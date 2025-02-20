Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що Україна не зможе перемогти РФ, незалежно від подальшої допомоги Заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За словами Венса, відсутність шляху до перемоги для Європи, адміністрації колишнього президента США Джо Байдена й українців "було правдою три роки тому, було правдою два роки тому, було правдою минулого року і це правдою є сьогодні".

Він не вважає, що черговий пакет допомоги для України може допомогти, росіяни мають "величезну чисельну перевагу" в живій силі та зброї, і ця перевага зберігатиметься "незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу".

Крім того, Венс розкритикував європейських союзників через їхню внутрішню політику "щодо міграції та цензури", яка, мовляв, "ображає" почуття більшості американців. За його словами, війна "погана" для України, для Європи і для Сполучених Штатів. Саме тому, за його словами, зараз треба прагнути до миру.

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"Називати "умиротворенням" будь-яке визнання того, що інтереси Америки мають враховувати реалії конфлікту, – це лінива й відірвана від історичного контексту нісенітниця", — додав американський віцепрезидент.