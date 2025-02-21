Зеленський про зустріч з Келлогом: Відновлює надію. Нам потрібні сильні угоди зі США

Президент Володимир Зеленський назвав такою що відновлює надію зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ж було багато нашої міжнародної роботи. Генерал Келлог – зустріч, яка відновлює надію, і нам потрібні сильні угоди з Америкою – угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко й дуже-дуже виважено. Економіка й безпека завжди мають іти поруч, і деталі угод мають значення: що краще прописані деталі, то більший результат", - наголосив Зеленський.

Крім того, вони з Келлогом обговорили фронт, необхідність звільнити всіх українських полонених, яких утримують у Росії, а також – "необхідність надійної та чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя".

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Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Пізніше з'явилась інформація, що адміністрація Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".

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