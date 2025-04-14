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Новини Ситуація на Покровському напрямку
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На Покровському напрямку фіксують найбільшу кількість застосування бронетехніки, - ОСУВ "Хортиця"

На Покровському напрямку росіяни активно застосовують бронетехніку.

Росіяни зробили найбільший акцент на Покровському напрямку, намагаються досягти успіху за будь-яку ціну. Для  проривів та вогневої підтримки використовують бронетехніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі  "Суспільне. Новини" повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Слід зазначити, що важка бронетехніка зараз в умовах нашої війни малоефективна як зброя прориву. Вона мало ефективна як зброя вогневої підтримки. Ну і як транспортний засіб, чесно кажучи, не дуже. Просто тому, що дуже багато дронів. Багато дронів характеризують цю війну", - зазначив Трегубов.

Та додав, що на інших напрямках росіяни замінили важку "броню" на легку техніку. Адже лише швидкі машини можуть "втекти" від дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті за добу 158 боєзіткнень. Майже третина з них на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Автор: 

ОСУВ Хортиця (365) бойові дії (3795) війна в Україні (3839)


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https://t.me/officer_alex33/5316 Офіцер ✙
Змінилась дещо тактика застосування ворогом бронетехніки.

Останні 3-4 місяці була така тривала пауза в застосуванні ворогом бронетехніки, зникли механізовані штурми колонами, зникли поодинокі «броньовані таксі», навіть вогнева підтримка штурмовиків танчіком - стала рідким явищем.

Але за останній місяць кількість застосування бронетехніки збільшилась. Вочевидь противник перегрупувався, накопочив ресурси, але частота і масштаби застосування техніки змінились.

На даний момент це виглядає наступним чином: по всій ЛБЗ стабільно до 2 разів на тиждень відбуваються механізовані штурми колонами по 10 одиниць броні мінімум, виключно на одних і тих самих ділянках, де, на їх думку, є найбільша перспектива механізованого прориву.

Таким чином, ворог має суттєвий дефіцит бронетехніки, що змушує його зосереджувати броню у великій кількості лише на дуже обмеженій кількості ділянках, на дуже обмеженій кількості, де це може принести користь, при чому за рахунок інших підрозділів. На решті напрямках є поодинокі застосування броні у якості вогневої підтримки, рідкість навіть побачити на нулі танчік, іноді, щоб вполювати таку ціль потрібно хіба залітати глибоко в тил ворогу.

P.S. Вищезазначене доводить, що через низький рівень механізації ворог досить обмежений у наступальних діях навіть оперативно-тактичного характеру.
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14.04.2025 13:03 Відповісти
Пробудеш 36 (!) днів підряд у Торецку (коли мороз - 18) - тоді зрозумієш !
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14.04.2025 14:07 Відповісти
Ти кінчений довбик. Кланяться у ноги повинен фронтовикам що з заруби багатарічнохї цу відпустку на пару днів до тиждня двох відпускають з родинами побачитися. дятел
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14.04.2025 17:00 Відповісти
 
 