Трамп стане президентом миру. Він хоче покласти край війні в Європі, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що очільник Білого дому стане "президентом миру", бо він хоче принести "тривалий мир" у Європу й закінчити російсько-українську війну.
Про це він сказав під час виступу на конференції консерваторів CPAC у Вашингтоні 20 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.
Венс назвав Трампа "досвідченим переговорником" та захистив його рішення вести перемовини з представниками РФ.
"Вони кажуть: "Чому ви говорите з Росією?" А як покласти край війні, якщо не говорити з Росією? Треба говорити з усіма, хто воює, якщо ви справді хочете покласти край конфлікту. Я знаю, що президент цього хоче", - сказав він.
За словами віцепрезидента США, Трамп хоче принести "тривалий мир" у Європу, а не просто "зупинити це зараз, щоб через місяць війна почалась знову".
"Президент цілковито має рацію. Мир – в інтересах Росії, України, Європи, а найголовніше – американського народу. І він боротиметься за це до кінця свого терміну", - наголосив Венс.
Він також сказав, що Дональд Трамп стане президентом миру, зупинивши війну на європейському континенті.
"І я справді вірю, що ми перебуваємо за крок до миру у Європі вперше за три роки. Бо з Овального кабінету зараз промовляє лідер, якого в нашій країні не було чотири роки", - додав американський політик.
Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна не зможе перемогти РФ, незалежно від подальшої допомоги Заходу.
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"Усе звучить нормально для бізнесу Трампа. Бізнес Трампа не у тому, щоб дотримуватись обов'язків. Про бізнес Трампа ми знаємо, що він 6 разів банкрут. Банкрут - це людина, яка всіх кинула 6 разів. Чому ми думаємо, що він буде дотримуватися обов'язків США?" - сказав він.
Чи переживе США і цивілізований, демократичний Світ, якщо буде 7-ме банкрутство...?
"Клепки порозсихалися, а через щілини Шаріки за Бобіками бігають"?
«В 1987 году я служил в 6 Управлении КГБ СССР в Москве. Наиболее важным направлением работы 6 Управления была вербовке бизнесменов капиталистических стран.
Именно в тот год нашим Управлением был завербован 40-летний бизнесмен из США Дональд Трамп под псевдонимом «Краснов»», - рассказал Мусаев.
По его словам, предположить, что президент США является шпионом и агентом влияния вражеского государства даже Голливуду не под силу, однако Мусаев подчеркивает, что «в деятельности спецслужб, как и в жизни возможно все».
«В 1987 году я служил в 6 Управлении КГБ СССР в Москве. Наиболее важным направлением работы 6 Управления была вербовке бизнесменов капиталистических стран. Именно в тот год нашим Управлением был завербован 40-летний бизнесмен из США Дональд Трамп под псевдонимом «Краснов»», - рассказал Мусаев.
По его словам, предположить, что президент США является шпионом и агентом влияния вражеского государства даже Голливуду не под силу, однако Мусаев подчеркивает, что «в деятельности спецслужб, как и в жизни возможно все».
«Возможно все, даже самые дикие и невероятные вещи. К примеру, вербовка будущих руководителей государств и даже президента США», - отметил он.
Мусаев еще в 2018 году сетовал, что в Казахстане недостаточно следят и оценивают действия Дональда Трампа на международной арене и во внутренней политике США, так как из-за турбулентной политики Трампа, глобально меняется мир и общечеловеческие ценности.
«Дональд Трамп сидит на крючке у ФСБ и заглатывает наживку все глубже и глубже. Об этом свидетельствуют многочисленные косвенные факты, опубликованные в СМИ. Есть такое понятие как вербуемость объекта. По своему опыту оперативной работы в КГБ-КНБ могу точно сказать, что Трамп относится к категории идеально вербуемых людей. У меня нет сомнений, что у России имеется компромат на президента США, что в течение многих лет Кремль продвигал Трампа на пост президента главной мировой державы», - писал Мусаев в 2018 году.
По его словам, правящая элита США прекрасно понимает, что их президент находится в глубокой зависимости от Кремля, но открыто признать это не позволяет статус Мировой державы.
«Конечно, они проводят расследование, проводят суды над членами команды главы Белого Дома, публикуют критические материалы. Авторитетные лица, конгрессмены называют Трампа предателем. Все это делается в надежде что Трамп сам покинет пост или в надежде подвести ситуацию к мягкому импичменту без признания Трампа агентом Москвы», - рассуждал семь лет назад Мусаев.
О том, что Дональда Трампа завербовали почти 40 лет назад уже писала пресса. Тогда предполагалось, что у Кремля есть компромат на Трампа после его поездок в Москву в 1987 и 2013 годах.
Кроме того, по версии New York Magazine, нежелание американского лидера публиковать налоговую декларацию могло быть связано с тем, что на протяжении многих лет он «мог различными способами получать российские деньги».
https://www.ponomaroleg.com/opros-v-britanii-podderzhka-ukrainy-vs-otnosheniya-s-ssha/ Автор: Олег Пономарь