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США розглядають автоматичний вступ України в НАТО в разі порушення Росією домовленостей, - NBC

Україна може автоматично вступити в НАТО, якщо РФ порушить угоду

У Сполучених Штатах розглядають можливість автоматичного вступу України до НАТО, якщо РФ порушить домовленості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише NBC із посиланням на джерела.

Напередодні виступу глави Пентагону Піта Гегсета у Брюсселі деякі посадовці Держдепартаменту порадили його команді не говорити публічно про те, що Україна не отримає членство в НАТО в рамках мирної угоди з Росією, заявили четверо представників адміністрації та Конгресу.

Проте згодом він заявив, що Сполучені Штати віддані суверенній Україні, але членство в НАТО не є "реалістичним результатом врегулювання конфлікту шляхом переговорів з РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина, Угорщина, Німеччина та США поки що не підтримують вступ України до НАТО, - Зеленський

Гегсет та віцепрезидент США Джей Ді Венс під час своїх візитів минулого тижня казали, що Європі варто взяти на себе більше відповідальності за власну оборону, оскільки адміністрація Трампа надає пріоритет південному кордону США та Індо-Тихоокеанському регіону, пише видання.

"Однією з гарантій безпеки, яку Сполучені Штати розглядають як частину мирної угоди, є автоматичне надання Україні членства в НАТО, якщо Росія порушить угоду, заявили четверо американських чиновників.

Таке положення було б спрямоване на вирішення ключової проблеми України та її союзників - що Росія перегрупується та знову вторгнеться в країну", - йдеться в матеріалі.

Читайте: Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни, - Трамп

Автор: 

НАТО (6640) США (23618) членство в НАТО (1758) Гегсет Піт (81) гарантії безпеки (140)


