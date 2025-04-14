На Покровському напрямку фіксують найбільшу кількість застосування бронетехніки, - ОСУВ "Хортиця"
Росіяни зробили найбільший акцент на Покровському напрямку, намагаються досягти успіху за будь-яку ціну. Для проривів та вогневої підтримки використовують бронетехніку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Новини" повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.
"Слід зазначити, що важка бронетехніка зараз в умовах нашої війни малоефективна як зброя прориву. Вона мало ефективна як зброя вогневої підтримки. Ну і як транспортний засіб, чесно кажучи, не дуже. Просто тому, що дуже багато дронів. Багато дронів характеризують цю війну", - зазначив Трегубов.
Та додав, що на інших напрямках росіяни замінили важку "броню" на легку техніку. Адже лише швидкі машини можуть "втекти" від дронів.
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Змінилась дещо тактика застосування ворогом бронетехніки.
Останні 3-4 місяці була така тривала пауза в застосуванні ворогом бронетехніки, зникли механізовані штурми колонами, зникли поодинокі «броньовані таксі», навіть вогнева підтримка штурмовиків танчіком - стала рідким явищем.
Але за останній місяць кількість застосування бронетехніки збільшилась. Вочевидь противник перегрупувався, накопочив ресурси, але частота і масштаби застосування техніки змінились.
На даний момент це виглядає наступним чином: по всій ЛБЗ стабільно до 2 разів на тиждень відбуваються механізовані штурми колонами по 10 одиниць броні мінімум, виключно на одних і тих самих ділянках, де, на їх думку, є найбільша перспектива механізованого прориву.
Таким чином, ворог має суттєвий дефіцит бронетехніки, що змушує його зосереджувати броню у великій кількості лише на дуже обмеженій кількості ділянках, на дуже обмеженій кількості, де це може принести користь, при чому за рахунок інших підрозділів. На решті напрямках є поодинокі застосування броні у якості вогневої підтримки, рідкість навіть побачити на нулі танчік, іноді, щоб вполювати таку ціль потрібно хіба залітати глибоко в тил ворогу.
P.S. Вищезазначене доводить, що через низький рівень механізації ворог досить обмежений у наступальних діях навіть оперативно-тактичного характеру.