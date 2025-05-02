Відносини з режимом Путіна не можуть бути звичайними на тлі агресії проти України, - ЄС про візит Вучича до РФ 9 травня
На тлі неспровокованої агресії РФ проти України, відносини Сербії з режимом кремлівського диктатора Володимира Путіна не можуть бути звичайними.
Про це повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, коментуючи майбутній візит президента Сербії Александара Вучича на парад 9 травня у Москві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Сербія подала заявку і веде переговори про членство в ЄС. ЄС хоче розраховувати на Сербію як на надійного європейського партнера, який поділяє спільні принципи, цінності, безпеку і процвітання. І нам потрібно, щоб Сербія запевнила нас у своєму стратегічному напрямку", — сказав він.
Речник наголосив, що ЄС був "гранично відвертим" з партнерами, включно з країнами-кандидатами, такими як Сербія, щодо відносин з Москвою.
"Відносини з Росією не можуть бути звичайними з режимом Путіна на тлі неспровокованої й невиправданої агресивної війни Росії проти України", - наголосив Ламмерт.
Водночас він не відповів на питання, чи має ЄК намір зв'язатися з Вучичем, щоб обговорити наслідки його візиту до Москви: "Ми не будемо зараз спекулювати на можливих наслідках".
Речниця президентки Європейської комісії Паула Піньо заявила, що більше про можливі подальші кроки ЄС повідомить, якщо візит Вучича до Москви таки відбудеться.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мілошевіча за руку з тюрми до хелікоптера вивів тодішній Прем'єр міністр Зоран Джинджич. Цей Джинджич вів Сербію в ЄС, називав паРашу Зрадником та не хотів мати справу з цією країною взагалі. За це його і застрелили. Єдина гідна людина на просторі Сербії!
паРаша при Єльцині допомагала Хорватії та Боснї в Балканській війні проти Сербії зброєю, продовольством та нафтропродуктами. При цьому Сербії закрила поставки природного газу та нафти підтримав санкції Радбезу ООН проти Югославії. Очільник МЗС паРаші Андрій Козирєв на той час, Зняв осаду з Сараєва обманом, пообіцявши сербам плюшки. Серби купились, а плюшки не отримали.
Після війни до слабої Сербії одразу прибігли російські олігархи і за копійки зкупили всі стратегічні об'єкти.
Хорватія вступила в ЄС, найняла гарних адвокатів, подала апеляцію і Готовину Виправдали. Анте Готовина, мешкає в Хорватії, він національний Герой.
Сербія за Младіча забула!