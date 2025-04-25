РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11186 посетителей онлайн
Новости 9 мая в России
758 19

На параде в Москве будут маршировать военные преступники, - МИД призывает не ехать к Путину на 9 мая

Парад в Москве в День Победы

МИД Украины призывает другие страны не отправлять своих представителей, в частности, военных, на парад в Москве, который пройдет 9 мая.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что действо, которое Москва будет называть "парадом победы" и которое будет происходить 9 мая, не имеет никакого отношения к победе над нацизмом.

Спикер добавил, что российские военные, которые будут шагать по Красной площади 9 мая, вполне вероятно являются участниками военных преступлений против Украины и против украинцев во время российской агрессии.

Читайте также: Сербия может потерять право на членство в ЕС, если Вучич поедет в Россию на 9 мая, - Telegraph

"То есть любые иностранные военные, которые планируют участвовать в этом параде, должны быть сознательными того, что они вполне вероятно будут маршировать бок о бок с людьми, которые совершали военные преступления в Украине. Ничего общего с чествованием подвига победителей над нацизмом, а это, кстати, не только россияне - это не имеет, по нашему мнению", - подчеркнул Тихий.

Автор: 

День Победы (1211) москва (3074) Сербия (388) Тихий Георгий (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
На цьому параді обов'язково мають бути присутні наші БПЛА Люті.
показать весь комментарий
25.04.2025 16:18
+7
Будь які військові в країні агресорці , в тому числі ті що крокують на парадах, є законною військовою ціллю.
показать весь комментарий
25.04.2025 16:11
+5
Потрібно все зробити що б "привітати" рашиських виродків з днем победобесія.
показать весь комментарий
25.04.2025 16:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Парад папєди на червоному цвинтарі під час війни - це нонсенс.
Та нехай ідуть всі, хто хоче , це ж чорна мітка на все життя. Може привиди цього цвинтаря їх до себе швидше заберуть.
показать весь комментарий
25.04.2025 16:10 Ответить
Русні привиди до сідниці, 80-а річниця свербить росяінськи дупи.
Вже дістали дідів з чуланів, треба ж пронести дідів на палках.
показать весь комментарий
25.04.2025 16:29 Ответить
Будь які військові в країні агресорці , в тому числі ті що крокують на парадах, є законною військовою ціллю.
показать весь комментарий
25.04.2025 16:11 Ответить
Мабуть і курсанти і вертухаї і охорона крИмля
показать весь комментарий
25.04.2025 16:24 Ответить
то може, воєнні злочинці, це правомірна ціль для знищення?
хай, хто хоче, їде до мавзолєю, але ми не гарантуємо їхню безпеку!
от, як повинна виглядати заява на весь світ!!! як попередження, а не вмовляння!!!
показать весь комментарий
25.04.2025 16:12 Ответить
Це має бути офіціна заява України: Попреджаємо гостей так званих парадів "пабєди" : паради військових в країні агресорці є законною ціллю. По делегаціям не стріляємо але по військових.. все можливо. ... Пальнемо чи не пальнемо але "гості" обісцюцця.
показать весь комментарий
25.04.2025 16:38 Ответить
Воєнний злочинець і убивця млн людей, прутін, починаючи з війни в Ічкерії, збирає своїх подєльніків, на місце страти папєрєднікав!
Підтвердження слів Людей у Світі!
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає!
показать весь комментарий
25.04.2025 16:15 Ответить
На цьому параді обов'язково мають бути присутні наші БПЛА Люті.
показать весь комментарий
25.04.2025 16:18 Ответить
Потрібно все зробити що б "привітати" рашиських виродків з днем победобесія.
показать весь комментарий
25.04.2025 16:21 Ответить
Як шо отой путінсько-московський проєк і брехливий крадій-віслюк-3,14здюк, шо зараз, завдяки тупим баранам та вівцям, займає, під час війни, посаду Верховного Головнокомандувача, не віддасть гаказ 9 травня масовано вдарити по москві то тоді будь пооклят ти та твої смердючи нащядки до 12 твого іулейського коліна і нехай земля не приме та відригне тебе та всіх кто від тебе до 25 коліна.
показать весь комментарий
25.04.2025 16:21 Ответить
Ти мабуть уже добре дахом поїхав що своїх тільки звинувачувати можешь. Ти не думав як надо було довести народ що він не захотів нікого з попередніх вибирати. А якщо бажаєш нового президента, то надо народ об'єднувати, інакше залишишся зі своїми 2% та вічним нитям
показать весь комментарий
25.04.2025 16:35 Ответить
Нужбо скажи, як воно зелені іудіни гроши відпрацьовувати? Не соромно?
показать весь комментарий
25.04.2025 16:41 Ответить
Можно відправляти дрони на криваву площу .
Щоб у макак відбити бажання їздити на девятоємая
показать весь комментарий
25.04.2025 16:23 Ответить
кривава площа має стати дійсно кривавою
показать весь комментарий
25.04.2025 16:23 Ответить
А військових злочинів треба знищувати, так і попередьте цих глядачів, що кіно буде реально
показать весь комментарий
25.04.2025 16:27 Ответить
якщо хоч хтось розумний, повинні прислухатися до натяків...
показать весь комментарий
25.04.2025 16:28 Ответить
мені цікаво - фіцо буде стояти поряд з хайбатуллою на мавзолєї?
показать весь комментарий
25.04.2025 16:28 Ответить
Не знаю де буде і з ким сточти фіцо, а от те ху...ло буде спостерігати за парадом по монітору з бункера, то це точно. А на трибуні буде якицсь цого двійник! 😁
показать весь комментарий
25.04.2025 16:38 Ответить
Законна військова ціль, можна влаштувати гарну бавовну!😁
показать весь комментарий
25.04.2025 16:33 Ответить
 
 