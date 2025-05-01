Вучич не передумав їхати 9 травня до Москви, каже, що пообіцяв Путіну

Президент Сербії Александр Вучич каже, що не відмовиться від поїздки до Москви 9 травня, оскільки дав обіцянку кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tanjug.

Він стверджує, що ще вісім місяців тому пообіцяв Путіну приїхати до Москви 9 травня, і додає, що його слово зобов'язує його не тільки в міжнародному контексті, але й перед своїм народом, а також перед усіма.

"Моє слово має значення, я нікому не брехав. Ніхто інший не повинен їхати, ніхто інший не повинен страждати, я поїду, якщо тільки я не знаю, що буде, або не знаю, яка загроза буде направлена Сербії, але змінити своє рішення нелегко", – сказав Вучич.

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Також він зазначив, що його візит до США та візити європейських посадовців до Белграда є важливими для Сербії в найближчі 15-20 днів.

"До нас приїдуть численні європейські гості, які будуть говорити зі мною про поїздку до Москви, але вони ще не переконали мене, що я не повинен їхати, це важко зробити з такими твердолобими людьми", – сказав сербський президент.

Нагадаємо, Сербія може втратити право на членство в Європейському Союзі, якщо президент Александр Вучич поїде на 9 травня до Москви.

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