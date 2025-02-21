Україна та США планують цього тижня завершити угоду про корисні копалини, - Bloomberg

США та Україна активізували переговори щодо угоди про видобуток корисних копалин на тлі візиту спецпосланця Дональда Трампа з питань України та РФ Кіта Келлога до Києва.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, українські та американські перемовники намагаються "подолати розрив трансатлантичних відносин" на цьому тижні, щоб завершити угоду щодо критично важливих корисних копалин.

Фіналізацію угоду обговорюють українські чиновники зі спеціальним посланником США Кітом Келлоггом під час його візиту до Києва.

За словами співрозмовника, в ідеалі угоду про видобуток корисних копалин варто було б підписати в присутності президентів США та України.

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Зеленський, який відхилив початкову пропозицію США, що передбачала отримання половини доходів від видобутку корисних копалин в Україні, заявив, що його зустріч з Келлоггом у четвер "відновила надію".

За словами одного зі співрозмовників агенції, пропозиція США передбачала отримання 50% від продажу ліцензій та інших надходжень від видобутку корисних копалин, що суперечило б українському законодавству. Тоді Київ запропонував зміни до пропозиції, які були б вигідні обом сторонам, оскільки критики проєкту угоди засудили його, заявивши, що він "нагадує колоніалізм минулих століть".

США продовжують наполягати на укладенні угоди про видобуток корисних копалин, яка "заклала б основу" для обіцянки Трампа припинити конфлікт і компенсувати допомогу, яку він США вже надали Україні, додає агенство.

За словами іншої особи, знайомої з цим питанням, адміністрація США розглядає угоду про видобуток корисних копалин як спосіб зв'язати Америку та Україну.

Проте, за словами співрозмовника, значна частина майбутніх гарантій безпеки України залежатиме від Європи.

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Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".