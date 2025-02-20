Трамп перейняв російський дезінформаційний наратив про Україну, - головна радниця президента Литви Скайсгіріте

Головна радниця президента Литви Аста Скайсгіріте заявила, що останні висловлювання Дональда Трампа щодо України викликають занепокоєння, оскільки вони повторюють російські дезінформаційні наративи.

Про це вона сказала в коментарі LRT, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Скайсгіріте, той факт, що президент США так швидко перейняв риторику Кремля, став несподіванкою не лише для Литви, а й для всіх союзників Вашингтона.

"Остання заява президента США стала великим сюрпризом не тільки для нас, а й для всіх союзників Вашингтона. Сам факт переговорів і прагнення до миру ще можна було зрозуміти, але настільки стрімке засвоєння російського наративу, який явно дезінформує і не відповідає реальності, пролунало як грім серед ясного неба", - заявила вона.

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Окремо радниця розкритикувала слова Трампа про нібито низький рейтинг Володимира Зеленського та його необхідну відставку.

"Заяви про те, що Зеленський має негайно піти у відставку, провести вибори і що тільки з новим президентом можна буде укласти мирну угоду, - це пряме втручання у внутрішні справи суверенної держави", - наголосила вона.

Скайсгіріте підсумувала, що поширення дезінформації Кремля на такому рівні є тривожним сигналом для всього демократичного світу.

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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