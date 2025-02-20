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США можуть досягти домовленості з Росією, щоб припинити "вбивства мільйонів людей", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американський президент Дональд Трамп висловив переконання, що нова адміністрація США зможе досягти домовленості з Росією про завершення війни в Україні. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Гадаю, росіяни хочуть побачити завершення цієї війни, я справді так думаю. Однак, я гадаю, що вони певним чином тримають карти, бо вони захопили багато території. Тому вони тримають карти",  - вважає Трамп. 

"Я хочу сказати, що ми добре просуваємося з Росією і ми зробимо щось з Росією, що йому (Байдену - ред.) не вдалося. Ми можемо досягти домовленості з Росією, щоб припинити вбивства потенційно ще мільйонів людей. Військових просто стирають (з обличчя Землі - ред.) - з обох боків. Це жахливо. Зброя зараз настільки потужна, сильна що вона вбиває багатьох військових. Це російські, українські (військові - ред.) І я не хочу, щоб цих військових вбивали - у них є матері та батьки, сестри та брати. Я не хочу, щоб їх вбивали", - додав очільник Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль шокований заявами Трампа щодо України та планує скористатися ситуацією, - Bloomberg

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Також читайте: Коментарі Трампа, у яких він звинуватив Україну у війні, є огидними, - лідер демократів у Сенаті США Шумер

Автор: 

росія (66478) США (23618) Трамп Дональд (6321) переговори з Росією (1321)


