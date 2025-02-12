УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9409 відвідувачів онлайн
Новини Заяви про мир
3 984 39

Попереду ще довгий шлях до справедливого завершення війни в Україні, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для закінчення війни та досягнення справедливого миру в Україні доведеться пройти довгий шлях. 

Про це він сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Рубіо назвав російське вторгнення в Україні "складним та непростим конфліктом", і йдеться не лише про те, що війну потрібно припинити, але й про те, щоб агресія РФ не повернулася через два роки.

Президент [Дональд Трамп] чітко заявив, що він прагне покласти край цьому, оскільки там гине багато людей і є багато руйнувань, але йдеться про справедливе завершення, за якого Україна залишається суверенною та незалежною державою. І ми можемо покласти край цьому дуже дорогому і руйнівному конфлікту. Довгий шлях доведеться пройти для цього. Це не буде легко", - наголосив він. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США переглядають іноземну допомогу, але не відмовляються від підтримки, - Рубіо

Держсекретар зауважив, що вже працюють дуже багато людей для того, щоб припинити російсько-українську війну.

Рубіо додав, що до Європи вже приїхали віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр оборони Піт Гегсет. Скоро туди має прибути й сам Рубіо, щоб "говорити з українцями" та європейськими союзниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сподівається на швидке мирне врегулювання війни в Україні, - Гегсет

Автор: 

Трамп Дональд (7192) Рубіо Марко (290) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Так твій хазяїн ****** 24 години?
показати весь коментар
12.02.2025 15:16 Відповісти
+7
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для закінчення війни та досягнення справедливого миру в Україні доведеться пройти довгий шлях. Тим самим ,він підтвердив,що обраний "трамбон" великий американський 3,14стабол, але зовсім не великий американський президент.
показати весь коментар
12.02.2025 15:15 Відповісти
+7
А зєрмак казав як що не закінче війну то піде сам.
показати весь коментар
12.02.2025 15:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Американці знищують Українців? Ти реально вася? Де ви тільки беретесь такі довбойоби в якому світі ви жевете і шо у вас в голові?
показати весь коментар
12.02.2025 15:29 Відповісти
"...для закінчення війни та досягнення справедливого миру в Україні доведеться пройти довгий шлях..."

