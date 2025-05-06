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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Россияне заявили о массированной атаке беспилотников: в ряде аэропортов объявили режим "Ковер", обломки БПЛА упали на Каширском шоссе в Москве

Осколки БПЛА ударились в многоэтажку на Каширском шоссе в Москве

В ночь на 6 мая на территории России была зафиксирована массовая атака беспилотников. БпЛА атаковали одновременно несколько регионов и Москву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Как утверждается, основной целью ночной атаки была Москва. По информации мэра столицы Сергея Собянина, ночью российская ПВО якобы уничтожили 19 дронов, которые направлялись в направлении Москвы. Беспилотники летели с разных направлений.

Впоследствии Собянин отметил, что обломки беспилотника упали на Каширском шоссе. А местные телеграмм-каналы сообщили о попадании БпЛА в жилую девятиэтажку

В связи с угрозой в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский временно вводили ограничения на полеты.

О взрывах и работе ПВО сообщают также жители ряда регионов РФ В то же время в Рязанской, Тамбовской и Тульской областях объявили "красный уровень" опасности. По данным мониторинговых ресурсов, угроза дроновых атак также была в Астраханской, Нижегородской, Тверской и Смоленской областях.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбито якобы 18 беспилотников.

Губернатор Пензенской области только что объявил, что над его областью сбито 10 украинских дронов.

Также были закрыты аэропорты Калуги, Саратова, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Иванова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Самары.

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Автор: 

беспилотник (3641) Удары по РФ (291)


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Топ комментарии
+14
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06.05.2025 07:37
+6
"Ой, летіли дикі гуси-и-и!!!"
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06.05.2025 07:26
+3
І це правильно. Диктатори "всех стран соединяйтеся".
Треба по мацьке. До 9-го. Показати воно )(уйлу яка на параші ппо.
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06.05.2025 07:28
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"Ой, летіли дикі гуси-и-и!!!"
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06.05.2025 07:26 Ответить
До маькці і напарад
Камнем впали, підіривались
Там )(уйло чекає нас.
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06.05.2025 07:34 Ответить
І? Який результат? Уламки на шосе?
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06.05.2025 08:20 Ответить
"Стёпка"! А что за праблема? Выйди на улицу, да прайдись па улицам, посмотри... Тебе же, из офиса "Ольгино", недалеко прогуляться...
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06.05.2025 08:25 Ответить
Я в Україні. По-суті нічого відповісти? Який результат? Нахрін був цей цирк?
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06.05.2025 08:32 Ответить
"Стёпа"!!! Твоя "Украина" - немного левее Долгопрудного...
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06.05.2025 08:38 Ответить
Зрозуміло. Як завжди, тупі безглузді висери. На жаль, з такими, як ти, Україна приречена...
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06.05.2025 09:20 Ответить
А що ти ще можеш "висрать"? Адже всьому форуму відомо давно, що ти "батрак оьгінський"!...
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06.05.2025 09:44 Ответить
Добре "закрили" небо. Тепер тільки конями на парад.
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06.05.2025 07:27 Ответить
лаврова?
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06.05.2025 07:30 Ответить
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06.05.2025 07:37 Ответить
Тут, недавно, "слушок промайнув" - нібито "Великий ПУ" робив спробу "позичить" у казахів їх "парадний" танковий полк - для того, щоб було що показать на параді, у Москві... Якщо це - правда, то, надіюся, казахи відмовили... Бо "*****" - "пацан непредсказуемый", може й "забуться" назад повернуть...
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06.05.2025 08:45 Ответить
Казахи щось передчувають...
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06.05.2025 08:50 Ответить
МАНГАЛоїди!
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06.05.2025 08:52 Ответить
І це правильно. Диктатори "всех стран соединяйтеся".
Треба по мацьке. До 9-го. Показати воно )(уйлу яка на параші ппо.
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06.05.2025 07:28 Ответить
Це дуже діючі пігулки від ,,побєдобєсія".
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06.05.2025 07:36 Ответить
Нехай москалота відчує смак «пабєди» сповна.
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06.05.2025 07:50 Ответить
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06.05.2025 07:53 Ответить
Сі сьогодні повинен був прилетіти. Може і засцяти .
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06.05.2025 07:54 Ответить
Ковер це Килим? Чи уроки з парашинськоі мови пропускав.
По килиму взагалі то ходять, а не опускають.
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06.05.2025 08:15 Ответить
Що в кацапській, що в українській. Це ім'я власне, ще й у лапках. Тому, як правило, не перекладається. Ти сам де на уроках-то був? У правила б заглянув перш ніж повчати когось, колупаючись у носі
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06.05.2025 08:57 Ответить
Повчати?
Ти не павільно вуйко бутерврот береш. Хоч і не знаю, але в "ковичках" здогадуюсь.
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06.05.2025 09:09 Ответить
вибили шибки.
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06.05.2025 09:30 Ответить
 
 