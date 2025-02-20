Заяви Трампа щодо України не можна назвати російським наративом, - глава МЗС Литви Будріс
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що не вважає заяви президента США Дональда Трампа російським наративом. Але зазначив, що Вашингтон робив некоректні заяви, які слід виправити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда із посиланням на LRT.
"Я б не назвав риторику Трампа російським наративом, ми бачили більш жорстку риторику в минулому, так, деякі заяви не відповідають дійсності, це очевидно, і є місце для виправлення цієї інформації", – сказав він.
Наприклад, за словами очільника литовської дипломатії, однією з таких заяв є те, що США надають Україні набагато більше підтримки, ніж Європа.
"Це просто фактично не відповідає дійсності, у нас є вся статистика, ми знаємо, що Європа надала на третину більше допомоги", – звернув увагу Будріс.
На думку литовського топдипломата, Трамп також зробив некоректні заяви щодо популярності президента Володимира Зеленського і того, хто винен у війні в Україні.
"США самі почали запроваджувати санкції проти Росії за її агресію проти України у 2014 році, не вчора і не позавчора. Є місця, де є дезінформація, і це дійсно потрібно виправляти і вирішувати. Але я, звичайно, не став би атакувати кожен етап, кожен пост на соціальній платформі і говорити, що позиція США зламалася в той чи інший спосіб. Те, що ми чуємо від наших американських колег, що це лише початковий контакт і переговори будуть тільки починатися. Давайте почекаємо і подивимося, що буде досягнуто", – підсумував він.
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
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P.S. тільки на днях всі так в коментарях дякували балтійцям. Тут вже люди кеди не встигають міняти за вашими заявами.
ТількиТрампуша наобіцяв вивід американських військ з Балтії так хлопці одразу посліпли...
Трамп же альфа-самець. У його природі мірятися у кого більший.
він з проституткою не знає, що робити.
у нього, дружина за гроші, а син імбецил.
самозакоханий мажор нарцис.
тільки рудим чубчіком може мірятися.
альфа самець, це впевнений в собі дядька від якого пре флюїдами.
а трамп тупа пуста погрємушка, для таких же тупих губатих жаб.
у притомних впевнених жіночок, від трампа блювота.
переляк у європейських лєваків толєрастів пацифістів метросексуалів пройшов.
тому, взялися за старе перевірене.
забовтувати будь яку проблему полум'яними промовами. може саме розсмокчиться.
до речі, так само як і наш сонцесяйний хрипатий зе!пересідент.
але ж, проблеми не зникають, а накопичуються накопичуються накопичуються. час х, коли дамбу прорве дуже близько.
пам'ятаєте брехню про "аналізи мочі", "вбитого брата", та тези я вам НІЧЕВО НЄ ДОЛЖЕН"?
тепер почуєте те саме з за океану!
С точки зрения Венса - это "поливают грязью"
Даже Европа знает, сколько и чего было поставлено США и Евпропой
И только президент США не знает, а думает "что 350млрд, что больше на 200млрд нежели Европа"
Здесь https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/ указано в евро
ЕС 134млрд + плюс обещаний на 115млрд
США 114млрд
Получается президент США считает предоставленную помощь от США как:
- "чистая" помощь Украине. 110млрд - бюджет, оружие, будущие обещания
- все расходы исключительно на США и другие страны, которые "паравозом" добавляли в Били, под предлогом помощи Украине. 67млрд
- помощь всех "партнеров", как помощь что это предоставили США. 134млрд евро
В сумме будет 300+млрд, как утверждает президент США