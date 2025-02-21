Україна та США планують цього тижня завершити угоду про корисні копалини, - Bloomberg
США та Україна активізували переговори щодо угоди про видобуток корисних копалин на тлі візиту спецпосланця Дональда Трампа з питань України та РФ Кіта Келлога до Києва.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, українські та американські перемовники намагаються "подолати розрив трансатлантичних відносин" на цьому тижні, щоб завершити угоду щодо критично важливих корисних копалин.
Фіналізацію угоду обговорюють українські чиновники зі спеціальним посланником США Кітом Келлоггом під час його візиту до Києва.
За словами співрозмовника, в ідеалі угоду про видобуток корисних копалин варто було б підписати в присутності президентів США та України.
Зеленський, який відхилив початкову пропозицію США, що передбачала отримання половини доходів від видобутку корисних копалин в Україні, заявив, що його зустріч з Келлоггом у четвер "відновила надію".
За словами одного зі співрозмовників агенції, пропозиція США передбачала отримання 50% від продажу ліцензій та інших надходжень від видобутку корисних копалин, що суперечило б українському законодавству. Тоді Київ запропонував зміни до пропозиції, які були б вигідні обом сторонам, оскільки критики проєкту угоди засудили його, заявивши, що він "нагадує колоніалізм минулих століть".
США продовжують наполягати на укладенні угоди про видобуток корисних копалин, яка "заклала б основу" для обіцянки Трампа припинити конфлікт і компенсувати допомогу, яку він США вже надали Україні, додає агенство.
За словами іншої особи, знайомої з цим питанням, адміністрація США розглядає угоду про видобуток корисних копалин як спосіб зв'язати Америку та Україну.
Проте, за словами співрозмовника, значна частина майбутніх гарантій безпеки України залежатиме від Європи.
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.
Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.
Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".
Будь ласка, зачекайте...
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З іншого боку - пороздавали б Розенблатам за відкати (якщо вже не пораздавали)
Тут куди не кинься....
Тільки за все буди платити народ а ні ці щури ******...
Трамп хоче забрати кошти допомоги не просто так, ми просто не все знаємо, але взнаємо, і добре якщо йому вдасться закінчити війну
Наш дурачок запропонував спільний видобуток. Трампуша ж пропонує просто віддати 50% бюджетних надходженнь від продажу усіх копалин неважливо хто їх добуває, ніяких інвестицій, тим більше зброї, там не передбачено...
Придурки ви про що.. ? Генерал з урегулювання конфлікту і економічний(бізнес) договір... ?
Це як, і яким кінцем... ?
Завернути цей договір в будапештський меморандум, і послати генерала лісом
Хай США добувають копалини з меморандуму, або власного носу...
Зупиніться на хвилинку і подумайте. Хоча б трошки.
Ми перебуваємо у війні з росією - ядерною державою, постійним членом Ради Безпеки ООН, найбільшою країною за територією у світі.
Ми не любимо Китай, бо він допомагає росії. Китай - друга економіка світу та друга країна за населенням. Маємо питання до Індії, адже вона також співпрацює з росією. Індія - найбільша країна у світі за населенням. Радник Зеленського, Михайло Подоляк, нещодавно заявив, що Китай та Індія інтелектуально недостатньо розвинені.
Подивіться на карту світу. Подивіться уважно. І в таких умовах ви хочете ще й боротися з Америкою? З Трампом? Іншого президента США в нас не буде ще 47 місяців. Трампа обрала більшість американців. Тих самих американців, які заробили десятки мільярдів доларів і віддали їх нам, щоб ми могли триматися. Неважливо, чи їх 70, 170 чи 370 мільярдів - це колосальні кошти. І так, за це варто подякувати.
Америка не потребує війни з нами, щоб нам стало гірше. Їм достатньо просто забути про нас! І так, там є ті, хто на догоду агресору це просувають. Ви хочете полегшити їхню роботу?
І ще одне питання: в країні корупція і бардак. Це Трамп організував? Це Трамп обіцяв нам шашлики в травні 2022-го та каву в Ялті влітку 2023-го? Це Трамп влаштував рекет українського бізнесу? Це Трамп рейдерить все, що може в українській економіці? Це Трамп привів до Верховної Ради Тищенка, Гетьманцева, Дмитрука та Задорожнього?Зараз готують спеціальні сесії місцевих рад на підтримку сталевого лева Зеленського, запустили всю мережу, яка на підкормі влади. Ну, нехай, ті, хто за гроші або щоб не отримати повістку. А інші? Це вже божевілля.Круто мати що-небудь між ногами, але потрібно мати й щось між вухами. До булави ще треба голови.
Чому не після перевиборів?
Якщо до цього ми не залучали іноземців до видобутку, то поспішати нікуди.
Ці боти такі кумедні. Хоча б нік поміняли...
Ми все рівно нічого з тими копалинами зробити не зможемо. Нема технологій і багато іншого. А в США вони є. А саме головне що це інвестиції в Україну. Робочі місця і багато іншого.
навіщо вам, державні мужі, якась угода..
Копали якщо й віддавати то в обмін на постачання зброї зараз і в майбутньому . І за гарантії безпеки .
Все інше то х...ня .
І визнання легітимності Зеленського! На весь світ!
той порожняк не гонить..