Данія може скасувати 40-річну заборону на атомну енергетику

Данія розглядає можливість скасування заборони на атомну енергетику, що діяла протягом 40 років, із метою підвищення своєї енергетичної безпеки.

Про це заявив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огорд, передає Європейська правда.

Огорд сказав, що уряд Данії проаналізує потенційні переваги нових технологій атомної енергетики, а звіт про результати аналізу буде готовий наступного року.

Данія не виробляє ядерну енергію, відповідно до закону 1985 року, ухваленому парламентом Данії, який забороняє виробництво електроенергії з атомної енергії в країни. При цьому Данія імпортує атомну енергію.

"Данія не має сучасного досвіду використання атомної енергії, тому важливо почати аналізувати її потенціал. Чи може ця технологія доповнити те, що домінуватиме в нашій країні: сонячну та вітрову енергію?" – зазначив він.

За словами Огорда, не можна мати енергосистему, яка базується виключно на сонячній та вітровій енергії.

"Потрібно щось ще, щоб її підтримати", – додав він.

Огорд також зауважив, що є багато аспектів, пов'язаних із новими ядерними технологіями, до яких Данія ще не готова, і що їй бракує достатніх знань із цього питання.

"Чи можемо ми з упевненістю сказати, що ця технологія є безпечною? Куди ми будемо утилізувати ядерні відходи? Чи готові наші органи влади до того, що щось піде не так? І так далі, і так далі. Ми не маємо цих знань, але вони нам потрібні", – пояснив він.

Раніше повідомлялося, що Польща домовилася з американською з Westinghouse про будівництво першої в країні АЕС.

Перед тим стало відомо, що Бельгія збирається повернутися до атомної енергетики. Раніше всі ядерні реактори в країні мали закрити в 2025 році.