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Топ коментарі
+37
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20.02.2025 17:14 Відповісти
+25
Все що ти зміг це перднути в калюжу геостратєг .
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20.02.2025 17:12 Відповісти
+23
не прикривайся сша.
частина сша в а*уї якого гопника обрали.
бо тільки гопник пропонуватиму путіну потримать Україну поки той її ґвалтуватиме.
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20.02.2025 17:14 Відповісти
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Все що ти зміг це перднути в калюжу геостратєг .
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20.02.2025 17:12 Відповісти
Тепер получається Україна жертва гегемонії капіталістичних хішніків США?
У таких жерв у світі велика підтримка всюди від Латинської Америки до Африки та Азії...
Схоже ліліпутін вишукав сам себе
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20.02.2025 17:48 Відповісти
Адже БІЗНЕСМЕН Дональд Трамп неодноразово не дотримувався своїх обов'язків у бізнесі. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.
"Усе звучить нормально для бізнесу Трампа. Бізнес Трампа не у тому, щоб дотримуватись обов'язків. Про бізнес Трампа ми знаємо, що він 6 разів банкрут. Банкрут - це людина, яка всіх кинула 6 разів. Чому ми думаємо, що він буде дотримуватися обов'язків США?" - сказав він.
Чи переживе США і цивілізований, демократичний Світ, якщо буде 7-ме банкрутство ПРЕЗИДЕНТА Трампа...?
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22.02.2025 12:29 Відповісти
не прикривайся сша.
частина сша в а*уї якого гопника обрали.
бо тільки гопник пропонуватиму путіну потримать Україну поки той її ґвалтуватиме.
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20.02.2025 17:14 Відповісти
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20.02.2025 17:14 Відповісти
Просто пєрєстать стрєлять. Американська версія...
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20.02.2025 17:14 Відповісти
трампон штопаний
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20.02.2025 17:15 Відповісти
Трампу і його сину більше не наливати, маску наркоти не давати.
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20.02.2025 17:30 Відповісти
Кончене хворе падло..
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20.02.2025 17:16 Відповісти
Це все нагадує гру в "мафію".
Місто засинає, просинається Трамп і валить випадкового гравця на іншому континенті.
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20.02.2025 17:16 Відповісти
Говорить як вуличний шулєр. Огидна тварюка.
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20.02.2025 17:16 Відповісти
Злочинців тепер не карають, з ними тепер домовляються щодо розподілу награбованого.
Тому що покарання для ХАМАСа за незвільнення заручників до полудня суботи ми бачимо. Вірніше, бачимо, що його немає.
Ти, донні, з росією нічого зробити не можеш, і знаєш це. Тому робиш з Україною.
Ну казав же, що поводитиметься як шкільний *******: з іншими *******ами не свариться, молодших б'є і обкрадає.
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20.02.2025 17:16 Відповісти
Израиль убил за месяц больше мирных людей чем в заложниках у Хамаса. Откуда вы беретесь.
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20.02.2025 18:22 Відповісти
Борцуни за свабодную палєстіну 7-го жовтня влаштували свідомий геноцид мирного населення, а той самий "многострадальний палєстінскій народ" стрибав по вулицям від щастя та роздавав дітям цукерки. А потім, після перших же ударів у відповідь, почав прикриватись трупами власних дітей і скиглити на увесь світ "а нас за шо?!!"
Після цього - жодного співчуття.
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20.02.2025 18:27 Відповісти
Ты ничем не отличаешься от русских для которых украинцы не люди.
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20.02.2025 18:28 Відповісти
Просто я пам'ятаю, з чого це почалось, от і все.
Вам це не подобається. Ви звикли до західників з розвиненим "емоційним інтелектом", який надурити як у шмаркача цукерку відібрати.
Але ми не такі.
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20.02.2025 18:31 Відповісти
Просто ты жертва израильской пропаганды и дегуманизации палестинцев. Но удивляешься как работает русская пропаганда на многих. Вот также работает.
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20.02.2025 18:36 Відповісти
Я сам бачив ті відео зі щасливими палестинцями, ті їх карикатури "сбросім єврєєв в морє", бачив їх радість у перші часи нападу. Відео з камер, де вони розстрілюють цивільних просто на вулицях. Цього достатньо.
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20.02.2025 18:38 Відповісти
Почитай заявления Такера Карсона про то что украинцы злые люди, которые хотят войны и убийств или что-то такое.
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20.02.2025 18:39 Відповісти
Казати можуть що завгодно. Дії які?
Скільки ті кровожерливі українці вбили цивільних росіян на території росії?
Наші дрони по НПЗ літають, поки ваші - по нашим силовим підстанціям у морозну погоду.
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20.02.2025 18:42 Відповісти
Мне вообще плевать на палестинцев на самом деле. Мне не нравится израильская пропаганда которая копия российской пропаганды. Потому что когда на людей влияет одно, то начинает влиять другое.
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20.02.2025 18:41 Відповісти
Ні, вам не подобається, коли картінка міра не така, як її малює ваша пропаганда.
І за що ви євреїв не любите, не розумію.
Де б ви були, якби не євреї?
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20.02.2025 18:45 Відповісти
Я тебе указал факт. За месяц или сколько погибло больше мирных палестинцев чем заложников Хамаса. Это просто реальность. Можно её игнорировать и рассказывать о несчастных заложниках, но чем это отличается от русских, которые игнорируют реальность?
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20.02.2025 18:46 Відповісти
Про факт зухвалої різні 7 жовтня ви нічого сказати не хочете?
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20.02.2025 18:47 Відповісти
Если посмотришь на весь Ближний восток, то там такое же везде. Или в Африке. Вот когда в Африке какие-то исламисты нападают и уничтожают целую школу христианских детишек это тоже от большой нелюбви к евреям?
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20.02.2025 18:49 Відповісти
Тобто про факт різанини ви нічого казати не хочете.
Добре, що скажете про факт взяття заручників.
Це - не війна, це - акт тероризму. Що роблять з терористами, ви знаєте чудово.
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20.02.2025 18:52 Відповісти
Тобто вся истерика Израиля неадекватна. Этот регион страдает от терроризма уже десятилетия.
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20.02.2025 18:53 Відповісти
Істерика - якраз у фріпалєстайнцєв.
Ізраїль методично, без зайвих емоцій знищує терористів.
А терористи і їм співчуваючі емоціональниє інтєллєктуали гидили по всьому Заходу в рамках боротьби за права інших прихильників терористів.
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20.02.2025 18:55 Відповісти
Когда там Игил расстреливал и отрезал головы в массовых казнях годами? Когда они закапывали живьем курдов в братских могилах?
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20.02.2025 18:50 Відповісти
Де ті ідіоти ,які верещали тут ,що "Байдєн нас сліваєт"?
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20.02.2025 17:17 Відповісти
Яких мільйонів? Що цей гігантоман гіперболізований ляпає?
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20.02.2025 17:25 Відповісти
о далі буде заява про те, що Україна агресор, яка розв'язала проти росії братовбивчу війну, тому що Зеленський диктатор і йому просто захотілось більше грошей..., тепер кацапи вимушені вмирати на цій війні замість того, щоб мирно плести вдома лапті...
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20.02.2025 17:17 Відповісти
росіяни хочуть побачити завершення цієї війни
Джерело: https://censor.net/ua/n3536969...

