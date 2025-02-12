Повернення України до кордонів 2014 року є нереалістичною метою, - Гегсет

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що повернення України до кордонів, які існували до 2014 року, до вторгнення Росії в Крим, не є реалістичним.

Про це він сказав на засіданні контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, президент США Дональд Трамп прагне закінчити війну в Україні за допомогою "дипломатії й запрошення за стіл переговорів як Росії, так і України".

Міністерство оборони США допоможе досягти цієї мети. Ми, як і ви, хочемо суверенної і процвітаючої України. Але ми повинні почати з визнання того, що повернення до кордонів України, які існували до 2014 року, є нереалістичною метою, - наголосив Гегсет.

Крім того, він заявив, що Сполучені Штати віддані суверенній Україні, але членство в НАТО не є "реалістичним результатом врегулювання конфлікту шляхом переговорів з РФ".

"Переслідування цієї ілюзорної мети лише затягне війну і спричинить більше страждань. Натомість, будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами", - додав Гегсет.

"Тривалий мир для України повинен включати надійні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що війна не почнеться знову", - резюмував глава Пентагону.

