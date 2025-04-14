Духовний радник Трампа пастор Бернс після атаки на Суми назвав Путіна "чистим злом"

Духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс засудив російську ракетну атаку на Суми, яка сталася у Вербну неділю, 13 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі Х.

"Ось чому я назвав Путіна злом… Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливе бомбардування Росією церкви в Сумах, Україна, у Вербну неділю - день, що має бути присвячений молитві та духовному оновленню для християн усього світу", - написав Бернс.

За його словами, ця жорстока атака, що цинічно була спрямована на невинних вірян, які зібралися в мирі для святкування Вербної неділі, є невиправданим нападом на людяність, віру і святість життя.

"Таке навмисне насильство проти беззахисних вірян свідчить про глибоку зневагу до співчуття та моралі. Я вимагаю справедливості, відповідальності та негайного припинення цих звірств, закликаючи всіх людей совісті засуджувати це зло та невпинно працювати задля миру та примирення. Я закликаю всіх людей віри з усього світу публічно засудити Росію за ці злісні акти насильства проти жінок і дітей серед цивільного населення. Світ повинен стояти разом проти цих злодіянь", - підкреслив Бернс.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей.

14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін прагне продовжувати війну, а не шукати мир. Удари РФ по Кривому Рогу та Сумах вимагають рішучих кроків, - Сибіга