Така ж популістська галіматня, як і "справедливий мир" від Зе...
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20.02.2025 17:18 Відповісти
Як песик Путіна збирається впливати на хазяїна? Тупий нарцисс, який вірішив, що він керує світом. А з нього та його країни менш чим за місяць Путя килимок біля дверей зробив.
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20.02.2025 17:19 Відповісти
донні, ти упевнений, шо @уйло бажає припинити війну, а не просто вчергове на@обує?
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20.02.2025 17:19 Відповісти
Донні не впевнений, чи завтра він Маланку за цицьку хапне, а Ви тут таке пишете....
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20.02.2025 17:55 Відповісти
Они не захватили много территории. Им её отдали в Омане и просто отодвинули границу.

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20.02.2025 17:20 Відповісти
Интересно когда сольют зелю с деталями его поездки в Оман
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20.02.2025 17:26 Відповісти
Скорее сольют и твоего кремлевского ху. йла и его профуру трампа. Как же ты без работы то будешь?
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20.02.2025 17:35 Відповісти
О свіжезаригані подоляцькі боти підтягнулися!
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20.02.2025 18:14 Відповісти
Свою тезу про те, що Зеленський і Патрушев одночасно перебували в столиці Оману, журналісти посилюють ще й власним моніторингом російських новин, який показав, "того дня Патрушев у публічному просторі був відсутній". Крім того, вони намагаються провести лінію контактів від новопризначеного керівника Офісу президента Андрія Єрмака (у січні - помічника президента, який відповідав за контакти з Кремлем). Вона, за твердженням "Схем", проходила через брата ексдепутата Ельбруса Тедеєва (у якого Єрмак колись був помічником) Роберта Тедеєва і мера Харкова Геннадія Кернеса. Вони в грудні відвідували Росію - за офіційною версією, Кернес там лікував зуби. Однак джерела "Схем" говорять про інше: "За інформацією джерел журналістів, Геннадій Кернес і Роберт Тедеєв у Москві зустрічались саме з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим, який через два тижні після цього полетить до Оману, де саме в той час відпочиватиме президент України Володимир Зеленський". Всі фігуранти розслідування - Тедеєв, Кернес, Єрмак і пресслужба Зеленського - наведену журналістами інформацію заперечили. А прессекретар Миколи Патрушева на дзвінок "Схем" не відповів.
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20.02.2025 18:04 Відповісти
В общем, Гепа там зубы лечил, а остальные уроды его держали, чтобы не выпал из инвалидной коляски.
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20.02.2025 18:12 Відповісти
Ну от домовиться Трамп із )(уйлом, а керівництво України із ЄС з цим не погодяться, і що він буде робити?! А якщо на бік ЄС стане ще й Китай ображений на Москву за її обійми із Вашингтоном, то що оцей чубатий буде робити із своїм договорняком, нападе на ЄС?! Тож пішло воно слідом за крейсером Москва!!!
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20.02.2025 17:20 Відповісти
Ган@он ти штопантй. Так надави конкретними санкціями на пі@арюгу *****,а не тільки язиком
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20.02.2025 17:20 Відповісти
і ніхто ж ********* не скаже, що, він вже говорив це.
що, за місяць його кривлянь, сша перестала існувати як світовий поліцейський і на грані обвалу економічного лідерства.
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20.02.2025 17:21 Відповісти
Ти тільки можеш морду помаранчевим гіном намазати і кричати «я король!»
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20.02.2025 17:22 Відповісти
Ну нарешті...
Нарешті знайшлись точки зближення Зеленського і Трампа. Вони обидва несповна розуму а це зближує.
У Зеленського у всьому винен Порошенко, а у Трампа Байден.
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20.02.2025 17:22 Відповісти
Шо оно мелит, издаёт какие то бессмысленные звуки..
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20.02.2025 17:22 Відповісти
"Как же он работал в Очистке?!"
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20.02.2025 17:25 Відповісти
шоупиз.обол.
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20.02.2025 17:26 Відповісти
Що значить припинити вбивства людей? Війну можна або виграти, або програти. У випадку програшу, тих українців, які залишаться живими - все одно погонять на війну проти НАТО. Тому воювати треба прямо зараз, інакше втрати будуть ще більшими.
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20.02.2025 17:26 Відповісти
ця колба руда може вимовити хто війну почав? хай скаже "це українці", і тоді нехай очікує з різних сторін відповідальність за свою хрюканіну
