісить красавчика трампа.
глибоке вибачення перед жіночою половиною людства, але слів з пісні не викинеш.
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20.02.2025 11:17 Відповісти
А, тобто це адекватна людина призначила посла в США особу, яка не має дипломатичного досвіду?
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20.02.2025 11:19 Відповісти
посол в штатах зараз наминає ще одну порцію американського стейка ...
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20.02.2025 11:24 Відповісти
дивуюсь вам Сергій, що замовляли в жопі віслюка те і діється, тобто провали і є їхніми здобутками: як розмінування, втрата територій, знищення гонорових із возвеличенням хтивих...
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20.02.2025 11:59 Відповісти
Ти не читав, що спецпредставник Трампа, який їздив в Москву дуже багато часу провів з пуйлом і подружився з ним? Те, що йому наплів пуйло і було донесено до Трампа. Що тут незрозумілого. Тому ж Зеленський і хотів першим побалакати з Трампом.
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21.02.2025 17:55 Відповісти
Я читав, і те, що спецпредставник поїхав спочатку до рашки - пройоб всіє дипмісії. Тут без варіантів.
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21.02.2025 18:16 Відповісти
Это не Трамп, это шизофрения...
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20.02.2025 11:13 Відповісти
Так - почав мочити Украіну - бо з мінералами Зеля тягне
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20.02.2025 11:13 Відповісти
мінерали - це зачіпка..
пастка..
вимоги були такі,
що в разі згоди,
Зеленський зразу потрапляв би в ряди матьорих зрадників ..
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20.02.2025 11:38 Відповісти
Партнери ***....для підтримки війни а не для перемоги
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20.02.2025 11:14 Відповісти
По ходу лідору пора зливати воду
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20.02.2025 11:15 Відповісти
На жаль, виборці (громадяни України) не менш хворі на голову, ніж їхній дебілкуватий і злодійкуватий президент. 57% схвалюють дії президента.
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20.02.2025 11:21 Відповісти
Це хто опитував і де??
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20.02.2025 11:24 Відповісти
Ви не читаєте новин, тільки коментуєте? КМІС.
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20.02.2025 11:38 Відповісти
Я читав.... Просто кміс давно всим відома брехлива канторка
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20.02.2025 12:14 Відповісти
І де збрехав КМІС?
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20.02.2025 12:22 Відповісти
Де збрехав? Звісно, що в відсотках.
57% схвалення - це курям на сміх! Як мінімум 99% повинно бути!
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20.02.2025 12:54 Відповісти
Знайдете в Цензор.нет
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20.02.2025 13:02 Відповісти
і це рудий донні ще з @уйлом особисто не цьомкався
так, Штати, світовий поліцейський демократії щось занадто заліз у рєшалово та хабарі...
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20.02.2025 11:15 Відповісти
поліцейський став олігархом ..
за допомогою грошей московського організованого злочину..
маємо, що маємо..
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20.02.2025 11:42 Відповісти
****** рижому а не мінерали
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20.02.2025 11:15 Відповісти
Як кажуть, "відключіть дідусю РашуТудей"
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20.02.2025 11:15 Відповісти
Трамп - це теж саме *****, тільки чубате.
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20.02.2025 11:16 Відповісти
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20.02.2025 11:16 Відповісти
а з зелайном э така каритнка?
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20.02.2025 11:24 Відповісти
повно,але не начасі
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20.02.2025 11:25 Відповісти
ну дай, хоть одненьку)
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20.02.2025 11:28 Відповісти
ну гаразд,лови
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20.02.2025 11:31 Відповісти
Підтримує 57%, але в першому турі готові проголосувати лише 24%. Задовбали вже ці безневинні маніпуляції. Хоча я погано розумію як можна підтримувати, але на виборах голосувати за іншого кандидата
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20.02.2025 11:19 Відповісти
знову оця тягомотна пісенька про дурний захід якому треба все роз'яснювать.
все той захід прекрасно знає.
вони здають Україну не від хорошого життя, це стратегія.
проста як двері - ТИ ПОМРИ СЬОГОДНІ А Я ЗАВТРА.
америка вже вигравала війну завдяки тому що вступила в неї останньою.
тож трамп хоче війни европи та росії, загального послаблення а потім заїхати на білому коні всіх помирити.
от тільки мир він трампа гірший аніж війна.
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20.02.2025 11:22 Відповісти
Он либо не может либо не хочет никак повлиять на кремль. Наверное и то и другое. Кацапы долбят Херсон не просто так. Они хотят его обратно.
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20.02.2025 11:23 Відповісти
Трамп перейняв російський дезінформаційний наратив про Україну, - головна радниця президента Литви Скайсгіріте 11:10

