На Покровському напрямку фіксують найбільшу кількість застосування бронетехніки, - ОСУВ "Хортиця"

Росіяни зробили найбільший акцент на Покровському напрямку, намагаються досягти успіху за будь-яку ціну. Для проривів та вогневої підтримки використовують бронетехніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Новини" повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Слід зазначити, що важка бронетехніка зараз в умовах нашої війни малоефективна як зброя прориву. Вона мало ефективна як зброя вогневої підтримки. Ну і як транспортний засіб, чесно кажучи, не дуже. Просто тому, що дуже багато дронів. Багато дронів характеризують цю війну", - зазначив Трегубов.

Та додав, що на інших напрямках росіяни замінили важку "броню" на легку техніку. Адже лише швидкі машини можуть "втекти" від дронів.

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