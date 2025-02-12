Повернення України до кордонів 2014 року є нереалістичною метою, - Гегсет
Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що повернення України до кордонів, які існували до 2014 року, до вторгнення Росії в Крим, не є реалістичним.
Про це він сказав на засіданні контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, президент США Дональд Трамп прагне закінчити війну в Україні за допомогою "дипломатії й запрошення за стіл переговорів як Росії, так і України".
Міністерство оборони США допоможе досягти цієї мети. Ми, як і ви, хочемо суверенної і процвітаючої України. Але ми повинні почати з визнання того, що повернення до кордонів України, які існували до 2014 року, є нереалістичною метою, - наголосив Гегсет.
Крім того, він заявив, що Сполучені Штати віддані суверенній Україні, але членство в НАТО не є "реалістичним результатом врегулювання конфлікту шляхом переговорів з РФ".
"Переслідування цієї ілюзорної мети лише затягне війну і спричинить більше страждань. Натомість, будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами", - додав Гегсет.
"Тривалий мир для України повинен включати надійні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що війна не почнеться знову", - резюмував глава Пентагону.
именно. хлопцы с Миссипи должны подъехать. и не воевать вместо украинцев з козлостаном, а воевать с ними вместе против козлостана, чтобы изгнать этих лаптей с украинских земель. Корейцы пухляша не подписывали з козлостаном никаких Будапештов и ничего, воюют вместе с ними против Украины. вам от этого вдвойне должно быть стыдно. сидите и дальше на Миссисипи...
Пример - Нагорный Карабах. Там тоже было перемирие, Азербайджан понимал, что оно несправедливое, закусил губы и готовился - как только соперник расслабился, пошёл удар. И теперь Армения признала, что хрен с ним, с Карабахом, мы уходим, давайте уже замиримся.
С русскими будет то же самое. Тяжелее, дольше, кровавее, проблемнее, но будет. Неизбежно будет. Вопрос только, кто у них станет новым Горбачёвым и когда.