Спецпосланець США Келлог про зустріч із Зеленським: Широкі та позитивні дискусії
Спецпредставник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог після переговорів із вищим керівництвом України під час триденного візиту до Києва назвав дискусії "широкими та позитивними".
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Довгий та насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з [Володимиром Зеленським] — відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки", - написав Келлог.
Нагадаємо, Келлог прибув до Києва 19 лютого, наступного дня після того, як у Саудівській Аравії відбулися перші переговори між США і Росією від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
20 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом.
Як писав Цензор.НЕТ, зустріч відбулась без участі преси.
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пропав пан Генерал !
це про "4% диктатора" ?
рудий покаже йому кузькіну мать по поверненні в Америку
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Дави Трамп на 51 штат США,эти болваны не понимают реальности.
націоналізуємо копалини після війни !
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