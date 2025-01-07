Польща виділить $15 мільярдів на будівництво своєї першої АЕС. Її запустять не раніше 2036 року

Уряд Польщі виділить 60,2 мільярда злотих ($14,7 мільярда) на фінансування проєкту своєї першої атомної електростанції, який все ще очікує на схвалення Європейського Союзу.

У вівторок кабінет міністрів Польщі під керівництвом Дональда Туска схвалив законопроєкт, який дозволяє збільшити капітал державної компанії PEJ Sp. z o.o., яка займатиметься реалізацією проєкту, пише Bloomberg.

Фінансування нададуть шляхом випуску облігацій або безпосередньо коштами, залежно від графіка інвестицій. Передбачається, що урядовий внесок забезпечить 30% загальної вартості будівництва АЕС, а решту коштів залучать у вигляді кредитів від Експортно-імпортного банку США та інших фінансових установ.

Проєкт передбачає будівництво реакторів потужністю 3,75 гігават на узбережжі Балтійського моря. Польща планує завершити його у 2036 році, щоб замінити застарілі вугільні електростанції.

Наразі Єврокомісія ще вивчає пропозицію уряду країни щодо державної допомоги для реалізації проєкту, яка крім фінансування також передбачає контракт на придбання виробленої станцією електроенергії та державні гарантії щодо боргу PEJ.

Минулого місяця у Єврокомісії зауважували, що наразі вона має "сумніви щодо того, чи повністю цей захід відповідає правилам ЄС щодо державної допомоги".

В уряді Польщі очікують, що переговори з ЄС можуть тривати більше року, і після цього країна планує підписати остаточну угоду з Westinghouse Electric Co. і Bechtel Group Inc.

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Як повідомлялося, у вересні 2023 року польська державна компанієя PEJ підписала угоду із американськими Westinghouse та Bechtel про будівництво першої атомної електростанції в Польщі.

Загалом Польща планує будівництво двох АЕС, які матимуть по три реактори кожен.