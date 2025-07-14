Світові ціни на нафту зростають: Інвестори чекають заяви Трампа щодо Росії

Ціни на нафту зросли на понад 2% з п'ятниці, оскільки інвестори очікують на анонсовану президентом США Дональдом Трампом "важливу заяву" щодо Росії, у якій потенційно може йтися про нові санкції.

Втім, зростання видобутку нафти у Саудівській Аравії та поточна невизначеність щодо тарифів США обмежують зростання цін, повідомляє Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent станом на 7:00 за Києвом дорожчали на 15 центів – до $70,51 за барель, продовживши зростання на 2,51% минулої п'ятниці. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate піднялися на 14 центів – до $68,59, після зростання на 2,82% під час попередньої торгової сесії.

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Як повідомлялося, у неділю президент США Дональд Трамп заявив, що він надішле Україні ракети до комплексів ППО Patriot для захисту від російських атак, оскільки російський диктатор Путін "говорить приємні слова, але ввечері всіх бомбить".

Трамп також анонсував "важливу заяву" щодо Росії, яку він планує зробити у понеділок.

Водночас Конгрес може повернутися до розгляду законопроєкту про нові санкції проти Росії, який все ще очікує на підтримку Трампа.

Крім того, представники країн ЄС наблизилися до узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії, який передбачатиме зниження цінового ліміту на експорт російської нафти.