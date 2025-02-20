Трамп перейняв російський дезінформаційний наратив про Україну, - головна радниця президента Литви Скайсгіріте
Головна радниця президента Литви Аста Скайсгіріте заявила, що останні висловлювання Дональда Трампа щодо України викликають занепокоєння, оскільки вони повторюють російські дезінформаційні наративи.
Про це вона сказала в коментарі LRT, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Скайсгіріте, той факт, що президент США так швидко перейняв риторику Кремля, став несподіванкою не лише для Литви, а й для всіх союзників Вашингтона.
"Остання заява президента США стала великим сюрпризом не тільки для нас, а й для всіх союзників Вашингтона. Сам факт переговорів і прагнення до миру ще можна було зрозуміти, але настільки стрімке засвоєння російського наративу, який явно дезінформує і не відповідає реальності, пролунало як грім серед ясного неба", - заявила вона.
Окремо радниця розкритикувала слова Трампа про нібито низький рейтинг Володимира Зеленського та його необхідну відставку.
"Заяви про те, що Зеленський має негайно піти у відставку, провести вибори і що тільки з новим президентом можна буде укласти мирну угоду, - це пряме втручання у внутрішні справи суверенної держави", - наголосила вона.
Скайсгіріте підсумувала, що поширення дезінформації Кремля на такому рівні є тривожним сигналом для всього демократичного світу.
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
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Олексій Данілов - призначений послом України в Молдові. Раніше був Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
Юрій Гусєв - призначений послом України в Азербайджані. До цього був генеральним директором ДК "Укроборонпром" та головою Херсонської обласної державної адміністрації.
Вадим Омельченко - посол України у Франції та за сумісництвом у Монако. За освітою юрист, працював радником віцепрем'єр-міністра та спікерів Верховної Ради.
Святослав Юраш - посол України у Ватикані. Має освіту журналіста, працював у Міністерстві культури.
Юрій Полюхович - посол України в Перу, за сумісництвом у Колумбії та Еквадорі. Історик за освітою, працював у Міністерстві освіти і науки України.
Василь Мірошниченко - посол України в Австралії. Хоча закінчив Інститут міжнародних відносин, до призначення не працював у дипломатичній сфері.
Анатолій Куцевол - посол України в Латвії. Філолог та економіст за освітою, не мав досвіду дипломатичної служби до призначення.
Юлія Ковалів - посол України в Канаді. Економіст за освітою, працювала в "Нафтогазі", Міністерстві економіки та Офісі Президента України.
Оксана Маркарова - посол України в США. Без дипломатичного досвіду, раніше обіймала посаду міністра фінансів України.
Не підкажете, чий підпис стоїть під цими призначеннями? Може якогось кагебіста? Чи все таки зеленського?
а так, без факту - звіздьож
хоча з неї прокурор яко з гімна куля
глибоке вибачення перед жіночою половиною людства, але слів з пісні не викинеш.
пастка..
вимоги були такі,
що в разі згоди,
Зеленський зразу потрапляв би в ряди матьорих зрадників ..
57% схвалення - це курям на сміх! Як мінімум 99% повинно бути!
так, Штати, світовий поліцейський демократії щось занадто заліз у рєшалово та хабарі...
за допомогою грошей московського організованого злочину..
маємо, що маємо..
все той захід прекрасно знає.
вони здають Україну не від хорошого життя, це стратегія.
проста як двері - ТИ ПОМРИ СЬОГОДНІ А Я ЗАВТРА.
америка вже вигравала війну завдяки тому що вступила в неї останньою.
тож трамп хоче війни европи та росії, загального послаблення а потім заїхати на білому коні всіх помирити.
от тільки мир він трампа гірший аніж війна.
Заяви Трампа щодо України не можна назвати російським наративом, - глава МЗС Литви Будріс 10:57
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Ну, просто вау
пропаганда розрахована на дебілів.
то, як по вашому, трамп розумна людина?
Пропаганда розрахована на всіх.
Просто вона має різні форми.
Більшості заходить тупа хуцпа. А меншості, що думає, - більш складні прийоми.
не граю в казіно, лотереї, карти.
не люблю золото.
не дивлюся рекламу.
не слухаю пропаганду.
ааа... пропустив.
люблю пиво. на вихідних. трохи, але відро.
І на таких у русні теж є окремий ніж.
На тих, хто думає, що він самий розумний.
Он Трамп той же. Яке у нього его - а російські наративи повторює, як патефон, при чому свято вірить, що то його власні думки.
може трамп і думає, що він розумний. навіть, самий розумний.
я, про себе, так не думаю. бо, я і є геній! я, досконалість мудрості!
І одночасно:
"Заяви Трампа щодо України не можна назвати російським наративом, - глава МЗС Литви Будріс" Джерело: https://censor.net/ua/n3536877
Плюралізм?
Ну цю риторику він перейняв ще в році так 2015, як мінімум, ще під час першої передвиборчої програми в президенти США. Я не розумію здивування європейців і деяких наших українських трампоїдів. Жирафи чи сліпі?
Заяви Трампа щодо України не можна назвати російським наративом, - глава МЗС Литви Будріс Джерело: https://censor.net/ua/n3536877