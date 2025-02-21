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Зеленський про зустріч з Келлогом: Відновлює надію. Нам потрібні сильні угоди зі США

Володимир Зеленський та Кіт Келлог

Президент Володимир Зеленський назвав такою що відновлює надію зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ж було багато нашої міжнародної роботи. Генерал Келлог – зустріч, яка відновлює надію, і нам потрібні сильні угоди з Америкою – угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко й дуже-дуже виважено. Економіка й безпека завжди мають іти поруч, і деталі угод мають значення: що краще прописані деталі, то більший результат", - наголосив Зеленський.

Крім того, вони з Келлогом обговорили фронт, необхідність звільнити всіх українських полонених, яких утримують у Росії, а також – "необхідність надійної та чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя". 

Читайте: Зеленський – легітимний президент, обраний на вільних виборах, - Макрон

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Пізніше з'явилась інформація, що адміністрація Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі заяви, що лунають з Києва - образи в бік Трампа - є неприйнятними, - Волтц

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Келлог Кіт (170)


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Топ коментарі
+13
Останній блог у Юрія Швеця, як Келлог погодинно описав контрроль переведення баблосів прямо з ОПУ в офшори. Й типу сказав- не захочеш підписувати угоду про корисні копалини - буде оголошено як ви з Єрмаком мародерили...
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21.02.2025 03:35 Відповісти
+10
Це ти з окопу краківського фронту пишеш?
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21.02.2025 05:04 Відповісти
+9
В Ютубе под новостями про Маска дохрена рашенботов. Они не ленятся там камментить и формировать мнение. Пишут амерам на английском. Например " Зеленский завел детей в театр и там убил". Ну и твари. И ведь это действует.
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21.02.2025 02:23 Відповісти
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В Ютубе под новостями про Маска дохрена рашенботов. Они не ленятся там камментить и формировать мнение. Пишут амерам на английском. Например " Зеленский завел детей в театр и там убил". Ну и твари. И ведь это действует.
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21.02.2025 02:23 Відповісти
В них "ольгінські" боти вже років 20 на потоці.
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21.02.2025 02:24 Відповісти
Майбутній міністр іноземних справ в уряді Єдності та порятунку для перемовин про мирні угоди та умови безпеки. Вовка - це твій останній шанс без перевиборів закінчити війну .
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21.02.2025 03:39 Відповісти
Це ти з окопу краківського фронту пишеш?
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21.02.2025 05:04 Відповісти
Илья Новиков: новая политика США, прекращение огня, санкции против Порошенко и иск против Зеленского- ютуб
інтерв"ю с журналістом BILD
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21.02.2025 05:14 Відповісти
Лаченков мразь малолітня
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21.02.2025 07:47 Відповісти
Продажна наволоч , а не кумир - прихвостень зейломародерів !
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21.02.2025 08:26 Відповісти
ОПУ=ПОДОЛЯК (брат офіцер в рашкостані) =корефан покійного ПОВАРА ХУТІНА з його ботарнею по передвиборчій компанії ЗЄбуратінки , як кандидата Кремля.
Подоляк один з найталановитіших Янкуовичевських політтехнологів .
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21.02.2025 04:19 Відповісти
питаюЦЦЦА бороть русню- та вони корєші , на одну ціль працюють - на розбрат в Україні
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21.02.2025 04:43 Відповісти
Порох пробує апелювати до самозакоханого ідіота, який досі інтелектуально не виріс із віку, в якому маленькі хлопчики міряються своїми піцюрками... Тут Порошенко відмітив: як швидко від планів перемоги перейшли до замірів рейтингів! Важко повірити, що це буде почуто. Особливо в країні, де занадто багато не громадян, а саме населення, яке неспроможне зрозуміти, що відстоювати треба не неіснуючу честь якогось там недопрезидента, а Україну...
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21.02.2025 06:34 Відповісти
Это действует, т.к. у Украины нет в США ни одного спикера (посол Маркарова - не рукопожатая, фактически, персона нон-грата).
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21.02.2025 03:30 Відповісти
Останній блог у Юрія Швеця, як Келлог погодинно описав контрроль переведення баблосів прямо з ОПУ в офшори. Й типу сказав- не захочеш підписувати угоду про корисні копалини - буде оголошено як ви з Єрмаком мародерили...
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21.02.2025 03:35 Відповісти
да.... швець - ото джерело точне як швейцарський годинник))
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21.02.2025 03:46 Відповісти
а життя все покаже краще , хоча й запізненням, не як швейцарський годинник.
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21.02.2025 04:12 Відповісти
Але у світлі нових завдань для Кремля , скотини ферми ПРигожина стали працювати на полі бою за перемогу Трамапа й на знищення боневтіка . Це тисячі лайків під Іларіоновим, під Любарським , Боровиком , під Арестовичем та іншою нечистю. Ця бійня проти ЗЕЄрмакомародерні стала й була корисною для прокремлівської команди Трмапа . Іларіонов за своє бабло відкрив фальшивий чат типу діаспори у США DIASPOPRA UA й гуртом гнали зі США за Трмапа й проти ЗЕ. Нічого нового - це спільна з Кремлем тактика розірвати Україну новими Майданами. Тому й технології кремля співпадають з грою МАСКА та усієї команди Трамп проти зеЄрмакомародерні . Не мир головне для Кремля - а розбрат або вибори свого медведчуківського, що й розкручують на тому ж сайті типу діаспори. Фотки зі Спартц на поливному сніданку , як прекрасна чесна (медведучіквського покрою) діаспора . Зараз Іларіонов та Любарський продовжують й надалі рвати Україну , н=гають спектакль ніби розійшлися в поглядах. А на сайтітипу діаспори були гостями однодумцями увесь виборчий рік Трампа . Любарський грубо проти ЗЕ а Іраіонов грубо за мир через силу ( НУ ТІПА НСТОЯЩИЙ НЕ УКР-НАЦИК-ЄВРЕЙ) а РУЗКІЙ ДЕМАКРАТ , типу наперекір команді Трампа , а насправді на розрив України за широкою спиною ТРАМПЕНЯТ
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21.02.2025 04:34 Відповісти
те що крали всі знають, але вірити якомусь шлюхцю
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21.02.2025 06:47 Відповісти
ну й що що перечислив???
******* досі пох... все що хтось каже, включно з лідерами могутніх країн.
,на всі зауваження по найближчому оточенню. одна відповідь
з ким прийшов з тимпіду
3 роки тому, у тебе кроти під самим носом. смайлик читай
2 роки тому, зрив переговорів в США, через присутність єрмака, знов читай
тебе обманюють твої радники та секретар, читай знов
тебе підставляють, знов читай
єрмака вважають впливовішим за тебе, знов ***** четверте речення
самодур який порівняв себе з Богом
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21.02.2025 09:20 Відповісти
І правильно. А угода про кор. копалини вже сама по собі буде гарантією безпеки для України. Не поновить рашка бойові дії там, де будуть американські видобувні компанії з технікою працювати.
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21.02.2025 11:40 Відповісти
Швець вже святкував перемогу демократів...той ще віщун
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21.02.2025 12:46 Відповісти
Бєндєрафскіє дома атакуют мірниє русскіє ракєти.
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21.02.2025 03:49 Відповісти
А чому не потужнi?
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21.02.2025 02:29 Відповісти
Нажаль Келлог нічого не вирішує.
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21.02.2025 02:45 Відповісти
так - це лиш грілка після льодяного душу , шаб знову отримати душ ...
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21.02.2025 03:41 Відповісти
Він рупор тих, хто вирішує
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21.02.2025 11:41 Відповісти
"яка відновлює надію"- це ще не плідна і потужна? Але, мабуть, багатообіцяюча, що наступна зустріч буде, нарешті, сильна і особлива..
Коротше, чергове "ТОЩО"
Пафосне пердіння у калюжу...
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21.02.2025 02:50 Відповісти
Президент Сполучених Штатів https://tsn.ua/tags/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF Дональд Трамп надав країнам Європи три тижні для того, щоб узгодити "капітуляцію" України, в іншому випадку він виведе американські війська з європейського континенту.

