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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Україна та США планують цього тижня завершити угоду про корисні копалини, - Bloomberg

Спеціальний посланник США з питань України та Росії Кіт Келлог та Володимир Зеленський

США та Україна активізували переговори щодо угоди про видобуток корисних копалин на тлі візиту спецпосланця Дональда Трампа з питань України та РФ Кіта Келлога до Києва. 

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, українські та американські перемовники намагаються "подолати розрив трансатлантичних відносин" на цьому тижні, щоб завершити угоду щодо критично важливих корисних копалин. 

Фіналізацію угоду обговорюють українські чиновники зі спеціальним посланником США Кітом Келлоггом під час його візиту до Києва.

За словами співрозмовника, в ідеалі угоду про видобуток корисних копалин варто було б підписати в присутності президентів США та України.

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Зеленський, який відхилив початкову пропозицію США, що передбачала отримання половини доходів від видобутку корисних копалин в Україні, заявив, що його зустріч з Келлоггом у четвер "відновила надію".

За словами одного зі співрозмовників агенції, пропозиція США передбачала отримання 50% від продажу ліцензій та інших надходжень від видобутку корисних копалин, що суперечило б українському законодавству. Тоді Київ запропонував зміни до пропозиції, які були б вигідні обом сторонам, оскільки критики проєкту угоди засудили його, заявивши, що він "нагадує колоніалізм минулих століть".

США продовжують наполягати на укладенні угоди про видобуток корисних копалин, яка "заклала б основу" для обіцянки Трампа припинити конфлікт і компенсувати допомогу, яку він США вже надали Україні, додає агенство. 

За словами іншої особи, знайомої з цим питанням, адміністрація США розглядає угоду про видобуток корисних копалин як спосіб зв'язати Америку та Україну.

Проте, за словами співрозмовника, значна частина майбутніх гарантій безпеки України залежатиме від Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа був "вишуканий план" наблизити Україну до США. Зеленський цьому завадив, - Бессент

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".

Автор: 

США (23618) копалини (269) Келлог Кіт (170) рідкісноземельні метали (174)


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Топ коментарі
+15
У минулому перед стратою з жертви знімали чоботи. Тепер інші часи, цивілізовані...
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21.02.2025 15:26 Відповісти
+10
Як і минулого так і цього разу українцям звісно її умови не покажуть. А істерика Зеленського то були просто " торги". А вже прям патріота почали в ньому бачити.
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21.02.2025 15:30 Відповісти
+10
Це не "повернути витрачені на підтримку України кошти".
Це банальний рекет на міжнародному рівні.
Ніякі підписи нашого тимчасового зеленого лайна не можна вважати дійсними!
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21.02.2025 15:31 Відповісти
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Тут має значення, що насправді підпишуть/не підпишуть, а не те, що подумають про це пересічні, які на рішення не впливають зараз аж ніяк.
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21.02.2025 15:55 Відповісти
То ж хотіли стати 51-м штатом? А кожен штат і якісь внески робить у федеральний бюджет, а не лише тягне з нього.
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21.02.2025 16:02 Відповісти
Не знаю хто що хотів. Я хотів би десь в Саутгемптоні. Влаштуєте?
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21.02.2025 16:27 Відповісти
Це план Маршалла по-трампонівські.
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21.02.2025 15:41 Відповісти
Как девка,поломаться нужно было?
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21.02.2025 15:38 Відповісти
Сайдемся па середіне
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21.02.2025 15:38 Відповісти
Тримайте трампіста в стрічку...


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21.02.2025 15:39 Відповісти
Рижий ще той ублюдок і шакал.
З іншого боку - пороздавали б Розенблатам за відкати (якщо вже не пораздавали)
Тут куди не кинься....
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21.02.2025 15:41 Відповісти
Зато він українець.

