Поспішне припинення війни в Україні може наблизити США до виходу з НАТО, - Болтон

Колишній радник американського президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон попередив, що поспішний мир в Україні може бути близьким до капітуляції перед Кремлем і відкрити шлях для виходу США з НАТО.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думав, що Трамп вийде з НАТО, і він цього ще не зробив, але ви можете почути, як починає грати музика. Буде припинено вогонь, створено мілітаризовану зону, розпочнуться переговори, Україна погодиться не вступати до НАТО - це врегулювання, яке насправді могли б написати в Кремлі", - заявив він.

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Болтон також розкритикував ідею відправлення миротворчих сил, особливо в контексті заяв прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про можливість розміщення британських військ в Україні для контролю припинення вогню.

"Я проти розгортання миротворчих сил. Досвід Організації Об'єднаних Націй показав, що як тільки ви розгортаєте миротворчі сили, вони можуть стати постійною частиною ландшафту, і в цьому випадку призвести до фактичного розділу України, який може стати де-юре через деякий час", - пояснив він.

Ексрадник Трампа наголосив, що замороження поточних ліній фронту є небезпечним і фактично означатиме відмову від повернення українських територій.

"Не існує абсолютного зобов'язання вести переговори з припиненням вогню. Тому, якщо ви не готові відмовитися від будь-якої можливості повернення Україні її території, ідея заморозити існуючі лінії контролю є потенційно дуже небезпечною", - підсумував Болтон.

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