Про це написав фінський депутат Європарламенту від групи ЄНП, член комітету із закордонних справ Європарламенту та координатор ЄНП з питань EUDS Міка Аалтола, інформує https://www.newsweek.com/trump-europe-troops-ukraine-peace-deal-2033823 Newsweek.

відновлює надію??
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21.02.2025 03:49 Відповісти
Подивимся,на щастя в США не уголовник трамп все верішує,
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21.02.2025 04:03 Відповісти
Питання у тому "чиї" ЗМІ пишуть потібну бурду, і як її подають)
Поняття "капітуляції" не зовсім таке, як нам його малюють останнім часом. Правильніше було би сказати, що зараз команда Трампа дає нам можливість уникнути цієї самої капітуляції у майбутньому. Нехай навіть і за рахунок наших деяких ресурсів
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21.02.2025 11:43 Відповісти
ми їм вже віддали ресурси. Зброю, включно з ядерною. Хай повертають борг
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21.02.2025 12:59 Відповісти
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні. Джерело: https://censor.net/ua/n3537050

мільйонів?????
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21.02.2025 03:58 Відповісти
да какая разніца - вони так зшантажують вовку його офшорами що підпише й на мільйони гривень
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21.02.2025 04:39 Відповісти
ТРАМП ДАВ ЄВРОПІ ТРИ ТИЖНІ, ЩОБ ПІДПИСАТИ КАПІТУЛЯЦІЮ УКРАЇНИ: ЄВРОДЕПУТАТ

