Брекельманс про удар РФ по Сумах: Путін - зло, Росія - агресор. Україна заслуговує на повну підтримку

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відреагував на ракетний удар Росії по Сумах, що стався у Вербну неділю.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"У Вербну неділю стався потужний ракетний обстріл Сум - понад 20 загиблих і ще більше поранених. Ні, не можна звинувачувати в цьому обидві сторони. Путін - зло. Росія - агресор, яка вчиняє акти державного тероризму. Україна заслуговує на нашу повну підтримку! Кожна атака лише зміцнює нашу рішучість!", - написав Брекельманс.

Позицію міністра підтримав і прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф. Він заявив, що ця атака свідчить про необхідність посилення тиску на Росію та продовження допомоги Україні, зокрема системами ППО.

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"Жахлива російська атака на центр українського міста Суми з десятками загиблих і поранених, серед яких багато дітей. Я думаю про всіх жертв і поранених, а також про весь непотрібний біль, який спричинив цей акт агресії. Ця атака ще раз показує: ми повинні й надалі посилювати тиск на Росію та продовжувати підтримувати Україну. Зокрема засобами протиповітряної оборони, щоб Україна могла захищатися від цього насильства", - написав прем’єр.

Удар РФ по Сумах на Вербну неділю

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей.

14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

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