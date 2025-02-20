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Новини Угода про корисні копалини зі США
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США передали Україні "покращену" угоду про рідкісноземельні метали, - Axios

США запропонували Україні покращену угоду щодо рідкісноземельних металів

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".

Про це пише Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Джерела і з української, і з американської сторін заявили, що тепер угода має більш реалістичний вигляд.

"В останньому проєкті відбулося значне покращення, і він відповідає українському законодавству", - повідомило джерело, яке говорило на умовах анонімності.

Зазначається, що кілька помічників президента Володимира Зеленського заохочували його підписати оновлену пропозицію, щоб "уникнути подальшого загострення конфлікту з Трампом" і дозволити президенту США "виправдати" подальшу підтримку України з боку США.

Перед цим Трамп заявив, що хоче відновити угоду про рідкісноземельні мінерали з Україною після того, як Київ відмовився підписати її перший варіант. Це нібито "розчарувало" Білий дім, додає видання. 

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Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Автор: 

угода (689) США (23618) копалини (269) рідкісноземельні метали (174)


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Топ коментарі
+27
Не мечтайте. В Сирии американцы охраняли нефтяные и газовые месторождения.а в это время росия равняла с землей Алеппо.Стыдно за Америку-в тяжелое время для Украины думать.как ее ободрать.А в взамен что?привести к капитуляции?если б дали столько оружия.чтоб победить..но не дадут же...
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20.02.2025 22:57 Відповісти
+24
Нагадує розподіл Польщі поміж союзниками (Гітлером та Сталіним). Тільки тут трохи інакше: ***** території, Трампу - надра...
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20.02.2025 22:17 Відповісти
+23
На інші війни американці витратили набагато більше але чомусь не чути вимог віддати половину ресурсів до країн де вони фінансували і брали участь у війнах. Може я не знаю є такі вимоги до Японії,Південної Кореї,В'єтнаму,Ізраїлю,Афганстану,Кувейту,Іраку,Лівії ??????????
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20.02.2025 23:03 Відповісти
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людей які дохнуть за ці корисні копалини ніхто не питає?? Типу бидло хай знає своє місце, а деякому бидлу з азову навіть дозволено глибоко лизнути зеленському??
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20.02.2025 22:36 Відповісти
Народу України по факту ніяки надра не належать.
Всі ці надра , і все інше захоплено олігархатом.
А Зєля просто вішає людям лапшу на вуха.
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20.02.2025 22:36 Відповісти
Олігархат, це тимчасове явище, сьогодні це у них, а завтра у того, хто до країни Влади прийде, а от якщо США накладуть лапу, це назавжди.
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21.02.2025 08:51 Відповісти
Як говориться: Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове.
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21.02.2025 10:37 Відповісти
Ахмєтов, Пінчук тимчасово? Можна й не дожити до кінця цього "тимчасово".
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21.02.2025 21:03 Відповісти
Покріщення вже сьогодні
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20.02.2025 22:36 Відповісти
Ядерку за копалини і вуаля.
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20.02.2025 22:38 Відповісти
Нужно подписывать, и не выпендриваться. Американские интересы будут защищены в любом случае и в любой точке планеты земля, в т.ч. и в Украине. А вместе с интересами будет по умолчанию защищён значит и украинский народ, и украинская земля.
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20.02.2025 22:41 Відповісти
Не мечтайте. В Сирии американцы охраняли нефтяные и газовые месторождения.а в это время росия равняла с землей Алеппо.Стыдно за Америку-в тяжелое время для Украины думать.как ее ободрать.А в взамен что?привести к капитуляции?если б дали столько оружия.чтоб победить..но не дадут же...
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20.02.2025 22:57 Відповісти
Всё правильно, и защитили те нефтегазовые месторождения. Мало того, раздолбали вагнеровцев, в борьбе за новые месторождения из "серой зоны". А Алеппо была под прокси-войск Турции. И турков выбили тогда, раздолбав и их, и город. Так нужно, чтобы вся Украина была в зоне интересов США . И всё, никто не полезет.
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20.02.2025 23:09 Відповісти
Нас уже кинули с Будапешской бумажкой.Штаты в том числе.Верили им-гаранты.Слово то какое.Сейчас новую бумажку подсовывают.главное-быстрей подписывайте.не читая.Знаем мы шулеров.С путиным вместе скорешились.теперь нам нужно поверить.что Трамп с путиным вместе добра нам желают.только недра отдайте побыстрее.Знаем.проходили уже...То.как велет себя Трамп по отношению к росии и к Украине-о многом говорит.Новый подлый кидняк-не за горами...
