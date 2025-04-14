Брекельманс про удар РФ по Сумах: Путін - зло, Росія - агресор. Україна заслуговує на повну підтримку
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відреагував на ракетний удар Росії по Сумах, що стався у Вербну неділю.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"У Вербну неділю стався потужний ракетний обстріл Сум - понад 20 загиблих і ще більше поранених. Ні, не можна звинувачувати в цьому обидві сторони. Путін - зло. Росія - агресор, яка вчиняє акти державного тероризму. Україна заслуговує на нашу повну підтримку! Кожна атака лише зміцнює нашу рішучість!", - написав Брекельманс.
Позицію міністра підтримав і прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф. Він заявив, що ця атака свідчить про необхідність посилення тиску на Росію та продовження допомоги Україні, зокрема системами ППО.
"Жахлива російська атака на центр українського міста Суми з десятками загиблих і поранених, серед яких багато дітей. Я думаю про всіх жертв і поранених, а також про весь непотрібний біль, який спричинив цей акт агресії. Ця атака ще раз показує: ми повинні й надалі посилювати тиск на Росію та продовжувати підтримувати Україну. Зокрема засобами протиповітряної оборони, щоб Україна могла захищатися від цього насильства", - написав прем’єр.
Удар РФ по Сумах на Вербну неділю
Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей.
14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.
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Ну а тепер уявіть, що буде, якщо ми почнемо відповідати русні повністю дзеркально - ударами по житловим кварталам?
Чи почуємо ми подібні заяви?
Відповідь має бути по промзонам, благо їх на росії дуже багато, всяких.
Якщо б були мізки і справжні нетелемарафонні яйця в нашого лідора - то є казарми з курсантами, в тому числі неповнолітніми, є всілякі парамілітарні організації які проводять збори, є відомі заздалегідь місця проведення концертів руснвих зед-зірок перед військовими.
Нарешті є координати дач ******* - і можна було би влаштувати цьому скотоглисту як мінімум безсонний тиждень ганяючи над усіма його резиденціями зграї бобрів а в деякі пуляючи Нептунами.
Нептун для дачі *****? Ну, влучить, ну, відремонтують. Все одно ***** навряд чи на тих дачах реально живе, а якщо і живе, то при першій тривозі - в бункер, не дістанеш.
А з залізом у русні хєровато. Багато менше броні на фронті стало.
Залізо для русні у багато разів цінніше за кров. По нафтогазу було б краще за все, але партнери засмутяться, бо комфорт порушує.
Тому лупасити по хімпрому, електроніці, механічним заводам - саме те.
Натаха Оченьзлая:
До моменту, поки у "Х" не з'явився допис Безуглої, лапті ваапше нічого не писали про Суми! А потім понеслося з усіх утюгів!
Сама Безугла рот відкривати не буде, тобто відмашку отримала. І які висновки напрошуються? Ой, дуже погані висновки.
ви знаєте, в чому звинувачують україну?
до сих пір.
от прямо сьогодні зараз.
в тому що ми бунтівна провінція, і з якогось переляку вирішили більше не платити московії.
що ми довгий час, ще з 1991 року провокували кремль. що кривавим держпереворотом 2013-2014 спровокували сцаря всіх ємєль на відповідну реакцію.
саме це, розказують зі всіх утюгів сша і європи.
до сих пір!
а так, да, всі на нашому боці.
співчувають та безкінечно обговорюють.
навіть, після таких жахіть як кривій ріг та суми.
"Московсько-украї́нська війна (Московсько-козацька війна) - збройний конфлікт, що тривав з 21 вересня 1658 року по 17 жовтня 1659 року, між Гетьманщиною, на чолі з гетьманом Іваном Виговським, та Московським царством. Почався з втручання Московського царства в міжусобну боротьбу в Україні - підтримки опозиційних сил. Воєнні дії велися на Лівобережжі."
Або це...
"Московсько-українська війна (Московсько-козацька війна) - збройний конфлікт, який тривав у 1674-1676 роках між Україною на чолі з гетьманом Петром Дорошенком із союзниками Османської імперії та Кримського ханства та Московською державою за підтримки місцевих сепаратистів."
А можна ще далі назад в історію заглянути...
Непокаране зло завжди повертається. Поки існує імперія, створена москалями, до тих пір не буде спокою сусідам.
і українці бігом по безкінечним столітнім швабрам.
обирають махрового комуняку, віддають ядерну зброю. обирають парторга алкоголіка, просирають весь економічний потенціал. обирають двічі не судимого, знищують армію. і контрольний в голову, обирають скомороха, який відкриває ворота загарбнику.
зло приходить туди куди його кличуть.
а коли дають піздюліну, то старається оббігти чим далі.