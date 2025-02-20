США можуть досягти домовленості з Росією, щоб припинити "вбивства мільйонів людей", - Трамп

Американський президент Дональд Трамп висловив переконання, що нова адміністрація США зможе досягти домовленості з Росією про завершення війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Гадаю, росіяни хочуть побачити завершення цієї війни, я справді так думаю. Однак, я гадаю, що вони певним чином тримають карти, бо вони захопили багато території. Тому вони тримають карти", - вважає Трамп.

"Я хочу сказати, що ми добре просуваємося з Росією і ми зробимо щось з Росією, що йому (Байдену - ред.) не вдалося. Ми можемо досягти домовленості з Росією, щоб припинити вбивства потенційно ще мільйонів людей. Військових просто стирають (з обличчя Землі - ред.) - з обох боків. Це жахливо. Зброя зараз настільки потужна, сильна що вона вбиває багатьох військових. Це російські, українські (військові - ред.) І я не хочу, щоб цих військових вбивали - у них є матері та батьки, сестри та брати. Я не хочу, щоб їх вбивали", - додав очільник Білого дому.

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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