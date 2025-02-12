Попереду ще довгий шлях до справедливого завершення війни в Україні, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для закінчення війни та досягнення справедливого миру в Україні доведеться пройти довгий шлях.
Про це він сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Рубіо назвав російське вторгнення в Україні "складним та непростим конфліктом", і йдеться не лише про те, що війну потрібно припинити, але й про те, щоб агресія РФ не повернулася через два роки.
Президент [Дональд Трамп] чітко заявив, що він прагне покласти край цьому, оскільки там гине багато людей і є багато руйнувань, але йдеться про справедливе завершення, за якого Україна залишається суверенною та незалежною державою. І ми можемо покласти край цьому дуже дорогому і руйнівному конфлікту. Довгий шлях доведеться пройти для цього. Це не буде легко", - наголосив він.
Держсекретар зауважив, що вже працюють дуже багато людей для того, щоб припинити російсько-українську війну.
Рубіо додав, що до Європи вже приїхали віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр оборони Піт Гегсет. Скоро туди має прибути й сам Рубіо, щоб "говорити з українцями" та європейськими союзниками.
То ж тепер можна Трампа офіційно називати балаболкою і брехуном? З його 24 годинами....
він американський, тому думає на 99% про америку
шольц 99% думає про німечину
український 99% про себе!!!!
бо ....здабол!!!
наш що робить коли якась срака????
вмикає камеру і починає щось ...здіти.
наведу приклад:
у вас в ОПІ агенти....
я їм довіряю, з ким прийшов, з тим піду. а на думці...... пішли на....й!!!тому висновок..
політика це грязна, піс....болька, справа.
а судячи по державах колишного ссср, справа дуже прибуткова.
дорогий наш, український Ульман!!!
лиш не України а його особистої.
далі, заберуть надра, які залишились в України,
далі, в Україну заїдуть нові власники землі, та надр. і ми акуєєм від щасття.
і це буде довгий шлях короткого кінця.
а моглиб просто, дати ***** по зубах ще коли він захопив крим, !!!!!!
коли українська компанія щось видобуває
то хоч щось йде в бюджен
а компанія з сша, платить податки в сша
німецька в германії
турецька в турції і т.д.
до чого тут я,
відчував чи не відчував.
Нема і мови про те, в яких кордонах залишиться Україна. НАТО, наскільки зрозуміло, теж не світить. І, знову ж, дивлячись що має на увазі Трамп під термінами "суверенна і незалежна". Білорусь за конституцією теж суверенна і незалежна держава. Але є нюанс...
Саме з Рубіо і головними Слонами нам Українцям потрібно шукати і провадити спільну консолідовану політику у війні з москалями.