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21.02.2025 16:03 Відповісти
Если б хоть ради будущего оружия отдавать ресурсы.а то-ради прошлого...А разве был договор.что за оружие мы будет должны отдать все это?как только предьявили Зе и команде компромат.за их денежные махинации-сразу согласились подписывать.Спасибо всем дебилам 2019года.за ваш выбор.Просрали страну.ресурсы.будущее.
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21.02.2025 15:41 Відповісти
Боневтік отримав люлєй від США і вже попідписує все що дадуть.
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21.02.2025 15:45 Відповісти
Не людей він отримав ..вони злили план Трампа через продажні змі,опустили Трампа,от келог і приїхав розповісти мальчикам де їх місце...
Тільки за все буди платити народ а ні ці щури ******...
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21.02.2025 15:48 Відповісти
А були сумніви, що не підпише?...Трошки шоу для рейтингу и все буде..
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21.02.2025 15:56 Відповісти
Чому "втіки" як пан Костя ********** вживати цей вираз про ЗЕ?
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21.02.2025 17:04 Відповісти
ці копалини - ініціатива укр президента, це пункт №4 його плану перемоги, про яке рабство чи колонії ви всі тут пишете? це потужнє виконання плану перемоги зєлєнського. з іншого боку ну забере ці копалини собі ахмєтав чи новіньській, легше вам , громадяни? ви ж не в Норвегії живете, там теж є копалини, так от до 2030 року там на кожного пенсіонера буде накопичено фонд в 1 млн дол живими грішми, на кожного без вийнятку! а вам всім абзац в конституції а не 1 млн, мрійники!
Трамп хоче забрати кошти допомоги не просто так, ми просто не все знаємо, але взнаємо, і добре якщо йому вдасться закінчити війну
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21.02.2025 15:46 Відповісти
Не треба маніпулювати.
Наш дурачок запропонував спільний видобуток. Трампуша ж пропонує просто віддати 50% бюджетних надходженнь від продажу усіх копалин неважливо хто їх добуває, ніяких інвестицій, тим більше зброї, там не передбачено...
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21.02.2025 15:53 Відповісти
Це дасть нам змогу отримати зброю, та безпекові гарантії? Чи підпишемо, а там буде видно? Схоже на галимий розводняк, але можно не хвилюватись, бо згідно міжнародному законадавству, договори підписані під тиском однієї із сторін - нікчемні, та не підлягають виконанню і мають бути денансовані.
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21.02.2025 15:48 Відповісти
Таких ділків, як трампон/маск треба вже відкритим текстом найух посилати; вони цілком заслуговують на це після того, що вони витворяють на міжнародній арені (і не тільки по відношенню до України). А те, що буратінка спокійно може здати надра Країни трампону, землю--пуйлові, а українців--цвинтарям мене навіть не здивує.
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21.02.2025 15:50 Відповісти
"Команда" краще - банда рудої істоти у особі представника з урегулювання конфлікту між паРАШЕЮ і Україною підписують економічний контракт(договір)... ?
Придурки ви про що.. ? Генерал з урегулювання конфлікту і економічний(бізнес) договір... ?
Це як, і яким кінцем... ?
Завернути цей договір в будапештський меморандум, і послати генерала лісом
Хай США добувають копалини з меморандуму, або власного носу...
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21.02.2025 15:50 Відповісти
❗️❗️❗️Хочу звернутися до всіх, хто зараз бореться з Трампом, викриває Америку і так далі.

Зупиніться на хвилинку і подумайте. Хоча б трошки.

Ми перебуваємо у війні з росією - ядерною державою, постійним членом Ради Безпеки ООН, найбільшою країною за територією у світі.

Ми не любимо Китай, бо він допомагає росії. Китай - друга економіка світу та друга країна за населенням. Маємо питання до Індії, адже вона також співпрацює з росією. Індія - найбільша країна у світі за населенням. Радник Зеленського, Михайло Подоляк, нещодавно заявив, що Китай та Індія інтелектуально недостатньо розвинені.

Подивіться на карту світу. Подивіться уважно. І в таких умовах ви хочете ще й боротися з Америкою? З Трампом? Іншого президента США в нас не буде ще 47 місяців. Трампа обрала більшість американців. Тих самих американців, які заробили десятки мільярдів доларів і віддали їх нам, щоб ми могли триматися. Неважливо, чи їх 70, 170 чи 370 мільярдів - це колосальні кошти. І так, за це варто подякувати.

Америка не потребує війни з нами, щоб нам стало гірше. Їм достатньо просто забути про нас! І так, там є ті, хто на догоду агресору це просувають. Ви хочете полегшити їхню роботу?

