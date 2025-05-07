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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Беспилотники атаковали Тулу и Саранск: на нескольких предприятиях - пожары, - ASTRA (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 7 мая 2025 года беспилотники атаковали российский город Саранск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Сообщается о пожаре в районе Химмаша в Саранске после атаки БПЛА.

Также читайте: Россияне заявили о массированной атаке беспилотников: в ряде аэропортов объявляли режим "Ковер", обломки БпЛА упали на Каширском шоссе в Москве

Саранск после атаки
Саранск после атаки
Саранск после атаки
Саранск после атаки

Также отмечается, что, по словам местных жителей, атакован завод "Оптиковолоконные системы". В нескольких километрах от него расположены Саранский механический завод и завод "Сарансккабель-Оптика", свидетельствует анализ ASTRA.

Впоследствии издание, проанализировав фото, отметило, что горит именно завод "Оптиковолоконные системы".

саранск после атаки
саранск после атаки
саранск после атаки
саранск после атаки

Больше информации на эту минуту не известно.

Также по данным ASTRA, в Туле зафиксированы пожары в районе двух крупнейших предприятий оборонной промышленности РФ после атаки БПЛА. Оба предприятия входят во вражескую госкорпорацию "Ростех".

В Туле виден дым в районе улицы Щегловской засеки, сообщают местные жители и местные паблики.

На этой улице расположено АО "Конструкторское бюро приборостроения, которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия, а также на этой улице расположено научно-производственное объединение СПЛАВ (НПО СПЛАВ), производящее реактивные системы залпового огня. Предприятия расположены приблизительно в километре друг от друга.

Читайте также: Четыре дрона атаковали Подмосковье: работала ПВО оккупантов

Автор: 

беспилотник (3646) Удары по РФ (294)


