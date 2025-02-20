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Коментарі Трампа, у яких він звинуватив Україну у війні, є огидними, - лідер демократів у Сенаті США Шумер

Шумер прокоментував заяви Трампа

Лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер назвав коментарі президента США Дональда Трампа, у яких він звинуватив Україну у війні, "огидними".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише АР.

"Огидно бачити, як американський президент відвертається від одного з наших друзів і відкрито стає на бік такого головоріза, як Володимир Путін", - наголосив Шумер.

Та зазначив, що замість того щоб визнати повномасштабну війну, розпочату Росією, Трамп "дивовижно звинуватив Україну у вторгненні Путіна".

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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Автор: 

США (23618) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+34
Какой майдан? Донни нравится американскому быдлу, для них он "свой в доску". Эпоха фриков во всей красе. Правда, это пока не полезли сильно вверх цены в магазинах и тарифы. Тогда любовь моментально исчезнет.
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20.02.2025 13:37 Відповісти
+27
Дуже цікавий факт, що рейтинг Трампа вже стрімко падає і якщо діло так і піде, то демократи зовсім скоро тріумфально повернуться до влади.
Стратегія в них робоча - просто не заважати Трампу закопувати себе.
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20.02.2025 13:34 Відповісти
+18
Встретились как-то два больных деда... Один Киев взял за три дня, другой закончил войну за 24 часа...
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20.02.2025 13:43 Відповісти
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хоча б хтось має ще сміливість сказати правду
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20.02.2025 13:47 Відповісти
але це вже немає значення, бо росія і США з цим президентом будуть дружити сім'ями проти України, а в недалекому майбутньому і Європу поділять, якщо вона і далі соплі жуватиме. Колишнього світового порядку вже нема, кожен сам за себе і укладає договори з ким хоче
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20.02.2025 13:52 Відповісти
Європа жує бургери у Макдональдсах (які невдовзі переіменують у просто Дональдси).
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20.02.2025 14:19 Відповісти
ТРЕБА БУЛО СКАЗАТИ ОГИДНИМИ ЯК Й ЙОГО ЗАЧІСКА !)
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20.02.2025 13:49 Відповісти
Чаку Шумеру за здоровий глузд та позицію-респект...
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20.02.2025 14:07 Відповісти
Що рашисти наказали, трампу-бите вухо, нести своїм ротом, те він і розповідає!
Свого ж розуму, у нього, кат ма! Він сам, два простих речення не складе!
Старість і суди, страх перед прутіним, зробили з нього, недолугий ретранслятор завдань московитів, після виборів! В Україні, таке ж саме, з 2019року!
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20.02.2025 14:45 Відповісти
Ну, то ініціюйте імпічмент цьому фріку, доки він не накоїв ще більшої біди, пане Шумер!🧐
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20.02.2025 14:46 Відповісти
А як же ,,,гаранти,,
А з цього потрібно зробити висновок
Завжди потрібно робити так як краще для України і ' її народу
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20.02.2025 14:50 Відповісти
Парадокс 21-го століття сам президент США добровільно, по переконанню, став корисним Кремлю&Путіну ідіотом*.

