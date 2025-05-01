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Новини 9 травня у Росії
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Вучич не передумав їхати 9 травня до Москви, каже, що пообіцяв Путіну

вучич,александар

Президент Сербії Александр Вучич каже, що не відмовиться від поїздки до Москви 9 травня, оскільки дав обіцянку кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tanjug.

Він стверджує, що ще вісім місяців тому пообіцяв Путіну приїхати до Москви 9 травня, і додає, що його слово зобов'язує його не тільки в міжнародному контексті, але й перед своїм народом, а також перед усіма.

"Моє слово має значення, я нікому не брехав. Ніхто інший не повинен їхати, ніхто інший не повинен страждати, я поїду, якщо тільки я не знаю, що буде, або не знаю, яка загроза буде направлена Сербії, але змінити своє рішення нелегко", – сказав Вучич.

Читайте: На параді в Москві маршируватимуть воєнні злочинці, - МЗС закликає не їхати до Путіна на 9 травня

Також він зазначив, що його візит до США та візити європейських посадовців до Белграда є важливими для Сербії в найближчі 15-20 днів.

"До нас приїдуть численні європейські гості, які будуть говорити зі мною про поїздку до Москви, але вони ще не переконали мене, що я не повинен їхати, це важко зробити з такими твердолобими людьми", – сказав сербський президент.

Нагадаємо, Сербія може втратити право на членство в Європейському Союзі, якщо президент Александр Вучич поїде на 9 травня до Москви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія про плани Фіцо відвідати Путіна на 9 травня: Усі країни ЄС, включно зі Словаччиною, погодилися відхиляти запрошення РФ

Автор: 

росія (65316) Сербія (368) Вучич Александр (84)


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Топ коментарі
+9
вучич это такая же мелкая путлеровская шестёрка, как орбан и фицо.
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01.05.2025 21:23
+8
Дав обіцянку вбивці - ше один їбанутий
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01.05.2025 21:19
+7
нічого не поробиш, раз взяв фсб-ешне бабло, то відпрацьовуй... разом з орбанутим фіцо та іншими *************** *******.
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01.05.2025 21:24
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Дав обіцянку вбивці - ше один їбанутий
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01.05.2025 21:19 Відповісти
До того ще й даун
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01.05.2025 22:03 Відповісти
Якшо пообіцяв то їдь звичайно. Все, чуваки, розходимось...
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01.05.2025 21:21 Відповісти
Дрон може не впізнать де путін, де вучіч.
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01.05.2025 21:21 Відповісти
***** багато кому чого пообіцяв, але.., тому він і *****.
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01.05.2025 21:21 Відповісти
вучич это такая же мелкая путлеровская шестёрка, как орбан и фицо.
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01.05.2025 21:23 Відповісти
Зграя гієн прогоняє лева від здобичи. І ця зграч зростає.
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01.05.2025 21:28 Відповісти
нічого не поробиш, раз взяв фсб-ешне бабло, то відпрацьовуй... разом з орбанутим фіцо та іншими *************** *******.
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01.05.2025 21:24 Відповісти
Ще один обрусєвший.
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01.05.2025 21:25 Відповісти
Їздун-смоктун.
Жах, во шо брудні гроши перетворюють людину.
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01.05.2025 21:27 Відповісти
ви впевнені що він був людиною, а не завжди "чєловєком"
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01.05.2025 22:01 Відповісти
А кого нести буде ? Чого не сказав ? От орбан з фіцо понесуть. Адольфа й Беніто.
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01.05.2025 21:27 Відповісти
Ставлю сто ермаків, що зелька вже домовився втіхаря з путіним про 9-травня. Як і у кожен рік до того. Ніколи в Москві план ковер не оголошувалив той день.....
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01.05.2025 21:27 Відповісти
Якщо і не домовився, то зассить.
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01.05.2025 21:57 Відповісти
доказ того що шакали штибу сербії, словаччини чи угорщини роблять ставку на росію а не на европу.
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01.05.2025 21:28 Відповісти
давай-давай
маскаляку на гілляку
серба на вербу
і буде мир у Європі
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01.05.2025 21:28 Відповісти
Це уже, куди вам КРАЩЕ? А Сирійці, ті просто вішають, усю привладні нечисть, башарівських!!
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01.05.2025 21:42 Відповісти
там же, хтось із керівництва єс, пальчиком погрожував зрадникам, плєшивим смокталкам.
так, отой пальчик, засуньте собі у сраку.
і грошики своєчасно їм перераховуйте, бо у вас зобов'язання!
а, фіцо орбан вучич .... вертіли вас на своїх пропелерах.
у них зобов'язання на кремль дрочити.
але ж, звісно для україни хвіртка в єс завжди привідкрита. можна позаглядати.
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01.05.2025 21:28 Відповісти
Ты не только твердолобый, ты ещё и *********..
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01.05.2025 21:29 Відповісти
Латентний Вучич підсвідомо бажає, щоб йому встромили палку в попу і носили по червоній площі.
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01.05.2025 21:36 Відповісти
Чує гузицею, що страшно сідати на бочку з порохом… Це він себе так заспокоює))))
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01.05.2025 21:40 Відповісти
Кацапи самі ******* по параду, щоб показати, що Україна не хоче миру. Можливо, вучіч, там й стане сакральною жертвою
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01.05.2025 21:40 Відповісти
Рабів, не запрошують, їм наказують погоничи!! Вучич петляє…
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01.05.2025 21:40 Відповісти
Возможно там и останется. У него же все бабки в рублях?
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01.05.2025 21:41 Відповісти
Із-за одного дурня страждати буде уся країна.
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01.05.2025 21:56 Відповісти
А йому вже довели що Україне не в змозі гарантувати його безпеку у безпосередній близькості до легітимної воєнної цілі - великої скупченості російських військових?
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01.05.2025 22:12 Відповісти
Вучич, "Дав обіцянку одружується, не значить одружується!" як хрюкал курячий старий кінь! До речі, увесь пінкдогстан, так вважає!!!
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01.05.2025 22:21 Відповісти
Нехай їде - вісячку хряпне у Васильовича. А там і трембіта прилетить
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01.05.2025 22:25 Відповісти
 
 