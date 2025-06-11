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Новини
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Ціни на електроенергію в Європі різко зросли. Причина – корозія на ядерному реакторі у Франції

Ціни на електроенергію в Європі різко зросли. Причина – корозія на ядерному реакторі у Франції

Ціни на електроенергію в Європі різко підстрибнули після того, як компанія Electricite de France SA (EDF) повідомила про ознаки корозії на одному з ядерних реакторів.

Як пише Bloomberg, це викликало побоювання повторного скорочення виробництва, що вже призводило до енергетичних шоків у 2022-2023 роках, передає liga.net.

За даними французького регулятора з ядерної безпеки (ASNR), ознаки корозії знову були виявлені на трубах реактора Civaux 2 в центральній Франції, який перебуває на техобслуговуванні з квітня. Компанія EDF наразі очікує на остаточні результати перевірок.

На тлі цієї новини ціни на електроенергію у Франції на рік вперед зросли на 8,4% до 67,50 євро за мегават-годину, що стало найвищим показником із лютого.

Контракт на серпень, коли очікується пікове споживання електроенергії через спеку, підскочив одразу на 13%.

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У Німеччині ціни зросли на 2,92% до 89,40 євро за мегават-годину, а у Великій Британії – також помітно, оскільки обидві країни часто залежать від імпорту електроенергії з Франції.

У 2022-2023 роках EDF уже зупиняла частину своїх реакторів для ремонту тріщин у трубах, що тоді збіглося з різким скороченням поставок газу з Росії та призвело до рекордного стрибка енергетичних цін у Європі.

Автор: 

АЕС (817) Франція (658) електроенергія (4292)


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Ну и к чему нам эта информация ? Или это нас так плавно подводят к очередному повышению цен на электроэнергию ?
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11.06.2025 13:32 Відповісти
Зелене лайно рятівник всесвіту і найвеличніший лідор галактики не допустить блекаутів в Європі! Тому українцям слід запасатись генераторами. Зрозуміли на що натякає ця публікація?
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11.06.2025 14:38 Відповісти
У нас 11 євро .
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11.06.2025 13:36 Відповісти
Ця інформація до того що пора підвищить ціни на електроенергію
Яким боком франція до всієї енергетики ЕС
У Франції найбільший процент атомної енергії в секторі електроенергії
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11.06.2025 13:54 Відповісти
Якесь лайно енергетичне підводить до "необхідності" підвищення ціни. Може РНБО пора вже втрутитись?
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11.06.2025 14:02 Відповісти

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