То ж тепер можна Трампа офіційно називати балаболкою і брехуном? З його 24 годинами....
показати весь коментар
12.02.2025 15:13 Відповісти
...а 24 години для Нього, як 100 років, а 100 років, як 24 години...(чітайті Біблію!!).
показати весь коментар
12.02.2025 15:17 Відповісти
Обіцяв. Закінчити війну за 24 години. Можеш сам переконатися. Виходить - балаболка...
показати весь коментар
12.02.2025 16:17 Відповісти
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для закінчення війни та досягнення справедливого миру в Україні доведеться пройти довгий шлях. Тим самим ,він підтвердив,що обраний "трамбон" великий американський 3,14стабол, але зовсім не великий американський президент.
показати весь коментар
12.02.2025 15:15 Відповісти
якраз ти сказав точно.
він американський, тому думає на 99% про америку
шольц 99% думає про німечину
український 99% про себе!!!!
показати весь коментар
12.02.2025 15:23 Відповісти
Точно і дослівно -" Тим самим ,він підтвердив,що обраний "трамбон" великий американський 3,14стабол, але зовсім не великий американський президент. а Твоє точно і дослівно,воноТвоє-якраз ти сказав точно.
він американський, тому думає на 99% про америку
шольц 99% думає про німечину
український 99% про себе!!!!
показати весь коментар
12.02.2025 15:27 Відповісти
Ну то хай думає про Америку, але для чого було пи*діти про 24 години?
показати весь коментар
12.02.2025 15:32 Відповісти
тиж сам сказав!!!!!
бо ....здабол!!!
наш що робить коли якась срака????
вмикає камеру і починає щось ...здіти.
наведу приклад:
у вас в ОПІ агенти....
я їм довіряю, з ким прийшов, з тим піду. а на думці...... пішли на....й!!!тому висновок..
політика це грязна, піс....болька, справа.
а судячи по державах колишного ссср, справа дуже прибуткова.
показати весь коментар
12.02.2025 15:41 Відповісти
От тільки той "український" зовсім не український.
показати весь коментар
12.02.2025 17:22 Відповісти
Ви його обрали,
дорогий наш, український Ульман!!!
показати весь коментар
12.02.2025 17:31 Відповісти
Ви у бюлетень дивилися, коли я голосував? Так я щось нікого помітив біля себе у кабінці на дільниці.
показати весь коментар
12.02.2025 20:26 Відповісти
Так твій хазяїн ****** 24 години?
показати весь коментар
12.02.2025 15:16 Відповісти
А зєрмак казав як що не закінче війну то піде сам.
показати весь коментар
12.02.2025 15:19 Відповісти
зараз нас, а вірніше зе, заставлять віддати те що хоче *****, в обмін на гарантії безпеки.
лиш не України а його особистої.
далі, заберуть надра, які залишились в України,
далі, в Україну заїдуть нові власники землі, та надр. і ми акуєєм від щасття.
і це буде довгий шлях короткого кінця.
а моглиб просто, дати ***** по зубах ще коли він захопив крим, !!!!!!
показати весь коментар
12.02.2025 15:19 Відповісти
А старі власники надр українцям щастя принесли? Ти відчував для себе вигоду що згідно Конституції надра належать наріду?
показати весь коментар
12.02.2025 15:27 Відповісти
не переходь на особистості!
коли українська компанія щось видобуває
то хоч щось йде в бюджен
а компанія з сша, платить податки в сша
німецька в германії
турецька в турції і т.д.
до чого тут я,
відчував чи не відчував.
показати весь коментар
12.02.2025 15:34 Відповісти
так, а ще відберуть золото полуботка
показати весь коментар
12.02.2025 15:27 Відповісти
це свідчить, що трумп брехло? рубіо, ти проти трумпа? трумп заявляв, що війна зкінчиться за 24 години, а трумп брехати не може. американці, ви зробили їх рахом.
показати весь коментар
12.02.2025 15:26 Відповісти
А в трампа спитав? Було ж 24 години, чи що то було? Чи трамп розписався в тому, що він кіздабол?
показати весь коментар
12.02.2025 15:27 Відповісти
Тобто про "100 днів" розмови вже нема?
показати весь коментар
12.02.2025 15:27 Відповісти
Поки тут вище у когось бомбить, варто відмітити що вперше від представників команди Трампа прозвучало словосполучення "справедливий мир". Це вже явний прогрес, навіть не очікував що всього лиш місяць на це знадобиться, я давав пів року на усвідомлення нової адміністрації цього факту, так що все не так погано складається, як могло бути.
показати весь коментар
12.02.2025 15:29 Відповісти
"але йдеться про справедливе завершення, за якого Україна залишається суверенною та незалежною державою"

Нема і мови про те, в яких кордонах залишиться Україна. НАТО, наскільки зрозуміло, теж не світить. І, знову ж, дивлячись що має на увазі Трамп під термінами "суверенна і незалежна". Білорусь за конституцією теж суверенна і незалежна держава. Але є нюанс...
показати весь коментар
12.02.2025 16:01 Відповісти
для кого і 24 години довго
показати весь коментар
12.02.2025 15:29 Відповісти
ну так, військам рф до польського кордону йти ще довго
показати весь коментар
12.02.2025 15:43 Відповісти
О - тепер дійшло - так поступово дійде що нам треба в 10 разів більше давати зброї ніж Байден давав. І все буде нормально.
показати весь коментар
12.02.2025 15:44 Відповісти
Це реально одна з потужних постатей в адміністрації Трампа. яка має великий політичний досвід.
показати весь коментар
12.02.2025 15:45 Відповісти
А Рудий казав,що за день та ніч разрулить...Може брехав,як завжди??
показати весь коментар
12.02.2025 15:55 Відповісти
А ЗЄ вже фальшстартанув зачищати електоральне поле для виборів себе улюбленого.
показати весь коментар
12.02.2025 15:56 Відповісти
Шеффф!!!! Усьо пропало!!!! Гiпс снiмають!! Клiент уезжаеть!!! 🤣
показати весь коментар
12.02.2025 15:59 Відповісти
Художній фільм "Від 24 годин до: попереду довгий шлях". У головних ролях: рижий п...здабол, ненацист Макс та складний Рубіо.
показати весь коментар
12.02.2025 16:17 Відповісти
Це ще одне підтвердження, що головні Республіканські Слони в Конгресі (обидвох палатах) доручили Трампові просто балаболити про зовнішню політику - а реальну зовнішню політику від Республіканської більшості буде провадити Марко Рубіо.
Саме з Рубіо і головними Слонами нам Українцям потрібно шукати і провадити спільну консолідовану політику у війні з москалями.
показати весь коментар
12.02.2025 17:50 Відповісти
 
 