Вучич не передумав їхати 9 травня до Москви, каже, що пообіцяв Путіну
Президент Сербії Александр Вучич каже, що не відмовиться від поїздки до Москви 9 травня, оскільки дав обіцянку кремлівському диктатору Володимиру Путіну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tanjug.
Він стверджує, що ще вісім місяців тому пообіцяв Путіну приїхати до Москви 9 травня, і додає, що його слово зобов'язує його не тільки в міжнародному контексті, але й перед своїм народом, а також перед усіма.
"Моє слово має значення, я нікому не брехав. Ніхто інший не повинен їхати, ніхто інший не повинен страждати, я поїду, якщо тільки я не знаю, що буде, або не знаю, яка загроза буде направлена Сербії, але змінити своє рішення нелегко", – сказав Вучич.
Також він зазначив, що його візит до США та візити європейських посадовців до Белграда є важливими для Сербії в найближчі 15-20 днів.
"До нас приїдуть численні європейські гості, які будуть говорити зі мною про поїздку до Москви, але вони ще не переконали мене, що я не повинен їхати, це важко зробити з такими твердолобими людьми", – сказав сербський президент.
Нагадаємо, Сербія може втратити право на членство в Європейському Союзі, якщо президент Александр Вучич поїде на 9 травня до Москви.
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Жах, во шо брудні гроши перетворюють людину.
маскаляку на гілляку
серба на вербу
і буде мир у Європі
так, отой пальчик, засуньте собі у сраку.
і грошики своєчасно їм перераховуйте, бо у вас зобов'язання!
а, фіцо орбан вучич .... вертіли вас на своїх пропелерах.
у них зобов'язання на кремль дрочити.
але ж, звісно для україни хвіртка в єс завжди привідкрита. можна позаглядати.