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20.02.2025 23:41 Відповісти
Трамп уйдёт, меньше чем через 4года уже, а интересы останутся на многие десятилетия. Поэтому тут некорректно. Пока разведование, пока разработки, пока планирование, пока строительство, пока сама добыча. Короче, до получение первой прибыли, минимум, 10 лет. А там всё измениться к этому времени абсолютно, и угроза для Украины минует. И это ещё я молчу, о новых рабочих местах, о притоке денег в бюджет и тд(помимо безопасности). Украина всё равно не сможет организовать добычу этих минералов самостоятельно. У Украины нет подобных технологий и близко.
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20.02.2025 23:50 Відповісти
Понятно.что есть инвесторы.они вкладывают деньги.имеют прибыль.Но не грабеж должен быть.И не под такие перспективы-капитуляция Украины.К росии требований никаких.все ее хотелки выполнить.а Украина должна потепять все.от всего отказаться.еще и репарации платить.как страна агрессор.Россию требуют не называть агрессором.а войну-"украинский конфликт"После такой пророссийской риторики и смены курса-это уже не партнер....если он друг врага.то стремно иметь с ним дело...
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21.02.2025 00:13 Відповісти
Смотря, что вкладывать в слово "капитуляция". Все просто кричат постоянно "капитуляция, капитуляция....". Непонятно толи дураки, толи косят под дурачка. Капитуляция, это когда захватывают твою тер-рию полностью. Когда армия полностью теряет всякую боеспособность и складывает оружие. А подписывает капитуляцию, любой уцелевший генерал. Т.к. главнокомандующий и элита уже мертва, или пытается убежать, переодевшийся в женскую одежду. Да и генералу этому не дают даже прочитать, что он подписывает. Т.к. у него уже скоро суд над ним с известным приговором, и времени нет на чтение. Просто говорят: Подписать здесь и здесь. Так давайте же не доводить до такой ситуации Украину. Действительно, до капитуляции. Только уже до капитуляции в настоящем смысле этого слова.
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21.02.2025 00:26 Відповісти
Ну да, а если учесть тот факт, шо дурной пример - заразительный, то нужно ожидать , шо и Европа предъявит предъяву, за помощь. Так шо нам придется не просто дякуваты, а с реверансами.
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21.02.2025 09:51 Відповісти
Фома, ідітє на хуан!
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21.02.2025 17:02 Відповісти
Шёл бы ты за кораблём вместе с рыжим ганДонни.
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21.02.2025 07:59 Відповісти
Какие гарантий обеспечил Азербайджан перед Россией ? который освоил рудники ископаемых на територий Украины ?. И надо незабыть что он очень плотно дружит с Россией.
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20.02.2025 22:45 Відповісти
Украина кровью истекает.а оно руки потирает.денег урвать бы...Если б дали то оружие.что поможет победить..но не дадут..А за капитуляцию так платить..
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20.02.2025 22:58 Відповісти
Хоть би не забув, Трамп-бите вухо з групою осіб у Білому домі, включити до тексту цієї Угоди, передачу Українцям, замість грошей за їх копалини, оті скляі буси, дзеркальця, маленькі дзвіночки, кольорові фломастери або кульки з портретами Трампа-бите вухо і його чергами у США за яйцями...ну, і таке інше! Українці, будуть їм за це, дуже вдячні!
Усьо ж, як на масковії, буде?
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20.02.2025 23:00 Відповісти
я так розумію, тут уже без варіантів. Буде таке ж г*, як і в попередній версії, але якщо не підпишемо, то ад точно розверзнеться. Підпишемо - нічого хорошого також не буде
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20.02.2025 23:00 Відповісти
Економісти кажуть що це ідея-фікс Трампа підписати якусь бамагу про вигоду якої він зможе похвалятися, кожен раз домальовуючи ще один нолик. Бо зараз не знайдеться у світі ні одного інвестора який ризикне вкладатися у багатомільйону інфраструктуру по якій у любу секунду може прилетіти "невідомо чий" шахед. Можливо через років 50 вона й зможе стати релевантною. Але й так, якщо там будуть занадто кабальні умови їх можна оскаржити у суді, якщо звісно США не вийдуть з усіх міжнародних інстанцій. У такому випадку нею просто можна підтертися.
Доречі то тепер Зе легітимний чи не ?
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21.02.2025 22:31 Відповісти
Трамп каже ЩО МИ АГРЕСОР а РФ бідна нещасна - яка угода??? Альо?
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20.02.2025 23:01 Відповісти
На інші війни американці витратили набагато більше але чомусь не чути вимог віддати половину ресурсів до країн де вони фінансували і брали участь у війнах. Може я не знаю є такі вимоги до Японії,Південної Кореї,В'єтнаму,Ізраїлю,Афганстану,Кувейту,Іраку,Лівії ??????????
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20.02.2025 23:03 Відповісти
як у твоїй голові виникла подібна екстраполяція?
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21.02.2025 09:58 Відповісти
