Повернення України до кордонів 2014 року є нереалістичною метою, - Гегсет

Очільник Пентагону Піт Гегсет

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що повернення України до кордонів, які існували до 2014 року, до вторгнення Росії в Крим, не є реалістичним. 

Про це він сказав на засіданні контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, президент США Дональд Трамп прагне закінчити війну в Україні за допомогою "дипломатії й запрошення за стіл переговорів як Росії, так і України".

Міністерство оборони США допоможе досягти цієї мети. Ми, як і ви, хочемо суверенної і процвітаючої України. Але ми повинні почати з визнання того, що повернення до кордонів України, які існували до 2014 року, є нереалістичною метою, - наголосив Гегсет. 

Крім того, він заявив, що Сполучені Штати віддані суверенній Україні, але членство в НАТО не є "реалістичним результатом врегулювання конфлікту шляхом переговорів з РФ".

"Переслідування цієї ілюзорної мети лише затягне війну і спричинить більше страждань. Натомість, будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами", - додав Гегсет. 

"Тривалий мир для України повинен включати надійні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що війна не почнеться знову", - резюмував глава Пентагону. 

Топ коментарі
+27
США -лайно. Крапка.
12.02.2025 16:15 Відповісти
+23
Наслідки такого висновку зрозумілі.
Для диктатур тепер є перевірена практикою робоча схема: вдерся - вперся - отримав бажане.
12.02.2025 16:17 Відповісти
+20
я так розумiю америкоси потихеньку стають на бiк х-ла.
12.02.2025 16:18 Відповісти
Все лахтинские тролли воспользовались моментом высраться на США, их примеру последовали многие недалекие гражданы Украине. И никто не попробовал спросить себя, а что он не так сказал? Вернуться в границы до 14 года Украина не может, таких сил нет. Нет оружия и главное нет людей способных этим оружием воспользоваться. Воевать за Украину с козлостаном никто не будет, это тоже факт. Единственный вариант возвращения всех утраченных территорий это в случае развала сраиси и Гражданской войны там. К сожалению, в обозримом будущем, этот вариант даже близко не просматривается. Получается правда колет глаза диванным стратегам, и они как всегда ищут виноватого не там, где его потеряли, а там где светло.
12.02.2025 18:30 Відповісти
почему это не будут воевать с козлостаном? сцыкотно? а с Ираком за Кувейт же воевали? воевали. и тут правильно говорить не воевать за Украину, а воевать вместе с Украиной за Европу, за соблюдение мирового порядка согласно Уставу ООН. если Штаты сейчас продемонстрируют на весь мир свою сцыкливость, то о них не только ху йло с Си будут ноги вытирать, но и другие диктаторы помельче. тот же Мадуро, например...
12.02.2025 18:37 Відповісти
Ваня, ты можешь еще сто раз сказать 'сцыкотно', 'уссались', 'усрались', но факт остается фактом, воевать с козлостаном в Украине США не будут. Причина всем понятно - яо, которое неизбежно было бы применено в случае такой войны. Точно по этой же причине казлярня никогда не полезет помогать своим друзьям/товарищам типа Кореи, Ирана или Венесуэлы, если вдруг кому то в Вашингтоне придет в голову идея напасть на эти гадючники.
12.02.2025 19:43 Відповісти
нуу неизбежно - это ты загнул, чтобы оправдать сцыкливость. неизбежно - это когда войска США и союзников воевали бы на территории козлостана. а воевать на территории Украины с козлостаном - это и есть мир настоящий мир через силу. потому как по твоей логике опасаясь неизбезного применения яо козлостаном, то и Украина не должна была воевать с козлостаном, а дальше и Европа не должна будет воевать с козлостаном в случае если тот не открыто, а гибридно попрет на страны Балтии (по типу дыныры там уже у лаптей давно заготовлен проект Латгалия на востоке Латвии). ну-ну сцитесь и дальше.
12.02.2025 20:01 Відповісти
Еще раз: ты можешь повторить 'сцытесь' еще сто раз, но шансов вернуться в границу до 14 года нет. Кстати, боец, ты сам то с какого направления пишешь? С Покровского? Или таки с Закарпатского? Ждешь пока хлопцы с берегов Миссисипи подъедут?
12.02.2025 21:58 Відповісти
шансы есть. а вот желания у Запада нет. в первую очередь у трампистов. ибо сцыкотно. а то что это именно Штаты имеют наибольшую моральную ответственность перед Украиной так как есть подписантами Будапешта, то трампистам на это наплевать. никакой морали. ресурсы редкоземельные им подавай. а на подпись под Будапештом покуй.

