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Польща домовилася з американською з Westinghouse про будівництво першої в країні АЕС

Польща домовилася з американською з Westinghouse про будівництво першої в країні АЕС

Польська державна компанія Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ) та американський консорціум Westinghouse-Bechtel підписали рамкову угоду (Engineering Development Agreement) про будівництво першої атомної електростанції в Польщі.

Про це пише інформагентство PAP, передає LIGA.net. 

Як повідомляється, EDA (Engineering Development Agreement) передбачає продовження проєктних робіт, пов'язаних, зокрема, з отриманням адміністративних рішень, ліцензій та дозволів, а також подальшим етапом поглиблених геологічних досліджень на інвестиційному майданчику.

Підписання угоди було необхідним через закінчення на початку квітня терміну дії контракту на проєктування ESC (Engineering Service Contract).

Як зявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, нова угода з американськими підрядниками краща за попередню, а інвестиціх у будівництво – більш захищені.

Як повідомлялося, на початку січня цього року уряд Польщі схвалив законопроєкт, який дозволяє збільшити капітал державної компанії PEJ Sp. z o.o., яка займатиметься реалізацією проєкту АЕС.

У вересні 2023 року польська державна компанієя PEJ підписала угоду із американськими Westinghouse та Bechtel про будівництво першої атомної електростанції в Польщі.

Польща планує завершити проєкт у 2036 році, щоб замінити вугільні електростанції, що старіють, і зберегти стабільне постачання у свою енергосистему.

Наприкінці березня президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про виділення 60 млрд злотих (понад $15 млрд) на будівництво першої в країні атомної електростанції.

Автор: 

АЕС (812) Польща (2432) будівництво (2225) США (4894) атомна енергетика (328)


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