ЄС хоче збільшити потужності ядерної енергетики: на це потрібно 240 мільярдів євро, але грошей поки немає

Плани країн Європейського Союзу щодо розширення ядерної енергетики вимагатимуть 241 млрд євро інвестицій та нових інструментів фінансування, щоб зробити ці витрати менш ризикованими для приватних інвесторів.

Про це повідомила Європейська Комісія, передає Reuters.

Країни ЄС виклали плани розширення своїх потужностей атомної енергетики до 109 ГВт до 2050 року, порівняно з 98 ГВт на сьогодні. Ці плани вимагатимуть інвестицій у розмірі 205 млрд євро в нові атомні електростанції, а також 36 млрд євро – для продовження терміну служби існуючих реакторів, включно з державними та приватними коштами.

Минулого року атомна енергетика виробила близько 24% електроенергії ЄС.

Втім, оскільки нещодавні ядерні проекти в Європі перевищують бюджет і стикаються з тривалими затримками, Єврокомісія заявила, що потрібно більше фінансових інструментів для залучення приватних інвесторів, яких відлякують ці ризики та величезні початкові витрати.

П'ятирічна затримка запланованих нових проєктів додасть додаткові 45 млрд євро до їхньої оціночної вартості до 2050 року.

"Відповіддю може бути поєднання різноманітних джерел фінансування, доповнених інструментами зниження ризиків", – заявли в ЄК.

Країни ЄС давно розходяться в думках щодо того, чи слід просувати ядерну енергетику для досягнення цільових показників викидів CO2. У центрі дебатів – Франція, яка покладається на ядерну енергетику як основне джерело електроенергії, та Німеччина, яка за попередніх урядів виступала проти цього.

Як наслідок, енергетична політика ЄС зазвичай не виділяла ядерну енергетику зі стимулами чи цілями, а бюджет ЄС не підтримує будівництво нових атомних електростанцій.

Тому Єврокомісія пропонує створити нові фінансові інструменти, які б знижували ризики для інвесторів. Зокрема, планується пілотна програма вартістю 500 млн євро у вигляді договорів купівлі-продажу електроенергії, в якій зможуть брати участь і атомні проєкти.

12 із 27 країн-членів ЄС наразі мають ядерні реактори. Найбільшу кількість реакторів має Франція. Нові блоки будуються у Словаччині та Угорщині. Польща та деякі інші країни лише готуються до будівництва своїх перших АЕС.

Раніше стало відомо, що ціни на електроенергію в Європі різко зросли через корозію на ядерному реакторі у Франції.

До того повідомлялося, що Польща домовилася з американською з Westinghouse про будівництво першої в країні АЕС.