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*Кори́сний ідіо́т, кори́сний бо́вдур \ useful idiot,/korisna budala) - сталий вираз, популярний мем, поняття, яким у політичному жаргоні називають особу, яка відстоює певну ідею без повного розуміння мети цієї ідеї і яку цинічно використовують лідери цієї ідеї. Вважається, що вираз був ведений в обіг на початку ХХ століття В. І. Леніним для позначення інтелектуалів-прихильників Радянського Союзу в західних країнах, які не були комуністами. так у W
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20.02.2025 14:55 Відповісти
Воно може казати що завгодно, на зє насрати, головне нам потрібна військова допомога а не трьоп!!!
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20.02.2025 15:23 Відповісти
так от.. через дії та бездіяльність зеленої щобли в минулому, про яку і згадав Трамп - і це є підгрунтям наступного: цієї допомоги і не бачити вже!!
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20.02.2025 17:37 Відповісти
Диктатор завжди стане на бік диктатора. Трампон мріє бути диктатором, але воно таке нікчемне, що навіть корейський ушльопок послав його на х... і рижий не зміг нічого відповісти. Тепер він з насолодою смокче у гебнявого вилупка і називає це "до миру через силу". Він доведе США до кризи, якої не було за всю історію й яка може привести до розпаду супердержави. Нажаль.
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20.02.2025 15:29 Відповісти
то чому тоді Трамп не стає на сторону зеленого новоявленного українського диктатора Боневтіка Янелоха?? тому що що??
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20.02.2025 17:38 Відповісти
Да, очень интересная логика у Дональда. Война есть - агрессора нет. Зеленский, чтобы передать активов на 500 лярдов долларов легитимный, а для всего остального нет.
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20.02.2025 16:16 Відповісти
поняття слів "вигода" та "прагматизм" та "лицемірство" у звязці - якраз і означають таку поведінку/відношення..
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20.02.2025 17:39 Відповісти
Вот прагматизма, как раз, в таких действиях я не вижу. Донни явно выставляет себя дешевым (не в смысле суммы на которую претендует) разводилом. И какой же в этом прагматизм?
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20.02.2025 19:08 Відповісти
Хотя, не удивлюсь, если он на полном серьезе считает себя самым умным, а остальной мир полными лохами, не способными понять его разводки.
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20.02.2025 19:11 Відповісти
я рад за США что там очень много здравомыслящих людей способных остановить этого бесноватого и дать ему импичмент!
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20.02.2025 16:25 Відповісти
хто, конкретно, та як???
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20.02.2025 17:40 Відповісти
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным и встречи переговорных групп обеих стран в Эр-Рияде обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне он назвал его «диктатором» и обвинил в трате американских денег на «войну, которую невозможно выиграть. Трамп настаивает, что в Украине должны пройти президентские выборы (их не проводят из-за военного положения), и утверждает, что рейтинг Зеленского составляет всего 4%. Однако, по последнему исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), своему лидеру доверяют 57% украинцев. Сам Зеленский называет разговоры о 4% «дезинформацией от России». «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», - отмечает он.
Несмотря на давление со стороны Белого дома, ряд политиков - как американских, так и европейских - уже выразили полную поддержку украинскому президенту.

Реакция американских сенаторов-республиканцев на заявления Трампа:

Известные сенаторы, представители Республиканской партии, однозначно выступили на стороне Зеленского и подчеркнули вину Путина в войне в Украине.
Бывший вице-президент США, республиканец https://x.com/Mike_Pence/status/1892271536394162229 Майк Пенс:

«Господин президент, Украина не начинала эту войну. Россия начала неспровоцированное и жестокое вторжение, унесшее сотни тысяч жизней. Дорога к миру должна быть построена на правде».

Сенатор Чак Грассли, республиканец от штата Айова:

«Путин - военный преступник, согласно определению Международного уголовного суда. Он бомбит больницы, вопреки международному праву. Бомбит школы. Просто сравните этих двух людей (Путина и Зеленского - Прим. ред.)».

Сенатор Сьюзан Коллинз, республиканка от штата Мэн, заявила журналистам, что Зеленский у нее вызывает огромное восхищение, так как он, по ее словам, «мужественно» провел свою страну через «самое трудное время из возможных». «Мы должны помнить, что зачинщиком этого была Россия. Это президент Путин начал неспровоцированную атаку», - добавила она.
Cенатор Том Тиллис, республиканец от Северной Каролины:
«Не заблуждайтесь, это вторжение было делом рук одного человека на этой планете. И это Владимир Путин».

Председатель комитета Сената США по Вооруженным силам Роджер Уикер, республиканец от Миссисипи, считает, что Путину нельзя доверять: «Путин - военный преступник и должен сидеть в тюрьме до конца своей жизни, если не казнен».

Сенатор https://edition.cnn.com/2025/02/18/politics/donald-trump-putin-ukraine-analysis/index.html Джон Нили Кеннеди, республиканец, сенатор от штата Луизиана:

«У Владимира Путина черное сердце. У него явно сталинский вкус к человеческой крови».
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21.02.2025 01:48 Відповісти
цензор нет пишет.Комментарии Трампа, в которых он обвинил Украину в войне, отвратительны, - лидер демократов в Сенате США Шумер Источник: https://censor.net/ru/n3536913
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20.02.2025 17:44 Відповісти
Чем дольше смотришь на грызню демократов с республиканцами, тем лучше начинаешь понимать, что они воюют друг с другом телами украинцев и русских
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20.02.2025 21:16 Відповісти
нікіта іді памні сваю кожу на іконку )(уйла.
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20.02.2025 23:45 Відповісти
Лантух, де таку шмаль береш?
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21.02.2025 00:18 Відповісти
Куди ти кокошником тулишся, гівно немите.
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21.02.2025 00:21 Відповісти
руських в Україну також кляті сша заманили??
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21.02.2025 00:53 Відповісти
але амеріканці трампа тримають за свого пацана...друга справа за кого він їх тримає...та і взагалі весь світ , який йому поділив ,товарищ макс , в його голові...
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21.02.2025 00:40 Відповісти
в афгані юрби кинутих америкою друзів бігли за літаками, чіплялися за них і падали з висоти, нічого нового
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21.02.2025 04:09 Відповісти
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