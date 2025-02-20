США можуть досягти домовленості з Росією, щоб припинити "вбивства мільйонів людей", - Трамп
Американський президент Дональд Трамп висловив переконання, що нова адміністрація США зможе досягти домовленості з Росією про завершення війни в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"Гадаю, росіяни хочуть побачити завершення цієї війни, я справді так думаю. Однак, я гадаю, що вони певним чином тримають карти, бо вони захопили багато території. Тому вони тримають карти", - вважає Трамп.
"Я хочу сказати, що ми добре просуваємося з Росією і ми зробимо щось з Росією, що йому (Байдену - ред.) не вдалося. Ми можемо досягти домовленості з Росією, щоб припинити вбивства потенційно ще мільйонів людей. Військових просто стирають (з обличчя Землі - ред.) - з обох боків. Це жахливо. Зброя зараз настільки потужна, сильна що вона вбиває багатьох військових. Це російські, українські (військові - ред.) І я не хочу, щоб цих військових вбивали - у них є матері та батьки, сестри та брати. Я не хочу, щоб їх вбивали", - додав очільник Білого дому.
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
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У таких жерв у світі велика підтримка всюди від Латинської Америки до Африки та Азії...
Схоже ліліпутін вишукав сам себе
"Усе звучить нормально для бізнесу Трампа. Бізнес Трампа не у тому, щоб дотримуватись обов'язків. Про бізнес Трампа ми знаємо, що він 6 разів банкрут. Банкрут - це людина, яка всіх кинула 6 разів. Чому ми думаємо, що він буде дотримуватися обов'язків США?" - сказав він.
Чи переживе США і цивілізований, демократичний Світ, якщо буде 7-ме банкрутство ПРЕЗИДЕНТА Трампа...?
частина сша в а*уї якого гопника обрали.
бо тільки гопник пропонуватиму путіну потримать Україну поки той її ґвалтуватиме.
Місто засинає, просинається Трамп і валить випадкового гравця на іншому континенті.
Тому що покарання для ХАМАСа за незвільнення заручників до полудня суботи ми бачимо. Вірніше, бачимо, що його немає.
Ти, донні, з росією нічого зробити не можеш, і знаєш це. Тому робиш з Україною.
Ну казав же, що поводитиметься як шкільний *******: з іншими *******ами не свариться, молодших б'є і обкрадає.
Після цього - жодного співчуття.
Вам це не подобається. Ви звикли до західників з розвиненим "емоційним інтелектом", який надурити як у шмаркача цукерку відібрати.
Але ми не такі.
Скільки ті кровожерливі українці вбили цивільних росіян на території росії?
Наші дрони по НПЗ літають, поки ваші - по нашим силовим підстанціям у морозну погоду.
І за що ви євреїв не любите, не розумію.
Де б ви були, якби не євреї?
Добре, що скажете про факт взяття заручників.
Це - не війна, це - акт тероризму. Що роблять з терористами, ви знаєте чудово.
Ізраїль методично, без зайвих емоцій знищує терористів.
А терористи і їм співчуваючі емоціональниє інтєллєктуали гидили по всьому Заходу в рамках боротьби за права інших прихильників терористів.
Джерело: https://censor.net/ua/n3536969...
Така ж популістська галіматня, як і "справедливий мир" від Зе...
що, за місяць його кривлянь, сша перестала існувати як світовий поліцейський і на грані обвалу економічного лідерства.
Нарешті знайшлись точки зближення Зеленського і Трампа. Вони обидва несповна розуму а це зближує.
У Зеленського у всьому винен Порошенко, а у Трампа Байден.
Я, ****, тоже гениальный переговорщик и достоин быть президентом США.
Це точно що ти сцикливе чмо просунулося з розією більше ніж Байден за 3 роки