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Топ коментарі
+23
Статут НАТО не передбачає "автоматичного" вступу! Це "морквина" перед мордою віслюка,"Будапештський меморандум" від Трампа!
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20.02.2025 08:46 Відповісти
+18
Якось воно не в'яжеться з публічними заявами трампа та його посіпак
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20.02.2025 08:42 Відповісти
+10
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20.02.2025 08:44 Відповісти
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Якось воно не в'яжеться з публічними заявами трампа та його посіпак
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20.02.2025 08:42 Відповісти
Просто дико так, що в країні вирішуєте не тільки президент. Не те що в нас🤣
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20.02.2025 08:44 Відповісти
Вирішував !! Раніше . Зараз все там вирішує тільки іржавий . Ну ще Маск .
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20.02.2025 08:51 Відповісти
Аж ніяк.
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20.02.2025 08:57 Відповісти
В сша президентська республіка, і нього дуже широкі можливості, законні. Так що не меліть дурні
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20.02.2025 08:51 Відповісти
Але не безмежні.
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20.02.2025 08:58 Відповісти
Публічні заяви політиків, ніколи не вяжуться з діями
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20.02.2025 08:48 Відповісти
Слова і є дія політика.
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20.02.2025 08:50 Відповісти
Шашликі будеш, скоро травень???!
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20.02.2025 08:53 Відповісти
це не політична заява
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20.02.2025 14:22 Відповісти
Однак, зауважте, не дуже приємна новина для кацапів, так як і поведінка, заяви, та дії Трампа також з часом кардинально відрізнятимуться своїм результатом, не в кращий для орків бік.
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20.02.2025 09:29 Відповісти
Ахах
Чергові "капкани" Заходу?
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20.02.2025 10:55 Відповісти
побачимо,
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20.02.2025 11:11 Відповісти
це хіба що в майбутньому, ваш прогноз.
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20.02.2025 14:24 Відповісти
Дійсно що не зараз. Питання декількох місяців на мій погляд, тай не тільки.
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20.02.2025 14:59 Відповісти
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20.02.2025 08:44 Відповісти
Такии вкид шоб Украіну збодрити - для початку потрібно зупинити віину
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20.02.2025 08:44 Відповісти
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20.02.2025 08:44 Відповісти
Кумири?
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20.02.2025 08:45 Відповісти
так з 2019
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20.02.2025 08:46 Відповісти
Будапештський меморандум -2
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20.02.2025 08:45 Відповісти
Обіцянка цяцянка...
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20.02.2025 08:45 Відповісти
Статут НАТО не передбачає "автоматичного" вступу! Це "морквина" перед мордою віслюка,"Будапештський меморандум" від Трампа!
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20.02.2025 08:46 Відповісти
апсолютно вірна аналогія ... черговий "будапештській меморандум" !!!
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20.02.2025 08:57 Відповісти
..."автоматично" буває тільки автоматична черга із автомата (кулемета) по ворогу!!!
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20.02.2025 09:08 Відповісти
США не може одноосібно прийняти чи не прийняти Україну у НАТО. НАТО-це коаліція. Є ще Угорщина, Словаччина та ще 27 країн. А вже наші "друзі" орбан з фіцо зроблять все, щоб ми туди не попали. Нажаль.
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20.02.2025 08:49 Відповісти
могут проголосовать о приеме и решить все формальности но отложить вступление но как по мне это бред
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20.02.2025 09:22 Відповісти
Фуфло.
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20.02.2025 08:49 Відповісти
"Розглядає"...
США можуть його (автоматичний вступ) навіть до рук взяти, помацати, понюхати, а потім покласти його назад й піти шукати де тут руки можна помити...
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20.02.2025 08:49 Відповісти
домовленості порушені в 14 році.. GO!
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20.02.2025 08:50 Відповісти
Мутняк, не підходить.
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20.02.2025 08:55 Відповісти
Після всього щось не дуже мені віриться в ці обіцянки. Буде все як завжди ***** нарушить мір а нам скажуть що ми самі винні і сідаймо знову за стіл перагаворів тільки вже границі 2026 року. І так будуть двигати наши границі аж до Польщі
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20.02.2025 08:55 Відповісти
Це дуже і дуже гарна умова. Але якщо вона реальна то за неї треба хвататися усіма руками та ногами. Але пам'ятаючи скільки зе спустив в унітаз гарних умов починаючи від "головного союзника поза нато" то і тут можуть звернути не туди в своїх максималістських запросах.
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20.02.2025 08:58 Відповісти
Маячня повна. Вступ у НАТО мають підтримувати усі інші члени.
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20.02.2025 08:59 Відповісти
Засем ждать нападения. Дайте сразу после того как установтся перемирие. Какие проблемы. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.02.2025 08:59 Відповісти
А з Угорщиною вже домовилися?
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20.02.2025 09:00 Відповісти
Они ссутся кипятком от Трампа так что даже прикрикивать не придется
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20.02.2025 09:23 Відповісти
"автоматичний вступ України в НАТО в разі порушення Росією домовленостей" - це щось тіпа Будапештського меморандуму 2.0?
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20.02.2025 09:01 Відповісти
чергове бла бла бла...
існують прописані фундаментальні процедури. то, яке в сраку, автоматично?
оно швеція, скільки не могла вступити?
так шо, лохторат, хавайте мовчки, радійте і робіть присідання!
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20.02.2025 09:01 Відповісти
"...так шо, лохторат, хавайте мовчки, радійте і робіть присідання!" - біг на місці теж допоможе!
"Біг на місці в НАТу"
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20.02.2025 09:12 Відповісти
Всі такі історики згадують Мюнхен 1938 мого, а свою історію не хочеться пригадати? Коли 1918 року УНР після " антигетманського повстання - почало загравати з більшовиками. І чим це закінчилося? Так і зараз потихому набирають оберти антизахідні лозунги, в даному випадку США, а потім раз і ми вже самі опинимося в складні СРСР 2.0. емоції емоціями та невтрачайте голови
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20.02.2025 09:03 Відповісти
