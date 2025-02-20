США розглядають автоматичний вступ України в НАТО в разі порушення Росією домовленостей, - NBC
У Сполучених Штатах розглядають можливість автоматичного вступу України до НАТО, якщо РФ порушить домовленості.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише NBC із посиланням на джерела.
Напередодні виступу глави Пентагону Піта Гегсета у Брюсселі деякі посадовці Держдепартаменту порадили його команді не говорити публічно про те, що Україна не отримає членство в НАТО в рамках мирної угоди з Росією, заявили четверо представників адміністрації та Конгресу.
Проте згодом він заявив, що Сполучені Штати віддані суверенній Україні, але членство в НАТО не є "реалістичним результатом врегулювання конфлікту шляхом переговорів з РФ".
Гегсет та віцепрезидент США Джей Ді Венс під час своїх візитів минулого тижня казали, що Європі варто взяти на себе більше відповідальності за власну оборону, оскільки адміністрація Трампа надає пріоритет південному кордону США та Індо-Тихоокеанському регіону, пише видання.
"Однією з гарантій безпеки, яку Сполучені Штати розглядають як частину мирної угоди, є автоматичне надання Україні членства в НАТО, якщо Росія порушить угоду, заявили четверо американських чиновників.
Таке положення було б спрямоване на вирішення ключової проблеми України та її союзників - що Росія перегрупується та знову вторгнеться в країну", - йдеться в матеріалі.
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Чергові "капкани" Заходу?
США можуть його (автоматичний вступ) навіть до рук взяти, помацати, понюхати, а потім покласти його назад й піти шукати де тут руки можна помити...
існують прописані фундаментальні процедури. то, яке в сраку, автоматично?
оно швеція, скільки не могла вступити?
так шо, лохторат, хавайте мовчки, радійте і робіть присідання!
"Біг на місці в НАТу"
Це урок, українство не повинно себе розколювати, особливо якщо ворог веде війну на його знищення.
Вовки в овечій шкурі, які і зруйнували УНР а Скоропадський вже хотів спасти те що неможливо було спасти, ще до нього коли Муравьов брав Київ, місто майже не було кому захищати, військ не було створено та забезпечено, на складах лежали протигази але їх військовим не видали і совєти просто стравили оборонців хімзброєю...
бо нам НАТО потрібне, якщо чесно, лише заради двох моментів
1. 5 стаття
2. ******* зброя як союзнику
без цих двох умов всілякі хитромудрі конструкції є мертвонародженими.