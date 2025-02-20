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Новини
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Поспішне припинення війни в Україні може наблизити США до виходу з НАТО, - Болтон

джон,болтон

Колишній радник американського президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон попередив, що поспішний мир в Україні може бути близьким до капітуляції перед Кремлем і відкрити шлях для виходу США з НАТО.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думав, що Трамп вийде з НАТО, і він цього ще не зробив, але ви можете почути, як починає грати музика. Буде припинено вогонь, створено мілітаризовану зону, розпочнуться переговори, Україна погодиться не вступати до НАТО - це врегулювання, яке насправді могли б написати в Кремлі", - заявив він.

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Болтон також розкритикував ідею відправлення миротворчих сил, особливо в контексті заяв прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про можливість розміщення британських військ в Україні для контролю припинення вогню.

"Я проти розгортання миротворчих сил. Досвід Організації Об'єднаних Націй показав, що як тільки ви розгортаєте миротворчі сили, вони можуть стати постійною частиною ландшафту, і в цьому випадку призвести до фактичного розділу України, який може стати де-юре через деякий час", - пояснив він.

Ексрадник Трампа наголосив, що замороження поточних ліній фронту є небезпечним і фактично означатиме відмову від повернення українських територій.

"Не існує абсолютного зобов'язання вести переговори з припиненням вогню. Тому, якщо ви не готові відмовитися від будь-якої можливості повернення Україні її території, ідея заморозити існуючі лінії контролю є потенційно дуже небезпечною", - підсумував Болтон.

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Автор: 

НАТО (6640) США (23618) Болтон Джон (113) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+18
Тут хоч є якась логіка.
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20.02.2025 11:49 Відповісти
+14
Україні потрібна адекватна влада. 95 квартал не справляється.
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20.02.2025 11:51 Відповісти
+14
Тому його і зняли. У зелі таких теж знімають - це вказівки з москви.
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20.02.2025 11:52 Відповісти
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Тут хоч є якась логіка.
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20.02.2025 11:49 Відповісти
Тому його і зняли. У зелі таких теж знімають - це вказівки з москви.
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20.02.2025 11:52 Відповісти
Всі колишні трампісти на порядок розумніші за теперішніх рижих. Чому? Адже триває процес еволюції.
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20.02.2025 11:52 Відповісти
Це і є еволюція. Задля виживання. Від складного до найпростішого. Від людини до тихоходки, яка може вижити у відкритому Космосі.
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20.02.2025 11:59 Відповісти
Вони не трампісти, а республіканці у першу чергу. Призначались за квотами партії.
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20.02.2025 12:10 Відповісти
Болтон змалював реалістичну картину того, що нам силою впихують.
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20.02.2025 11:53 Відповісти
А потім лягти під Китай, чи навіть рашу?
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20.02.2025 11:49 Відповісти
Буде грати музика - але ми іі не почуєм - якиись глухии кут від Болтона
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20.02.2025 11:50 Відповісти
А пан радник не допускає можливості, що продовження війни призведе до ще більшої втрати території?
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20.02.2025 11:51 Відповісти
Дурнику, ми маємо лише два шляхи: 1) продовження війни; 2) капітуляція.
Обирай.
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20.02.2025 11:56 Відповісти
Дуже приємно, на ніку інше написано. Продовжуйте, невже ж хто забороняє те робити?
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20.02.2025 12:00 Відповісти
Та один рудий корєш }{уйлуші сильно кацапів жаліє з корейцями - каже, що ті багато втратили, треба їх пожаліти і віддати пів-України в якості призу.
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20.02.2025 12:08 Відповісти
Продовження війни теж призведе до капітуляції. Ресурси неспівставні. Й ти це знаєш.
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20.02.2025 12:22 Відповісти
це у вас зевиродків які знаходяться в коаліції з ригами 2 шляхі, накрутили собі бігедєй шо війна це круту, хоча для вас так і є, ніхто ніде так незаробляв на крові люедй як ви.
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20.02.2025 12:57 Відповісти
Так ідею миротворців нам підкинув Макрон. Чому ми її мусолимо? Це ж ясно- миротворці це вид окупації і розпаду держави.
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20.02.2025 11:51 Відповісти
Україні потрібна адекватна влада. 95 квартал не справляється.
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20.02.2025 11:51 Відповісти
Так Тампон ще перед виборами заявляв що хоче вийти з НАТО і з усіх міжнародних організацій
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20.02.2025 11:53 Відповісти
для цього все і робиться.
вихід сша з нато.
дорога на варшаву, на берлін відкрита.
але ж, давайте ще зробимо пару трійку полум'яних промов та патріотичних гасел.
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20.02.2025 11:55 Відповісти
Тепер ясно чому у Трампа почали говорити що на перемовинах запропонують Україні вступ в НАТО якщо кацапи знову нападуть) тобто россія нападає нас одразу беруть в НАТО а США сйобує з НАТО і каже їбіться тепер тут без мене
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20.02.2025 11:56 Відповісти
всєх пєрєіграл? тіпа много ходов очка від Трампа?
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20.02.2025 12:02 Відповісти
Хай вже прямо зараз виходять з того НАТА. Воне все одне фейкове. Може ***** выдкриэ другий фронт на нападе на страни Прибалтки
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20.02.2025 12:01 Відповісти
Трамплін все одно виконає кремлівське завдання та вийде з НАТО. Він це не встиг зробити на першому терміні, але ж зараз у нього час для цього буде.
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20.02.2025 12:03 Відповісти
Ще недостатньо українців вбито - ге ж, цивілізовані?
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20.02.2025 12:08 Відповісти
Ещё один воюн до посинения. Бери лопату и ****** в окоп!
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20.02.2025 12:26 Відповісти
Повністю згоден. Вчора спілкувався з дочкою, яка у 2022 виїхала з Івано-франківщини до Мюнхена і її чоловіком німцем - вони такої ж думки. Припинення вогню і якийсь несправедливий поспішний мир, а також вихід США з НАТО ставить під загрозу безпеку всієї Європи. А цього допустити ніяк не можна.
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20.02.2025 12:38 Відповісти
сильного як ніколи раніше НАТО скоро не буде, кожен сам за себе. Якщо Європа не прокинеться, то США і росія її розгризуть і розділять
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20.02.2025 13:31 Відповісти
 
 