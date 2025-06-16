Євросоюз відклав відмову від російських ядерних технологій. Найбільший опір чинять Угорщина та Словаччина

Європейський Союз відклав плани про припинення імпорту російських ядерних технологій.

Про це пише Financial Times, передає ЕП.

Як повідомляється, в 2024 році країни Євросоюзу заплатили Росії 22 млрд євро за енергоносії, з яких лише 700 млн євро становили витрати на ядерне паливо.

Проте саме ця частка виявилась найскладнішою для відмови.

У Євросоюзі працює 101 ядерний реактор, з них 19 – радянського дизайну. Зокрема, чотири ВВЕР-1000 експлуатуються в Болгарії та Чехії, а ще 15 ВВЕР-440 – у Чехії, Угорщині, Фінляндії та Словаччині. Росія поставляє до 25% збагаченого урану для потреб ЄС і контролює понад половину глобального ринку збагачення.

Найбільше опору планам поетапної відмови від співпраці з російським "Росатомом" чинять Угорщина та Словаччина. Ці країни попереджають про ризики для енергетичної стабільності й економічні наслідки.

Угорська АЕС "Пакш", де "Росатом" будує два нові енергоблоки, має забезпечити до 75% електроенергії країни.

Єврокомісія не виключає застосування торговельних обмежень замість санкцій, що дозволить обійти право вето країн, які виступають проти.

Втім, повна відмова від імпорту з РФ у ядерній галузі запланована не раніше 2030-х років і потребуватиме близько 241 млрд євро інвестицій у створення власного ланцюга поставок.

Раніше повідомлялося, що плани країн Європейського Союзу щодо розширення ядерної енергетики вимагатимуть 241 млрд євро інвестицій та нових інструментів фінансування, щоб зробити ці витрати менш ризикованими для приватних інвесторів.

До того стало відомо, що Данія розглядає можливість скасування заборони на атомну енергетику, що діяла протягом 40 років, із метою підвищення своєї енергетичної безпеки.

Перед тим повідомлялося, що Бельгія збирається повернутися до атомної енергетики. Раніше всі ядерні реактори в країні мали закрити в 2025 році.