Ну так и надо в переговоры затягивать. Явно же интерес проявляют.
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20.02.2025 23:11 Відповісти
Як казала маргарет тетчер в росії має залишитися 15 млн.і має поділитися своїми ресурсами. Таке враження, що почали з України
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20.02.2025 23:15 Відповісти
Хто не помітив, що трампони вчаться у московитів. Трюк, коли договору нема, поскільки ніхто його не підписував, а заявляють що наша сторона «порушила договір». Так козапи кажуть, наприклад про стамбульський договір. Його не існує, бо ми не підписували. Але по принципу «в руках тримав, читав»- знач нарушив.
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20.02.2025 23:28 Відповісти
якщо американці пропонують лише гроші то не має значення скільки вони пропонують бо коли путін нападе вдруге ми знову не будемо готові а американці матимуть таємну угоду що їх і їхні копалини росія не чіпатиме.
а позаяк України не буде то і платить американцям не треба, вони в шоколаді - халявна сировина.
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20.02.2025 23:43 Відповісти
Ніяких перемовин з кацапією та сша. Досить Будапештських перемовин! Україна не ставай ще раз на граблі. Зрадили раз, зрадять і другий.
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20.02.2025 23:49 Відповісти
Ми всі знаємо, що договір цей- безкінечна кабала . Не вірю , що вони там щось правильно відкорегували. Просто другий раз ми не зможемо відмовити. На цьому й грають.
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20.02.2025 23:50 Відповісти
У Саші Сотніка в Хвітері за 19 число є звернення до журналістів і політиків про те, що він має вбивчий матеріал проти трампакса. Чи довго провисить хтозна, може маска видалить.
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21.02.2025 00:01 Відповісти
Угода в стилі Попандопуло: " Це тобі, це теж тобі, це весь час тобі...".
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21.02.2025 00:04 Відповісти
Раніше газ був у Бєні, народ ще йому винен був. А літієві запаси Аваков переписав на подєльніків, розвідані газові родовища відійшли до Фукса, друга дитинства харківського гангстера. Згадайте, як будували стадіон у Львові. З року в рік проект перемальовували, землю не могли виділити, городи заважали і все таке. Потужні будівельники тільки скандалили за поділ майбутньої маржі. Доручили німцям і за 11місяців збудували стадіон, найняли місцевих, дали зарплату і у три зміни... А тут точно буде відомо, що не вкрадуть такую разніцу. І не ефемерні платежі в бюджет, а у національний фонд. І про львіную долю нехай паяц забуде назавжди.
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21.02.2025 00:12 Відповісти
Здесь так как вы писать нельзя, здесь можно только призывать ссать против ветра. Иначе кацапом назовут.
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21.02.2025 00:39 Відповісти
Так ты и есть кацапсина! Подтявкиваешь как шакал...
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21.02.2025 08:33 Відповісти
Вот и ответ, является ли Зеленский легитимным в глазах Трампа
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21.02.2025 00:16 Відповісти
США займається мародерством, фактично шантажуючи Україну її здачею в лапи рашки. При цьому ні слова про те, що США буде сприяти виведенню військ рашистів з окупованих територій, поверненню Україні захоплених рашкою територій, виплаті рашкою контрибуцій за збитки і смерті, спричинені Україні.
США фактично веде себе як гопник, який підбіг не захищати жертву нападу, а добивати і роздягати її.
США багато допомагають Україні, без їх допомоги Україні було б тяжко боронитись. Але з моральної точки зору дії Трампа за останній місяць виглядають саме так
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21.02.2025 03:47 Відповісти
у жеваго зелені ..державники.. хочуть відібрати полтавський гок . давайте тампону віддамо бо ахмет забере
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21.02.2025 06:05 Відповісти
А де там рідко земельні ? Там одне залізо і все
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21.02.2025 10:14 Відповісти
Ядерку верните!!!
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21.02.2025 07:40 Відповісти
Рудий наперсточник ще палець об палець не вдарив заради якоїсь допомоги ЗСУ, а вже почав нахрапом вибивати собі смаколики.
А за спиною України веде підкилимні ігри з пуйлом...
Уся надія--виключно на Європу.
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21.02.2025 07:44 Відповісти
Покращеною вона буде, якщо підпише президент і проголосуєм за неї на референдумі, який має відбутися на всій території України, в межах 1991 року. Але спочатку гарантії, що московити звалять з наших територій і можна підписувати
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21.02.2025 08:17 Відповісти
З такою політикою США перетвориться на задній двір Китайо-росії. Правда, не завтра.
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21.02.2025 08:33 Відповісти
драматург Виктор Шендерович очень остроумно сказал о феномене открытого хамства и жлобства Трампа:

