Отношения с режимом Путина не могут быть обычными на фоне агрессии против Украины, - ЕС о визите Вучича в РФ 9 мая
На фоне неспровоцированной агрессии РФ против Украины, отношения Сербии с режимом кремлевского диктатора Владимира Путина не могут быть обычными.
Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, комментируя предстоящий визит президента Сербии Александара Вучича на парад 9 мая в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Сербия подала заявку и ведет переговоры о членстве в ЕС. ЕС хочет рассчитывать на Сербию как на надежного европейского партнера, который разделяет общие принципы, ценности, безопасность и процветание. И нам нужно, чтобы Сербия заверила нас в своем стратегическом направлении", - сказал он.
Представитель подчеркнул, что ЕС был "предельно откровенным" с партнерами, включая страны-кандидаты, такие как Сербия, относительно отношений с Москвой.
"Отношения с Россией не могут быть обычными с режимом Путина на фоне неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины", - подчеркнул Ламмерт.
В то же время он не ответил на вопрос, намерена ли ЕК связаться с Вучичем, чтобы обсудить последствия его визита в Москву: "Мы не будем сейчас спекулировать на возможных последствиях".
Пресс-секретарь президента Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что больше о возможных дальнейших шагах ЕС сообщит, если визит Вучича в Москву таки состоится.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мілошевіча за руку з тюрми до хелікоптера вивів тодішній Прем'єр міністр Зоран Джинджич. Цей Джинджич вів Сербію в ЄС, називав паРашу Зрадником та не хотів мати справу з цією країною взагалі. За це його і застрелили. Єдина гідна людина на просторі Сербії!
паРаша при Єльцині допомагала Хорватії та Боснї в Балканській війні проти Сербії зброєю, продовольством та нафтропродуктами. При цьому Сербії закрила поставки природного газу та нафти підтримав санкції Радбезу ООН проти Югославії. Очільник МЗС паРаші Андрій Козирєв на той час, Зняв осаду з Сараєва обманом, пообіцявши сербам плюшки. Серби купились, а плюшки не отримали.
Після війни до слабої Сербії одразу прибігли російські олігархи і за копійки зкупили всі стратегічні об'єкти.
Хорватія вступила в ЄС, найняла гарних адвокатів, подала апеляцію і Готовину Виправдали. Анте Готовина, мешкає в Хорватії, він національний Герой.
Сербія за Младіча забула!