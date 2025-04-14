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Новини 9 травня у Росії
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Країни-члени ЄС зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня в Москві,- Каллас

Каллас застерегла країни ЄС від візиту до РФ 9 травня

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що країни-члени ЄС зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня у Москві.

Про це вона сказала під час пресконференції у понеділок, 14 квітня, передає Liga.net, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато міністрів сказали, що ЄС сприймає серйозно поїздки до Москви на святкування 9 травня, вони матимуть наслідки",- заявила топдипломатка.

Також вона наголосила, що ЄС чітко дав зрозуміти, що не хоче участі у параді в Москві будь-якої з країн -кандидатів на вступ до блоку.

"Думаю, це було дуже чітко сказано",- сказала Каллас.

Читайте також: ЄС заборонив кандидатам на вступ брати участь у параді 9 травня в Москві, - глава МЗС Латвії Браже

Очільницю дипломатії ЄС також запитали, чи думають європейські союзники над тим, щоб приїхати до Києва на 9 травня. На що Каллас відповіла:

"Звісно, ми завжди шукаємо варіанти, щоб продемонструвати солідарність з Україною".

Раніше повідомлялося, що Євросоюз офіційно закликав держави, які є кандидатами на вступ, утриматися від участі в урочистостях у Москві з нагоди 9 травня.

Також повідомлялося, що український уряд звернувся до європейських лідерів із запрошенням відвідати Київ 9 травня - у день, коли в Москві традиційно проводиться військовий парад.

Читайте також: Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня як альтернативу параду Путіна в Москві, - Politico

Автор: 

парад (377) росія (65129) Євросоюз (13399) Каллас Кая (262)


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Топ коментарі
+9
Буде привід розібратися з кремлівською ОРБАНІВЩИНЮ ? не вірю
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14.04.2025 18:44
+7
Це *******, орбан з фіцою, мабуть, вже не можуть дочекатися, та й тампон, напевно теж...
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14.04.2025 18:47
+4
Два головних "пабєдітєля" з союзників гітлера вже на старті..
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14.04.2025 18:52
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Буде привід розібратися з кремлівською ОРБАНІВЩИНЮ ? не вірю
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14.04.2025 18:44 Відповісти
берите выше !

це сигнал прєдсєдатєлю Сі: вєк ЄС не побачиш !

.
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14.04.2025 19:10 Відповісти
Це *******, орбан з фіцою, мабуть, вже не можуть дочекатися, та й тампон, напевно теж...
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14.04.2025 18:47 Відповісти
Два головних "пабєдітєля" з союзників гітлера вже на старті..
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14.04.2025 18:52 Відповісти
можуть тільки члени )))))
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14.04.2025 18:55 Відповісти
А ось тепер вже не про кандидатів мова.
І які будуть наслідки для фіцорбанів?
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14.04.2025 18:57 Відповісти
Орбан, Фіцо, усі інші прорашистські діячі. На кожного з них у кацапів є потужний компромат.
Стопудово впевнений.
Нормальні люди в політику не йдуть.
Зовсім не здивуюся, якщо там таааакууущий компромат на кожного...
Любі можливі сексуальні збочення та багатомільйонні шахрайства.
Інакше подібної поведінки не пояснити.
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14.04.2025 18:59 Відповісти
Или просто сидят на рашистском бабле...
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14.04.2025 21:40 Відповісти
Так пусть устроят свой парад в ЕС в Нормандии, с участием флота и прочего! Без стёба кстати. Тогда и правда была война страшная и мировая именно. Почти везде. А в мацкве был бы логичен парад останься жить совок---а так шабаш ублюдков развязавших войну в Европе спустя 70 лет от 14 года считая выходит так!
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14.04.2025 19:06 Відповісти
вже 1000 років наша неймовірна багата Українська Земля ,її Хліб , стали поперек горла сусідським державам , і корінних українців знищюють дуже планомірно ...але генетичний кодцієї Землі , робить з іноземців ,народженних в Україні ,знову українців ...і це не можуть усвідомити вороги !!!
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14.04.2025 19:12 Відповісти
...і корінних українців знищюють дуже планомірно ...

Але ж не всіх. Найбільш корінні здриснули по європах, америках, канадах... і вже там не вилазять із окопів
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14.04.2025 19:34 Відповісти
Ну то вже можете впровадити ці наслідкі до орбаністів і фіцоїстів!!!
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14.04.2025 19:52 Відповісти
9. мая, собственно говоря, день Европы, это международный праздник, в отличие от русского эндемика
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14.04.2025 22:45 Відповісти
Десь писали що і Натаньяху туди збираеться, разом з Орбаном і Фуцином.
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14.04.2025 22:58 Відповісти
 
 