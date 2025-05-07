Беспилотники атаковали Тулу и Саранск: на нескольких предприятиях - пожары, - ASTRA (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 7 мая 2025 года беспилотники атаковали российский город Саранск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Сообщается о пожаре в районе Химмаша в Саранске после атаки БПЛА.

Также читайте: Россияне заявили о массированной атаке беспилотников: в ряде аэропортов объявляли режим "Ковер", обломки БпЛА упали на Каширском шоссе в Москве









Также отмечается, что, по словам местных жителей, атакован завод "Оптиковолоконные системы". В нескольких километрах от него расположены Саранский механический завод и завод "Сарансккабель-Оптика", свидетельствует анализ ASTRA.

Впоследствии издание, проанализировав фото, отметило, что горит именно завод "Оптиковолоконные системы".









Больше информации на эту минуту не известно.

Также по данным ASTRA, в Туле зафиксированы пожары в районе двух крупнейших предприятий оборонной промышленности РФ после атаки БПЛА. Оба предприятия входят во вражескую госкорпорацию "Ростех".

В Туле виден дым в районе улицы Щегловской засеки, сообщают местные жители и местные паблики.

На этой улице расположено АО "Конструкторское бюро приборостроения, которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия, а также на этой улице расположено научно-производственное объединение СПЛАВ (НПО СПЛАВ), производящее реактивные системы залпового огня. Предприятия расположены приблизительно в километре друг от друга.

Читайте также: Четыре дрона атаковали Подмосковье: работала ПВО оккупантов