Зеленський про зустріч з Келлогом: Відновлює надію. Нам потрібні сильні угоди зі США
Президент Володимир Зеленський назвав такою що відновлює надію зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом.
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ж було багато нашої міжнародної роботи. Генерал Келлог – зустріч, яка відновлює надію, і нам потрібні сильні угоди з Америкою – угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко й дуже-дуже виважено. Економіка й безпека завжди мають іти поруч, і деталі угод мають значення: що краще прописані деталі, то більший результат", - наголосив Зеленський.
Крім того, вони з Келлогом обговорили фронт, необхідність звільнити всіх українських полонених, яких утримують у Росії, а також – "необхідність надійної та чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя".
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.
Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.
Пізніше з'явилась інформація, що адміністрація Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".
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інтерв"ю с журналістом BILD
Подоляк один з найталановитіших Янкуовичевських політтехнологів .
******* досі пох... все що хтось каже, включно з лідерами могутніх країн.
,на всі зауваження по найближчому оточенню. одна відповідь
з ким прийшов з тимпіду
3 роки тому, у тебе кроти під самим носом. смайлик читай
2 роки тому, зрив переговорів в США, через присутність єрмака, знов читай
тебе обманюють твої радники та секретар, читай знов
тебе підставляють, знов читай
єрмака вважають впливовішим за тебе, знов ***** четверте речення
самодур який порівняв себе з Богом
Коротше, чергове "ТОЩО"
Пафосне пердіння у калюжу...
Про це написав фінський депутат Європарламенту від групи ЄНП, член комітету із закордонних справ Європарламенту та координатор ЄНП з питань EUDS Міка Аалтола, інформує https://www.newsweek.com/trump-europe-troops-ukraine-peace-deal-2033823 Newsweek.
відновлює надію??
Поняття "капітуляції" не зовсім таке, як нам його малюють останнім часом. Правильніше було би сказати, що зараз команда Трампа дає нам можливість уникнути цієї самої капітуляції у майбутньому. Нехай навіть і за рахунок наших деяких ресурсів
мільйонів?????
21 лютого, 2025, 03:
Сполучені Штати дали нам три тижні на погодження умов капітуляції України. Якщо цього не станеться, США https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-mozhe-vivesti-amerikanski-vijska-z-krajin-baltiji-ft.html виведуть війська з Європи, https://x.com/MikaAaltola/status/1892266627141456075 заявив у дописі на Х фінський депутат Європарламенту від групи ЄНП, член комітету із закордонних справ Європарламенту та координатор ЄНП з питань EUDS Міка Аалтола, говорячи про так звану мирну угоду Трампа, https://www.newsweek.com/trump-europe-troops-ukraine-peace-deal-2033823 повідомляє Newsweek.
«Трамп тепер і в майбутньому ставить у пріоритет безпеку Росії. Хай вони самі розгрібають свій безлад. У нас є три тижні, щоб подорослішати», - зазначив Аалтола.
За даними телекомпанії NBC News, яка посилається на американських посадовців, міністр оборони США Піт Гегсет під час закритої зустрічі з українськими посадовцями повідомив, що Вашингтон може суттєво скоротити військову присутність у Європі.
Через кілька днів після інавгурації Трампа на другий термін європейське дипломатичне джерело повідомило провідному італійському інформагентству ANSA, що Трамп планує вивести з Європи близько 20 тисяч американських військових і вимагатиме від союзників по НАТО збільшення фінансових внесків для покриття витрат на утримання військ, що залишаться.
Дипломатичне джерело зазначило, що, на думку Трампа, війська США є «стримуючим фактором», тому витрати на їх утримання не повинні «лягати лише на плечі американських платників податків».
В інтерв'ю BBC, опублікованому у четвер, Трамп сказав, що вважає Росію стороною, яка має перевагу на переговорах, оскільки її https://zn.ua/ukr/europe/tramp-vvazhaje-shcho-ukrajina-musit-uklasti-mir-z-rosijeju.html війська «захопили багато території».
Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявляв, що https://zn.ua/ukr/POLITICS/hlava-pentahonu-ne-varto-vvazhati-shcho-amerikanski-vijska-budut-u-jevropi-vichno.html Європа не може вважати, що американські війська будуть на континенті вічно. Він закликав ЄС більше інвестувати у власну оборону.
Також виконавці лишили на місці записку «Убийте Ілона Маска».
не на часі. Адже прокремлівський Трамп прислав свого баскака тільки настирливо нав'язувати нам нездійсненні мрії-хотілки фашиста )(уйла про мир - капітуляцію для України, з знищенням її територіальної цілісності та суверенітету. А заразом і з цим
ще і злочинно видурити якомога більше природних багатств з України. Виходить що
це якесь порочне коло - безвихідь, фашист )(уйло постійно злочинно захоплює
природні багатства України, а тепер ще і Трампу це дуже сподобалось.
Ні в кого немає "апетиту" до цього, заявив республіканець Джонсон. Він наголосив, що спочатку потрібно закінчити війну в Україні.
Бюджетні питання в США в першу чергу вирішує Палата представників, де республіканці, які підтримують політику Трампа, мають більшість.
І який же після цього він «король» та «рятувальник» всесвіту від війн?
Отак і Бубон-обідився за 4 проценти, побіг до пресси, нахамив, підняв з ліжок всю інформклаку, а потім Келлог показав *роздруківки* з 20 року по крипті, зразу ж по піонерські -усєгда готов, меня нє так понялі, дружба з Донні на вєка. А інформклака навіть не встигла перевзутись. З Бубоном вже, напевне,фсьо. У якомусь інтервью забув навіть призвіще британського премьєра з яким нещодавно підписував віковий договір.