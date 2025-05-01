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Новости 9 мая в России
1 023 27

Вучич не передумал ехать 9 мая в Москву, говорит, что пообещал Путину

вучич, александар

Президент Сербии Александр Вучич говорит, что не откажется от поездки в Москву 9 мая, поскольку дал обещание кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tanjug.

Он утверждает, что еще восемь месяцев назад пообещал Путину приехать в Москву 9 мая, и добавляет, что его слово обязывает его не только в международном контексте, но и перед своим народом, а также перед всеми.

"Мое слово имеет значение, я никому не лгал. Никто другой не должен ехать, никто другой не должен страдать, я поеду, если только я не знаю, что будет, или не знаю, какая угроза будет направлена Сербии, но изменить свое решение нелегко", - сказал Вучич.

Читайте: На параде в Москве будут маршировать военные преступники, - МИД призывает не ехать к Путину на 9 мая

Также он отметил, что его визит в США и визиты европейских чиновников в Белград являются важными для Сербии в ближайшие 15-20 дней.

"К нам приедут многочисленные европейские гости, которые будут говорить со мной о поездке в Москву, но они еще не убедили меня, что я не должен ехать, это трудно сделать с такими твердолобыми людьми", - сказал сербский президент.

Напомним, Сербия может потерять право на членство в Европейском Союзе, если президент Александр Вучич поедет на 9 мая в Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия о планах Фицо посетить Путина на 9 мая: Все страны ЕС, включая Словакию, согласились отклонять приглашение РФ

Автор: 

россия (95638) Сербия (389) Вучич Александр (67)


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Топ комментарии
+6
нічого не поробиш, раз взяв фсб-ешне бабло, то відпрацьовуй... разом з орбанутим фіцо та іншими *************** *******.
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01.05.2025 21:24
+5
Дав обіцянку вбивці - ше один їбанутий
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01.05.2025 21:19
+5
вучич это такая же мелкая путлеровская шестёрка, как орбан и фицо.
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01.05.2025 21:23
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Дав обіцянку вбивці - ше один їбанутий
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01.05.2025 21:19 Ответить
До того ще й даун
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01.05.2025 22:03 Ответить
Якшо пообіцяв то їдь звичайно. Все, чуваки, розходимось...
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01.05.2025 21:21 Ответить
Дрон може не впізнать де путін, де вучіч.
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01.05.2025 21:21 Ответить
***** багато кому чого пообіцяв, але.., тому він і *****.
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01.05.2025 21:21 Ответить
вучич это такая же мелкая путлеровская шестёрка, как орбан и фицо.
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01.05.2025 21:23 Ответить
Зграя гієн прогоняє лева від здобичи. І ця зграч зростає.
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01.05.2025 21:28 Ответить
нічого не поробиш, раз взяв фсб-ешне бабло, то відпрацьовуй... разом з орбанутим фіцо та іншими *************** *******.
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01.05.2025 21:24 Ответить
Ще один обрусєвший.
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01.05.2025 21:25 Ответить
Їздун-смоктун.
Жах, во шо брудні гроши перетворюють людину.
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01.05.2025 21:27 Ответить
ви впевнені що він був людиною, а не завжди "чєловєком"
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01.05.2025 22:01 Ответить
А кого нести буде ? Чого не сказав ? От орбан з фіцо понесуть. Адольфа й Беніто.
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01.05.2025 21:27 Ответить
Ставлю сто ермаків, що зелька вже домовився втіхаря з путіним про 9-травня. Як і у кожен рік до того. Ніколи в Москві план ковер не оголошувалив той день.....
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01.05.2025 21:27 Ответить
Якщо і не домовився, то зассить.
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01.05.2025 21:57 Ответить
доказ того що шакали штибу сербії, словаччини чи угорщини роблять ставку на росію а не на европу.
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01.05.2025 21:28 Ответить
давай-давай
маскаляку на гілляку
серба на вербу
і буде мир у Європі
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01.05.2025 21:28 Ответить
Це уже, куди вам КРАЩЕ? А Сирійці, ті просто вішають, усю привладні нечисть, башарівських!!
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01.05.2025 21:42 Ответить
там же, хтось із керівництва єс, пальчиком погрожував зрадникам, плєшивим смокталкам.
так, отой пальчик, засуньте собі у сраку.
і грошики своєчасно їм перераховуйте, бо у вас зобов'язання!
а, фіцо орбан вучич .... вертіли вас на своїх пропелерах.
у них зобов'язання на кремль дрочити.
але ж, звісно для україни хвіртка в єс завжди привідкрита. можна позаглядати.
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01.05.2025 21:28 Ответить
Ты не только твердолобый, ты ещё и *********..
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01.05.2025 21:29 Ответить
Латентний Вучич підсвідомо бажає, щоб йому встромили палку в попу і носили по червоній площі.
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01.05.2025 21:36 Ответить
Чує гузицею, що страшно сідати на бочку з порохом… Це він себе так заспокоює))))
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01.05.2025 21:40 Ответить
Кацапи самі ******* по параду, щоб показати, що Україна не хоче миру. Можливо, вучіч, там й стане сакральною жертвою
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01.05.2025 21:40 Ответить
Рабів, не запрошують, їм наказують погоничи!! Вучич петляє…
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01.05.2025 21:40 Ответить
Возможно там и останется. У него же все бабки в рублях?
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01.05.2025 21:41 Ответить
Із-за одного дурня страждати буде уся країна.
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01.05.2025 21:56 Ответить
А йому вже довели що Україне не в змозі гарантувати його безпеку у безпосередній близькості до легітимної воєнної цілі - великої скупченості російських військових?
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01.05.2025 22:12 Ответить
Вучич, "Дав обіцянку одружується, не значить одружується!" як хрюкал курячий старий кінь! До речі, увесь пінкдогстан, так вважає!!!
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01.05.2025 22:21 Ответить
 
 