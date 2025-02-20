США розглядають автоматичний вступ України в НАТО в разі порушення Росією домовленостей, - NBC

У Сполучених Штатах розглядають можливість автоматичного вступу України до НАТО, якщо РФ порушить домовленості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише NBC із посиланням на джерела.

Напередодні виступу глави Пентагону Піта Гегсета у Брюсселі деякі посадовці Держдепартаменту порадили його команді не говорити публічно про те, що Україна не отримає членство в НАТО в рамках мирної угоди з Росією, заявили четверо представників адміністрації та Конгресу.

Проте згодом він заявив, що Сполучені Штати віддані суверенній Україні, але членство в НАТО не є "реалістичним результатом врегулювання конфлікту шляхом переговорів з РФ".

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Гегсет та віцепрезидент США Джей Ді Венс під час своїх візитів минулого тижня казали, що Європі варто взяти на себе більше відповідальності за власну оборону, оскільки адміністрація Трампа надає пріоритет південному кордону США та Індо-Тихоокеанському регіону, пише видання.

"Однією з гарантій безпеки, яку Сполучені Штати розглядають як частину мирної угоди, є автоматичне надання Україні членства в НАТО, якщо Росія порушить угоду, заявили четверо американських чиновників.

Таке положення було б спрямоване на вирішення ключової проблеми України та її союзників - що Росія перегрупується та знову вторгнеться в країну", - йдеться в матеріалі.

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