именно. хлопцы с Миссипи должны подъехать. и не воевать вместо украинцев з козлостаном, а воевать с ними вместе против козлостана, чтобы изгнать этих лаптей с украинских земель. Корейцы пухляша не подписывали з козлостаном никаких Будапештов и ничего, воюют вместе с ними против Украины. вам от этого вдвойне должно быть стыдно. сидите и дальше на Миссисипи...
12.02.2025 22:25 Відповісти
Ну то есть походу, сцышься таки ты. Я собственно и не сомневался. Но воевать должны хлопцы с Миссисиппи, ага.
12.02.2025 23:14 Відповісти
конечно должны. за Кувейт воевали. так и за Украину должны воевать. не были бы Штаты подписантами Будапешта, тогда никто и не требовал бы от них воевать за Украину. хотя.. ты такой американец, как я португалец. ты - кацап, который ссытся, что вменяемый мир может собраться и дать таких писдов кацапне, как гитлеру дали в свое время... мир к этому придет. не сегодня, так завтра.
13.02.2025 00:59 Відповісти
Кацап смотрит на тебя, мокшу, из зеркала. Где в Будапеште написано, что Штаты должны воевать за Украину, пока ты сидишь у бабы под юбкой?
13.02.2025 01:58 Відповісти
речь не о тексте Будапешта, а в давлении Штатов на Киев, чтобы Киев избавился от ядерного оружия. а наше дебильное руководство подписало эту филькину грамоту, наивно полагая, что получило гарантии безопасности. Юридически Будапешт не обязывает Штаты воевать за Украину. а вот с моральной точки зрения - обязывает. и Билл Клинтон это осознал, потому и просил прощение в украинского народа за то, что давил тогда на украинскую власть, чтобы она избавилась от ядерного оружия. да и Байден тоже это осознавал, вот только побаивался дать Украине больше оружия, не говоря уже про отправку своих войск. ну а Трампу вообще пох на эту мораль. для него её не существует, поэтому он даже и не парится продолжением поставок оружия Украине. и это аморально. а еще так бил себя в грудь какой он евангелист, с Богом разговаривает. лицемер. и да, ты и есть кацап. а в зеркале у меня украинец.
13.02.2025 02:11 Відповісти
Полная капитуляция россии с выплатой контрибуции. Вот так должна ставить требование сверхдержава. И ещё выдача военных преступников. За это снятие всех санкций. трамп унижает и опускает Америку до плинтуса. Буде ждать...Все будет УКРАИНА!
12.02.2025 18:40 Відповісти
Я только за! А теперь скажи, уважаемый, что делать, если сраися откажется капитулировать?
12.02.2025 19:45 Відповісти
стільки коментарів вже тут. і жодного коментаря від упоротих трампістів. ну де ти там, Mod Dom? ) вилізь-но із своєї нори, прокоментуй заяву цього ведучого з каналу Фокс, бо щось на керівника Пентагону він дуже мало схожий..
12.02.2025 18:40 Відповісти
З таким очільником Міноборони США, взагалі немає про що розмовляти!!! Ідіот!!!
12.02.2025 18:55 Відповісти
Правільна відповідь: Повернення України до кордонів, які існували до 2014 року є настільки ж реалістичними як і неповернення ядерного статусу Україною!
12.02.2025 19:34 Відповісти
То у світу просто яєць немає.
12.02.2025 19:54 Відповісти
Тупо бреше. Нам Володя Боневтік Потужний обіцяв у 2019 році вийти на кордони 1991 року. А Потужний ще ні разу не обдурив нарід, правда 73%?
12.02.2025 20:12 Відповісти
= повернення до світового порядку і безпеки не буде, а Штати більше не є лідером «вільного світу». Всім озброюватись і ядеркою впершу чергу.
12.02.2025 20:26 Відповісти
Война, результатом которой станет НЕсправедливый мир, просто скоро вспыхнет опять. Потому что только справедливый мир может быть прочным.

Пример - Нагорный Карабах. Там тоже было перемирие, Азербайджан понимал, что оно несправедливое, закусил губы и готовился - как только соперник расслабился, пошёл удар. И теперь Армения признала, что хрен с ним, с Карабахом, мы уходим, давайте уже замиримся.

С русскими будет то же самое. Тяжелее, дольше, кровавее, проблемнее, но будет. Неизбежно будет. Вопрос только, кто у них станет новым Горбачёвым и когда.
12.02.2025 20:34 Відповісти
Чуваки , вы на 4 года в Белом Доме. Мы вас переждём и всё будет реально для Украины
12.02.2025 22:33 Відповісти
