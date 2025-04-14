Барро після удару РФ по Сумах: ЄС має запровадити найжорсткіші санкції проти Росії
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейський Союз запровадити найжорсткіші санкції проти Росії у відповідь на масове вбивство цивільних у Сумах.
Про це він заявив на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембургу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Цими вихідними жахіття в Україні досягли свого апогею, коли сталося масове вбивство на Вербну неділю. На північному сході країни безневинні мирні жителі двічі стали мішенню ракет Володимира Путіна", - сказав Барро.
Він нагадав, що Міжнародний кримінальний суд уже видав ордер на арешт Путіна за військові злочини, і наголосив: якщо президент РФ і далі ігноруватиме заклики до припинення вогню, його необхідно змусити до цього санкційним тиском.
"Саме тому я закликаю Європейський Союз запровадити найжорсткіші санкції проти Росії, щоб придушити її економіку і не дати їй змоги підживлювати свої військові зусилля", - наголосив міністр.
Барро також висловив сподівання, що Сполучені Штати, які, за його словами, "вклали багато часу і енергії в спроби досягти припинення вогню", зможуть також посилити санкційний тиск на Москву.
Удар РФ по Сумах на Вербну неділю
Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей.
14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.
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