"Мой бывший одноклассник, врач-венеролог по профессии, всегда говорил, что открытая форма гонореи лучше поддаётся лечению, чем скрытая. При открытой форме гонореи сразу легко ставится диагноз и начинается правильное лечение".
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21.02.2025 10:01 Відповісти
Скрьітая форма означает, что навчалась аутоимунная форма течения,что заболевание давнее,только и всего.
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21.02.2025 10:18 Відповісти
Думаю, что рыжий недоумок не соображает, насколько опасна для его изношенного организма такая истеричная бурная деятельность при его почти покойницком возрасте 79 лет...

Думаю, что этот дегенарат Трумп-труп не доживёт до конца своего мандата...
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21.02.2025 14:56 Відповісти
Покращену, це означає США забирає собі все, а Україні дулю з маком!?
Придумано фантастично хитро, зпустошити надра до того, як до них добереться путін, бо навіть після видобутку надр, США не надаватимуть ніяких гарантій та підтримки.
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21.02.2025 08:38 Відповісти
Передали папіпірці угоди... ? Аби моя воля, я завернув би її в будапештський меморандум, і діставав би цей непотріб США, коли б заходила мова про підписання... узгоджуємо, вивчаємо і інша ***** яку використовують США, зазвичай....
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21.02.2025 08:41 Відповісти
для ухвалення нового законопроєкту з масштабною допомогою для України "немає жодного апетиту" Джерело: https://censor.net/ua/n3537052
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21.02.2025 08:46 Відповісти
"... кілька помічників президента Володимира Зеленського заохочували його підписати оновлену пропозицію, щоб "уникнути подальшого загострення конфлікту з Трампом" - тобто треба підписати, аби тільки заспокоїти діда, та потішити його особисте ЕГО. Якось цинічно поводить себе адміністрація США, десь зникли поняття "демократія", "свобода", "цінності"... Тепер виходить, що бабло і пестощі вирішують все, і в росії цього на жаль набагато більше, отже "нічого особистого, просто бізнес - або плати, або лягай на живіт і розсувай булки, зараз буде боляче..."
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21.02.2025 09:00 Відповісти
РАЗОМ З НЕЮ НЕ ПРЕДАЛИ ЗЖМЯКАНИЙ БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ США???? В УКРАЇНІ ЗАПИТУЮТЬ ТАМПОНА.... ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ - А ЯК ТАМ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ І ЯКА ЦІНА БУЛА ЯДЄРКИ УКРАЇНСЬКОЇ????
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21.02.2025 09:11 Відповісти
Смысл в этом соглашении если Джносон сказал что США больше не будет выделять Украине новую военную помощ?
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21.02.2025 09:33 Відповісти
Українці з того як не мали так і не матимуть бо то питання між УА олігархами і ЮС групами. Якщо американці пропонують ще і безпеку, то ліпше може з ними. Бо українські взамін взагалі нічого не дають. Гроші за кордон а ви холопи в вашій ненці захищайте вашу хрущовку в кредит, який, між іншим також ми вам надали.
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21.02.2025 09:35 Відповісти
Цензор! Знову "500 мільйонів"?! В и в кожній новині стосовно "рідкісноземельних металів" вказуєте цю сумму, але мова йде про 500 міліардів!!!
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21.02.2025 09:52 Відповісти
Для простого народа, що нарівні економить на хлібі і ковбасі-подешевше купує,що 500 мільйонів, що 500 міліардів, що 500 триль'ярдів це все одна сума і та ж сума,яку важко уявити.
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21.02.2025 10:13 Відповісти
Цю угоду від України запропонував США в вересні 2024 року хто?А тепер, коли США таки погодились, щось вам не так!!Тут може бути тільки те, що раз пропонували США, але вона довго телилися, то точно таке ж запропонували Англії, і воно вже записане в секретному протоколі,де співробітництво на 100 років,, і от тут трохи невдобно виходить,,що вже продали,та таємно від народа.
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21.02.2025 10:08 Відповісти
Ого! Викладайте «секретний протокол». Серед своїх на цензорі обговоримо і приймемо рішення
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21.02.2025 11:43 Відповісти
