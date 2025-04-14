Країни-члени ЄС зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня в Москві,- Каллас
Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що країни-члени ЄС зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня у Москві.
Про це вона сказала під час пресконференції у понеділок, 14 квітня, передає Liga.net, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато міністрів сказали, що ЄС сприймає серйозно поїздки до Москви на святкування 9 травня, вони матимуть наслідки",- заявила топдипломатка.
Також вона наголосила, що ЄС чітко дав зрозуміти, що не хоче участі у параді в Москві будь-якої з країн -кандидатів на вступ до блоку.
"Думаю, це було дуже чітко сказано",- сказала Каллас.
Очільницю дипломатії ЄС також запитали, чи думають європейські союзники над тим, щоб приїхати до Києва на 9 травня. На що Каллас відповіла:
"Звісно, ми завжди шукаємо варіанти, щоб продемонструвати солідарність з Україною".
Раніше повідомлялося, що Євросоюз офіційно закликав держави, які є кандидатами на вступ, утриматися від участі в урочистостях у Москві з нагоди 9 травня.
Також повідомлялося, що український уряд звернувся до європейських лідерів із запрошенням відвідати Київ 9 травня - у день, коли в Москві традиційно проводиться військовий парад.
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це сигнал прєдсєдатєлю Сі: вєк ЄС не побачиш !
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І які будуть наслідки для фіцорбанів?
Стопудово впевнений.
Нормальні люди в політику не йдуть.
Зовсім не здивуюся, якщо там таааакууущий компромат на кожного...
Любі можливі сексуальні збочення та багатомільйонні шахрайства.
Інакше подібної поведінки не пояснити.
Але ж не всіх. Найбільш корінні здриснули по європах, америках, канадах... і вже там не вилазять із окопів