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20.02.2025 17:27 Відповісти
Я тоже так могу договориться с росией, тупо сдаться, вот что он называет договоренностью...
Я, ****, тоже гениальный переговорщик и достоин быть президентом США.
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20.02.2025 17:29 Відповісти
Я хочу сказати, що ми добре просуваємося з Росією і ми зробимо щось з Росією, що йому (Байдену - ред.) не вдалося.
Це точно що ти сцикливе чмо просунулося з розією більше ніж Байден за 3 роки
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20.02.2025 17:30 Відповісти
Хіба що диктатор ***** виведе кацапів з території України і ВСУ їх не знищать усіх з часом!
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20.02.2025 17:30 Відповісти
ЗСУ кацап
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20.02.2025 18:47 Відповісти
******* мать ти що долбойоб?
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20.02.2025 19:22 Відповісти
Такої ганьби США ще не бачили.. Хоча це руде падло довго й не пробуде при владі, наслідки будут для американців вражаючими. Він 100% такий же як і кремлівський демон та ще й у нього на гачку.
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20.02.2025 17:30 Відповісти
Здавши при цьому всю Україну в ГУЛАГ , а трамп отриа девіденти від путіна за це?
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20.02.2025 17:30 Відповісти
Здається що бабки ху...ла були прави, коли кричали що Трамп дерьмо
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20.02.2025 17:32 Відповісти
такий же маніакальний в своїй величі мудак як і ЗЕ. Тому вже 6 років Порошенко заважає. Цьому клоуну ще й досі Байден в штани сере.
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20.02.2025 17:32 Відповісти
Дід таки змусить Америку стати Great але не завдяки йому, а в супереч
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20.02.2025 17:34 Відповісти
Для повного ідіота війна, асоціюється з грою в покер(притримує карти)... тисячі життів - велика,мала ставка... здається мені, що в нього не старечі зміни... здається він народжений розумово відсталим....
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20.02.2025 17:34 Відповісти
Та ні воно просто продажне . За гроші пуйла співає.
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20.02.2025 18:00 Відповісти
Тре ******* по НПЗ.... Не припиняючи.. Тре вже зараз балакати з Європою про ракети.. **** поспішає і йому вдалося переконати полову ганчірку Трампа в тому що тре вирішити українське питання швидко.
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20.02.2025 17:35 Відповісти
Кров цих мільйонів людей також на руках США.
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20.02.2025 17:35 Відповісти
Можуть або неможуть, але на вас всі хєр забили)
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20.02.2025 17:36 Відповісти
звідси і комплекси.. в дитинстві мабудь йому говорили, що він не такий як всі(особливий) ось воно і доказує в першу чергу собі, що це не так....
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20.02.2025 17:37 Відповісти
Казковий довбограй, якщо московити окупують усю Україну, то Європі трин...ць - дві армії підуть нищити європейців
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20.02.2025 17:40 Відповісти
Можуть не можуть - а які були потужні заяви про закінчення віини
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20.02.2025 17:41 Відповісти
Рижий козел
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20.02.2025 17:54 Відповісти
Те що ти думаєш це все ...уйня, ти єпанутий през.!!! Треба з Україною шукати спосіб припинення війни а не з монголоїдами!!!
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20.02.2025 18:01 Відповісти
Тільки місяць, як цей дебіл на посаді. А вже : ***** молодець. Винна Україна. Розлад у Європі . Віддайте рідкісні копалини . Гренландію. Пам'ятаємо , як провів переговори з північною еореєю- послали нх, ультиматум хезболі- послали нх. Це такеж сцкло, як і ***** - напвдає на слабих і маленьких . Ще й обожнює ***** й дрочить на нього . Тепер ясно чому рашфюрер заговорив ртом хібанутого трампа. Повторюю темні часи . Прийшли.
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20.02.2025 18:08 Відповісти
московія хоче побачити капітуляцію України , але це теж завершення війни . Яке схоже рудого влаштовує .
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20.02.2025 18:48 Відповісти
Тьфу на трампа!
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20.02.2025 19:40 Відповісти
це просто. хай заберуть свої війська. Ти такий тупий що до цього не додумався???
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21.02.2025 00:13 Відповісти
 
 