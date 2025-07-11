МЕА сумнівається, що Росія зможе підтримувати видобуток нафти, – звіт

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що експорт сирої нафти та нафтопродуктів із Росії перебуває на надзвичайно низькому рівні, що викликає питання щодо здатності країни підтримувати свої виробничі потужності.

Про це пише Bloomberg із посиланням на щомісячний звіт МЕА.

"Обсяги як сирої нафти, так і продуктів із неї (в червні, – ред.) залишалися на надзвичайно низькому рівні в червні, на п'ятирічному сезонному мінімумі", – сказано в повідомленні.

У МЕА зазначили, що потоки нафти з Росії погіршувалися протягом більшої частини 2024 та 2025 років, що ставить під сумнів здатність Росії підтримувати свої виробничі потужності.

У червні щоденне завантаження сирої нафти з Росії становило 4,68 млн барелів, тоді як експорт нафтопродуктів скоротився на 110 тис. барелів – до 2,55 млн барелів на день.

Росія, один з трьох найбільших світових виробників нафти, засекретила дані про свій видобуток та експорт після повномасштабного вторгнення в Україну, що ускладнило незалежну оцінку стану своєї видобувної галузі. Окрім звітів МЕА, спостерігачі за ринком покладаються на дані про відстеження експорту суден, оцінки роботи нафтопереробних заводів та оцінки дотримання національної квоти на видобуток в рамках ОПЕК+, щоб зрозуміти, як працює російська промисловість.

Дані Bloomberg про відстеження суден також вказують на падіння експорту морської сирої нафти з Росії, який минулого місяця досяг найнижчого рівня з лютого. Однак, за оцінками агентства, обсяг роботи нафтопереробних заводів країни залишався на звичайному рівні в червні.

Експорт нафтопродуктів з Росії в червні впав до найнижчого рівня за вісім місяців, незважаючи на загалом стабільні роботи нафтопереробних заводів.

Поки МЕА не змінило своєї оцінки сталого обсягу видобутку в Росії та розраховує його на рівні 9,8 млн барелів, що означає, що ці рівні можуть бути досягнуті протягом 90 днів і підтримуватися протягом тривалого періоду.

Незважаючи на падіння загального обсягу експорту нафти за кордон, експортні доходи Росії в червні зросли на понад $800 млн, до $13,6 млрд, що на 6,4% більше, ніж у травні.

Раніше повідомлялося, що вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) домовилися збільшити видобуток нафти в серпні на 548 тис. барелів на добу, порівняно з очікуваним обсягом видобутку в липні.

Також повідомлялося, що Європейська Комісія цього хоче запропонувати плаваюче обмеження цін на російську нафту в рамках нового проєкту пакету санкцій проти Росії.