21 лютого, 2025, 03:

Сполучені Штати дали нам три тижні на погодження умов капітуляції України. Якщо цього не станеться, США https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-mozhe-vivesti-amerikanski-vijska-z-krajin-baltiji-ft.html виведуть війська з Європи, https://x.com/MikaAaltola/status/1892266627141456075 заявив у дописі на Х фінський депутат Європарламенту від групи ЄНП, член комітету із закордонних справ Європарламенту та координатор ЄНП з питань EUDS Міка Аалтола, говорячи про так звану мирну угоду Трампа, https://www.newsweek.com/trump-europe-troops-ukraine-peace-deal-2033823 повідомляє Newsweek.

«Трамп тепер і в майбутньому ставить у пріоритет безпеку Росії. Хай вони самі розгрібають свій безлад. У нас є три тижні, щоб подорослішати», - зазначив Аалтола.

За даними телекомпанії NBC News, яка посилається на американських посадовців, міністр оборони США Піт Гегсет під час закритої зустрічі з українськими посадовцями повідомив, що Вашингтон може суттєво скоротити військову присутність у Європі.

Через кілька днів після інавгурації Трампа на другий термін європейське дипломатичне джерело повідомило провідному італійському інформагентству ANSA, що Трамп планує вивести з Європи близько 20 тисяч американських військових і вимагатиме від союзників по НАТО збільшення фінансових внесків для покриття витрат на утримання військ, що залишаться.

Дипломатичне джерело зазначило, що, на думку Трампа, війська США є «стримуючим фактором», тому витрати на їх утримання не повинні «лягати лише на плечі американських платників податків».

В інтерв'ю BBC, опублікованому у четвер, Трамп сказав, що вважає Росію стороною, яка має перевагу на переговорах, оскільки її https://zn.ua/ukr/europe/tramp-vvazhaje-shcho-ukrajina-musit-uklasti-mir-z-rosijeju.html війська «захопили багато території».

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявляв, що https://zn.ua/ukr/POLITICS/hlava-pentahonu-ne-varto-vvazhati-shcho-amerikanski-vijska-budut-u-jevropi-vichno.html Європа не може вважати, що американські війська будуть на континенті вічно. Він закликав ЄС більше інвестувати у власну оборону.
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21.02.2025 05:23 Відповісти
Наталко, ото як турист із півночі скажу, от моі враженя за баґато років. Американці дуже френдлі, дуже чемні, дуже хелпфул, але троха туповаті,і ви тому наґлядний приклад, соррі.
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21.02.2025 05:58 Відповісти
то тролиха, вона Америу і на мапі не знайде
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21.02.2025 06:51 Відповісти
Трампо матіорий і енерґичний, без питанн' він і зешмаркля і х.у...ло увійдут' в історію цівілізаціі. У зешмарклі е одна фішка, стати в позу і сказати - screw you old farts, ми будемо воювати до перемоґи і ніяких перемовин. Кацапня вже ґотова до миру, а тут тиц'******.
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21.02.2025 05:23 Відповісти
Все це результат правління дилетантів, які за шість років так і нічого не навчились робити. А розумних і досвідчених «папєрєдніков» слухати за падло.
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21.02.2025 05:28 Відповісти
Поки УКРАЇНИ СПИТЬ БОТИ ВОЮЮТЬ МІЖ СОБОЮ !!!
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21.02.2025 06:05 Відповісти
Магазин Tesla був обстріляний в одному з американських штатів: протести набирають обертів

Також виконавці лишили на місці записку «Убийте Ілона Маска».
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21.02.2025 06:07 Відповісти
Жлоб'йо завжди потрібне, шоб руйнувати і шоб такі лохі як ви були excited and perplexed.
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21.02.2025 06:32 Відповісти
🙄 У Маска стався збій в матриці: він видав, що гроші виявляється «загубились» в руках американських чиновників, а не Зеленського, якого звинувачував Трамп та компанія
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21.02.2025 06:08 Відповісти
А про тимчасово окуповані Українські землі випадково не балакали ? Видно що це
не на часі. Адже прокремлівський Трамп прислав свого баскака тільки настирливо нав'язувати нам нездійсненні мрії-хотілки фашиста )(уйла про мир - капітуляцію для України, з знищенням її територіальної цілісності та суверенітету. А заразом і з цим
ще і злочинно видурити якомога більше природних багатств з України. Виходить що
це якесь порочне коло - безвихідь, фашист )(уйло постійно злочинно захоплює
природні багатства України, а тепер ще і Трампу це дуже сподобалось.
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21.02.2025 06:13 Відповісти
все пропало не кажу... Але Тампон путінський вже зробив свій план вибір, точніше Маск аль.... бо цей старий фсбешник Тампоні не справжній, син Маски сам сказав Доду.. Їх планам заважає демократична Європа.. сьогодні європейська демократія має вимести всі пропутінські партії, як це зробило хкуйло у себе... Почалася боротьба за виживання... Можна повірити Тампону-маску і потрапити в капкан скинувши Україну в пащу хкуйлу... До речі Варшава щось мутить чи тільки на свою користь... Хоча в ЄС вже чекають нову хвилю біженців...це то зрозуміло... Слабинка в колінках у них велика чи переляк?? Чи Маска трампа зацікавить Варшаву розділом України, коли білий дім з Кремлем замутять Велику революцію , щоб розділити Україну... у них цей план має Назву - ВИБОРИ..
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21.02.2025 06:16 Відповісти
Конгрес США не схвалюватиме нову допомогу Україні, заявив спікер Палати представників Майк Джонсон в ефірі Newsmax у четвер, 20 лютого. Він пояснив, що не бачить зацікавленості у наданні подальшої допомоги Україні і що виділення коштів Києву має бути припинено, оскільки "все це тягнеться надто довго".

