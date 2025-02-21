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Спецпосланець США Келлог про зустріч із Зеленським: Широкі та позитивні дискусії

Спеціальний посланник США з питань України та Росії Кіт Келлог та Володимир Зеленський

Спецпредставник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог після переговорів із вищим керівництвом України під час триденного візиту до Києва назвав дискусії "широкими та позитивними". 

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Довгий та насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з [Володимиром Зеленським] — відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки", - написав Келлог.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та США планують цього тижня завершити угоду про корисні копалини, - Bloomberg

Спецпосланець США Келлог про зустріч із Зеленським

Нагадаємо, Келлог прибув до Києва 19 лютого, наступного дня після того, як у Саудівській Аравії відбулися перші переговори між США і Росією від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

20 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом.

Як писав Цензор.НЕТ, зустріч відбулась без участі преси.

Також читайте: Зеленський про зустріч з Келлогом: Відновлює надію. Нам потрібні сильні угоди зі США

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Келлог Кіт (170)


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Топ коментарі
+2
"відважний лідер нації..."

пропав пан Генерал !
це про "4% диктатора" ?
рудий покаже йому кузькіну мать по поверненні в Америку

.
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21.02.2025 16:23 Відповісти
+2
Ну звісно. Інакше був би не "відважний лідер нації" а просто поц.
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21.02.2025 16:26 Відповісти
+1
Невже дали згоду підписати угоду про копалини - щось дуже позитивненько висловлюється...
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21.02.2025 16:13 Відповісти
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21.02.2025 16:12 Відповісти
"відважний лідер нації..."

пропав пан Генерал !
це про "4% диктатора" ?
рудий покаже йому кузькіну мать по поверненні в Америку

.
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21.02.2025 16:23 Відповісти
Невже дали згоду підписати угоду про копалини - щось дуже позитивненько висловлюється...
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21.02.2025 16:13 Відповісти
Було очевидно що Україна погодиться. Просто завдяки діям української влади і громадянській позиції народу, Україна покращила умови для себе і замість примарних "гарантій" і "припинень вогню" отримає зброю для захисту в обмін на копалини. Практично і сердито.
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21.02.2025 16:25 Відповісти
Ну звісно. Інакше був би не "відважний лідер нації" а просто поц.
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21.02.2025 16:26 Відповісти
Не треба щось вигадувати! Поц і в Африці завжди поц.
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21.02.2025 17:26 Відповісти
В принципі щось схоже з котом в нього є...
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21.02.2025 16:15 Відповісти
Гуд коп, бед коп...
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21.02.2025 16:15 Відповісти
Хахахах,шашлычник пришел в сознание,туман в голове развеелся?
Дави Трамп на 51 штат США,эти болваны не понимают реальности.
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21.02.2025 16:15 Відповісти
Все здав задаром. Чи за копійку
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21.02.2025 16:18 Відповісти
війна фігня, головне маньоври !

націоналізуємо копалини після війни !

.
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21.02.2025 16:25 Відповісти
Продано.🔨
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21.02.2025 16:28 Відповісти
Доводеться одному дідові віддуватися за іншого(
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21.02.2025 16:50 Відповісти
Блін та шож таке вчора піндоси, а сьогодні партнери, в ОПі не встигають методички міняти
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21.02.2025 17:09 Відповісти
Будь ласка,описуйте російські реалії російською мовой.
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21.02.2025 17:23 Відповісти
Почитайте вчорашні коменти під новинами Трампа, Волтца, Маска, а тоді росказуйте про реалії
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21.02.2025 17:31 Відповісти
 
 