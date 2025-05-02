Отношения с режимом Путина не могут быть обычными на фоне агрессии против Украины, - ЕС о визите Вучича в РФ 9 мая

На фоне неспровоцированной агрессии РФ против Украины, отношения Сербии с режимом кремлевского диктатора Владимира Путина не могут быть обычными.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, комментируя предстоящий визит президента Сербии Александара Вучича на парад 9 мая в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сербия подала заявку и ведет переговоры о членстве в ЕС. ЕС хочет рассчитывать на Сербию как на надежного европейского партнера, который разделяет общие принципы, ценности, безопасность и процветание. И нам нужно, чтобы Сербия заверила нас в своем стратегическом направлении", - сказал он.

Представитель подчеркнул, что ЕС был "предельно откровенным" с партнерами, включая страны-кандидаты, такие как Сербия, относительно отношений с Москвой.

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"Отношения с Россией не могут быть обычными с режимом Путина на фоне неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины", - подчеркнул Ламмерт.

В то же время он не ответил на вопрос, намерена ли ЕК связаться с Вучичем, чтобы обсудить последствия его визита в Москву: "Мы не будем сейчас спекулировать на возможных последствиях".

Пресс-секретарь президента Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что больше о возможных дальнейших шагах ЕС сообщит, если визит Вучича в Москву таки состоится.

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