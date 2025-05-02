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Новости 9 мая в России
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Отношения с режимом Путина не могут быть обычными на фоне агрессии против Украины, - ЕС о визите Вучича в РФ 9 мая

Вучич едет к Путину 9 мая: Евросоюз прокомментировал визит

На фоне неспровоцированной агрессии РФ против Украины, отношения Сербии с режимом кремлевского диктатора Владимира Путина не могут быть обычными.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, комментируя предстоящий визит президента Сербии Александара Вучича на парад 9 мая в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сербия подала заявку и ведет переговоры о членстве в ЕС. ЕС хочет рассчитывать на Сербию как на надежного европейского партнера, который разделяет общие принципы, ценности, безопасность и процветание. И нам нужно, чтобы Сербия заверила нас в своем стратегическом направлении", - сказал он.

Представитель подчеркнул, что ЕС был "предельно откровенным" с партнерами, включая страны-кандидаты, такие как Сербия, относительно отношений с Москвой.

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"Отношения с Россией не могут быть обычными с режимом Путина на фоне неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины", - подчеркнул Ламмерт.

В то же время он не ответил на вопрос, намерена ли ЕК связаться с Вучичем, чтобы обсудить последствия его визита в Москву: "Мы не будем сейчас спекулировать на возможных последствиях".

Пресс-секретарь президента Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что больше о возможных дальнейших шагах ЕС сообщит, если визит Вучича в Москву таки состоится.

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россия (95645) Сербия (389) Евросоюз (17141) Вучич Александр (67)


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Нехай вступає в Тайожний Саюз , маймун.
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02.05.2025 15:24 Ответить
Треба чітко пояснювати отаким вучичам: їхати на парад до путінської росії - злочинно, бо росія відродила нацизм у 21 столітті і поглумилась над усіма, хто переміг гітлера. А вони мямлять...
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02.05.2025 15:40 Ответить
з 2014 року серби приймали активну участь в війні на боці паРаші, не десятками, а сотнями. Приїздили цілими отрядами. Крим захоплювали разом з пуйлом.
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02.05.2025 15:49 Ответить
в Сербських містах половина вулиць названа на честь рюських видатних людей: пушкіна, толстого, тургєнєва та інших. Російська мова обов'язкова для вивчення. Я мешкав в Югославії ще до Балканської війни і приїздив після війни. Нічого не змінилося.
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02.05.2025 15:56 Ответить
Сербія і на парад з'їздить, і в ЄС її приймуть скоріше, ніж Україну. Буде Вітьок Орбан№2 і потім те ж ЄС з ним наплачеться.
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02.05.2025 15:45 Ответить
Сербія кандидат в члени ЄС останні років Двацять п'ять! Так-так, не менше 25 років. Приводом стати кандидатом в члени ЄС стала видача в Гаагу генерала Ратіміра Младича та колишнього президента Слободана Мілошевіча.
Мілошевіча за руку з тюрми до хелікоптера вивів тодішній Прем'єр міністр Зоран Джинджич. Цей Джинджич вів Сербію в ЄС, називав паРашу Зрадником та не хотів мати справу з цією країною взагалі. За це його і застрелили. Єдина гідна людина на просторі Сербії!
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02.05.2025 15:53 Ответить
ці серби продажні майже всі без винятку. ЄС треба висмикнути Сербію з обіймів паРаші. Але Сербія пов'язана з пуйлом та його країною по самі вуха.
паРаша при Єльцині допомагала Хорватії та Боснї в Балканській війні проти Сербії зброєю, продовольством та нафтропродуктами. При цьому Сербії закрила поставки природного газу та нафти підтримав санкції Радбезу ООН проти Югославії. Очільник МЗС паРаші Андрій Козирєв на той час, Зняв осаду з Сараєва обманом, пообіцявши сербам плюшки. Серби купились, а плюшки не отримали.
Після війни до слабої Сербії одразу прибігли російські олігархи і за копійки зкупили всі стратегічні об'єкти.
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02.05.2025 15:47 Ответить
Є цікава історія: під час Балканської війни керівником Хорватіської армії був генерал Анте Готовіна. У Боснійських сербів (по факту Сербії) - генерал Ратко Младіч. Младіч не програв жодної битви! ЄС виставило умови для Хорватії та Сербії щодо вступу до союзу. Для цього треба було видати в Гаагу Готовіну і Младіча. Хорватія дала змогу Готовині потайки виїхати з країни. Младіч залишився вдома. Готовіну заарештували в ресторані на Канарських островах в компанії з молодою жінкою. Младіча заарештували на будівництві де він працював каменяром. Обох засудили до довічного за військові злочини.
Хорватія вступила в ЄС, найняла гарних адвокатів, подала апеляцію і Готовину Виправдали. Анте Готовина, мешкає в Хорватії, він національний Герой.
Сербія за Младіча забула!
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02.05.2025 16:10 Ответить
 
 