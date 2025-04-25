На параде в Москве будут маршировать военные преступники, - МИД призывает не ехать к Путину на 9 мая
МИД Украины призывает другие страны не отправлять своих представителей, в частности, военных, на парад в Москве, который пройдет 9 мая.
Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он подчеркнул, что действо, которое Москва будет называть "парадом победы" и которое будет происходить 9 мая, не имеет никакого отношения к победе над нацизмом.
Спикер добавил, что российские военные, которые будут шагать по Красной площади 9 мая, вполне вероятно являются участниками военных преступлений против Украины и против украинцев во время российской агрессии.
"То есть любые иностранные военные, которые планируют участвовать в этом параде, должны быть сознательными того, что они вполне вероятно будут маршировать бок о бок с людьми, которые совершали военные преступления в Украине. Ничего общего с чествованием подвига победителей над нацизмом, а это, кстати, не только россияне - это не имеет, по нашему мнению", - подчеркнул Тихий.
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Та нехай ідуть всі, хто хоче , це ж чорна мітка на все життя. Може привиди цього цвинтаря їх до себе швидше заберуть.
Вже дістали дідів з чуланів, треба ж пронести дідів на палках.
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от, як повинна виглядати заява на весь світ!!! як попередження, а не вмовляння!!!
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Щоб у макак відбити бажання їздити на девятоємая