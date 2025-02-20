УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5919 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план Трампа Мирні перемовини
8 732 216

Трамп стане президентом миру. Він хоче покласти край війні в Європі, - Венс

Джей Ді Венс заявив, що Трамп стане президентом миру

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що очільник Білого дому стане "президентом миру", бо він хоче принести "тривалий мир" у Європу й закінчити російсько-українську війну. 

Про це він сказав під час виступу на конференції консерваторів CPAC у Вашингтоні 20 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

Венс назвав Трампа "досвідченим переговорником" та захистив його рішення вести перемовини з представниками РФ.

"Вони кажуть: "Чому ви говорите з Росією?" А як покласти край війні, якщо не говорити з Росією? Треба говорити з усіма, хто воює, якщо ви справді хочете покласти край конфлікту. Я знаю, що президент цього хоче", - сказав він.

За словами віцепрезидента США, Трамп хоче принести "тривалий мир" у Європу, а не просто "зупинити це зараз, щоб через місяць війна почалась знову".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венс застеріг Зеленського від публічного "обливання брудом" Трампа: Думка не зміниться

"Президент цілковито має рацію. Мир – в інтересах Росії, України, Європи, а найголовніше – американського народу. І він боротиметься за це до кінця свого терміну", - наголосив Венс.

Він також сказав, що Дональд Трамп стане президентом миру, зупинивши війну на європейському континенті.

"І я справді вірю, що ми перебуваємо за крок до миру у Європі вперше за три роки. Бо з Овального кабінету зараз промовляє лідер, якого в нашій країні не було чотири роки", - додав американський політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США можуть досягти домовленості з Росією, щоб припинити "вбивства мільйонів людей", - Трамп

Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна не зможе перемогти РФ, незалежно від подальшої допомоги Заходу.

Автор: 

Трамп Дональд (6321) переговори з Росією (1321) війна в Україні (5022) Джей Ді Венс (115)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Щоб ти здох, разом зі своїм трампом, брехуни ізрадники. І щоб повиздихали ви всі, хто тут на форумі цензора топили за цих магашистів, а саме: 1 1 4c20e8b3, Aleera Frost, Alex Zverev 46d6768b, Anatoliy likhtser, Andrii 8ca0fba5, Andry Asmodeus, And_alos, annaera, Aquarius 764f20ba, astor-27, August Sd, Basil Cook, Bob East, Brandon Lamar, Breezg, Bubble Zoner, der MaiStier, Calvados, Djohn Vendetta, Djavelina Victoria, Dmitriy Dzhilay, DoomPWNZ, Dr. Andris Avots, Greg Point, Flying Eagle, Jolly Roger 0a3736d9, Jack Bo, Konstantin Maxatov, Kravchenko Igor, Max Simple, Mod Dom, Myroslav Hrabovsky 9c770479, Ne On b16724a5, Nestor Nen, oleh biluy, Oleksiy Burkovskyy f4da03d1, Olga Strong, Olish O, Ololosh Ololoshko, Pavlo Bubenko, PREDATOR PREDATOR, Randall Flag da70119e, ro mb 7302609e, Second First, Sergey Dickey 52d9551b, sky hawkA4, Smith Wesson, Svetlana Bylgakova, tanya brus, Tanya ff9faa61, The Fifth Third, Trevo Trow, V 2af7597c, Valery Koulga, Victarion Greyjoy, Victor Bilousenko, Victor Elkun d8d06a32, Viktor Mozhaiev, VinsenTuaVega, https://censor.net.ua/user/179977 vit603, vit iwit, Volodymyr Pinchuk 98f07805, Wrgg, Yakov Nemo, YukonUA ., Yuriy Kundin 685c06ac, Zom Jl, Александр Мовчан 521c9775, Александр Р 5690b569, амфаш, Андрей Максименко 90b2b0ad, Андрій другий, Антон Антонов 91a68123, Бандерівець, Володимир Краснобокий 59efa79a, Дефіцит Потужності, Дмитрий Selftravel, , Владимир Ивлев 3934a215, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Життя Буде Папізже, Иван Шумейко 36a85fd3, Марта Шепель fda0629b, Михайло Коротков, Олег Попович, Олександр Гуменюк 62b65d4d, Петро Авраменко 74094edc, Підлога Маккартні, Ри Лайли, Светлана Круп, Стас 9b2ad865, Татьяна da1a7c70, Тренболон, ЭндиСтар, Юрій 82781515
показати весь коментар
20.02.2025 19:09 Відповісти
+16
красавчик. як казав Бутусов вчора, Трамп повністю повторює слова зе за 19 рік.
показати весь коментар
20.02.2025 19:08 Відповісти
+16
Мир війні покладуть тільки ЗСУ знищивши кацапів які тимчасово засіли на українських територіях!
показати весь коментар
20.02.2025 19:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Трамп - это малолетнее дитя. Обещайте ему всякие игрушки, редкоземельные минералы, в основном те, которых даже нет в таблице Менделеева, пусть дитя тешится, лишь бы в политику не совался.
показати весь коментар
20.02.2025 21:40 Відповісти
Адже https://24tv.ua/tramp-pro-********-reyting-zelenskogo-peregovori-putinim-shho_n2756760 Дональд Трамп неодноразово не дотримувався своїх обов'язків у бізнесі. Таку думку https://www.youtube.com/watch?v=V2_5RAR4Wm4&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.
"Усе звучить нормально для бізнесу Трампа. Бізнес Трампа не у тому, щоб дотримуватись обов'язків. Про бізнес Трампа ми знаємо, що він 6 разів банкрут. Банкрут - це людина, яка всіх кинула 6 разів. Чому ми думаємо, що він буде дотримуватися обов'язків США?" - сказав він.
Чи переживе США і цивілізований, демократичний Світ, якщо буде 7-ме банкрутство...?
показати весь коментар
22.02.2025 12:22 Відповісти
Слухаєш його і складається враження , що"у нього не всі вдома і хата на замку"

