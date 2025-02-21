Спецпосланець США Келлог про зустріч із Зеленським: Широкі та позитивні дискусії

Спецпредставник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог після переговорів із вищим керівництвом України під час триденного візиту до Києва назвав дискусії "широкими та позитивними".

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Довгий та насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з [Володимиром Зеленським] — відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки", - написав Келлог.

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Нагадаємо, Келлог прибув до Києва 19 лютого, наступного дня після того, як у Саудівській Аравії відбулися перші переговори між США і Росією від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

20 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом.

Як писав Цензор.НЕТ, зустріч відбулась без участі преси.

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