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Новини Удар по Сумах
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Брекельманс про удар РФ по Сумах: Путін - зло, Росія - агресор. Україна заслуговує на повну підтримку

Брекельманс про порушення простору НАТО дронами та ракетами

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відреагував на ракетний удар Росії по Сумах, що стався у Вербну неділю.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"У Вербну неділю стався потужний ракетний обстріл Сум - понад 20 загиблих і ще більше поранених. Ні, не можна звинувачувати в цьому обидві сторони. Путін - зло. Росія - агресор, яка вчиняє акти державного тероризму. Україна заслуговує на нашу повну підтримку! Кожна атака лише зміцнює нашу рішучість!", - написав Брекельманс.

Позицію міністра підтримав і прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф. Він заявив, що ця атака свідчить про необхідність посилення тиску на Росію та продовження допомоги Україні, зокрема системами ППО.

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"Жахлива російська атака на центр українського міста Суми з десятками загиблих і поранених, серед яких багато дітей. Я думаю про всіх жертв і поранених, а також про весь непотрібний біль, який спричинив цей акт агресії. Ця атака ще раз показує: ми повинні й надалі посилювати тиск на Росію та продовжувати підтримувати Україну. Зокрема засобами протиповітряної оборони, щоб Україна могла захищатися від цього насильства", - написав прем’єр.

Удар РФ по Сумах на Вербну неділю

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей.

14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

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Автор: 

Нідерланди (1565) війна в Україні (3839)


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Топ коментарі
+2
Найбільша концентрація була в тролейбусі, більша частина - замасковані під пенсіонерів та дітей.
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14.04.2025 13:52
+1
Духовний радник Трампа пастор Бернс після атаки на Суми назвав Путіна "чистим злом"
Ну а тепер уявіть, що буде, якщо ми почнемо відповідати русні повністю дзеркально - ударами по житловим кварталам?
Чи почуємо ми подібні заяви?
Відповідь має бути по промзонам, благо їх на росії дуже багато, всяких.
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14.04.2025 13:46
+1
Ні, не можна звинувачувати в цьому обидві сторони.

ви знаєте, в чому звинувачують україну?
до сих пір.
от прямо сьогодні зараз.
в тому що ми бунтівна провінція, і з якогось переляку вирішили більше не платити московії.
що ми довгий час, ще з 1991 року провокували кремль. що кривавим держпереворотом 2013-2014 спровокували сцаря всіх ємєль на відповідну реакцію.
саме це, розказують зі всіх утюгів сша і європи.
до сих пір!
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14.04.2025 13:53
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А чи не можна одразу в заголовку вказувати, що Брекельманс - міністр оборони Нідерландів?
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14.04.2025 13:45 Відповісти
Духовний радник Трампа пастор Бернс після атаки на Суми назвав Путіна "чистим злом"
Ну а тепер уявіть, що буде, якщо ми почнемо відповідати русні повністю дзеркально - ударами по житловим кварталам?
Чи почуємо ми подібні заяви?
Відповідь має бути по промзонам, благо їх на росії дуже багато, всяких.
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14.04.2025 13:46 Відповісти
Не обов'язково промзони.
Якщо б були мізки і справжні нетелемарафонні яйця в нашого лідора - то є казарми з курсантами, в тому числі неповнолітніми, є всілякі парамілітарні організації які проводять збори, є відомі заздалегідь місця проведення концертів руснвих зед-зірок перед військовими.
Нарешті є координати дач ******* - і можна було би влаштувати цьому скотоглисту як мінімум безсонний тиждень ганяючи над усіма його резиденціями зграї бобрів а в деякі пуляючи Нептунами.
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14.04.2025 14:05 Відповісти
Втрати м'яса для русні невідчутні, тому проти двоногих дешевше і ефективніше - дрони.
Нептун для дачі *****? Ну, влучить, ну, відремонтують. Все одно ***** навряд чи на тих дачах реально живе, а якщо і живе, то при першій тривозі - в бункер, не дістанеш.
А з залізом у русні хєровато. Багато менше броні на фронті стало.
Залізо для русні у багато разів цінніше за кров. По нафтогазу було б краще за все, але партнери засмутяться, бо комфорт порушує.
Тому лупасити по хімпрому, електроніці, механічним заводам - саме те.
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14.04.2025 14:09 Відповісти
Депутат https://lenta.ru/tags/organizations/verhovnaya-rada/ Верховной Рады https://lenta.ru/tags/persons/bezuglaya-maryana/ Марьяна Безуглая https://lenta.ru/news/2025/04/13/deputat-rady-nazvala-tsel-udara-po-tsentru-sum/ рассказывала, что удар по центру Сум пришелся по скоплению военных. (Лента Ру)
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14.04.2025 13:46 Відповісти
Найбільша концентрація була в тролейбусі, більша частина - замасковані під пенсіонерів та дітей.
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14.04.2025 13:52 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Натаха Оченьзлая:
До моменту, поки у "Х" не з'явився допис Безуглої, лапті ваапше нічого не писали про Суми! А потім понеслося з усіх утюгів!
Сама Безугла рот відкривати не буде, тобто відмашку отримала. І які висновки напрошуються? Ой, дуже погані висновки.
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14.04.2025 14:59 Відповісти
Ні, не можна звинувачувати в цьому обидві сторони.

