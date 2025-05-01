Вучич не передумал ехать 9 мая в Москву, говорит, что пообещал Путину
Президент Сербии Александр Вучич говорит, что не откажется от поездки в Москву 9 мая, поскольку дал обещание кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tanjug.
Он утверждает, что еще восемь месяцев назад пообещал Путину приехать в Москву 9 мая, и добавляет, что его слово обязывает его не только в международном контексте, но и перед своим народом, а также перед всеми.
"Мое слово имеет значение, я никому не лгал. Никто другой не должен ехать, никто другой не должен страдать, я поеду, если только я не знаю, что будет, или не знаю, какая угроза будет направлена Сербии, но изменить свое решение нелегко", - сказал Вучич.
Также он отметил, что его визит в США и визиты европейских чиновников в Белград являются важными для Сербии в ближайшие 15-20 дней.
"К нам приедут многочисленные европейские гости, которые будут говорить со мной о поездке в Москву, но они еще не убедили меня, что я не должен ехать, это трудно сделать с такими твердолобыми людьми", - сказал сербский президент.
Напомним, Сербия может потерять право на членство в Европейском Союзе, если президент Александр Вучич поедет на 9 мая в Москву.
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Жах, во шо брудні гроши перетворюють людину.
маскаляку на гілляку
серба на вербу
і буде мир у Європі
так, отой пальчик, засуньте собі у сраку.
і грошики своєчасно їм перераховуйте, бо у вас зобов'язання!
а, фіцо орбан вучич .... вертіли вас на своїх пропелерах.
у них зобов'язання на кремль дрочити.
але ж, звісно для україни хвіртка в єс завжди привідкрита. можна позаглядати.