Міністри оборони країн НАТО 13 лютого обговорять подальшу підтримку України

Міністри оборони країн-членів НАТО на зустрічі 13 лютого у Брюсселі обговорять низку питань, серед яких і подальша підтримка України.

Про це повідомили у пресслужбі НАТО, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністри оборони країн НАТО зустрінуться 13 лютого, щоб обговорити низку тем, пов’язаних із забезпеченням безпеки нашого Альянсу. Одне з питань, яке стоїть на першому місці в нашому порядку денному, - це витрати на оборону", - розповів посадовець Альянсу.

Він розповів, що наразі триває "робота над узгодженням нових амбітних цілей щодо спроможностей членів Альянсу, які стануть ключовими для їхнього забезпечення належною кількістю живої сили та озброєння для стримування та захисту".

За його словами, досягнення цих цілей вимагатиме від багатьох країн блоку значно більших інвестицій.

Також очікується, що серед тем зустрічі буде подальша допомога Україні. Зокрема, на засіданні Україна-НАТО, де до глав оборонних відомств НАТО приєднаються міністр оборони України Рустем Умєров і висока представниця ЄС Кая Каллас.

"Ми очікуємо, що міністри обміняються думками щодо інших важливих тем, включаючи захист критично важливої ​​підводної інфраструктури та поточні місії під проводом НАТО", - заявила виконувачка обов'язків речниці НАТО Еллісон Харт.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Велика Британія заявила, що скликає засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Воно відбудеться 12 лютого у Брюсселі напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

