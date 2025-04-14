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Новини Удар по Сумах
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Духовний радник Трампа пастор Бернс після атаки на Суми назвав Путіна "чистим злом"

Пастор Бернс засудив удар по Сумах

Духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс засудив російську ракетну атаку на Суми, яка сталася у Вербну неділю, 13 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі Х.

"Ось чому я назвав Путіна злом… Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливе бомбардування Росією церкви в Сумах, Україна, у Вербну неділю - день, що має бути присвячений молитві та духовному оновленню для християн усього світу", - написав Бернс.

За його словами, ця жорстока атака, що цинічно була спрямована на невинних вірян, які зібралися в мирі для святкування Вербної неділі, є невиправданим нападом на людяність, віру і святість життя.

"Таке навмисне насильство проти беззахисних вірян свідчить про глибоку зневагу до співчуття та моралі. Я вимагаю справедливості, відповідальності та негайного припинення цих звірств, закликаючи всіх людей совісті засуджувати це зло та невпинно працювати задля миру та примирення. Я закликаю всіх людей віри з усього світу публічно засудити Росію за ці злісні акти насильства проти жінок і дітей серед цивільного населення. Світ повинен стояти разом проти цих злодіянь", - підкреслив Бернс.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей.

14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін прагне продовжувати війну, а не шукати мир. Удари РФ по Кривому Рогу та Сумах вимагають рішучих кроків, - Сибіга

Автор: 

путін володимир (23803) Сумська область (3667) Суми (883) Трамп Дональд (5610) Сумський район (180)


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Топ коментарі
+15
Думаю шо Трамп його не слухає, він зайнятий коханням з Пуйлом
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14.04.2025 13:33
+13
Не знаю - наскільки він "духовний наставник Трампа", але схоже на те що дядько здатен відрізнити чорне від білого, на відміну від Віткофа та інших фріків.
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14.04.2025 13:35
+8
Думалось, що духовний наставник рудого з хвостом і рогами,,,
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14.04.2025 13:30
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Думалось, що духовний наставник рудого з хвостом і рогами,,,
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14.04.2025 13:30 Відповісти
Скоріше, гівно немите.
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14.04.2025 13:30 Відповісти
Вимагає справедливості - сильно!
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14.04.2025 13:31 Відповісти
А накануне после Кривого Рога все еще был "чистым духом"?
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14.04.2025 13:31 Відповісти
це потужно! Аліллуя!
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14.04.2025 13:32 Відповісти
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14.04.2025 14:09 Відповісти
Думаю шо Трамп його не слухає, він зайнятий коханням з Пуйлом
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14.04.2025 13:33 Відповісти
авжеж!

пастор духовний радник, але трамп в церкву НЕ ходить

він на полі для гольфа Мамоні молиться

.
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14.04.2025 13:47 Відповісти
Вже не радник...
Вже зрадник...
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14.04.2025 13:33 Відповісти
пасторе, Ви помиляєтесь, то була...

"подвійна помилка рашки"

.
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14.04.2025 13:35 Відповісти
тепер тільки треба дочекатись коли бернс зустрінеться з трампом у гольф-клубі, щоб донести до трампа цю думку.
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14.04.2025 13:34 Відповісти
Не знаю - наскільки він "духовний наставник Трампа", але схоже на те що дядько здатен відрізнити чорне від білого, на відміну від Віткофа та інших фріків.
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14.04.2025 13:35 Відповісти
нехай тоді поїде в кремль і проведе обряд екзорцизму
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14.04.2025 13:35 Відповісти
Духовний радник?

а, хто ж тоді ілона?
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14.04.2025 13:36 Відповісти
чого ,всі роки війни в Україні і вбивства рашистом ,українського народу , не говорив і не говорить ватіканський слуга не Господа Бога,а рашистського антихриста
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14.04.2025 13:37 Відповісти
"Духовный советник" Бернс-> Трампу: чистое зло, прости господи!
Трамп->Бернсу: мне тут вменяемые советники сказали, что все хорошо, ошибки случаются.
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14.04.2025 13:41 Відповісти
херовый он советник если не способен внушить трампу те же мысли!
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14.04.2025 13:49 Відповісти
Одна справа -- написати таке в Твітері, і зовсім інша -- сказати такі слова своєму "духовному сину" прямо в очі.
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14.04.2025 14:07 Відповісти
Він такий же "духовний радник Трампа", як Остап Бендер - гросмейстер. Припинить писати дурню.
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14.04.2025 14:07 Відповісти
Хіба ЦЕНЗОР винен в тому, що в США ідіократія?
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14.04.2025 14:10 Відповісти
Ну а хто відповідає, за усе, тут написане? Для чого підігрувати ОП з цією анекдотичною версією про "духовного наставника", яку їм підсунули лобістські компанії США, якім ОП заплатив мільйони доларів в пошуках "підходу" к Трампу. Їм і знайшли цього "персонажа".
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14.04.2025 14:29 Відповісти
Я рада, що є люди які роблять правильні висновки і говорять їх в голос не боячись.
Моя вам повага пане Берес.
Нехай Господь почує ваші слова і поверне гідність і розум, віру і силу тим, хто здатен протистояти абсолютному злу сі-пу і тим хто їх підтримує.
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14.04.2025 14:12 Відповісти
Трампові наставники всі на Луб'янці!
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14.04.2025 14:28 Відповісти
І що далі...?
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14.04.2025 14:32 Відповісти
во що триздюлина від пастви робить з пасторм трамп трампом але йго паства почала питати і пастор перевзувся в повітрі бо якось смажитись не хо
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14.04.2025 14:52 Відповісти
Слова "духовний" і "Трамп" ніяк не можуть бути в одному реченні.
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14.04.2025 16:23 Відповісти
чому-є Духи Божі а є духи сатанинські,тому хто кому служить видно по їх справах-бо по справаїх їх впізнаєте їх...
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14.04.2025 16:43 Відповісти
Марку Бернсу-чистим буває добро а зло є лише брудним...
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14.04.2025 16:39 Відповісти
Барани в стаді не завжди слухаються своїх пастирів🐏🇺🇲🐏
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15.04.2025 09:37 Відповісти
 
 