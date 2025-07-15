Ціни на нафту впали після заяви Трампа про санкції проти Росії через 50 днів

Ціни на нафту знижуються у вівторок, після того як президент США Дональд Трамп дав Росії 50 днів на припинення війни в Україні, аби уникнути нових санкцій.

Вересневі ф’ючерси на Brent опустилися на 0,8% – до $68,65 за барель, а WTI – на 0,9% до $66,36, повідомляє Reuters, посилаючись на біржові дані ICE та CME й коментарі ринкових аналітиків.

Тимчасове зниження геополітичного ризику після заяви Трампа дещо охолдило ринок, трейдери отримали "перепочинок" і почали переоцінювати ймовірність дефіциту постачань із Росії. На думку аналітиків UBS, страх перед швидким шоком для ринку зменшився.

Водночас у ING попереджають, що у разі провалу переговорів ціна може різко піти вгору. Китай, Індія і Туреччина є найбільшими покупцями російської сирої нафти і їм доведеться зважити вигоди між імпортом енергоносіїв зі знижкою або продовження експорту продукції до США.

Падіння котирувань посилили слабкі економічні дані з Китаю. Валовий внутрішній продукт країни у другому кварталі зріс на 5,2% у річному обчисленні – менше за очікування, що викликало сумніви в силі глобального попиту на енергоносії, оскільки Китай є найбільшим імпортером нафти у світі.

Частково зниження цін стримував рекордний імпорт нафти Китаєм в черні – 12,1 млн барелів на добу, а також побоювання щодо нових мит США на імпорт із ЄС і Мексики з 1 серпня, які можуть змінити глобальні потоки палива.

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Раніше повідомлялось, що світові ціни на нафту зростають, оскільки інвестори очікували жорсткої заяви Трампа щодо Росії.

При цьому ЄС також поки не досяг згоди щодо зниження ціни на російську нафту.