ви знаєте, в чому звинувачують україну?
до сих пір.
от прямо сьогодні зараз.
в тому що ми бунтівна провінція, і з якогось переляку вирішили більше не платити московії.
що ми довгий час, ще з 1991 року провокували кремль. що кривавим держпереворотом 2013-2014 спровокували сцаря всіх ємєль на відповідну реакцію.
саме це, розказують зі всіх утюгів сша і європи.
до сих пір!
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14.04.2025 13:53 Відповісти
Погано розповідають: суспільна думка все ще здебільшого на нашому боці.
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14.04.2025 14:11 Відповісти
тільки зброю чомусь не дають.
а так, да, всі на нашому боці.
співчувають та безкінечно обговорюють.
навіть, після таких жахіть як кривій ріг та суми.
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14.04.2025 14:18 Відповісти
Дають, але не стільки, скільки треба, і не всю, що треба.
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14.04.2025 14:19 Відповісти
Нічого не нагадує?
"Московсько-украї́нська війна (Московсько-козацька війна) - збройний конфлікт, що тривав з 21 вересня 1658 року по 17 жовтня 1659 року, між Гетьманщиною, на чолі з гетьманом Іваном Виговським, та Московським царством. Почався з втручання Московського царства в міжусобну боротьбу в Україні - підтримки опозиційних сил. Воєнні дії велися на Лівобережжі."
Або це...
"Московсько-українська війна (Московсько-козацька війна) - збройний конфлікт, який тривав у 1674-1676 роках між Україною на чолі з гетьманом Петром Дорошенком із союзниками Османської імперії та Кримського ханства та Московською державою за підтримки місцевих сепаратистів."
А можна ще далі назад в історію заглянути...
Непокаране зло завжди повертається. Поки існує імперія, створена москалями, до тих пір не буде спокою сусідам.
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14.04.2025 14:17 Відповісти
ага.
і українці бігом по безкінечним столітнім швабрам.
обирають махрового комуняку, віддають ядерну зброю. обирають парторга алкоголіка, просирають весь економічний потенціал. обирають двічі не судимого, знищують армію. і контрольний в голову, обирають скомороха, який відкриває ворота загарбнику.
зло приходить туди куди його кличуть.
а коли дають піздюліну, то старається оббігти чим далі.
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14.04.2025 14:24 Відповісти
ви головне не забувайте про торгівлю з цими виродками,бо то їнше ??так??війна одне а гроші то інше,так???головне вчасно оголошувати свою озабоченість і голосно віщати про всякі підтримки,головне щоб вас не торкнулося це безумство війни?!бо своє суспільство не зрозуміє
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14.04.2025 14:11 Відповісти
 
 