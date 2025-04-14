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Барро після удару РФ по Сумах: ЄС має запровадити найжорсткіші санкції проти Росії

Жан-Ноель Барро про допомогу Трампа Україні

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейський Союз запровадити найжорсткіші санкції проти Росії у відповідь на масове вбивство цивільних у Сумах.

Про це він заявив на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембургу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Цими вихідними жахіття в Україні досягли свого апогею, коли сталося масове вбивство на Вербну неділю. На північному сході країни безневинні мирні жителі двічі стали мішенню ракет Володимира Путіна", - сказав Барро.

Він нагадав, що Міжнародний кримінальний суд уже видав ордер на арешт Путіна за військові злочини, і наголосив: якщо президент РФ і далі ігноруватиме заклики до припинення вогню, його необхідно змусити до цього санкційним тиском.

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"Саме тому я закликаю Європейський Союз запровадити найжорсткіші санкції проти Росії, щоб придушити її економіку і не дати їй змоги підживлювати свої військові зусилля", - наголосив міністр.

Барро також висловив сподівання, що Сполучені Штати, які, за його словами, "вклали багато часу і енергії в спроби досягти припинення вогню", зможуть також посилити санкційний тиск на Москву.

Удар РФ по Сумах на Вербну неділю

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей.

14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

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Автор: 

санкції (11821) Євросоюз (13399) Барро Жан-Ноель (18)


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Топ коментарі
+8
"найжорсткіші" треба було запровадити максимум до 1го березня 2022-го, три роки соплі жуєте, занепокоєні *********
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14.04.2025 14:15
+6
Маріуполь та Бучу вже не згадують. То ж давно вже було, авжеж?
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14.04.2025 14:19
+4
увже були "ПЕКЕЛЬНІ"
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14.04.2025 14:18
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"найжорсткіші" треба було запровадити максимум до 1го березня 2022-го, три роки соплі жуєте, занепокоєні *********
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14.04.2025 14:15 Відповісти
увже були "ПЕКЕЛЬНІ"
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14.04.2025 14:18 Відповісти
Тепер будуть "райські" ...?
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14.04.2025 14:34 Відповісти
все мабуть ,до того йде...
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14.04.2025 14:36 Відповісти
Маріуполь та Бучу вже не згадують. То ж давно вже було, авжеж?
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14.04.2025 14:19 Відповісти
Треба ще заявити що "ЄС (або якась країна) має посилити підтримку України", вже о пів на третю дня, а таких заяв ще сьогодні не було.
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14.04.2025 14:21 Відповісти
ліміт на обіцянки закінчився,чекайте іншого місяця
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14.04.2025 14:26 Відповісти
Так вперед!!!! У чому ж справа!!!
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14.04.2025 14:21 Відповісти
справа у тих справах що робляться за нашими спинами
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14.04.2025 14:25 Відповісти
головне не наложіть у штани від потужної потуги ,давайте обмежимося 100500 попередженням,цинічні двоособисті виродки всі що сша що єс
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14.04.2025 14:24 Відповісти
Сьогодні вдень знову приліт в житловому масиві...
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14.04.2025 14:27 Відповісти
а після бучі? а після маріуполя? а після ізюму? а після каховської гес?.......
купували, купують та будуть купувати нафту та газ, аж бігом.
і зброю видавати піпеткою. як раз, щоб відступати потроху до дніпра, втрачаючи людей і території.
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14.04.2025 14:29 Відповісти
Досить заяви, обурення чи занепокоїння публікувати! Може вже час діяти, а не занепокоїтись! Дайте дадекобійну зброю, застосовуйте жорстокі санкції! Вже на часі і давно, використати все що можливо і неможливо до світової країни-террориста!
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14.04.2025 14:30 Відповісти
Замість тисячи слів -
"... Дані, зібрані аналітичною компанією Kpler і проаналізовані Politico, показують, що за перші 15 днів 2025 року 27 країн Європейського Союзу імпортували 837 300 метричних тонн скрапленого газу з Росії. Це рекордний показник у порівнянні з 760 100 тоннами, імпортованими за аналогічний період минулого року...
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14.04.2025 14:37 Відповісти
Трумп з трупою своїх блазнів-хвойд - лагідний, "прекрасний-чудовий", подєльник людожера *****.. омериканці - маГ-овці, вітаннячка вам жлобам-дебілам..
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14.04.2025 14:40 Відповісти
ЄС має запровадити найжорсткіші санкції проти Росії

Замочити *****?
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14.04.2025 15:16 Відповісти
І почати знову купувати газ в рашки.
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14.04.2025 16:55 Відповісти
Не розумію. Така трагедія. І знову потік слів, які нічого не вартують. Хтось сказав. Врятувавши життя однієї людини, ти врятуєш світ. IRIS -T врятувало б вже у двох містах до сотні. Або .... просто мовчати. І все нехай йде як йде ?
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14.04.2025 18:07 Відповісти
 
 