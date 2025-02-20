Трамп стане президентом миру. Він хоче покласти край війні в Європі, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що очільник Білого дому стане "президентом миру", бо він хоче принести "тривалий мир" у Європу й закінчити російсько-українську війну.

Про це він сказав під час виступу на конференції консерваторів CPAC у Вашингтоні 20 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

Венс назвав Трампа "досвідченим переговорником" та захистив його рішення вести перемовини з представниками РФ.

"Вони кажуть: "Чому ви говорите з Росією?" А як покласти край війні, якщо не говорити з Росією? Треба говорити з усіма, хто воює, якщо ви справді хочете покласти край конфлікту. Я знаю, що президент цього хоче", - сказав він.

За словами віцепрезидента США, Трамп хоче принести "тривалий мир" у Європу, а не просто "зупинити це зараз, щоб через місяць війна почалась знову".

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"Президент цілковито має рацію. Мир – в інтересах Росії, України, Європи, а найголовніше – американського народу. І він боротиметься за це до кінця свого терміну", - наголосив Венс.

Він також сказав, що Дональд Трамп стане президентом миру, зупинивши війну на європейському континенті.

"І я справді вірю, що ми перебуваємо за крок до миру у Європі вперше за три роки. Бо з Овального кабінету зараз промовляє лідер, якого в нашій країні не було чотири роки", - додав американський політик.

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Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна не зможе перемогти РФ, незалежно від подальшої допомоги Заходу.