Гегсет заявив, що на зустрічах в Брюсселі спонукатиме європейських союзників витрачати більше на оборону
Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що погоджується з вимогою Білого дому, щоб європейські держави НАТО витрачали на оборону 5% від свого ВВП. На зустрічах в Брюсселі цього тижня він спонукатиме європейських союзників витрачати більше на обороноздатність.
Про це очільник оборонного відомства США сказав журналістам у Штутгарті в вівторок, 11 лютого, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Гегсет зазначив, що найближчими днями на зустрічі у форматі "Рамштайн" та міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі він вестиме "прямі розмови зі своїми друзями" щодо "можливостей, лідерства та розподілу тягаря".
"Європейський континент заслуговує на те, щоб бути вільним від будь-якої агресії, але ті, хто розташовані по сусідству (маючи на увазі, що війна в Україні відбувається по сусідству з європейськими державами, - ред.), мають інвестувати найбільше в цю індивідуальну та колективну оборону",- заявив глава Пентагону.
Він також нагадав, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб європейські держави НАТО витрачали на оборону 5% від свого ВВП. Гегсет додав, що погоджується із цією вимогою адміністрації Трампа.
Раніше повідомлялося, що міністри оборони країн-членів НАТО на зустрічі 13 лютого у Брюсселі обговорять низку питань, серед яких і подальша підтримка України.
Нагадаю, - Україна знищила половину російської армії за 3% бюджету Пентагону. Лише Пентагону не США...