"​​Клепки порозсихалися, а через щілини Шаріки за Бобіками бігають"?
показати весь коментар
22.02.2025 13:39 Відповісти
Ми вдячні американському народу за допомогу, яку отримали. Проте, Трамп, занадто багато бреше і постійно верзе якусь маячню.
показати весь коментар
20.02.2025 21:46 Відповісти
А що всі ці роки робила укро влада і найбагатіші олігархи з цими залежами рідкоземельних металів та іншими ресурсами, сиділа на них, як собака на сіні? А зараз зображають з себе ах#єнних патріотів коли вже кєрдик конкретний настав . Думають , що і далі будуть тримати тут все?
показати весь коментар
20.02.2025 21:58 Відповісти
В тебе, кацапського пі...ра, не спитали.
показати весь коментар
21.02.2025 06:59 Відповісти
Головне, що таки опущенці, як ти реагують.
показати весь коментар
21.02.2025 10:26 Відповісти
Адьютант МАСКовіта вже в Європі воює, і винна Україна. Вона агрессор. Воля Х..... Закон для Білог Дому.
показати весь коментар
20.02.2025 22:20 Відповісти
З венса такий віцепрез як з мене космонавт!!! Воно в політиці нуль, воно повторює слово в слово слова трампа, мізків там явне не вистачає!!! Що трамп балабол що вся його команда!!!
показати весь коментар
20.02.2025 23:20 Відповісти
Трамп сядет на пожизненное или получит пулю в лоб !
показати весь коментар
21.02.2025 02:15 Відповісти
А по пулю в лоб лучше всех ему яйцеголовый сеня расскажет)))))
показати весь коментар
22.02.2025 08:09 Відповісти
******** пихате
показати весь коментар
21.02.2025 04:53 Відповісти
Трам став посміховиськом миру, а щоб стати президентом миру, треба розвалити московію і дати її народам свободу! І всі війни відразу закінчаться, бо це створіння генерує тільки руїни!
показати весь коментар
21.02.2025 08:27 Відповісти
Президента США Дональда Трампа завербовали еще до распада Советского Союза. Тогда ему дали псевдоним «Краснов». Об этом https://azh.kz/ru/news/view/112478 рассказал бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев на своей странице в Facebook.

«В 1987 году я служил в 6 Управлении КГБ СССР в Москве. Наиболее важным направлением работы 6 Управления была вербовке бизнесменов капиталистических стран.

Именно в тот год нашим Управлением был завербован 40-летний бизнесмен из США Дональд Трамп под псевдонимом «Краснов»», - рассказал Мусаев.

По его словам, предположить, что президент США является шпионом и агентом влияния вражеского государства даже Голливуду не под силу, однако Мусаев подчеркивает, что «в деятельности спецслужб, как и в жизни возможно все».

«В 1987 году я служил в 6 Управлении КГБ СССР в Москве. Наиболее важным направлением работы 6 Управления была вербовке бизнесменов капиталистических стран. Именно в тот год нашим Управлением был завербован 40-летний бизнесмен из США Дональд Трамп под псевдонимом «Краснов»», - рассказал Мусаев.

По его словам, предположить, что президент США является шпионом и агентом влияния вражеского государства даже Голливуду не под силу, однако Мусаев подчеркивает, что «в деятельности спецслужб, как и в жизни возможно все».

«Возможно все, даже самые дикие и невероятные вещи. К примеру, вербовка будущих руководителей государств и даже президента США», - отметил он.

Мусаев еще в 2018 году сетовал, что в Казахстане недостаточно следят и оценивают действия Дональда Трампа на международной арене и во внутренней политике США, так как из-за турбулентной политики Трампа, глобально меняется мир и общечеловеческие ценности.

«Дональд Трамп сидит на крючке у ФСБ и заглатывает наживку все глубже и глубже. Об этом свидетельствуют многочисленные косвенные факты, опубликованные в СМИ. Есть такое понятие как вербуемость объекта. По своему опыту оперативной работы в КГБ-КНБ могу точно сказать, что Трамп относится к категории идеально вербуемых людей. У меня нет сомнений, что у России имеется компромат на президента США, что в течение многих лет Кремль продвигал Трампа на пост президента главной мировой державы», - писал Мусаев в 2018 году.

По его словам, правящая элита США прекрасно понимает, что их президент находится в глубокой зависимости от Кремля, но открыто признать это не позволяет статус Мировой державы.

«Конечно, они проводят расследование, проводят суды над членами команды главы Белого Дома, публикуют критические материалы. Авторитетные лица, конгрессмены называют Трампа предателем. Все это делается в надежде что Трамп сам покинет пост или в надежде подвести ситуацию к мягкому импичменту без признания Трампа агентом Москвы», - рассуждал семь лет назад Мусаев.

О том, что Дональда Трампа завербовали почти 40 лет назад уже писала пресса. Тогда предполагалось, что у Кремля есть компромат на Трампа после его поездок в Москву в 1987 и 2013 годах.

Кроме того, по версии New York Magazine, нежелание американского лидера публиковать налоговую декларацию могло быть связано с тем, что на протяжении многих лет он «мог различными способами получать российские деньги».

https://www.ponomaroleg.com/opros-v-britanii-podderzhka-ukrainy-vs-otnosheniya-s-ssha/ Автор: Олег Пономарь
показати весь коментар
21.02.2025 12:22 Відповісти
не світу, а всесвіту. резиденція на марсі, а шо? не даремно ж вузькоокого африканера з собою притягнув.
показати весь коментар
21.02.2025 14:57 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 