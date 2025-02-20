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В України немає жодного шляху до перемоги над РФ і не було всі три роки, - віцепрезидент США Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що Україна не зможе перемогти РФ, незалежно від подальшої допомоги Заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За словами Венса, відсутність шляху до перемоги для Європи, адміністрації колишнього президента США Джо Байдена й українців "було правдою три роки тому, було правдою два роки тому, було правдою минулого року і це правдою є сьогодні".

Він не вважає, що черговий пакет допомоги для України може допомогти, росіяни мають "величезну чисельну перевагу" в живій силі та зброї, і ця перевага зберігатиметься "незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу".

Крім того, Венс розкритикував європейських союзників через їхню внутрішню політику "щодо міграції та цензури", яка, мовляв, "ображає" почуття більшості американців. За його словами, війна "погана" для України, для Європи і для Сполучених Штатів. Саме тому, за його словами, зараз треба прагнути до миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідея про те, що не можна проводити вибори в розпал війни, абсурдна, - Венс

"Називати "умиротворенням" будь-яке визнання того, що інтереси Америки мають враховувати реалії конфлікту, – це лінива й відірвана від історичного контексту нісенітниця", — додав американський віцепрезидент.

Автор: 

США (23618) війна в Україні (5022) Джей Ді Венс (115)


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Топ коментарі
+51
А у В"єтнама був шлях і шанс щодо перемоги над США ??? Отож, Венсе, вивчай історію.
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20.02.2025 17:19 Відповісти
+44
Раз така жара пішла, значить їхньому фюреру з кремля пуйово. Довго економіка орків не протягне. Від цього така спішка і скиглення , що людей їм жаль. Не вірте місісіпським крокодилам!!!
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20.02.2025 17:19 Відповісти
+28
Мудак.
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20.02.2025 17:19 Відповісти
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От **** потвора... То ти гад коли до тебе злодії прийдуть, то поцілуй їх у дупцю і віддай все що маєш... ідіотіна
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20.02.2025 17:57 Відповісти
Невже американці стають нацією глобальних сцикунів.
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20.02.2025 18:05 Відповісти
Амбиции США - уменьшить траты на армию на половину. Лол.
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20.02.2025 18:18 Відповісти
Так про какие амбиции речь? Если весь смысл того что сейчас творит Трамп - это поувольнять всех. Нет там амбиций.
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20.02.2025 18:23 Відповісти
дешевий піар *****. Нацист Венс ще пожалкує
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20.02.2025 18:10 Відповісти
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20.02.2025 18:11 Відповісти
Які ж вони мразі, ці трампісти. Колись американцям буде соромно за свій вибір рудого чудовиська, бо дуже багато чого в цьому світі залежало від їх вибору. Спаси нас всіх, Господи...
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20.02.2025 18:11 Відповісти
Завтра рашисты нападут на Литву, Эстонию, Латвию, Польшу... и этот неграмотный ублюдок Вэнс скажет тож самое - россияне имеют "огромное численное преимущество" в живой силе и оружии, и это преимущество будет сохраняться "независимо от дальнейших пакетов помощи Запада".

И в чем тогда смысл НАТО?
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20.02.2025 18:16 Відповісти
пока нато будет заседать і голосовать вводить-невводить войска,рашка уже на ламанше будет
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20.02.2025 20:14 Відповісти
Венс закликає до такого миру, який у 1940 році зробив маршал Петен із гітлером. Він тоді закликав до співпраці з гітлером заради миру - до колаборації. Але після війни Петена за це судили і хотіли стратити. Іншими словами Венс закликає Зеленського, - Стань Петеном! А якщо не хочеш, то йди на вибори, на яких ми поставимо слухняного Петена.
Уже тільки з однієї цієї причини адміністрація цензора повинна банити всіх, хто топить Зеленського.
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20.02.2025 18:18 Відповісти
Чел верит в русскую пропаганду и могучую Россию.
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20.02.2025 18:19 Відповісти
голіаф сказав що у давида жодних шансів проти нього.
але давид не повірив, уї*ав каменюкою трампа, пардон, голіафа і переміг.
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20.02.2025 18:21 Відповісти
"По словам Вэнса, отсутствие пути к победе для Европы, администрации бывшего президента США Джо Байдена и украинцев "было правдой три года назад, было правдой два года назад, было правдой в прошлом году и это правдой является сегодня"

Закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text HR815, биль на 61млрд
Этот раздел законодательства (Sec. 504) требует от Государственного секретаря и Министра обороны США представить стратегию поддержки Украины против российской агрессии.
Документ требует многолетней стратегии, что предотвращает краткосрочные решения без четкой перспективы
Ежеквартальное обновление стратегии до сентября 2025 года позволяет корректировать план в зависимости от ситуации.