Ні в кого немає "апетиту" до цього, заявив республіканець Джонсон. Він наголосив, що спочатку потрібно закінчити війну в Україні.

Бюджетні питання в США в першу чергу вирішує Палата представників, де республіканці, які підтримують політику Трампа, мають більшість.
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21.02.2025 06:18 Відповісти
Трамп навіть зі своїми яйцями розібратись не в стані - ціни найдорожчі в світі (450 на гривні)

І який же після цього він «король» та «рятувальник» всесвіту від війн?
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21.02.2025 06:25 Відповісти
пропоную - яйця с України на зброя из США
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21.02.2025 06:30 Відповісти
https://t.me/voynareal/109819 Відео
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21.02.2025 06:33 Відповісти
Зеленський: На кожні 2 вкладених долари в далекобійність отримуємо майже 10 доларів збитків РФ
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21.02.2025 06:26 Відповісти
...і тому принципово не виробляємо далекобійні ракети.
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21.02.2025 08:36 Відповісти
Компромат-вєлікоє дєло. Під час підготовки до звільнення Хрущова, активна група ліц з ЦК проводила бесіди за приєднання інших членів Цк. Серед них був Андропов, тоді заввідділом ЦК. Один із членів ЦК спитав його, а що будемо робити, коли Хрущов буде бушувати. А нічого-ми йому покажемо його ,підписи під документами 37 року про вироки. І всі дивувались-Хрущов вів себе напрочуд спокійно, сидів в куточку. Попросив слово, а йому Брєжнєв повідомив- тут в тебе товаришів немає і він тихо пішов.
Отак і Бубон-обідився за 4 проценти, побіг до пресси, нахамив, підняв з ліжок всю інформклаку, а потім Келлог показав *роздруківки* з 20 року по крипті, зразу ж по піонерські -усєгда готов, меня нє так понялі, дружба з Донні на вєка. А інформклака навіть не встигла перевзутись. З Бубоном вже, напевне,фсьо. У якомусь інтервью забув навіть призвіще британського премьєра з яким нещодавно підписував віковий договір.
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21.02.2025 06:46 Відповісти
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21.02.2025 06:53 Відповісти
Трампо підняв добрячий шухер у Канада та ґейропі, і стало цікавіше жити. Усе він і Ілон Маск кажут', полюби кацапа публічно, а потім роздери йому дупу. Найважливіші зара, то хлопці і дівчата ЗСУ, God bless you all.
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21.02.2025 07:07 Відповісти
Надежда сохранить нацию это 51 штат США,чуда ждать можно заканчивать.
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21.02.2025 07:58 Відповісти
Угоди зі сша не стоять паперу на якому вони написані. Може краще ресурси продавати тим хто нам дасть за них зброю?
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21.02.2025 08:06 Відповісти
А то мені щось здається що Тромб спеціально хоче в нас забрати ще й ресурси щоб ми вже нічого і нікому не могли обміняти на зброю і просто капітулювали. Ще й буде сміятись мовляв ви нікому не потрібні голодранці і без зброї здавайтесь *****
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21.02.2025 08:11 Відповісти
Скільки ж ти, Боневтіке, будеш брехати цьому зубожілому і обкраденому тобою наріду? Скільки тобі потрібно ще угод і планів "миру" та "стійкості", які ти підписував у минулому році? Наберися сміливості і йди геть, дай нормальним дядям вивести країну з прірви, куди ти її завів, бо може бути непередбачене.
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21.02.2025 08:36 Відповісти
І буквально наступна новина-Конгрес не буде давати Україні допомогу.
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21.02.2025 10:29 Відповісти
 
 