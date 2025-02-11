УКР
Гегсет заявив, що на зустрічах в Брюсселі спонукатиме європейських союзників витрачати більше на оборону

Гегсет розповів про що говоритиме із європейськими союзниками

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що погоджується з вимогою Білого дому, щоб європейські держави НАТО витрачали на оборону 5% від свого ВВП. На зустрічах в Брюсселі цього тижня він спонукатиме європейських союзників витрачати більше на обороноздатність.

Про це очільник оборонного відомства США сказав журналістам у Штутгарті в вівторок, 11 лютого, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Гегсет зазначив, що найближчими днями на зустрічі у форматі "Рамштайн" та міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі він вестиме "прямі розмови зі своїми друзями" щодо "можливостей, лідерства та розподілу тягаря".

"Європейський континент заслуговує на те, щоб бути вільним від будь-якої агресії, але ті, хто розташовані по сусідству (маючи на увазі, що війна в Україні відбувається по сусідству з європейськими державами, - ред.), мають інвестувати найбільше в цю індивідуальну та колективну оборону",- заявив глава Пентагону.

Він також нагадав, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб європейські держави НАТО витрачали на оборону 5% від свого ВВП. Гегсет додав, що погоджується із цією вимогою адміністрації Трампа.

Раніше повідомлялося, що міністри оборони країн-членів НАТО на зустрічі 13 лютого у Брюсселі обговорять низку питань, серед яких і подальша підтримка України.

Читайте також: Європа і Канада збільшили витрати на оборону на 20% в 2024 році, - Рютте

Може і вговорить - поляки вже на віисько виділяють біля 5% ВВП
11.02.2025 19:50 Відповісти
"Своя рубашка бліже к тєлу"-російське прислів'я сподобалось новій американській адміністрації. Українці взагалі то очікували від візиту Гессета до Рамштайну і Брюсселя оголошення проти росії-терориста антитерористичної операції союзниками США по НАТО, а не примітивні торги про збільшення процентів ВВП витрачання на оборону блоку, бойовий потенціал якого й так дозволяє знищити десять російських армій
11.02.2025 19:51 Відповісти
Наркоман у руля!!
11.02.2025 19:52 Відповісти
Було 2%, тепер вже 5%. А потім 50% - гулять так гулять.
Нагадаю, - Україна знищила половину російської армії за 3% бюджету Пентагону. Лише Пентагону не США...
11.02.2025 20:03 Відповісти
Так але не на американську зброю, а на європейську
11.02.2025 21:00 Відповісти
 
 