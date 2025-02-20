США передали Україні "покращену" угоду про рідкісноземельні метали, - Axios
Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".
Про це пише Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Джерела і з української, і з американської сторін заявили, що тепер угода має більш реалістичний вигляд.
"В останньому проєкті відбулося значне покращення, і він відповідає українському законодавству", - повідомило джерело, яке говорило на умовах анонімності.
Зазначається, що кілька помічників президента Володимира Зеленського заохочували його підписати оновлену пропозицію, щоб "уникнути подальшого загострення конфлікту з Трампом" і дозволити президенту США "виправдати" подальшу підтримку України з боку США.
Перед цим Трамп заявив, що хоче відновити угоду про рідкісноземельні мінерали з Україною після того, як Київ відмовився підписати її перший варіант. Це нібито "розчарувало" Білий дім, додає видання.
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.
Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.
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Всі ці надра , і все інше захоплено олігархатом.
А Зєля просто вішає людям лапшу на вуха.
Усьо ж, як на масковії, буде?
Доречі то тепер Зе легітимний чи не ?
а позаяк України не буде то і платить американцям не треба, вони в шоколаді - халявна сировина.
США фактично веде себе як гопник, який підбіг не захищати жертву нападу, а добивати і роздягати її.
США багато допомагають Україні, без їх допомоги Україні було б тяжко боронитись. Але з моральної точки зору дії Трампа за останній місяць виглядають саме так
А за спиною України веде підкилимні ігри з пуйлом...
Уся надія--виключно на Європу.
"Мой бывший одноклассник, врач-венеролог по профессии, всегда говорил, что открытая форма гонореи лучше поддаётся лечению, чем скрытая. При открытой форме гонореи сразу легко ставится диагноз и начинается правильное лечение".
Думаю, что этот дегенарат Трумп-труп не доживёт до конца своего мандата...
Придумано фантастично хитро, зпустошити надра до того, як до них добереться путін, бо навіть після видобутку надр, США не надаватимуть ніяких гарантій та підтримки.
Справа в тому, що треба було спочатку підготувати угоду, а потім розкривати рота і на її основі торгуватись…
зєля - тупий невіглас, якому не можна керувати навіть ЖЕКом…
Мене вчили ще у совку, що коли в тебе проблеми, ти йдеш до начальства вже з пропозицією вирішення проблеми, бажано в декількох варіантах - тоді з тобою розмовляють…