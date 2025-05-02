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Новини 9 травня у Росії
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Відносини з режимом Путіна не можуть бути звичайними на тлі агресії проти України, - ЄС про візит Вучича до РФ 9 травня

Вучич їде до Путіна 9 травня: Євросоюз прокоментував візит

На тлі неспровокованої агресії РФ проти України, відносини Сербії з режимом кремлівського диктатора Володимира Путіна не можуть бути звичайними. 

Про це повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, коментуючи майбутній візит президента Сербії Александара Вучича на парад 9 травня у Москві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Сербія подала заявку і веде переговори про членство в ЄС. ЄС хоче розраховувати на Сербію як на надійного європейського партнера, який поділяє спільні принципи, цінності, безпеку і процвітання. І нам потрібно, щоб Сербія запевнила нас у своєму стратегічному напрямку", — сказав він.

Речник наголосив, що ЄС був "гранично відвертим" з партнерами, включно з країнами-кандидатами, такими як Сербія, щодо відносин з Москвою.

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"Відносини з Росією не можуть бути звичайними з режимом Путіна на тлі неспровокованої й невиправданої агресивної війни Росії проти України", - наголосив Ламмерт.

Водночас він не відповів на питання, чи має ЄК намір зв'язатися з Вучичем, щоб обговорити наслідки його візиту до Москви: "Ми не будемо зараз спекулювати на можливих наслідках".

Речниця президентки Європейської комісії Паула Піньо заявила, що більше про можливі подальші кроки ЄС повідомить, якщо візит Вучича до Москви таки відбудеться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На параді в Москві маршируватимуть воєнні злочинці, - МЗС закликає не їхати до Путіна на 9 травня

Автор: 

росія (65328) Сербія (369) Євросоюз (13434) Вучич Александр (84)


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Нехай вступає в Тайожний Саюз , маймун.
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02.05.2025 15:24 Відповісти
Треба чітко пояснювати отаким вучичам: їхати на парад до путінської росії - злочинно, бо росія відродила нацизм у 21 столітті і поглумилась над усіма, хто переміг гітлера. А вони мямлять...
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02.05.2025 15:40 Відповісти
з 2014 року серби приймали активну участь в війні на боці паРаші, не десятками, а сотнями. Приїздили цілими отрядами. Крим захоплювали разом з пуйлом.
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02.05.2025 15:49 Відповісти
в Сербських містах половина вулиць названа на честь рюських видатних людей: пушкіна, толстого, тургєнєва та інших. Російська мова обов'язкова для вивчення. Я мешкав в Югославії ще до Балканської війни і приїздив після війни. Нічого не змінилося.
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02.05.2025 15:56 Відповісти
Сербія і на парад з'їздить, і в ЄС її приймуть скоріше, ніж Україну. Буде Вітьок Орбан№2 і потім те ж ЄС з ним наплачеться.
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02.05.2025 15:45 Відповісти
Сербія кандидат в члени ЄС останні років Двацять п'ять! Так-так, не менше 25 років. Приводом стати кандидатом в члени ЄС стала видача в Гаагу генерала Ратіміра Младича та колишнього президента Слободана Мілошевіча.
Мілошевіча за руку з тюрми до хелікоптера вивів тодішній Прем'єр міністр Зоран Джинджич. Цей Джинджич вів Сербію в ЄС, називав паРашу Зрадником та не хотів мати справу з цією країною взагалі. За це його і застрелили. Єдина гідна людина на просторі Сербії!
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02.05.2025 15:53 Відповісти
ці серби продажні майже всі без винятку. ЄС треба висмикнути Сербію з обіймів паРаші. Але Сербія пов'язана з пуйлом та його країною по самі вуха.
паРаша при Єльцині допомагала Хорватії та Боснї в Балканській війні проти Сербії зброєю, продовольством та нафтропродуктами. При цьому Сербії закрила поставки природного газу та нафти підтримав санкції Радбезу ООН проти Югославії. Очільник МЗС паРаші Андрій Козирєв на той час, Зняв осаду з Сараєва обманом, пообіцявши сербам плюшки. Серби купились, а плюшки не отримали.
Після війни до слабої Сербії одразу прибігли російські олігархи і за копійки зкупили всі стратегічні об'єкти.
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02.05.2025 15:47 Відповісти
Є цікава історія: під час Балканської війни керівником Хорватіської армії був генерал Анте Готовіна. У Боснійських сербів (по факту Сербії) - генерал Ратко Младіч. Младіч не програв жодної битви! ЄС виставило умови для Хорватії та Сербії щодо вступу до союзу. Для цього треба було видати в Гаагу Готовіну і Младіча. Хорватія дала змогу Готовині потайки виїхати з країни. Младіч залишився вдома. Готовіну заарештували в ресторані на Канарських островах в компанії з молодою жінкою. Младіча заарештували на будівництві де він працював каменяром. Обох засудили до довічного за військові злочини.
Хорватія вступила в ЄС, найняла гарних адвокатів, подала апеляцію і Готовину Виправдали. Анте Готовина, мешкає в Хорватії, він національний Герой.
Сербія за Младіча забула!
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02.05.2025 16:10 Відповісти
 
 