16 січня 2025 року Україна та Велика Британія підписали Угоду про сторічне партнерство, яка містить як відкриту, так і закриту (секретну) частини. Президент Володимир Зеленський підтвердив наявність таємної частини угоди, зазначивши, що вона спрямована на зміцнення стійкості України та її розвиток. Відкрита частина угоди передбачає щорічну військову допомогу Україні від Великої Британії у розмірі щонайменше 3,6 мільярда доларів США, а також співпрацю в оборонній, економічній, технологічній та освітній сферах. Деталі закритої частини угоди не розголошуються, проте відомо, що вони покликані посилити обороноздатність України та сприяти її стійкому розвитку. Ну як казав Віхтор Хвьодорич,остальное додумайте самі,за Англія буде давати щорічно по 3,6 мільярда Також всі заперечували, особливо публічні особи,блрхери,що в Стамбулі парафували договір-капітуляцію, і що він секретний,аж поки таки його таки не опублікували.Станом на сьогодні Росія тисне на те,що попередній договір у Стамбулі,про узький ізик, маленьку армію тільки для парадів,і т..д., вже підписаний українською делегацією і його треба брати за основу , отже, ще щось Китаю Україні треба б дати, щоб всі були задоволені,тільки не ясно, що осталося.
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21.02.2025 13:20 Відповісти
Ви звичайно ж, не в курсі, хто,коли, в де сам запропонував США надра України, то що вам до всього іншого?
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21.02.2025 13:22 Відповісти
я не дуже розумію ЯК САМЕ трампон збирається видобувати ресурси на окупованій кацапами території?? Чи два ***** вже все "порєшалі" за нашою спиною??
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21.02.2025 10:17 Відповісти
А про що вони могли домовлятись із Рашкою, тільки про якісь вигоди для себе!!!
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21.02.2025 11:32 Відповісти
Та не Україні, 95 кварталу...
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21.02.2025 11:08 Відповісти
Доки в угоді не буде прописано що саме пропонується Україні в обмін на її згоду можете хоч тисячи разів наполягати на підписанні, цього не відбудеться. Не існує фактів погодження когось на те, що не надає йоми якогось зиску від цього, а те що пропонує Вашингтон виглядає лише як запропонування капітуляції перед Московією та ще й з вигодою для Штатів!!! То якщо це так не варто називати це "угодою" чи "договором" у яких є певна вигода в обох сторін!!!
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21.02.2025 11:31 Відповісти
Яка, бл…, угода?? Очевидно, що мова не йде ні про інвестиції, ні про безпеку. Просто тупий віджим ресурсів. І щось є сумніви, що ця «угода» може в принципі відповідати українському законодавству, це просто вкид.
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21.02.2025 11:39 Відповісти
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21.02.2025 11:54 Відповісти
Терміново потрібна ядерна зброя, купити, вкрасти, вбити і забрати навіть в Ина виміняти.
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21.02.2025 11:56 Відповісти
Началась распродажа. И земли и крепостных. Не, ну чо вы хотели этого президента?
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21.02.2025 12:58 Відповісти
Що з цього приводу скаже найпотужніий лідер на його найпотужніший менеджер дипломатії їрмак? Грошей з віджатого у "бариги" банку вистачить, щоб замістити американську фіндопомогу?
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21.02.2025 13:03 Відповісти
все ясно всі ці воплі це просто торги, зеленському треба набивати ціну
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21.02.2025 13:45 Відповісти
Зєля ляпнув язиком і трамп, за той язик, спіймав… А потім трамп звісно обурився, коли зєля дав задню…
Справа в тому, що треба було спочатку підготувати угоду, а потім розкривати рота і на її основі торгуватись…
зєля - тупий невіглас, якому не можна керувати навіть ЖЕКом…
Мене вчили ще у совку, що коли в тебе проблеми, ти йдеш до начальства вже з пропозицією вирішення проблеми, бажано в декількох варіантах - тоді з тобою розмовляють…
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21.02.2025 13:48 Відповісти
в очко себе его затосуйте.
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21.02.2025 13:53 Відповісти
Українці як завжди по тим самим граблям, 30 років народу парили про "свій особливий шлях", і "не дамо капіталістам багатства народні" де Україна опинилася самою жебрацькою країною Європи. А тут і ті копалини буквально віртуальні. Як то кажуть горбатого могила виправить, та і до могили тут не далеко.
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21.02.2025 17:04 Відповісти
зеленский любую подпишет, все ещ впереди. просто он так себе рейтинг набивает.
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22.02.2025 14:42 Відповісти
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