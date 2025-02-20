В України немає жодного шляху до перемоги над РФ і не було всі три роки, - віцепрезидент США Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що Україна не зможе перемогти РФ, незалежно від подальшої допомоги Заходу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
За словами Венса, відсутність шляху до перемоги для Європи, адміністрації колишнього президента США Джо Байдена й українців "було правдою три роки тому, було правдою два роки тому, було правдою минулого року і це правдою є сьогодні".
Він не вважає, що черговий пакет допомоги для України може допомогти, росіяни мають "величезну чисельну перевагу" в живій силі та зброї, і ця перевага зберігатиметься "незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу".
Крім того, Венс розкритикував європейських союзників через їхню внутрішню політику "щодо міграції та цензури", яка, мовляв, "ображає" почуття більшості американців. За його словами, війна "погана" для України, для Європи і для Сполучених Штатів. Саме тому, за його словами, зараз треба прагнути до миру.
"Називати "умиротворенням" будь-яке визнання того, що інтереси Америки мають враховувати реалії конфлікту, – це лінива й відірвана від історичного контексту нісенітниця", — додав американський віцепрезидент.
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И в чем тогда смысл НАТО?
Уже тільки з однієї цієї причини адміністрація цензора повинна банити всіх, хто топить Зеленського.
але давид не повірив, уї*ав каменюкою трампа, пардон, голіафа і переміг.
Закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text HR815, биль на 61млрд
Этот раздел законодательства (Sec. 504) требует от Государственного секретаря и Министра обороны США представить стратегию поддержки Украины против российской агрессии.
Документ требует многолетней стратегии, что предотвращает краткосрочные решения без четкой перспективы
Ежеквартальное обновление стратегии до сентября 2025 года позволяет корректировать план в зависимости от ситуации.
Закон пока никто не отменял
Получается предыдущая администрация не исполняла законы
Текущая тоже не исполняет
Страна чудес...
півроку крутили- мутили з наданням озброєння, забороняли/забороняють бити по людожеру в його логові,
в критичний момент вимикнули старлінкс і три морські дрони викинулися на беріг, ставши добичею ворога... і т.д.
Але, всупереч всієї цієї дичі, ЗСУ тримають удар і при нагоді атакують і дають по зубах ворогу.
Це рекорд і справжнє диво, що при мінімуму наданої важкої техніки ЗСУ знищили в геометричній прогрессіі більше танков, літаків і т.д.
Слава ЗСУ, слава Україні!
Нам своє робити!
Глибока подяка всім дружнім країнам і людям за допомогу і розуміння боротьби українського народу за волю проти імперії зла.
А, хто виграє між США ,РФ і Китаєм побачете самі, але нам це буле не цікаво, якщо не виконаєте до кінця свої обовязке перед Україною.
"До середини 1992 року Україна, Білорусь та Казахстан слухняно перевезли до РФ свої тактичні ядерні боєзаряди. Україна - без визначення умов, термінів та розміру компенсації. Передача тактичної ЯЗ (ядерної зброї) є найтемнішою плямою в історії ядерного роздягання України. Від листопада 1991-го по травень 1992-го вагони з боєзарядами та носіями (ракети, бомби, торпеди) поторохтіли на схід.
Про це не знало не те що суспільство, а навіть керівництво парламенту та чільні високопосадовці. Схоже, навіть президент Кравчук не володів повною інформацією. 6 травня 1992 року, коли до РФ відбув останній вагон, Леоніда Кравчука, котрий саме перебував з візитом у США, спитали про це американські журналісти. Кравчук був заскочений: "Як?! Я як верховний головнокомандувач не віддавав такого розпорядження". Присутній на пресконференції Джордж Буш підтвердив: "Все так. Єльцин телефонував сьогодні вранці і повідомив".
За десятиліття, у 2002 році, тимчасова слідча комісія Верховної Ради, очолювана Юрієм Костенком, безуспішно намагалася відшукати відповідь на питання, хто і на підставі яких документів ухвалив рішення про вивезення тактичної ядерної зброї.
"На депутатський запит комісія отримала папір за підписом тодішнього заступника міністра оборони України, в якому йшлося про те, що "рішення ухвалено 15-м управлінням Міноборони СРСР на виконання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text Декларації про державний суверенітет України України від 1990 року", - пригадує обурений Костенко. (Тут потрібно нагадати, що Декларація про державний суверенітет була першим документом, в якому засвідчено (за рік до розпаду СРСР!) прагнення України до без'ядерного та позаблокового статусу.
Не розкрила таємницю і наступна депутатська ТСК, створена 2019 року. Втім, комісія встановила, що дорогою десь "загубилися" 220 боєзарядів. Адже, за документами, з України вивозили 2883, а до РФ прибули 2663."
Джерело: https://novynarnia.com/2023/01/14/rozzbro-96/