Вучич не передумал ехать 9 мая в Москву, говорит, что пообещал Путину

Президент Сербии Александр Вучич говорит, что не откажется от поездки в Москву 9 мая, поскольку дал обещание кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tanjug.

Он утверждает, что еще восемь месяцев назад пообещал Путину приехать в Москву 9 мая, и добавляет, что его слово обязывает его не только в международном контексте, но и перед своим народом, а также перед всеми.

"Мое слово имеет значение, я никому не лгал. Никто другой не должен ехать, никто другой не должен страдать, я поеду, если только я не знаю, что будет, или не знаю, какая угроза будет направлена Сербии, но изменить свое решение нелегко", - сказал Вучич.

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Также он отметил, что его визит в США и визиты европейских чиновников в Белград являются важными для Сербии в ближайшие 15-20 дней.

"К нам приедут многочисленные европейские гости, которые будут говорить со мной о поездке в Москву, но они еще не убедили меня, что я не должен ехать, это трудно сделать с такими твердолобыми людьми", - сказал сербский президент.

Напомним, Сербия может потерять право на членство в Европейском Союзе, если президент Александр Вучич поедет на 9 мая в Москву.

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