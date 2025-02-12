Попереду ще довгий шлях до справедливого завершення війни в Україні, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для закінчення війни та досягнення справедливого миру в Україні доведеться пройти довгий шлях.

Про це він сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Рубіо назвав російське вторгнення в Україні "складним та непростим конфліктом", і йдеться не лише про те, що війну потрібно припинити, але й про те, щоб агресія РФ не повернулася через два роки.

Президент [Дональд Трамп] чітко заявив, що він прагне покласти край цьому, оскільки там гине багато людей і є багато руйнувань, але йдеться про справедливе завершення, за якого Україна залишається суверенною та незалежною державою. І ми можемо покласти край цьому дуже дорогому і руйнівному конфлікту. Довгий шлях доведеться пройти для цього. Це не буде легко", - наголосив він.

Держсекретар зауважив, що вже працюють дуже багато людей для того, щоб припинити російсько-українську війну.

Рубіо додав, що до Європи вже приїхали віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр оборони Піт Гегсет. Скоро туди має прибути й сам Рубіо, щоб "говорити з українцями" та європейськими союзниками.

