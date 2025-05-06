Россияне заявили о массированной атаке беспилотников: в ряде аэропортов объявили режим "Ковер", обломки БПЛА упали на Каширском шоссе в Москве

В ночь на 6 мая на территории России была зафиксирована массовая атака беспилотников. БпЛА атаковали одновременно несколько регионов и Москву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Как утверждается, основной целью ночной атаки была Москва. По информации мэра столицы Сергея Собянина, ночью российская ПВО якобы уничтожили 19 дронов, которые направлялись в направлении Москвы. Беспилотники летели с разных направлений.

Впоследствии Собянин отметил, что обломки беспилотника упали на Каширском шоссе. А местные телеграмм-каналы сообщили о попадании БпЛА в жилую девятиэтажку

В связи с угрозой в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский временно вводили ограничения на полеты.

О взрывах и работе ПВО сообщают также жители ряда регионов РФ В то же время в Рязанской, Тамбовской и Тульской областях объявили "красный уровень" опасности. По данным мониторинговых ресурсов, угроза дроновых атак также была в Астраханской, Нижегородской, Тверской и Смоленской областях.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбито якобы 18 беспилотников.

Губернатор Пензенской области только что объявил, что над его областью сбито 10 украинских дронов.

Также были закрыты аэропорты Калуги, Саратова, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Иванова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Самары.

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