Єврокомісія запропонує "плаваюче" обмеження цін на російську нафту, – Reuters

Європейська Комісія цього хоче запропонувати плаваюче обмеження цін на російську нафту в рамках нового проєкту пакету санкцій проти Росії.

Про це пише Reuters.

Як повідомляється, Єврокомісія розробляє механізм, який коригуватиме обмеження цін на російську сиру нафту на основі змін світової ціни на нафту.

Втім, закон ще переглядається і передбачає більш автоматизований процес перегляду обмеження цін для його адаптації до світових цін на сиру нафту.

Поки незрозуміло, яким буде обмеження, але початковою точкою буде трохи більше $45 за барель.

Така ідея виникла після того, як деякі країни-члени Європейського Союзу виступили проти жорсткого зниження граничної ціни з $60 до $45 за барель, запропонованого Єврокомісією в червні.

Обмеження забороняє торгівлю російською сирою нафтою, що перевозиться танкерами, якщо ціна перевищує $60 за барель, і забороняє судноплавним, страховим та перестраховим компаніям обробляти вантажі російської сирої нафти по всьому світу, якщо тільки вона не продається за ціною нижчою за обмеження ціни.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії

Однак навіть якщо послам ЄС вдасться домовитися про переглянутий механізм обмеження цін, Словаччина виступає проти пакету санкцій через свої занепокоєння щодо плану ЄС припинити імпорт російських енергоносіїв до 2027 року. Для ухвалення санкцій ЄС потрібна одностайність.

Окрім того, повідомлялося, що Естонія може накласти вето на ухвалення 18 санкційного пакета Європейського Союзу проти Росії, якщо з нього буде виключено пункт про зниження цінової обмеження на російську нафту.

Раніше стало відомо, що посли країни Європейського Союзу (Coreper) вдруге розглянули питання ухвалення 18 пакета санкцій ЄС проти Росії на засіданні в Брюсселі 4 липня, проте не змогли його схвалити через позицію Словаччини.

10 липня повідомлялося, що Словаччина продовжить блокувати ухвалення нового, 18 пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, доки не отримає чітких гарантій того, що не понесе фінансових втрат від припинення постачання російського газу в ЄС з 1 січня 2028 року.

Як повідомлялося, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18 пакета санкцій ЄС проти Росії.

Зокрема, пропонується запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.