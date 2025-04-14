Довоєнних умов агроторгівлі с ЄС не буде, підготують компроміс, – Коваль

Україна та Євросоюз після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ) не повернуться до довоєнних умов аграрної торгівлі, а напрацюють компромісний варіант економічного співробітницва.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі єдиного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, зустріч із єврокомісаром з питань сільського господарства Крістофом Хансеном була конструктивною та базувалася на обговоренні ключових проблемних питань.

"Проміжний позитивний результат переговорів української делегації у Брюселі минулого тижня делегації, це те, що повернення до умов торгівлі до воєнних точно не буде. Це буде компромісний варіант, який буде напрацьований найближчим часом", – сказав Коваль.

Міністр додав, що наразі існує доручення від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо напрацювання нового алгоритму взаємодії, який враховуватиме інтереси українських та європейських фермерів, щоб торгівля була передбачуваною, її обсяги контрольованими, щоб для української агропродукції було продовжено доступ до європейського ринку.

Він нагадав, що 52% українського аграрного експорту поступає на ринки Європи. Ця продукція, за його словами, є якісною і має у структурі своєї собівартості засоби виробництва з ЄС. Відтак Україна має право постачати в ЄС вже вирощену продукцію.

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Як повідомлялося, раніше у Мінагрополітики заявили, що Україна сподівається на продовження режиму автономних торговельних заходів щонайменше до кінця 2025 року.

Наприкінці січня міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що Мінагрополітики запропонувало європейським партнерам новий механізм експорту української агропродукції, відповідно до якого поставки відбуватимуться за графіком. Це має зробити експорт більш прогнозованим.

До того стало відомо, що Єврокомісія не планує продовжувати дію встановлених після початку повномасштабного вторгнення РФ пільг для українського експорту, які передбачають одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію і діють до 5 червня. Утім, й не йдеться про повернення до того режиму торгівлі, що існував до повномасштабної війни.

Як варіант розглядають домовленість у межах Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA), що могла би передбачати встановлення квот на окремі види агропродукції з України та додаткові запобіжники.

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.