Країни-члени ЄС зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня в Москві,- Каллас

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що країни-члени ЄС зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня у Москві.

Про це вона сказала під час пресконференції у понеділок, 14 квітня, передає Liga.net, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато міністрів сказали, що ЄС сприймає серйозно поїздки до Москви на святкування 9 травня, вони матимуть наслідки",- заявила топдипломатка.

Також вона наголосила, що ЄС чітко дав зрозуміти, що не хоче участі у параді в Москві будь-якої з країн -кандидатів на вступ до блоку.

"Думаю, це було дуже чітко сказано",- сказала Каллас.

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Очільницю дипломатії ЄС також запитали, чи думають європейські союзники над тим, щоб приїхати до Києва на 9 травня. На що Каллас відповіла:

"Звісно, ми завжди шукаємо варіанти, щоб продемонструвати солідарність з Україною".

Раніше повідомлялося, що Євросоюз офіційно закликав держави, які є кандидатами на вступ, утриматися від участі в урочистостях у Москві з нагоди 9 травня.

Також повідомлялося, що український уряд звернувся до європейських лідерів із запрошенням відвідати Київ 9 травня - у день, коли в Москві традиційно проводиться військовий парад.

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