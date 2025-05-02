Відносини з режимом Путіна не можуть бути звичайними на тлі агресії проти України, - ЄС про візит Вучича до РФ 9 травня

На тлі неспровокованої агресії РФ проти України, відносини Сербії з режимом кремлівського диктатора Володимира Путіна не можуть бути звичайними.

Про це повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, коментуючи майбутній візит президента Сербії Александара Вучича на парад 9 травня у Москві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Сербія подала заявку і веде переговори про членство в ЄС. ЄС хоче розраховувати на Сербію як на надійного європейського партнера, який поділяє спільні принципи, цінності, безпеку і процвітання. І нам потрібно, щоб Сербія запевнила нас у своєму стратегічному напрямку", — сказав він.

Речник наголосив, що ЄС був "гранично відвертим" з партнерами, включно з країнами-кандидатами, такими як Сербія, щодо відносин з Москвою.

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"Відносини з Росією не можуть бути звичайними з режимом Путіна на тлі неспровокованої й невиправданої агресивної війни Росії проти України", - наголосив Ламмерт.

Водночас він не відповів на питання, чи має ЄК намір зв'язатися з Вучичем, щоб обговорити наслідки його візиту до Москви: "Ми не будемо зараз спекулювати на можливих наслідках".

Речниця президентки Європейської комісії Паула Піньо заявила, що більше про можливі подальші кроки ЄС повідомить, якщо візит Вучича до Москви таки відбудеться.

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