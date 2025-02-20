Коментарі Трампа, у яких він звинуватив Україну у війні, є огидними, - лідер демократів у Сенаті США Шумер
Лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер назвав коментарі президента США Дональда Трампа, у яких він звинуватив Україну у війні, "огидними".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише АР.
"Огидно бачити, як американський президент відвертається від одного з наших друзів і відкрито стає на бік такого головоріза, як Володимир Путін", - наголосив Шумер.
Та зазначив, що замість того щоб визнати повномасштабну війну, розпочату Росією, Трамп "дивовижно звинуватив Україну у вторгненні Путіна".
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
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Свого ж розуму, у нього, кат ма! Він сам, два простих речення не складе!
Старість і суди, страх перед прутіним, зробили з нього, недолугий ретранслятор завдань московитів, після виборів! В Україні, таке ж саме, з 2019року!
А з цього потрібно зробити висновок
Завжди потрібно робити так як краще для України і ' її народу
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*Кори́сний ідіо́т, кори́сний бо́вдур \ useful idiot,/korisna budala) - сталий вираз, популярний мем, поняття, яким у політичному жаргоні називають особу, яка відстоює певну ідею без повного розуміння мети цієї ідеї і яку цинічно використовують лідери цієї ідеї. Вважається, що вираз був ведений в обіг на початку ХХ століття В. І. Леніним для позначення інтелектуалів-прихильників Радянського Союзу в західних країнах, які не були комуністами. так у W
Накануне он назвал его «диктатором» и обвинил в трате американских денег на «войну, которую невозможно выиграть. Трамп настаивает, что в Украине должны пройти президентские выборы (их не проводят из-за военного положения), и утверждает, что рейтинг Зеленского составляет всего 4%. Однако, по последнему исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), своему лидеру доверяют 57% украинцев. Сам Зеленский называет разговоры о 4% «дезинформацией от России». «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», - отмечает он.
Несмотря на давление со стороны Белого дома, ряд политиков - как американских, так и европейских - уже выразили полную поддержку украинскому президенту.
Реакция американских сенаторов-республиканцев на заявления Трампа:
Известные сенаторы, представители Республиканской партии, однозначно выступили на стороне Зеленского и подчеркнули вину Путина в войне в Украине.
Бывший вице-президент США, республиканец https://x.com/Mike_Pence/status/1892271536394162229 Майк Пенс:
«Господин президент, Украина не начинала эту войну. Россия начала неспровоцированное и жестокое вторжение, унесшее сотни тысяч жизней. Дорога к миру должна быть построена на правде».
Сенатор Чак Грассли, республиканец от штата Айова:
«Путин - военный преступник, согласно определению Международного уголовного суда. Он бомбит больницы, вопреки международному праву. Бомбит школы. Просто сравните этих двух людей (Путина и Зеленского - Прим. ред.)».
Сенатор Сьюзан Коллинз, республиканка от штата Мэн, заявила журналистам, что Зеленский у нее вызывает огромное восхищение, так как он, по ее словам, «мужественно» провел свою страну через «самое трудное время из возможных». «Мы должны помнить, что зачинщиком этого была Россия. Это президент Путин начал неспровоцированную атаку», - добавила она.
Cенатор Том Тиллис, республиканец от Северной Каролины:
«Не заблуждайтесь, это вторжение было делом рук одного человека на этой планете. И это Владимир Путин».
Председатель комитета Сената США по Вооруженным силам Роджер Уикер, республиканец от Миссисипи, считает, что Путину нельзя доверять: «Путин - военный преступник и должен сидеть в тюрьме до конца своей жизни, если не казнен».
Сенатор https://edition.cnn.com/2025/02/18/politics/donald-trump-putin-ukraine-analysis/index.html Джон Нили Кеннеди, республиканец, сенатор от штата Луизиана:
«У Владимира Путина черное сердце. У него явно сталинский вкус к человеческой крови».