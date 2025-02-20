США передали Україні "покращену" угоду про рідкісноземельні метали, - Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".

Про це пише Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Джерела і з української, і з американської сторін заявили, що тепер угода має більш реалістичний вигляд.

"В останньому проєкті відбулося значне покращення, і він відповідає українському законодавству", - повідомило джерело, яке говорило на умовах анонімності.

Зазначається, що кілька помічників президента Володимира Зеленського заохочували його підписати оновлену пропозицію, щоб "уникнути подальшого загострення конфлікту з Трампом" і дозволити президенту США "виправдати" подальшу підтримку України з боку США.

Перед цим Трамп заявив, що хоче відновити угоду про рідкісноземельні мінерали з Україною після того, як Київ відмовився підписати її перший варіант. Це нібито "розчарувало" Білий дім, додає видання.

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Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.