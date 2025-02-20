Коментарі Трампа, у яких він звинуватив Україну у війні, є огидними, - лідер демократів у Сенаті США Шумер

Лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер назвав коментарі президента США Дональда Трампа, у яких він звинуватив Україну у війні, "огидними".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише АР.

"Огидно бачити, як американський президент відвертається від одного з наших друзів і відкрито стає на бік такого головоріза, як Володимир Путін", - наголосив Шумер.

Та зазначив, що замість того щоб визнати повномасштабну війну, розпочату Росією, Трамп "дивовижно звинуватив Україну у вторгненні Путіна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поспішне припинення війни в Україні може наблизити США до виходу з НАТО, - Болтон

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Схоже, Трамп хоче позбутися Зеленського, - The Economist