Словаччина вдруге заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, – ЗМІ

Посли країни Європейського Союзу (Coreper) вдруге розглянули питання ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії на засіданні у Брюсселі 4 липня, проте не змогли його схвалити через позицію Словаччини.

Про повідомляє "Європейська правда" із посиланням на двох дипломатів впливових держав ЄС, обізнані з перебігом дискусії на Coreper.

За словами співрозмовників видання, 4 липня Словаччина де-факто знову заблокувала прийняття 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Представник Словаччини під час обговорення 18-го пакета санкцій заявив, що їм треба більше часу для прийняття рішення. Тому сьогодні пакет не було затверджено", – повідомив один зі дипломатів.

Інший додав, що Словаччина мала позитивні перемовини з Європейською комісією щодо своїх застережень через пропозицію Єврокомісії відмовитися від імпорту російського газу (до кінця 2027 року), і він прогнозує швидке затвердження 18-го пакета санкцій проти РФ.

Раніше ЗМІ прогнозували, що Словаччина має розблокувати 18-й пакет санкцій після успішних переговорів з Єврокомісією 3 липня в Братиславі.

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Як повідомлялося, наприкінці червня тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну. За інформацією ЗМІ, рішення відклали через позицію Словаччини та Угорщини.

Раніше у ЄС сподівалися, що 18-й пакет санкцій для Росії через її війну з Україною буде ухвалено на засіданні Європейської Ради 26-27 червня в Брюсселі. Втім, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що вимагатиме відкласти голосування за новий пакет санкцій.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Як повідомлялося, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Зокрема, пропонується запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.