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Топ комментарии
+10
БПЛА Сил оборони атакували військовий аеродром Кубинка в Московські області, де базуються винищувачі МіГ-29 та Су-27, завод «ДНВП «Сплав» у Тульській області
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07.05.2025 07:41
+8
Ащо то за колони, на передньому плані, на першому фото? Може, й туди варто "завітать"?
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07.05.2025 07:21
+8
Знаєш - "сарай від "сараю" різниться"... Від оптоволоконних систем важче захист підібрать, ніж від радіокерованих... Вони можуть пролізти під будь-яке укриття - навіть радіонедоступне... А у кацапів не так багато виробництв з випуску оптоволокна... Я тут уже писав, після удару по складу заводу по випуску детонаторів, приводячи слова військового інженера часів ІІ Світової: "Ех! Знайти-б у німців завод по випуску детонаторів. і капсульних втулок... І розбомбить його... І тоді у німців снаряди будуть, наче "дрова"..." Тут - те саме... Зараз системи озброєння - складні. Виготовлення їх - багатоступеревий ланцюжок, який складається з багатьох операці та виробницт. Точний удар по одній із ланок - і виробництво паралізоване...
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07.05.2025 07:35
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Ащо то за колони, на передньому плані, на першому фото? Може, й туди варто "завітать"?
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07.05.2025 07:21 Ответить
Було б непогано. Там,мабуть,щось токсичне.
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07.05.2025 07:25 Ответить
Ермак не велели. Это Путина сильно огорчает. Оно долго и неприятно горит. А разнести сарай на заводе дроном в 3 кг - милости просим. Объявляйте пожалуйста, что весь завод вынесли.
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07.05.2025 07:26 Ответить
Знаєш - "сарай від "сараю" різниться"... Від оптоволоконних систем важче захист підібрать, ніж від радіокерованих... Вони можуть пролізти під будь-яке укриття - навіть радіонедоступне... А у кацапів не так багато виробництв з випуску оптоволокна... Я тут уже писав, після удару по складу заводу по випуску детонаторів, приводячи слова військового інженера часів ІІ Світової: "Ех! Знайти-б у німців завод по випуску детонаторів. і капсульних втулок... І розбомбить його... І тоді у німців снаряди будуть, наче "дрова"..." Тут - те саме... Зараз системи озброєння - складні. Виготовлення їх - багатоступеревий ланцюжок, який складається з багатьох операці та виробницт. Точний удар по одній із ланок - і виробництво паралізоване...
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07.05.2025 07:35 Ответить
Муромський приладобудівний завод займає теріторію близько 170 гектарів, по якій розкидані на віддаленні один від одного окремі будівлі. Тому щоб завдати суттєвої шкоди такому підприємству, туди повинно долетіти одночасно кілька десятків дронів. А там було тільки п'ять прильотів, і як наслідки - пошкоджено тільки дві будівлі.
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07.05.2025 09:19 Ответить
В городі бузина...Єрмак головного мозку?
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07.05.2025 07:44 Ответить
Це елеватори
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07.05.2025 07:39 Ответить
це елеватор на проспекті лєніна.
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07.05.2025 07:40 Ответить
По елеваторах, краще всього, бить у жовтні-листопад. Тоді там повно зерна, а з неба дощить... А якщо зерно "запріє", то і вибухнуть може... (не кажучи вже про те, що воно для їжі стане непридатним...). і
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07.05.2025 07:44 Ответить
нахєр ті елеватори здались, іх у рази більше ніж всіх мухосранськів на кацапії. А в саранську більш важливих цілей повно.
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07.05.2025 07:50 Ответить
Так я ж і не кажу, що по них треба бить... Просто пояснив, коли саме це краще робить... Вони ж зараз стоять пусті...
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07.05.2025 07:56 Ответить
на першому фото видно пожежу https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B011'58.5%22N+45%C2%B010'52.2%22E/@54.1995833,45.1811667,822m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d54.1995833!4d45.1811667?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D на теріторії федерального казьонного підприємтва "Саранський механічний завод", який виготовляє зброю і **********.
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07.05.2025 08:58 Ответить
Ну і слва богу...
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07.05.2025 09:10 Ответить
Это я вно не топливо! Слишком близко башни друг к другу, очень похоже на зернохранилища. В Сирии рашистские ****** бомбили по ним, чтобы вызвать голод. В Ютубе в профиле Минобороны паРаши до сих пор есть два видео, где они горят БЕЛЫМ дымом, а эти скоты своему стаду рассказывают, что разбили НЕФТЕБАЗЫ!
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07.05.2025 09:11 Ответить
https://youtu.be/FPfPNwhB7Ec?si=-R4B411pcoS5bC0R Одно из видео, где ублюдки уничтожают ЗЕРНО, а своему стаду рассказывают про нефтебазу!!!
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07.05.2025 09:17 Ответить
И я находил ещё минимум одно видео!
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07.05.2025 09:19 Ответить
Уже розібралися... Елеватор...
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07.05.2025 09:17 Ответить
про вовка промовка.
Але краще, як би це дійсно були би крилаті ракети.
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07.05.2025 07:29 Ответить
десять вибухів зовсім не означає десять влучань. Там ще роботи не на одну таку атаку, бо поряд за два з половиною кілометра ще корпуси "Інжінірінгового центру волоконної оптики".
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07.05.2025 07:57 Ответить
Привет от украинских камышеводов мокшанским хлопкоделам?
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07.05.2025 07:36 Ответить
БПЛА Сил оборони атакували військовий аеродром Кубинка в Московські області, де базуються винищувачі МіГ-29 та Су-27, завод «ДНВП «Сплав» у Тульській області
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07.05.2025 07:41 Ответить
"Кубінка" - це добре... Там "генеральські" літаки базуються...
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07.05.2025 08:39 Ответить
можливо що НВП "Сплав" важливіше за Кубінку. На ньому виробляють весь асортимент РСЗО - "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо-Г", "ТОС-1А", "Дамба", а також синтезатори частот для БРЛС, приймальні тракти для БРЛС "Ирбис" для Су-35, надвисокочастотні приймачі для ГСН.
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07.05.2025 09:33 Ответить
Ну, як сказать... У Кубінці стоять "круті" борти... І літаки повітряного управління, і експериментальні...
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07.05.2025 09:39 Ответить
сподіваюсь, у Кубінку не просто так прилетіло. З-На Кубінку зазвичай прилітають борти на парад, звідки і стартують на парадні прольоти над красной площадью.
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07.05.2025 09:45 Ответить
Гори, гори ясно, щоби не погасло !!!

На черзі столиця лапотної орди 9 травня.
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07.05.2025 07:45 Ответить
Ще в мордовії є великий арсенал ППО у Ковилкіно. Треба б його "пощупати".
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07.05.2025 08:30 Ответить
Та нема у Ковилкіно арсенала. Там знаходиться 590-й окремий радіотехнічний вузол загоризонтного виявлення повітряних цілей (в/ч 84680).
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07.05.2025 09:54 Ответить
Як я служив у 80-тих, ми звідти ракети отримували на 200-й комплекс. І відправляли несправні блоки в ремонт. Мій комбат туди їздив, розповідав. Може, правда, за ці роки шось і змінилось.
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07.05.2025 10:10 Ответить
це не значить, що там був якійсь арсенал. За шість кілометрів від Ковилкіно знаходиться загоризонтна РЛС 29Б6 "Контейнер", яку ми незворотньо розїбали дроном у квітні минулого року, через що байденовські саливони сцяли прямо у штани в очікуванні ядерного удару.
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07.05.2025 10:22 Ответить
отримували у Ковилкіно тому що там залізнична колія з Саранська, а тоді у Саранську функціонував 103-й арсенал МО рф, який розташовувався прямо серед міста. Це за 4 кілометра південніше механічного завду, куди сьогодня прилетіло. Зараз наврядчи на тому арсеналі зберігають якісь серйозні **********.
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07.05.2025 10:45 Ответить
тоді у ті роки цей арсенал можливо був ще не був арсеналом, а центральною базою артилерійського озброєння № 62.
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07.05.2025 10:52 Ответить
Слава ЗСУ 🇺🇦
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07.05.2025 08:31 Ответить
 
 