Естонія може заблокувати нові санкції ЄС проти Росії, – міністр

Естонія може накласти вето на ухвалення 18 санкційного пакета Європейського Союзу проти Росії, якщо з нього буде виключено пункт про зниження цінової обмеження на російську нафту.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в коментарі естонському телебаченню ERR, передає LIGA.net.

"У нас чітка позиція: зниження цінової стелі на нафту має залишитися в санкційному пакеті. Ми займаємо жорстку лінію в цьому питанні", – зазначив Цахкна.

За його словами, саме цей пункт міг би стати найпотужнішим інструментом нового пакета обмежень.

Цахкна зауважив, що в початковій версії документа, підготовленій Європейською Комісією, передбачалося зниження стелі з нинішніх $60 до $45 за барель.

Як писало видання Delfi, ініціативу зниження цінового обмеження намагаються виключити переважно середземноморські країни з розвиненим судноплавством, зокрема Мальта.

Саме тому, за словами Цахкни, Естонія готова заблокувати весь пакет, якщо компроміс буде досягнутий завдяки цьому важливому елементу.

Цахкна наголосив, що Естонія наполягає на ухваленні пакета санкцій у первинному вигляді – без пом'якшень і поступок. Він також висловив сподівання, що Естонію підтримають найбільші держави Євросоюзу.

Міністр нагадав, що чинна цінова стеля на російську нафту діє вже два роки й не переглядалася через небажання західних країн посилювати тиск.

Водночас, за його словами, нині з'являються сигнали, що країни G7 готові підтримати зниження ліміту. Крім того, останніми днями зі США надходять сигнали про готовність Вашингтона запровадити додаткові обмеження проти Росії, яка веде агресивну війну проти України.

Втім, міністр підкреслив, що обговорення в ЄС ще тривають і остаточне рішення, зокрема з боку Естонії, поки не ухвалено.

Раніше повідомлялося, що посли країни Європейського Союзу (Coreper) вдруге розглянули питання ухвалення 18 пакета санкцій ЄС проти Росії на засіданні в Брюсселі 4 липня, проте не змогли його схвалити через позицію Словаччини.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Як повідомлялося, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18 пакета санкцій ЄС проти Росії.

Зокрема, пропонується запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.