Набір слів. УНР ліквідував Скоропадський, Скоропадського звалила Директорія, і у неї просто фізично не було часу мати справи з більшовиками (хоч Скоропадський сам себе звалив, дозволивши у Києві у жовтні 1918 р. пропаганду "русскаго мира", що обернулася антиукраїнськими акціями). Єдине, що має значення і в чому урок, і тоді, і зараз необхідна консолідація українців, а не розбрат.
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20.02.2025 09:18 Відповісти
УНР себе сама знищила, по суті, а після вони все ж реваншем зняли Скоропадського. Доречі він щиро вірив в майбутнє об'єднаної України
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20.02.2025 09:21 Відповісти
Почитайте трохи праці з історії, щоб розрізняти Директорію, УНР та їх керівний склад. Щирим патріотом Скоропадський став в еміграції (нехай запізніло, але краще так, ніж ніколи), у мемуарах він старанно себе вибілює. В принципі, так робить кожний мемуарист, але у жовтні 1918 р. Скоропадський наробив дурниць, розколов український табір та передав командування над військом російським імперіалістам.
Це урок, українство не повинно себе розколювати, особливо якщо ворог веде війну на його знищення.
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20.02.2025 09:48 Відповісти
Польщі допомогли в боротьбі з комуняко-кацапами а УНР ніт - і тре розказувати шо Скоропадський шось там мутив з німцями бо , бо італійцям швидко забилися шо вони були спочатку в Трійному союзі .
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20.02.2025 10:33 Відповісти
Сьогодні вже зустрічав в фейсбуці відео де воїн ( справжній не справжній не можу сказати - зриває з себе і викидає американський шеврон. І боюсь, що за " святою війною" проти США ( Трампа) українці перестали бачити внутрішніх ворогів. Не буду здивований коли скоро вилізе кгб шний лідер та очолить народний гнів проти Америки. А далі ще виявиться що і " росія не така погана". Це ж вже було
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20.02.2025 09:30 Відповісти
УНР була знищена ще Грушевським разом з агентом совєтів Винниченком ще до Скоропадського.... Вони не створили армію хоча мали 100 тис добровольців та повні склади озброєння що залишились від Першої світової..... Грушевський простой боявся популярності генералів що створювали підрозділи, а Винниченко був відкритим зрадником, потім обидва повернулись працювати в совок, а Винниченку щей виплачували пожиттєво гроші коли той потім жив у Франції....
Вовки в овечій шкурі, які і зруйнували УНР а Скоропадський вже хотів спасти те що неможливо було спасти, ще до нього коли Муравьов брав Київ, місто майже не було кому захищати, військ не було створено та забезпечено, на складах лежали протигази але їх військовим не видали і совєти просто стравили оборонців хімзброєю...
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20.02.2025 10:42 Відповісти
Ну у в нас зараз влада таких Грушевських ти Винниченка але за висерами Трампа вже народ цього не помічає, а вони і далі роблять своє
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20.02.2025 10:53 Відповісти
Остается дело за "малым" - Получит согласие всех членов НАТО и: «чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни *****, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к границам нашей страны. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!» Но это почти нереально, а поту скорее вброс на посмотреть, а не купятся ли они на очередной "будапештский меморандум".
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20.02.2025 09:05 Відповісти
Никаких почти , это просто не реально .
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20.02.2025 09:16 Відповісти
Чере рік-два правління Трампа від НАТО може лишитись "роги і копитця".
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20.02.2025 09:07 Відповісти
Ага... Тільки порушником так як бачимо в будь якому випадку будуть призначати Україну, на яку напали ... отака правда як бачимо у рижого дибіла і його команди
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20.02.2025 09:08 Відповісти
Не. это бред бредовый, какой там автоматически, там есть венгры, словаки ещё найдутся какие-то возражающие и всё, никаких вступлений.
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20.02.2025 09:08 Відповісти
Не пишіть дурниць. Нинішні Штати розглядають Україну,як смажене порося.
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20.02.2025 09:11 Відповісти
А вот прикиньте, Украина сдает бог знает что ради этого автоматичного членства в случае агрессии, а потом агрессия , и НАТО будет обсуждать полгода, агрессия это или нет , или дадут это членство и окажется, прям вот как я говорил уже многие годы, что никто ни за кого воевать не собирается.Дадут пару старых танков и похлопают по плечу.
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20.02.2025 09:12 Відповісти
3,14сдёж
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20.02.2025 09:14 Відповісти
Після того як руда американська потвора продемонструвала своє нутро й заспівала ху. йловську пісню, довіри до них немає! Ні Будапешту 2 ні Мінську 2 не буде! Буде розвал оркостану та подорож до пекла путіна й трампа.
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20.02.2025 09:24 Відповісти
Пі....ж
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20.02.2025 09:24 Відповісти
чергове американське "наіпалово "України і її народу, заховане у слові "автоматично".Це така ж сама американсяка брезня, як Будапештська ,закінчення війни за 24 години,чи то віддайте нам корисні копалини ,як відщкодування ща надану допомогу,але мовчать за відшкодування Україні вартості порядка 280 МБР ,не кажучи про решту вартості .
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20.02.2025 10:09 Відповісти
Це так не робе,або вступ до НАТО,нехай зараз по варіанту ФРН,або-ні,все інше -маячня .
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20.02.2025 10:20 Відповісти
ідея красива але шкідлива якщо добре подумать.
бо нам НАТО потрібне, якщо чесно, лише заради двох моментів
1. 5 стаття
2. ******* зброя як союзнику
без цих двох умов всілякі хитромудрі конструкції є мертвонародженими.
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20.02.2025 10:47 Відповісти
Брехня! Це для заспокоєння союзників по Альянсу! Невідомо,чи самі США будуть в НАТО!
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20.02.2025 10:50 Відповісти
Так я вже десь щось подібне чув ага згадав - "Будапештський меморандум"!
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20.02.2025 10:52 Відповісти
БУГАГАГА !!!
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20.02.2025 11:39 Відповісти
І як це фізично зробити? Попри пізніх органів,фіцо і шольців, які просто візьмуть і заблокують вступ?
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20.02.2025 11:48 Відповісти
знову пхають нас наступити на старі граблі?!!! в разі нападу... ні в якому разі!!! як у руснявому кіно було: утром деньги - вечером стулья, вечером деньги - утром стулья, но деньги вперед. Дякуємо ми вже навчені - спочатку вступ в НАТО а потім будем дивитись нападатиме хтось на нас чи ні...
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20.02.2025 11:51 Відповісти
 
 