Закон пока никто не отменял
Получается предыдущая администрация не исполняла законы
Текущая тоже не исполняет

Страна чудес...
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20.02.2025 18:27 Відповісти
Иди за кораблем, вэнс. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.02.2025 18:34 Відповісти
Угу, не було шансів на перемогу, коли приказали зупинити наступ в Херсоні і випустити, а не знешкодити там ворога...
півроку крутили- мутили з наданням озброєння, забороняли/забороняють бити по людожеру в його логові,
в критичний момент вимикнули старлінкс і три морські дрони викинулися на беріг, ставши добичею ворога... і т.д.
Але, всупереч всієї цієї дичі, ЗСУ тримають удар і при нагоді атакують і дають по зубах ворогу.
Це рекорд і справжнє диво, що при мінімуму наданої важкої техніки ЗСУ знищили в геометричній прогрессіі більше танков, літаків і т.д.
Слава ЗСУ, слава Україні!
Нам своє робити!
Глибока подяка всім дружнім країнам і людям за допомогу і розуміння боротьби українського народу за волю проти імперії зла.
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21.02.2025 19:33 Відповісти
Москальський бот Медведчука йде в спам.
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20.02.2025 22:13 Відповісти
москаль - в спам.
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20.02.2025 23:39 Відповісти
До Венса є тільки одне питання, чи памятає він, що Україна згідно Будапетського меморандуму, а також вимоги США знищила 2 тис. ядерних боєголовок бувшого СРСР разом з ракетами і шахтами націлиними на США, виконавши свої обовязки вчасно і в повному осязі, чого не скажеш про США, які не виконали свої обовязки по постачанню зброї , яка значно поступається ядерці, хоча могли це зробити. Ось різниця в чому різниця.
А, хто виграє між США ,РФ і Китаєм побачете самі, але нам це буле не цікаво, якщо не виконаєте до кінця свої обовязке перед Україною.
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20.02.2025 19:21 Відповісти
Таємне вивезення тактичної ядерної зброї з УКраїни

"До середини 1992 року Україна, Білорусь та Казахстан слухняно перевезли до РФ свої тактичні ядерні боєзаряди. Україна - без визначення умов, термінів та розміру компенсації. Передача тактичної ЯЗ (ядерної зброї) є найтемнішою плямою в історії ядерного роздягання України. Від листопада 1991-го по травень 1992-го вагони з боєзарядами та носіями (ракети, бомби, торпеди) поторохтіли на схід.
Про це не знало не те що суспільство, а навіть керівництво парламенту та чільні високопосадовці. Схоже, навіть президент Кравчук не володів повною інформацією. 6 травня 1992 року, коли до РФ відбув останній вагон, Леоніда Кравчука, котрий саме перебував з візитом у США, спитали про це американські журналісти. Кравчук був заскочений: "Як?! Я як верховний головнокомандувач не віддавав такого розпорядження". Присутній на пресконференції Джордж Буш підтвердив: "Все так. Єльцин телефонував сьогодні вранці і повідомив".
За десятиліття, у 2002 році, тимчасова слідча комісія Верховної Ради, очолювана Юрієм Костенком, безуспішно намагалася відшукати відповідь на питання, хто і на підставі яких документів ухвалив рішення про вивезення тактичної ядерної зброї.
"На депутатський запит комісія отримала папір за підписом тодішнього заступника міністра оборони України, в якому йшлося про те, що "рішення ухвалено 15-м управлінням Міноборони СРСР на виконання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text Декларації про державний суверенітет України України від 1990 року", - пригадує обурений Костенко. (Тут потрібно нагадати, що Декларація про державний суверенітет була першим документом, в якому засвідчено (за рік до розпаду СРСР!) прагнення України до без'ядерного та позаблокового статусу.
Не розкрила таємницю і наступна депутатська ТСК, створена 2019 року. Втім, комісія встановила, що дорогою десь "загубилися" 220 боєзарядів. Адже, за документами, з України вивозили 2883, а до РФ прибули 2663."
Джерело: https://novynarnia.com/2023/01/14/rozzbro-96/
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20.02.2025 19:46 Відповісти
НЕ знаю, може бути, що тактичну зброю вивезли таким чином, але є цифра що Україна знищила 2 тис ядерних боєголовок в тому числи 1,4 тис були встановлені на статегічних ракетах націлених на США, і США смушували Укравїну їх снищити згідно Будапештського меморанлуму і це природньо, тому що вони були зацікавлені в своєї беспеці , що і було зроблено шляхом переробки їх в ядерне паливо в РФ з подальшою поставкою його в Україну , фінансування цієї угоди взяли США переробка палива їм коштувала на той момент 80 долл за кг. Цього достатьньо щоб США надавали Україні допомогу. А те що Україна забовязалася буди безядерною в обмін на визнання незалежності і суверенітету це нормально , але по факту цього не відбулося і це питання до влади чому вона не апелює в міжнарожних судах і не вимагає виконання цього від тих хто це підписував.
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20.02.2025 20:18 Відповісти
Поки Україна буде слухати сша, то перемоги не буде. Всі країни світу мають бачити, що сша труслива, та ненадійна країна.
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20.02.2025 19:35 Відповісти
Краще б розказав чому за 20 років війни в АФГАНІСТАНІ .ТАК І НЕ ЗНАЙШЛИ ШЛЯХ ДО ПЕРЕМОГИ З ТЕРОРИСТАМИ І З ПОЗОРОМ ЗАКІНЧИЛИ ВІЙНУ.ВИТРАТИВШИ БІЛЯ ТРІЛЬЙОНА БАКСІВ...
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20.02.2025 20:17 Відповісти
f.. usa
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20.02.2025 20:58 Відповісти
Тобто Венс як великий поціновувач демократії для якого відміна виборів значно важливіше порушення ніж відверта агресія і терор і повне зневажання міжнародного права з боку росії, вважає що у світової демократії нема шляху до перемоги. І він хотів сказати що відсутність безпекових гарантій було правдою і2 і3 ірік тому
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20.02.2025 22:37 Відповісти
Снімі будьоновку! Хасідомаланєц, московітохазарин
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26.02.2025 10:27 Відповісти
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