І ще одне питання: в країні корупція і бардак. Це Трамп організував? Це Трамп обіцяв нам шашлики в травні 2022-го та каву в Ялті влітку 2023-го? Це Трамп влаштував рекет українського бізнесу? Це Трамп рейдерить все, що може в українській економіці? Це Трамп привів до Верховної Ради Тищенка, Гетьманцева, Дмитрука та Задорожнього?Зараз готують спеціальні сесії місцевих рад на підтримку сталевого лева Зеленського, запустили всю мережу, яка на підкормі влади. Ну, нехай, ті, хто за гроші або щоб не отримати повістку. А інші? Це вже божевілля.Круто мати що-небудь між ногами, але потрібно мати й щось між вухами. До булави ще треба голови.
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21.02.2025 15:51 Відповісти
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21.02.2025 16:08 Відповісти
Америка не потребує війни з нами, щоб нам стало гірше. Їм достатньо просто забути про нас! І так, там є ті, хто на догоду агресору це просувають. Ви хочете полегшити їхню роботу?
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21.02.2025 18:23 Відповісти
Території здав, копалини здав, задачу виконав, о так працюють чесні євреї
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21.02.2025 15:53 Відповісти
Дай бог чтобы все получилось
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21.02.2025 15:56 Відповісти
Наведіть приклад успішного договору, яки діє при цій владі? В них немає досвіду та повноважень робити такі пропозиції.
Чому не після перевиборів?
Якщо до цього ми не залучали іноземців до видобутку, то поспішати нікуди.
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21.02.2025 15:57 Відповісти
Дивно. Коли влада не підписала першу угоду, тут багато розумників кричали, що треба підписувати, бо інакше кацапи знищать Україну. Тепер ті ж самі розумники волають про зраду.
Ці боти такі кумедні. Хоча б нік поміняли...
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21.02.2025 15:57 Відповісти
У ботів нове завдання,ухилянти трішки на другий план відійшли
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21.02.2025 16:02 Відповісти
Передать Трампону 70% недр Калининграда и Сибири !!! !!!
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21.02.2025 16:07 Відповісти
А може годі кудахкати і пора думати головою?
Ми все рівно нічого з тими копалинами зробити не зможемо. Нема технологій і багато іншого. А в США вони є. А саме головне що це інвестиції в Україну. Робочі місця і багато іншого.
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21.02.2025 16:07 Відповісти
Нема чим думати,вони навіть не знають,що корисні копалини їм ніколи і не належали .
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21.02.2025 16:13 Відповісти
Особенно свеж рождённый (21 .02.25) головой думает! Технологий у него нет! Клепки в голове у тебя нет! Уран, титан и много чего давным-давно добывают в Украине! Ты видел, что после твоих инвестиций в Украине останется после добычи открытым способом? Литий, так вообще еще 30 лет назад шел в основном только для стекольной промышленности. Это сейчас придумали из него аккумуляторы делать. Графит то же в Украине имеется в промышленных масштабах!
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21.02.2025 16:31 Відповісти
З такими великими покладами металів, в нас повинно бути все безкоштовно в країні!
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21.02.2025 21:55 Відповісти
їдьте в будапешт, та підписуйте новий меморандум..
навіщо вам, державні мужі, якась угода..
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21.02.2025 16:11 Відповісти
Копалини не повинні віддаватись за постачання зброї у минулому . У нас немає ніяких зобов'язань перед США у цьому плані . США ніколи і не вимагали від нас оплачувати вартість зброї .!! Жодного разу . Навіть коли минулого року Конгрес , з височайшєго соізволєнія і мілості нинішнього сЦаря США , проголосував за надання нам допомоги в 61 млрд . Чому іржавий і його свита тоді мовчали ? Чому не вимагали скласти договір про копалини ?? Тоді їх все значить - влаштовувало , а зараз вже ні ?? Шо це за викрутаси ?
Копали якщо й віддавати то в обмін на постачання зброї зараз і в майбутньому . І за гарантії безпеки .
Все інше то х...ня .
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21.02.2025 16:13 Відповісти
Ніхто договору не бачив,тому нема чого обговорювати.
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21.02.2025 16:15 Відповісти
Спочатку - відновлення територій, а потім - бізнес.
І визнання легітимності Зеленського! На весь світ!
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21.02.2025 16:19 Відповісти
Яка легітимність зеленського? Він вже прострочений, згідно Конституції.
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21.02.2025 18:58 Відповісти
А як що до Афгану ? Трамп не хоче віджати корисні копалини у талібів ? За витрачені на Афган - 2 трлн дол . ! Чи - єто другоє ?
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21.02.2025 16:22 Відповісти
опієм вже взяв..
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21.02.2025 16:28 Відповісти
За скільки копійок продадуть?
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21.02.2025 16:25 Відповісти
якщо хоче трумп, копалини, нехай бере дамбас,
той порожняк не гонить..
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21.02.2025 16:30 Відповісти
Нарешті. Із головним союзником краще зберегти добрі відносини. Кремлеботи завили
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21.02.2025 16:41 Відповісти
Чому такий поспіх немає ніяких гарантій ,немає ніякого миру ,може що б допомогти трампу який так допомагає рашистам і злочинцю путіну легалізуватись і уникнути відповідальності за злочини ?
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21.02.2025 16:49 Відповісти
починається ера нової конкісти.
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21.02.2025 17:03 Відповісти
Как согласуется подписание соглашения о редкоземельных металлах и недавние заявления трампуделя и его банды о Зеленском, Украине, рашke?
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21.02.2025 17:52 Відповісти
А як зеленський верещав, як верещав. Клоун і в Африці клоун.
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21.02.2025 18:55 Відповісти
По-нормальному, спочатку повинні обсуждати-укладати якусь стратегічну угоду про безпеку та гарантії такої безпеки. І лише потім до неї повинна йти угода економічна (інвестиції, спільна діяльність і тд і тп). Якщо з гарантіями безпеки погодили, тоді можна узгоджувати шось про спільну діяльність на території України (до речі, це на рівні закону повинно пройти, або ратифікацією угоди у ВР України). Тоді ніхто не скаже, "а чому в угоді про спільну діяльність відсутні гарантії безпеки?". І уж в жодному разі все це робиться з союзником, з партнером України, а не терориста-росії, ... і не під хамським пресінгом ультиматумів, як це відбувається останнім часом...
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21.02.2025 19:55 Відповісти
так от даун-трамп та путін-***** загнали боневтік в глухий кут... чи буде зьо тепер кидатися на них мов загнаний щур - щось не схоже, гадаю, воно підпише й продасть усіх і усе
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22.02.2025 19:11 Відповісти
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