Заяви Трампа щодо України не можна назвати російським наративом, - глава МЗС Литви Будріс 10:57
=============
Ну, просто вау
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20.02.2025 11:24 Відповісти
пропаганда не робить з розумної людини дебіла.
пропаганда розрахована на дебілів.

то, як по вашому, трамп розумна людина?
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20.02.2025 11:30 Відповісти
Це велика помилка - думати так.
Пропаганда розрахована на всіх.
Просто вона має різні форми.
Більшості заходить тупа хуцпа. А меншості, що думає, - більш складні прийоми.
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20.02.2025 12:17 Відповісти
мабуть я досконалість самоконтролю та впевненості.
не граю в казіно, лотереї, карти.
не люблю золото.
не дивлюся рекламу.
не слухаю пропаганду.

ааа... пропустив.
люблю пиво. на вихідних. трохи, але відро.
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20.02.2025 12:22 Відповісти
мабуть я досконалість самоконтролю та впевненості
І на таких у русні теж є окремий ніж.
На тих, хто думає, що він самий розумний.
Он Трамп той же. Яке у нього его - а російські наративи повторює, як патефон, при чому свято вірить, що то його власні думки.
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20.02.2025 12:39 Відповісти
якось ви маніпулюєте!
може трамп і думає, що він розумний. навіть, самий розумний.
я, про себе, так не думаю. бо, я і є геній! я, досконалість мудрості!
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20.02.2025 12:43 Відповісти
"Трамп перейняв російський дезінформаційний наратив про Україну, - головна радниця президента Литви Скайсгіріте" Джерело: https://censor.net/ua/n3536882
І одночасно:
"Заяви Трампа щодо України не можна назвати російським наративом, - глава МЗС Литви Будріс" Джерело: https://censor.net/ua/n3536877

Плюралізм?
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20.02.2025 11:31 Відповісти
Егеж. Міцно його обробили.
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20.02.2025 11:34 Відповісти
Всё очень просто, яйца тампона в кремле, благодаря его похождением и чёрному бизнесу в 80-90 года в ПИД...раше, шлюхи, наркота+ врождённое слабоумие и команда под стать его, отупевшие зелеДрочери ни чего вам не напоминает...??? бенин Оманский Нарик и тампон это Джек пот для ботаксного педофила и смертный приговор для Украины!!!
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20.02.2025 11:36 Відповісти
путін загіпнотизував Трампа. Не даремно путіна супроводжують кілька чоловік з чемоданом, коли він ходить у сортир.
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20.02.2025 11:40 Відповісти
"За словами Скайсгіріте, той факт, що президент США так швидко перейняв риторику Кремля, став несподіванкою не лише для Литви, а й для всіх союзників Вашингтона."
Ну цю риторику він перейняв ще в році так 2015, як мінімум, ще під час першої передвиборчої програми в президенти США. Я не розумію здивування європейців і деяких наших українських трампоїдів. Жирафи чи сліпі?
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20.02.2025 11:41 Відповісти
Ну а як інакше?. Кгбешні шльондри в мацковському готелі не даремно обсцикали патлату сволоту.
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20.02.2025 11:41 Відповісти
Ось чому з європи мало толку,вони всередині 1 країни не можуть узгодити позиці

Заяви Трампа щодо України не можна назвати російським наративом, - глава МЗС Литви Будріс Джерело: https://censor.net/ua/n3536877
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20.02.2025 11:43 Відповісти
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20.02.2025 11:51 Відповісти
Як би діда на медкомісію чергову? Тести там різні...
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20.02.2025 13:12 Відповісти
 
 